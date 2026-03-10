Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano

Sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, ha svolto l’audizione di Claudia Pecoraro, assessora nella Giunta della Regione Campania con deleghe all’Ambiente, al ciclo integrato delle acque, alle politiche abitative e alle pari opportunità.
