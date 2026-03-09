Iran, Ucraina, Russia in attesa vertice Usa - Cina. Conversazione Francesco Sisci - Giuseppe Rippa

Dibattito organizzato da Agenzia Radicale.
Sono intervenuti: Giuseppe Rippa (direttore di Quaderni Radicali e dell’Agenzia di Stampa on-line Agenzia Radicale), Francesco Sisci (giornalista, sinologo, scrittore e editorialista).
Tra gli argomenti discussi: Asia, Cina, Economia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Medio Oriente, Nucleare, Russia, Trump, Ucraina, Usa.
La … registrazione video di questo dibatto ha una durata di 30 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci