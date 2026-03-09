FaiNotizia - Le Climate Litigation. La puntata settimanale

Nella puntata di oggi introduciamo un approfondimento a cui dedicheremo una serie di interviste - un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima e per la giustizia sociale: la climate litigation, o in italiano i contenziosi climatici.



Si tratta di vere e proprie cause legali, battaglie portate nei tribunali da cittadini, ONG, comunità e perfino governi locali, con un obiettivo chiaro: obbligare Stati e imprese a fare di più, o a rispondere delle proprie omissioni, nella lotta al cambiamento climatico.



Ma cos’è esattamente la climate litigation? …

Da dove nasce? Perché è diventata così importante? E soprattutto: che ruolo può avere in Italia? In questa puntata l'intervista l'intevrista Francesco Maletto, avvocato di ClientEarth.

