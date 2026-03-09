09 MAR 2026
dibattiti

War Room Alla Cortese Attenzione - Francesco Cundari indirizza la sua lettera ad Augusto Barbera

DIBATTITO | - YouTube - 18:00 Durata: 5 min 18 sec
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
War Room
Player
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Alla Cortese Attenzione - Francesco Cundari indirizza la sua lettera ad Augusto Barbera", registrato a Youtube lunedì 9 marzo 2026 alle 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Francesco Cundari (giornalista e scrittore).

Tra gli argomenti discussi: Barbera, Referendum, Voto.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 5 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate