09 MAR 2026
FaiNotizia - Le Climate Litigation. La puntata settimanale

RUBRICA | - RADIO - 23:30 Durata: 29 min 9 sec
A cura di Silvio Farina
Player
Nella puntata di oggi introduciamo un approfondimento a cui dedicheremo una serie di interviste - un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima e per la giustizia sociale: la climate litigation, o in italiano i contenziosi climatici.

Si tratta di vere e proprie cause legali, battaglie portate nei tribunali da cittadini, ONG, comunità e perfino governi locali, con un obiettivo chiaro: obbligare Stati e imprese a fare di più, o a rispondere delle proprie omissioni, nella lotta al cambiamento climatico.

Ma cos’è esattamente la climate litigation? Da dove nasce? Perché è diventata così importante? E soprattutto: che ruolo può avere in Italia? In questa puntata l'intervista l'intevrista Francesco Maletto, avvocato di ClientEarth.

Benvenuti è un appuntamento settimanale con franchezza punto it formanti inchieste di radio radicale non del lunedì alle ventitré e trenta e per ripicca sempre lunedì ma alle sei del mattino
Nella puntata di oggi continuiamo a parlare di un tema che abbiamo introdotto delle scorse puntato il tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima tra giustizia sociale parliamo
Di nuovo delle climate critiche sono contenziosi climatici
Si tratta di vere e proprie cause legali battaglie
Portate avanti nei tribunali da cittadini o ai mezzi comunità perfino governi locali con un obiettivo chiaro complicare Sattin prese multinazionali a fare di più a rispondere alle proprie omissioni nella lotta al cambiamento climatico
Oggi ci focalizziamo ancora almeno in parte sull'Italia ma parleremo anche di aree marine protette nel due mila e ventidue un progetto destinato a riaccendere il dibattito sull'estrazione di gas in Italia il cosiddetto progetto Teodorico è stato bloccato dal TAR del Lazio si trattava della più grande concessione di casa tratturale prevista
In Adriatico ma i giudici hanno accolto il ricorso contro il ministero tra tradizione ecologica sottolineando che non era stata adeguatamente valutata la compatibilità con gli obiettivi climatici nazionali internazionali oltre alla presenza di un'aria Marina protetta nelle vicinanze
è un caso emblematico perché mostra come le decisioni sul movente infrastrutture fossili non siano più su una questione tecniche politica ma possono anche essere sottoposte a un vero e proprio vaglio giuridico
A seguire da vicino quella vicenda c'era tra gli altri Francesco Maletto avvocato di trenta arte una delle ONG più attive a livello internazionale sul fronte delle cause
Ambientali e delle climate Chiti cash fondata nel due mila e sette a Londra
Faenza Marta introdotto una strategia innovativa appunto usare il diritto come strumento per affrontare la crisi climatica si danno conveniente se in tribunale quando le loro azioni non rispondono gli obiettivi ambientali oppure io non i diritti fondamentali
E i contenziosi climatici commenta dicevamo non sono semplici cause legali ma a sinistra TG che che mirano anche a creare dei precedenti a spingere le istituzioni a cambiare rotta
E a rafforzare la protezione del clima attraverso le norme esistenti a Cocco Maletto parleremo quindi non solo del caso Teodorico ma anche dello ruolo che il diritto può giocare come leva di trasformazione ecologico Bono ascolterete Camozzi studio solo per i saluti tra venti minuti
Mi chiamo Francesco male dove sono non sono un avvocato va continuerò italiano però lavora mai risparmia da da vari anni e in particolare sono parte del del team legale di tran tran che si occupa di ecosistemi marini per cui diciamo il mio lavoro si concentra fondamentalmente nell'utilizzare il diritto esperto punto temi legati alla cover story la conservazione Marina
E in generale appunto alla alla biodiversità con con un particolare focus su sui Paesi del del del Mediterraneo diciamo
Costanza niente ecco quello che di cui io mi occupo del punto utilizzare il contenzioso strategico ma in maniera aumentare avanzare la attenzione fondamentalmente della della della Juve Stabia
Ecco prima di entrare nel merito troppo di alcune delle delle questioni che tu che tu hai seguito direttamente Glenn parte appunto una si delle organizzazioni tra le organizzazioni più note che appunto come spiegati utilizzano anche gli strumenti del del diritto diciamo con la finalità della della lotta alla alla crisi climatica cinque appunto brevemente anche fare una panoramica appunto diciamo delle attività e delle strategie che mette in campo in questo senso Dental quali sono anche magari diciamo i casi anche più noti e più recenti di crearla critiche esce anche che avete seguito
Assolutamente ma allora trenta come come sa e organizzazione internazionale senza senza scopo di lucro che nasce nel nel due mila sette a Londra e ormai sedi di uffici tutto il mondo
Signor no in particolare abbiamo le sedi principali a Londra Bruxelles Morphy c'è anche a Madrid a Berlino a Varsavia
Sostanzialmente quello che noi facciamo è quello che diciamo noi con levità
Dell'organizzazione composta quasi esclusivamente di avvocati esperto in diritto nel diritto ambientale che quasi considerata come ramo del diritto Polinice invece stanno in proprio il colore del nostro lavoro con fase diciamo tutti quelli che sono porre Hillary striptease del diritto ambientale su temi anche anche molto molto specifici
Senta sostanzialmente nel sole attività strategiche si delirante ad utilizzare il diritto diciamo come strumento appunto come dicevo per avanzare sempre di più nella Stella nella tutela ambientale nell'affrontare appunto la crisi la scrittrice in crisi della le diversità del clima
Inquinamento
E lo fa attraverso vari vari strumenti dall'incidenza politica ma anche e soprattutto diciamo quello in cui principalmente mi occupo
Il contenzioso il contenzioso strategico in materia ambientale che ha un contenzioso che si caratterizzano diciamo per essere non diciamo legato a uno specifico caso in caso di specie non è un contenzioso particolarmente reattivo manca un contenzioso che ha lo scopo di creare un cambio sistemi colpiti dallo specifico contenzioso di avere diciamo infetto Honda nel nell'ambito appunto di il ferimento in modo ancora creare un punto un cambio cominciano sistemico nella nella società
Nell'ambito dei controlli diciamo dei contenziosi di cui mi sono occupato mi sto occupando recentemente quelli che siccome appunto possono essere più interessanti rispetto anche al rapporto con con il clima sono quelli legati al rapporto tra la villa e stamattina e lo sfruttamento dillo carburi il mare io quanti sono contro gli opposti essenzialmente di di conservazione marinato naturalmente quando questi contenziosi hanno un impatto ovviamente anche a livello a livello tematico
Punto due contenziosi
Rilevanti al punto di quelli che abbiamo menzionato conto sono quelli che abbiamo seguito in Italia ingressi sarà rispetto punto lo sfruttamento di idrocarburi in mare convenzionalità del contenzioso particolarmente interessante che è quello del del della della moltissima piattaforma piattaforma tellurico
Piattaforma teorico la cui realizzazione l'esercizio era stato autorizzata fondamentalmente nel due mila ventuno dal dal ministero nella nell'altra sezione ecologica al limite di un sito Natura due mila diciamo in maniera appunto giudicato l'area marina protetta senza analizzare quelli che erano lì quelli che sarebbero stati i potenziali impatti delle il ritardi estrazione sfruttamento di idrocarburi ristretto appunto a sito che era stato recentemente tanto istituito e si twitta nell'anima
Quindi sostanzialmente il contenzioso si basava sulla violazione di una norma comunitarie l'articolo sei della direttiva in qualche prevede che nel momento in cui un Progetto qualsiasi tipo di attività Mario
Un generale attività possedere un impatto su un sito protetto questi in parte devono essere analizzati e il progetto può essere autorizzato solamente se sia diciamo la certezza che non verranno compromessi diciamo le caratteristiche diciamo integrità ambientale di questo sito questo sì questo non era stato fatto appunto nel caso di specie per cui il TAR in questo caso del Lazio pronunciato il un lamento della dell'autorizzazione
Aiuterà a realizzare ad operare in questo questo progetto un contenzioso basata sostanzialmente sulla direttiva Habitat schermo degli strumenti di tutela ambientali più forti
Che che che che abbiamo una direttiva abbastanza risalente nel tempo perché del del del mille novecentonovantadue
Adesso io sono solo un atto nei giorni dal dal usanza entrato in vigore e e che ancora è uno strumento punto attualissimo anzi nelle nelle nelle varie strategie di incidenza politica uno dei conti femmine la il fatto che questa direttiva non si può toccare i tre cani talmente importante per la produzione della biodiversità che appunto diciamo una possibile riapertura potrebbe avere diciamo effetti dirompenti ed è appunto contiene norme particolarmente efficaci
Nel nel il contenzioso nel contenzioso strategico quanto convenzione strategico magari passiamo allegrezza quinquennio potuto vedere un impatto così forte di questa di questa direttiva è anche un altro che abbiamo subito
Recentemente sempre Italia sulla sul caso del dell'inquinamento ambientale
Beh lago di vico nel nell'alto Lazio
Un contenzioso dove appunto abbiamo utilizzato in maniera strategica sempre l'articolo sei un'altra diciamo parte di questo articolo sei della direttiva Habitat e se sono troppo tecnico ovviamente fermarmi che prevede che lo Stato la pubblica amministrazione pubblica amministrazione competente in questione ha l'obbligo di adottare misure
Finalizzate ad evitare il degrado di habitat presenti in un determinato sito in questo caso nel caso lago di vico
Abbiamo assistito durante tantissimi anni alle grande viabilità vegetali presenti nel sito in ragione del dell'impatto dell'entità di coltura intensiva
Nell'aria in questo caso un dollaro all'autorità competente la Regione Lazio pure a fronte dei riscontrato degrado non aveva adottato misure finalizzate a prevenire e contrastare questo degrado è nel due mila ventiquattro riottenuto la sentenza del Consiglio di Stato che riconosce questo vigore obbliga la Regione ad adottare in questo tipo di misure quello che è stato interessante al punto che secondo la pronuncia molto forte utilizzato lo strumento non particolarmente utilizzato nel contenzioso strategico che è quello del del diciamo del dell'azione contro Bisenzio adempimento dell'amministrazione questione insieme ad incidere sull'identità dell'amministrazione for Sandra ad agire ad adottare misure specifiche di contrasto alle mentale quindi sicuramente molto importante dieci fa anche capire quello che il potenziale di queste norme che abbiamo se vengono punto correttamente
Applicate
E il caso che stiamo seguendo in Grecia che appunto anche questo negato al tema degli idrocarburi riguarda più in generale l'autorizzazione da parte promozione da parte del governo greco indichiamo in generale di sfruttamento dei propri mani in particolare nella zona del della fossa ellenica
Per appunto programmi dire ricerca e sfruttamento di idrocarburi anche in questo caso senza realizzare questa valutazione degli impatti Suni molteplici questa volta siti protetti gli in mare
Perché in questo caso Newton contenzioso nazionale paga adesso si è tradotto in una in un esposto che abbiamo presentato nel due mila ventitré insieme ai nostri soci ingresso WWF Greenpeace pensa davanti alla Commissione Europea chiede alla Commissione europea di aprire contro lo Stato greco una procedura di infrazione della violazione sistematica degli obblighi appunto di in materia in materia di prevenzione delle diversità appunto rispetto agli impasti idrocarburi in mare in questo caso invece diciamo content contenzioso la procedura
è pendente però puntano i insistiamo nell'importanza anche della Commissione dell'azione della Commissione europea come siamo la Commissione europea è il guardiano dei Trattati guardiano del diritto comunitario di agire in casi come questo in cui la normativa comunitarie
Sistematicamente violata in questo caso a favore di interessi quelli lì compagnie e società
Diciamo dedicate ai combustibili fossili per cui abbiamo violazione di norme
Attraverso la diversità ovviamente la ricaduta pratica naturalmente anche legata piena in quanto quando parliamo di sfruttamento di di combustibili fossili affinché questa questa circostanza non
Ecco ci teneva a sottolineare un paio di aspetti che tu hai menzionato noci ci sono queste norme staziona l'ambito della protezione ambientale che funzionano se poi vengono correttamente applicate questo spesso presuppone poi appunto un ricorso comunque un intervento da parte di soggetti come come client alta
E
E perché volevo chiedere diciamo a partire da quest'opera una riflessione un po'più ampia nel senso sembra in qualche modo che le aree marine le aree marine protette sbagliare Maria ambienti marini in generale siano un po'
Diciamo le arie più esposta sopra
Diciamo le aree più esposte a sud soprattutto se pensiamo al all'estrazione di gas che è in continua crescita e che spesso si trova in giacimenti off-shore dal dal tuo punto di dal vostro punto di osservazione
Al punto che che cosa osservate questa è un'Anna dinamica che vi preoccupa sta più vedere né in qualche modo sempre più un avanzare
E anche forse sottolineando il fatto che a volte le caratteristiche di queste aree di protezione non sono così chiare nel senso che come raccontare anche rispetto al progetto Teodorico non è che lavorare U estrarre casse idrocarburi a poca distanza da un'aria marina a maggior ragione non abbia poi effetti sull'ecosistema in maniera molto più ampio
Grazie grazie a questa domanda senza essere però a farla io resto noi dirmi in questo tema
Qualora sicuramente diciamo un punto fermo a mio parere ovviamente la nel normativa possono sempre migliorare possono sempre essere a sempre più ambiziose sicuramente diciamo gli strumenti che abbiamo a disposizione
Quanto meno per la prevenzione della biodiversità
Per la protezione di siti
La Rete Natura due mila sono normative senz'altro efficaci importanti per cui se ne applicate bene diciamo strumenti ci sono perché le cose funzionino ovviamente appunto il problema anche questo non avviene per cui veramente questo rende cruciale
Il il ruolo di organizzazioni come la nostra tante altre nel contenzioso strategico proprio per promuovere un'applicazione effettiva di queste di queste norme l'applicazione effettiva secondo me un po'
Il problema centrale anche di tutto questo discorso che stai facendo sulle sulle aree marine protette
Uno diciamo meglio i grandi obiettivi in questa in questo decennio per quanto riguarda le aree protette si atterrà in mare concentriamoci sul mare
è l'obiettivo del trenta per trenta ossia di raggiungere una protezione del & entro entro il due mila e trenta del trenta per cento debba sostanzialmente il trenta per cento del mare sia Roberto cosa vuol dire provetto
E qui ci scontriamo con quello che inficiamo il problema principale della gestione nella gestione della conservazione Marina Cosi intende per poter perché diciamo il problema fondamentale e quello che è noto in in inglese come pace ai parchi di carta cioè fare aree marine Sontag solamente sulla carta
Ma che poi non sono effettivamente tutelando in cui ovviamente perché ci sia un'area marina protetta perché l'area marina protetta assunzioni basta l'istituzione sulla carta di un'area tracciando quattro linee
Sulla carta geografica significa anche che questa area marina protetta deve essere dotata degli strumenti Vito Teti gli strumenti di tutela misure effettive di sorveglianza anche ovviamente di un personale di gestione che garantisca appunto l'effettività mi questo della questo diciamo è è ma lei problemi dei problemi fondamentali una della della conservazione Marina in generale un problema che riguarda appunto
Poi l'area marina perse a prescindere da quelli che possono essere i vari impatti non ho antropici sul sulla possiamo parlare di idrocarburi di attività legate agli idrocarburi in mare
Come possiamo parlare ante minacce mi viene in mente è un problema generali nacque europee quello della della pesca a strascico
La pesca a strascico viene generalmente consentita in aree marine protette senza un'analisi degli impatti che la che che assoluta sul sull'area marina protetta sui gli abiti d'arte per cui l'area marina protetta è stata è stata istituita documentalmente
Il diciamo in maniera generalizzata un'attività di questo tipo sono erano in alcune persone capire diciamo di magari sì abbiamo l'area marina protetta dalla protezione forse non è non è così effettiva pensiamo ad esempio al alla Spagna sbagliano la pesca a strascico è consentita in tutti diciamo non risolve i suoi capi di bestiame in in aree marine protette in maniera generalizzata senza che vi sia nessun tipo di analisi
Degli degli impasti gli impartì la pesca a strascico sono noti
E Saracino alti come passare ha un trattore sul sul su un campo di tifosi donne viene della diciamo la distruzione
Generata è abbastanza abbastanza evidente appunto siamo questo avviene in aree marine protette
Appunto questo sfondo a riflettere non solo su quello che il concetto di protezione sentiva le norme comunque esistono per cui ovviamente se applicate correttamente permetterebbe anche di affrontare di affrontare questi problemi poi naturalmente appunto di idrocarburi in mare a hanno invece gli effetti anche tra l'altro esteso non solo gli arrivano anche soprattutto alle alle spese penso ai mammiferi marini i mammiferi marini
Naturalmente non si localizzano quindi un'area specifica si muovono per cui ovviamente etico di misure che devono essere adottate sono sono sono diverse infatti sono sono sono molteplici comunque quello che centrale
Nella nell'ambito della gestione delle aree marine protette
Anche le stesse siano dotati proprio di strumenti che garantiscano
Effettivamente di raggiungere gli obiettivi di conservazione qualche di aree appunto l'obiettivo trenta per cento del trenta per trenta non solo trenta per cento della degli animali del del mare designato come erano in gran parte ma anche trenta per cento delle del mare designato come area marina protetta e gestito in maniera efficace perché stavo stiamo parlando sostanzialmente di un obiettivo solo sul sulla carta
Voi che ti trenta ai avete avuto modo di di osservare in questi anni Church a vostro avviso mangiano soprattutto quando ci sono in gioco insomma interessi di grandi compagnie estrattiva appunto come è successo anche nella nell'Alto Adriatico come sta succedendo in Grecia c'è una maggiore attenzione alla diciamo alla alla necessità l'urgenza anche di assicurare la protezione dell'ambiente degli ecosistemi marini o terrestri che siano oppure vedete in qualche modo anche nonostante tutto una crescita delle delle esplorazioni nuovo penso anche alle piattaforme off-shore e di estrazione di gas perché negli ultimi tempi se ne sente
Sempre più parlare anche con l'avanzare del si
Possibilità estrattivi che garantisce la la tecnologia
Ma allora però insomma è un tema Mon molto molto complesso sicuramente quello che si è visto negli ultimi anni soprattutto a partire dalla
Mi sono della della della della guerra
In Ucraina è sicuramente una narrativa di sicurezza energetica che punta molto punto sullo sfruttamento di questo tipo di risorse anche appunto in un diciamo nei nei nostri mari
Per cui sicuramente appunto si è assistito a un po'cambio di in prospettiva questo perché forse appunto fa ha fatto diventare diciamo più un più attuale secondo me a questo questo tema
Ovviamente però ricordiamoci che a prescindere
Dalla diciamo tutte queste considerazioni di politica energetica se guardiamo l'enorme
A protezione della biodiversità in questo caso ma in generale la normativa del quadro regolamentare rimane fermo per cui questo non si non deve accompagnarsi a una ne è una deregolazione ha comunque ancora generale diciamo dimenticarci che comunque esistono ancora questo nome per cui nel momento in cui un Progetto
Viene appunto valutando deve essere naturalmente compatibile con tutti gli standard il quadro regolatorio di riferimento in questo caso ad esempio la direttiva Habitat non perché non come diciamo la situazione non garantisce poi una
Per evitare considerazioni energetiche rispetto a quelli ambientali ovviamente ci sono scelte di politica
Inizio ore politica diverse siamo in questo in questo caso invece positivo alla Spagna la Spagna le le nuove esplorazioni assolutamente con lui ma nessuno vieta nel due mila ventuno dal alla legge della legge sul clima del due mila ventuno
A comunque
Sul clima abilità ritardo mensilmente su tutto il territorio spagnolo questo tipo di attività quelle diciamo le concessioni Antiseri sono mi sono in esaurimento per cui quello questo dipende anche un po'della abbienza minzione politica no che sicuramente non lo stiamo vedendo ingresso lo vediamo in Italia
Ecco in questo in conclusione diciamo guardando un po'all'Italia pensano anche la vostra esperienza con la con la causa è legata all'altro Giantin corso legato ad una progetto Teodorico ma non solo
Diciamo come si sito Alitalia rispetto rispetto al contesto internazionale per quanto riguarda la possibilità di utilizzare da un lato gli strumenti giuridici e quindi causa ambientale dall'altro un po'più ampio
Delle delle clan ma critiche Jean perché la sensazione che se ne inizia a parlare un po'di più ma che gli esempi poeti di successe in qualche modo ci vengano ancora un po'un po'dall'estero un fenomeno che vedete in crescita anche in Italia vedete degli spazi da questo punto di vista come come osservate la questione
Ma sicuramente Italia una giurisdizione importante interessante
E ovviamente ovviamente rilevanza ci sono stati presenti
Vengono dall'estero per Bankitalia c'è sicuramente sicuramente attività un po'il contenzioso c'è un rivale in seguito ovviamente in un quadro
In un quadro internazionale comunitari per cui ovviamente poi c'è per fortuna anche una permeabilità degli ordinamenti anche acute queste avendo vinta di contenzioso penso anche alle alle alle paese io io scelte negli ultimi anni ora internazionale di giustizia
Del tribunale internazionale Perilli permanentemente queste sono
Delle conquiste dei successi che hanno naturalmente anche impatto sull'Italia perché interpretano
Pubbliche obblighi internazionali dell'Italia l'Italia è tenuta a rispettare lo dice la nostra lo dice la nostra Costituzione all'articolo dieci articolo centodiciassette per cui sicuramente l'ordinamento italiano soggetto a questo tipo di novità in qualche modo contenzioso in Italia comunque a che adesso non è sempre importante una una giurisdizione
Giuridicamente secondo me non sono molto raffinata che consente anche di diciamo stanze per contenziosi
Molto interessanti ripeto punto quello di cui ti penso parlavo prima del del lago di vico sul sull'articolo sei
Futura della direttiva Habitat è una norma diciamo un contenzioso una sentenza del Consiglio di Stato che mi sento di dover pubblicizzare perché da secondo me è uno strumento fortissimo la tutti coloro che fanno contenzioso in materia di biodiversità che consente punto uno stimolo giustiziabile in maniera molto efficace rispetto a nobili della pubblica amministrazione di intervenire su situazioni di degrado
Deteriorati habitat naturali quindi sicuramente ci sono sono un esempio importanti in Italia dal punto di vista contenzioso però è quello che essere un po'il messaggio un messaggio sicuramente di di urgenza ma anche di di di di speranza non quello che si fa quello che si può fare e soprattutto di quelli che sono di strumenti che che abbiamo a disposizione strumenti secondo me ci sono e bisogna appunto fare in modo che vengano utilizzati no in maniera in maniera efficace su su tutto impone di fronte non della protezione ambientale
Certamente necessario che ci sia chissà Peqin pare insomma come siccome utilizzarle al meglio senz'altro però diciamo qual è
Diciamo del nostro lavoro importante secondo me anche contare accorcia influenzano in maniera paternalista però diciamo lo scopo è quello di ieri ha Paulinho le comunità
Diciamo utilizzare gli strumenti del diritto offre per diciamo cantare determinate situazioni
E rieccoci studio solo per i saluti questa era l'intervista Francesco Maletto avvocato di trenta Arte raggi e tutto fa notizia
Si conclude qui ma nelle prossime settimane torneremmo su questo argomento di nuovo con altre interviste ogni era dedicata a un focus specifico vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter basta cercare fenotipi tocchiamo
Lunedì prossimo al ventitré e trenta e in replica Luigi eccessiva alle sei del mattino salute una buona stima da Daniela Fava

