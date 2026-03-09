09 MAR 2026
dibattiti

Iran, Ucraina, Russia in attesa vertice Usa - Cina. Conversazione Francesco Sisci - Giuseppe Rippa

DIBATTITO | - Youtube - 20:30 Durata: 30 min 22 sec
A cura di Silvio Farina e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Agenzia Radicale
Player
Registrazione video del dibattito dal titolo "Iran, Ucraina, Russia in attesa vertice Usa - Cina. Conversazione Francesco Sisci - Giuseppe Rippa", registrato a Youtube lunedì 9 marzo 2026 alle 20:30.

Dibattito organizzato da Agenzia Radicale.

Sono intervenuti: Giuseppe Rippa (direttore di Quaderni Radicali e dell’Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale), Francesco Sisci (giornalista, sinologo, scrittore e editorialista).

Tra gli argomenti discussi: Asia, Cina, Economia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Medio Oriente, Nucleare, Russia, Trump, Ucraina, Usa.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 30 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Giuseppe Rippa

    direttore di Quaderni Radicali e dellAgenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale

    Francesco Sisci

    giornalista, sinologo, scrittore e editorialista

    20:30 Durata: 30 min 22 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

La cronaca di questi giorni vede la vicenda iraniana mediorientale al centro dell'agenda mondiale
La diciamo l'intervento americano e israeliano in Levanna a e in qualche misura guadagnato l'attenzione del mondo intero e ha rivelato però alcuni scenari di fondo che incominciano ad emergere e sui quali proprio lo sviluppo di questo intervento non è ancora chiaro incomincia ad avere dei suoi dati di influenza in particolare in queste ore di sonno le prese di posizione anche dell'Ucraina che ritiene che questa attenzione
Che si è sviluppata intorno alla vicenda
Alla vicenda iraniana allontani l'attenzione rispetto alla vicenda alla vicenda ucraina e emerge anche il fatto che la stessa Europa rivela di non essere in condizioni di gestire questi due fronti
Ma questo apre il varco ad una riflessione su qual è l'attuale situazione dell'Europa e il suo percorso così come per quanto riguarda la vicenda mediorientale
Evidente che aveva assistiamo al fatto che in paesi del golfo sistematicamente in qualche misura indirettamente e dire anche ambiguamente erano attenti a non rompere le situazioni in cui la nidiata hanno una volontà precisa di desiderare un una gestione dell'Iran è che sia più debole e sia meno rischiosa
Ma
Tutti questi aspetti che meriterebbero un'indagine specifica più approfondita si consumano Van mio punto di vista all'interno di quello che a più riprese
Abbiamo avuto modo di affrontare con il prezioso si circa anche oggi qui con noi e a cui rimando diciamo la riflessione perché perché è evidente che
La situazione
Di una ricerca di un nuovo ordine mondiale si gioca anche sui rapporti di forza e trova un suo nucleo centrale paradossalmente proprio dei rapporti tra Stati Uniti e Cina che hanno una scadenza
Fissata a meno che non accadono fatti imprevedibili che quello del vertice tra il Presidente americano Trump e il presidente cinese Xi
Ecco questo questo scenario di fondo ha delle ripercussioni perché per esempio di queste ore la notizia che crolla la borsa in Tokyo che ci sono dei riflessi che riguardano anche
Il Hormuz cioè il blocco delle navi
è però sottende anche una possibilità di chi potrebbe tentare un'azione speculativa qualcuno stava volando anche in questo tipo di direzione ma Buongiorno a te e Francesco io vorrei non grazie con la tua esperienza di sinologo ci descrive sì anzitutto se questa scenografia di fondo che riguarda il vertice Cimino americano è quello che detta in un quadro mondiale abbastanza scomposto
La centralità degli avvenimenti in corsi e lo inquadrarsi proprio alla luce delle possibilità con cui questo vertice possa avere un ruolo decisivo un ruolo di transizione o addirittura un nulla di fatto con delle conseguenze che andrebbero diciamo meglio
Avanzate perché potrebbero essere anche all'estremo rischio
Sì io diciamo fisserei la cosa in questo senso cioè come dicevi tu le vicende iraniane
In realtà vanno viste alla luce della lente del rapporto tra Cina e Stati Uniti uno perché il vertice tra Cina e Stati Uniti
Sarà fondamentale qualunque sia il risultato per stabilire la temperatura del rapporto bilaterale
In quanto il rapporto bilaterale e quello che più influenza tutto il resto della diplomazia mondiale manda punto di vista cinese c'è anche un altro fattore cioè
Nel due mila e tre quando l'America era vincitrice in Afghanistan ne aveva rovesciato il governo e di di Saddam Hussein
Il tutto in Cina erano in ammirazione e spavento di questa Potenza americana
Un paio di anni dopo però questa questa ammirazione era scemata
E e cominciava a farsi pian piano
A avanti l'idea che il modello americano non non non funzionasse che l'America fosse in declino e che soprattutto il modello americano non andava imitato quindi mentre nel due mila e due due mila e tre c'era una conversazione
Significativa anche certamente non decisa che bisognava adottare un modello di riforme politiche avanzate e bisognava assolutamente adattare e il modello di libertà di mercato americano alla Cina
L'insieme dei fallimenti militari americani in Iraq e Afghanistan e poi la crisi finanziaria del due mila otto convinsero i cinesi a rinunciare sia riforme politiche che a riforme
Finanziaria economica
Venti tre anni dopo in qualche modo siamo di fronte a uno scenario simile
Cioè
La Cina guarda all'azione americane in Iran come un termometro della sua forza e quindi anche come uno metro di paragone poi per capire cos'altro la Cina deve fare nel futuro
Al momento la Cina guarda di nuovo con ammirazione il l'azione americana perché perché la la Cina aveva scommesso sulla Russia e la Russia dopo quattro anni di guerra non ha dato risultati
Aveva scommesso e pensato che il mondo musulmano si sarebbe raccolto intorno da Hamas e questo non è avvenuto
Aveva scommesso che il Venezuela avrebbe resistito e questo non è avvenuto
Avremo una scommessa aveva pensato non più il compromesso ma aveva pensato che l'Iran
E Khamenei sarebbe stato un osso duro ha invece Khamenei adesso è morto naturalmente
Però che il il problema e questa capacità militare americana e questa incapacità di intelligenza cinese dove porterà
Secondo me il problema è con gialle la durata della guerra
La durata della guerra cioè se la guerra diventa un pantano se l'America di nuovo si impantana in Miranda come si è impantanata in Afghanistan o in Iraq
Allora dai un messaggio alla Cina che
L'America non ha vere capacità strategiche
E a questo punto anche alla luce delle povere capacità di Intelligence cinese delle povere capacità militari o anche economici che cinesi la Cina non ne spinta
A ripensare il suo modello di sviluppo e anzi pensa di andare avanti
Per la sua strada che una strada
Particolare metalli senza andare adesso a vedere che cosa sia se viceversa
L'America riesce a dominare politicamente e strategicamente militarmente non c'è bisogno
La situazione in Iran
Tanti calcoli politici in Cina potrebbero cambiare questo ovviamente
Ha un riflesso globale cioè significa che la Cina potrebbe cambiare il suo atteggiamento sia verso
L'America stesse ansia verso il resto del mondo e quindi questo inserirebbe la disputa
Economica commerciale
Che sta dividendo il mondo cioè la questione commerciale cinese non è solo una questione bilaterale ma influenza l'Europa influenza il Giappone polizza tutto il mondo perché alla fine dell'anno scorso
Il surplus commerciale in cinese è stato di mille duecento miliardi
è stata agendo esplodere il commercio e la finanza mondiale ebbene se questo
Il nuovo ruolo politico strategico degli Stati Uniti sta a riesce ad affermarsi ebbene
Si aprono
Nuovi spazi per ripensare quello che la Cina potrebbe o dovrebbe fare rispetto al mondo e naturalmente questo riapre anche riaprirebbe anche delle idee nel resto dell'Asia perché se l'America ha un successo politico
In Iran vuol dire che Paesi come l'India il Giappone ma anche il Vietnam
O l'Indonesia
Si mettono a seguito del carro politico americano più facilmente
E altrimenti potrebbero decidere che
E la guida americana forse batta resa con con le pinze cioè ci sono tanti aspetti strategici che si giocano proprio intorno a questa scelta e abbiamo come dicevi tu
Una scadenza e la scadenza è
Bisognerebbe che una soluzione si trovasse politica
O si decidesse semplicemente a Washington
Qualche giorno prima dell'arrivo
Di Trump a a Pechino e questo dovrebbe avvenire tra il trenta e il trentuno e il trentuno marzo
Dunque
è abbastanza quindi confermata dalla tuo sapere vicino luogo che la vicenda mediorientale come quella ucraina comunque
Esposta a quella che la scenografia di un potenziale abbiamo chiamato a più riprese il G due che di fatto cerca di
Definire figli atteggiamenti all'interno di una mappa del mondo oggi molto più de ed è composta e comunque sgretolata
Voglio anche ricordare che la mappa del mondo che si definiva all'interno di quello che a più riprese mai sentito definire il bipolarismo coatto ci
Sovietico americano posto guerra definiva anche le modalità con cui nelle singole aree d'influenza era possibile
Agire secondo una capacità ordinatoria bella o brutta che sia molto spesso brutta
E quindi questo Obama comunque un indirizzo di tipo strategico oggi siamo di fronte a una turbolenza molto più bassa e il tentativo di
Di Trump del presidente americano potrebbe contenere oltre che quelli sono gli aspetti che tua descritto anche una sorta di velleitarismo di forza keniota potrebbe essere un rischio perché si poteva anche affrontare una diversa dinamica considerando che l'America a strumenti più articolati in grado di affrontare
Una potenziale crisi quindi questa accelerazione per ribadire una centralità potrebbe essere anche un qualcosa di velleitario
Però qui emergono due considerazione che io voglio sottoporre alla tua attenzione la prima considerazione ma l'Europa dove sta
Sia nella vicenda mediorientale sia nella vicenda ucraina sia nella vicenda della lettura di questa diciamo lo scenario di fondo perché poi l'Europa non si è mai espressa dalla vicenda asiatica che sempre più emerge come centrale nel prossimo decennio e quindi già in queste ore in linea Ford una specie di più che di auto punizioni rappresentazioni di assenza che significa anche
Tragicamente inutilità e per chi come me che siamo convinti avevo Benson è una cosa che ci soddisfi misura particolare
Se poi chiudiamo questo parametro collochiamo nella vicenda italiana
Siamo di fronte a delle situazioni paradossali gli attori che si muovono nello scenario italiano sono abito scuro addirittura
Paradossali da qui la butto senza nessuna vocazione polemica ma nei giorni scorsi abbiamo avvertito il fatto che in un'intervista di Trump sul quale ebbene cronica non non ho nessuna simpatia e in qualche misura indirettamente posso presumere da parte tua nella quale dichiara che in fondo
La leadership dava Meroni o la leadership interessante eccetera c'è stato una presa di posizione da parte va bene l'opposizione che ha urlato dicendo venga a riferire in Parlamento è una cosa gravissima come sia il compito del del Governo ed erano forse risponda alle interviste alle interviste di Tampa a meno che questo non voglia significare perché l'opposizione
Vogliamo politicamente affermare che non vuole più l'alleanza con gli Stati Uniti e quindi non con il tram Poma con gli Stati Uniti e non lo nella l'alleanza con i Sanniti deve portare sul piano diciamo anche nella rappresentazione della propria linea politica e il fatto che vuole stare che so con la Cina
Con punte in con gli Ayatollah con alla Corea del Nord e col suo capo che Emma cioè questi sono i paramento cui si consuma una dialettica politica
Ma questi effetti derivati sull'Europa e e l'Italia su un aspetto un po'legate al fatto che vivendo in Italia vede
Per talmente abbiamo dei riflessi che riguardava delle cose che probabilmente in questo momento penso a vitale sono abbastanza marginali nel negli equilibri complessivi ma questo punto io rivolgo a te un'ulteriore sollecitazione
La vicenda del surplus commerciale cinese per una vicenda che evidentemente alla Cina con la cautela che gli è propria cerca di gestire ma è una vicenda che pesa al di là dei velleitarismi di Trump al di là del fatto che dovremmo verificare se a fine di marzo ci sarà un posizionamento carri più che regoli Bindi inizi le situazioni
Volevo chiedere in che modo la Cina sa vivendo anche quello che di fatto tu hai sottolineato è diventato un fardello di non poco conto la quantità di surplus commerciale talmente vasta che ha delle implicazioni non bipolari Cino americane ma mondiale in quanto tale con tutte le implicazioni in queste ore ho accennato all'inizio ho fatto che il blocco delle navi a Hormuz avverano strada mille speculazioni o al mille necessità la borsa di tolto quale cioè gli squilibri saranno proprio del tanti dalla assenza quanto meno di una linea di visione
E quindi vorrei capire va per il proprio che sei a conoscenza molto più di me che Della vicenda cinese a quali sono i caratteri per quanto cauti di opportunità che la Cina pone in essere in vista di questo di questo vertice il cui caratteri di centralità politica abbiamo a più riprese sottolineato
E la la Cina ha un vantaggio
Di posizione rispetto a all'azione americana in questo momento cioè l'America si sta muovendo con in grande con grande forza ma anche con grande fretta
E questa o ha cambiato le rispettive posizioni rispetto alla Cina in quanto la Cina adesso può semplicemente giocare di rimessa aspettare che l'America faccia quello che faccia quindi aspettare che l'America sbagli
In questo aspettare che l'America sbagli la Cina due debolezze uno che di fronte a i vari inciampi americani
Bisognerà vedere se piccoli o grandi ci saranno senz'altro se sono piccoli
Saranno digeriti se sono grandi invece potrebbero causale qualche ruzzolone ebbene rispetto a queste inciampi la Cina potrebbe decidere di a vere un moto di Easy ubris come l'ho avuto in passato e questo la potrebbe indurre in errore secondo dato di fondo e evidentemente
Si è visto in questi ultimi anni con grande forza la poca capacità analitica di leggere
La realtà cinese alla diciamo la difficoltà di intelligenza e di capire meramente le sfumature del della questione mondiale americana e questo naturalmente potrebbe a sua volta fare inciampare la Cina masse resta prudente
La Cina potrebbe raccogliere molto rispetto a questa posizione l'American dovrebbe a sua volta essere prudente perché va bene
Tra virgolette decidere che l'ordine mondiale che l'America stessa aveva imposto ottant'anni fa non funziona più e che quindi io uccido quando mi conviene quando mi viene
Il il Dini bis o una spallata però poi bisogna capire se questa spallata
All'ordine mondiale e di aggiustamento e l'ordine e un ordine mondiale poi viene ripristinato oppure
Tutti dobbiamo correre a a dotarci di un'arma nucleare e a a pensare di risolvere i nostri problemi con la forza cioè se non c'è un'articolazione politica della risposta militare se il militare sistematicamente
Passo risolve i problemi che la politica ritiene di non poter risolvere naturalmente tutto il mondo deciderà di seguire l'esempio della North Korea mi do otto d'un bell'arsenale nucleare faccio quello che voglio fare mi chiudo a riccio
E chi ha avuto ha avuto però in questo modo non abbiamo più un ordine mondiale abbiamo un caos medievale cioè un nuovo sistema medievale molto
Secondo me molto pericoloso dove la prima vittima naturalmente e la potenza più grande che rimane tra gli Stati Uniti stessi quindi gli Stati Uniti stessi e rischiano di essere la vittima delle loro spallate
Non pensate e questo è un è un problema di di fondo
E il l'ordine mondiale oggi viene difeso e in qualche modo sostenuto da un l'altro grande leader americano cioè il Papa che dice dobbiamo cercare di trovare una soluzione
Politica e diplomatica alle varie questioni e quindi Chavo l'americano oggi la vediamo divisa da una parte c'è tratta da ma dall'altra abbiamo anche papà Prevost
In questo secondo me noi dobbiamo capire qual è poi o può essere il ruolo dell'Europa e ha accanto accaduta dell'Italia l'Europa pensato
Per tutta la sua storia di essere il centro del mondo prima della scoperta dell'America perché il mondo era diviso in settori e quindi io mi interessavo solo del mio settore e chi ha avuto ha avuto
Dopo la scoperta dell'America perché l Europa ha esteso il proprio ordine culturale e politico a tutto il mondo e quindi c'è stato una centralità del modello europeo
Fondamentale quindi l'Europa era il CIPE era dove succedeva tutto
Questo e gradualmente finito
Prima direi con la con la fine della della prima guerra mondiale e poi definitivamente dire con la fine delle dell'impero sovietico ultima propaggine dell'impero zarista
E il mondo si è spostato
Direi radicalmente dopo il due mila otto due mila dieci verso laser che oggi è il vero
Teddy Reno di scontro il vero centro motore del del mondo anche perché c'è la maggior parte della crescita economica e la il sessanta per cento della popolazione mondiale lì
Quindi se l'Europa non esce in qualche modo culturalmente da questa idea di essere non più il centro del mondo ma di essere periferica e quindi in quanto periferica deve trovare un nuovo spazio politico che deve essere in Asia
L'Europa stessa si perde si perde insistenza
Tutto naturalmente sì rovescia a a catena sull'Italia l'Italia è stata la penisola italiana è stata
Il centro il motore del cambiamento politico europeo cioè per mille anni almeno mille anni
Dal dall'incoronazione di Carlo Magno nell'Ottocento
L'Europa si è retto su un asse che era il patto tra il sacro romano in
Invero e lo Stato Pontificio
Questo asse si è rotto nel mille novecento diciotto con la fine del Sacro Romano Impero austriaco direi con il mille ottocentosettanta con il mio o mille novecentoventinove dipenda come diciamo
O la fine dello Stato Pontificio o i patti lateranense
Però di fatto l'Italia dei arrestata importante e miele
Nelle dinamiche mondiale perché era la terra di confine dello scontro tra comunismo e capitalismo e quindi ha lasciato a questa eredità però questa eredità una volta che non si è più terra di confine una volta che non sei più la geografia attorno a cui si rivolge tuttora l'Europa in tutto il mondo
L'Europa diventa periferica
Cioè indenne mentre prima
Poteva aspettare l'attenzione altrui per decidere che cosa fare e cosa non fare oggi viceversa dovrebbe darsi da sé un'idea di cosa fare e cosa non fare
E questo manca perché nel frattempo la classe politica
Che era
Mi antipatica non antipatica ma certamente di grandissima qualità della Prima Repubblica e poi dell'Italia risorgiamo risorgimentale oggi non c'è più
E questo pone dei dei problemi enormi al Paese direi
Direi vi di concludere però mi piacerebbe sentire un tuo accenno a alla situazione più strettamente asiatica della delle delle assenze
Intendo con questo dire ma Giappone
L'India il cui conflitto col Pakistan ma presenta anche aspetti che vanno letti come rimandi perché il pachistani che indicava proprio disponibilità per l'Iran c'è un Milan in declino rispetto a quella che era l'asse che si era venuto a formare tra Russia Iran
E poi anche captare cioè Paesi che perché in realtà Hamas Hezbollah utili che erano comunque una uno scenario entro cui si consumava ma dico
La Cina che sicuramente nella tesa poco ottenere dei guadagni come risolve il nuovo di interni che attengono proprio al lettore le chiamate le due debolezze mi piacerebbe a me un'incursione su queste su questi aspetti delle due debolezze perché se il surplus commerciale aumenta e vaccino non ha sbocchi per questo surplus commerciale e non all'interno capacità di assorbire
Esposta proprio per il suo modello che in camere obesi alla mente assoluto e centralistico a dei rischi maggiori
Di una realtà che fra alquanto confusa a delle articolazioni dentro cui può trovare delle soluzioni ecco un'incursione breve su questa e su questa vicenda e cinese all'interno natio specifica lettura nelle due debolezze a cui ho fatto riferimento
In teoria in teoria sempre sulla carta senza pensare quello che
Senza sapere poi peraltro quello che ha arriva nel Politburo passa nel Politburo cinese
In teoria la Cina a due scelte o cercare di riformare il suo mercato interno il suo sistema economico-finanziario interna e quindi anche il suo sistema politico liberalizzato e quindi distribuire più ricchezza
Ai suo consumo attori perché può appunto consumino e non semplicemente producano però questo se sei sei gli operai sono pagati di più possono comprarsi la macchina
Bene però il prezzo di questa automobile aumenta e quindi il prezzo di questa automobile
Non è più
Commercialmente
Competitiva rispetto ad altre a tante altre automobili perché ci sono nel mondo e quindi ci sono dei dei problemi e poi bisogna venire
A patti politicamente in in qualche modo con il resto del mondo sviluppato perché tu non puoi avere un sistema chiuso quando io un sistema aperti
Questa pressione di riforma
Però
E in qualche modo su un gradiente
Più l'America
Riesce a fare bene per se stessa
Politicamente ed economicamente più diciamo il mondo sviluppato che c'è intorno all'America il mondo liberale riesce ad avere un'economia che tira e che non è indipendente
Dalle e importazioni cinesi più la Cina e pressata cambiare viceversa se la Cina
Non a questa pressione e quindi l'America inciampa l'Europa è un Ciampa il mondo il Giappone la Corea inciampano
E S e hanno bisogno delle esportazioni a buon mercato e di qualità abbastanza buona cinese naturalmente la cascina che
E molto pratica
E in qualche modo
Segue con attenzione e cerca di seguire con attenzione alle evoluzioni del mondo può pensare beh va beh a questo punto io non ho bisogno di cambiare e il mio sistema
Quel
Quindi in
Cioè il il dialogo non nei semplicemente isolato parlare solo della Cina ma anche come noi come il mondo come l'America si pone rispetto alla Cina
Non è una la Cina pensa alla sua sopravvivenza primo e in primissimo luogo la sua sopravvivenza come anche giustamente e come si può tutelare
Se questa su sopravvivenza
Viene tutelata con non minori scossoni possibili quindi senza riformare
Il
Il suo sistema finanziario senza riformare il suo sistema politico riforma che sono pericolose rischiose e costose
La Cina lo fa se viceversa si sente pressata non è detto che lo faccia non ci sono automatismi però le dinamiche interne si possono cominciare a muoversi in un'altra dire

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate