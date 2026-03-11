11 MAR 2026
Buongiorno cominciano i lavori del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta pubblica dell'undici marzo due mila ventisei
Il primo punto riguarda l'approvazione del verbale della seduta pubblica del venticinque marzo due mila ventisei e se non ci sono opposizioni il verbale si intende approvato
Il punto due riguarda una proposta di modifica di una delibera di carattere normativo do la parola al presidente Lombardi prego presidente
Sì Presidente aperta a questo punto su proposta unanime della Commissione
è stato è stata fatta richiesta di stralcio dall'odierno plenum di ritorno in Commissione perché nel frattempo è pervenuta una nota dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi che la commissione deve doverosamente esaminare al fine di verificare se ci sono effettivamente dei possibili miglioramenti e modifiche
A quello che il testo ricordo solo per i presenti che questo è un testo che è stato elaborato in quarta commissione e poi successivamente modificato in terza Commissione quindi il Consiglio si è già espresso in larga parte favorevolmente su questo testo ma riteniamo doveroso la commissione ha ritenuto doveroso dover fare ulteriori approfondimenti all'esito delle osservazioni che sono state fatte puntualmente dall'associazione grazie grazie alle ci sono richieste di intervento
No e allora se non ci sono opposizioni la si intende che allora ritorna la questione in Commissione grazie così deciso dal plenum passiamo appunto tre e do la parola alla presidente Patelli prego presidente
Grazie presidente
La prima a richiesta di modifica
Per quanto riguarda il programma di smaltimento dell'arretrato dei TAR relativo al due mila ventisei
Riguarda il TAR venne detto che c'era al seguito dell'istruttoria che ha completato ci ha comunicato di poter assegnare altri magistrati nel numero di quattro a udienze di novembre-dicembre due mila ventisei un magistrato all'udienza del tre novembre due mila e ventisei e tre magistrati all'udienza del primo dicembre due mila ventisei a commissioni e quindi a e
Consultato i magistrati che erano rimasti in quella che ormai chiamiamo liste d'attese cioè quelli che avevano inizialmente partecipato all'interpello ma non avevano visto soddisfatto in tutto in parte la domanda e sulla base delle disponibilità così acquisite
Proponi di assegnare all'udienza del tre novembre del mille ventisei referendario Ramon
Mentre all'udienza del primo dicembre due mila ventisei il consigliere le fanno anche il referendario giardino e la referendarie Luperto la proposta
Che sto esponendo è quella che risulta dalla seduta di commissione del tre marzo due mila ventisei come integrata nella seduta del dieci marzo due mila ventisei
Grazie e allora se non ci sono decise l'intervento pongo ai voti la proposta della commissione voti contrari nessun astenuto nessuno e tutti approvano prego continua
Grazie sempre in relazione al programma di smaltimento del due mila e ventisei dei care il Presidente passa mi ha chiesto
Per un giustificato motivo specificamente indicato nell'istanza di essere esonerato
Delle udienze straordinarie a cui era stato ammesso si tratta dell'udienza del quattordici aprile due mila ventisei presso il TAR Abruzzo Pescara sedici aprile due mila e ventisei presso il TAR Campania Napoli nove giugno due mila e anche sei presso il TAR Campania Napoli
La proposta la commissione e nel senso anzitutto di espungere quindi di accogliere la domanda di revoca
Per giustificato motivo come indicato dell'istanza
E quindi espungere il nominativo del presidente Passoni dagli tre suddetti udienze poi vi è una seconda parte della proposta che riguarda la sostituzione presidente posso esporla immediatamente dopo ritiene di far votare separatamente
Proprio sul doping grazie per quanto riguarda la sostituzione ex in relazione a queste tre udienze la commissione ha proceduto ancora utilizzando la lista d'attesa che ho appena richiamato
E la proposta è nel senso di assegnare e quindi di integrare così College segnare l'udienza del quattordici aprile mille ventisei TAR Pescarolo referendaria Lux Luperto del sedici aprile due mila ventisei Tare
Napoli referendario Amenta
Ed è il nove giugno due mila e ventisei TAR Napoli la consigliera Losappio
Grazie se non ci sono richieste di intervento votiamo distintamente dapprima la proposta concernente la sostituzione del presidente Passoni dalle dai collettivi udienze straordinarie non ci sono richieste di intervento pubblico così la proposta contrari nessuno astenuti nessuno e tutti approvano
Ora passiamo alla votazione sull'altra proposta concernente la sostituzione nei vari collegi non è indicato dalla Presidente Patelli non ci sono e che il suo intervento ponga voti contrari nessuno astenuti
Nessuno e tutti approvano se siete d'accordo spetti approvato come d'altra parte anche il punto precedente
Prego presidente fratelli fra
Forse questo è l'anno io Presidente ad alta una nel consigliere Allegretta che in transito al Consiglio di Stato in attesa del DPR
C'ha ovviamente rappresentato il consiglio di presidenza in la la commissione meglio ne ha preso atto la circostanza che una volta transitato non potrà svolgere alcune udienze già fissate con lui in collegio straordinarie presso alcuni dati
La terza Commissione ha preso atto di questa situazione e ha già provveduto a individuare sulla base della così detta percentuale Izzo di far insoddisfazione all'esito interpello una serie di colleghi sostituiranno il Consigliere Allegretta quindi il consigliere Rinaldi il dieci aprile al TAR Lazio Roma la referendaria lauro il ventidue maggio
Al TAR Lazio Roma il referendario Pistilli il quattro giugno al TAR Liguria
Il primo referendario colla l'undici settembre al TAR Lazio Roma il consigliere di vita il diciotto settembre al TAR Lombardia Brescia
In questi sensi la commissione ha deliberato ha proposto meglio all'unanimità
Grazie non ci sono richieste di intervento
Anche qui vie una
Conferma una proposta di conferma una proposta in sostituzione quindi sulla prima proposta della commissione voti contrari nessuno astenuti nessuno e tutti approvano e anche sulla seconda indico la votazione voti
Contrari nessuno astenuti nessuno e tutti approvano
Letto e approvato e così resta inteso
Do la parola al presidi al Consiglio signori prego Consigliere grazie presidente con nota dell'undici febbraio due mila ventisei
I due magistrati del Consiglio di Stato hanno chiesto di rinunciare a partecipare all'udienza straordinaria del quindici aprile due mila ventisei
E di essere inseriti in altri collegi ultimo magistrato ha chiesto di essere ricollocato nella udienza Soliani dieci giorni mia ventisei il secondo invece in in
Udienze successive non ha ancora calendarizzate per ora
Cioè la sua presenza non comprendere Zanda il problema nasce dal fatto chi per errori di programmazione che la commissione sta istruendo le udienze straordinarie di smaltimento presso il Consiglio di Stato non riescono a raggiungere una capienza saturare diciamo le capacità di smaltimento che pure sarebbe possibile ragione dei magistrati che hanno ha diritto alla programma
Appunto che è in corso l'istruttoria di rilevazione dei dati la settimana prossima
Si cercherà di intervenire per diciamo evitare questo che possano disponibilità alla Gallo smaltimento il numero fa di fascicoli da assegnare
Nelle more per quanto riguarda la giornata di oggi dalla commissione a valutato positivamente l'istanza
Del collega che ha chiesto di rinunciare alla partecipazione del quindici aprile due mila ventisei e di essere ricollocato in un'udienza di la giugno due mila ventisei reti dieci giugno due mila e di serie chiaramente questo consente di smaltire più fascicoli quindi nell'interesse dell'istituto
I per lo stesso motivo ha deliberato di prendere atto per ora della rinuncia del secondo collega che per il quale poi si dovrà a decidere in quale udienza successiva ricollocare
Grazie non ci sono richieste di intervento alla proposta sostanzialmente unitaria
Voti contrari
Nessuno astenuti nessuno tutti approvano anche questa lettera provato ringrazio adesso il punto quattro relatore l'attrice la presidente Patelli
Prego
Grazie presidente si tratta della monitoraggio che il Consiglio compie a cadenza quadrimestrale e poi annuale e sul ritardo nei depositi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali
Questo monitoraggio ricordo velocemente prevede che
Sì appunto Simo si monitori questa procedura prevede Simoni tirino IRI situazioni di ritardo che eventualmente superino i termini che
Il triplo dei termini previsti dalla dalla legge e e eventualmente anche che si chiedano giustificazioni agli interessati per quanto riguarda il monitoraggio annuale che è stato compiuto con riferimento alla data come prevista delle delibere del dieci gennaio due mila e ventisei in relazione ai ritardi verificatesi nel corso del due mila e venticinque la commissione ha innanzitutto verificato quali
Situazioni di ritardo erano già state oggetto di precedenti monitoraggi
Rilevando che tutte le situazioni che erano state oggetto di attenzione in precedenti monitoraggio
Nei precedenti monitoraggio vi faccio riferimento a quelli quadrimestrali quindi del primo quadrimestre due mila venticinque del secondo quadrimestre due mila venticinque si sono risolte
E per tutti questi stazioni sono stati depositati il relativi provvedimenti sicché non viene
Alcuna soluzioni di tipo organizzativo da adottare
Da questo punto di vista quindi la in relazione a questo in relazione ai ritardi rilevati nel corso del secondo quadrimestre del due mila venticinque la Commissione propone all'esito del monitoraggio annuale di archiviare la posizione del consigliere di Stato
Ciò che era stato oggetto di monitoraggio in relazione a quei fascicoli
Proseguendo poi sempre con il monitoraggio annuale la commissione ha rilevato intanto che risultano una serie di ritardi che però tali non sono risultano sul sistema ma si tratta di errori di in sedimento di compilazione dei registri da parte delle segreterie e sono anche situazioni diciamo non
Cioè che hanno anche una certa numerosità abbiamo già interloquito più volte con i servizi per l'informatica che ringraziamo e si è fatto anche portatore nei confronti delle varie segreterie dei tribunali per sistemare queste situazioni lo evidenzio solo perché la Commissione anche in relazione a queste situazioni che tuttora sono emerse ha di nuovo
Chiesto ha di nuovo ritenuto in via istruttoria di comunicare queste situazioni di ritardo fittizio perché e sono un ritardo che risulta su un sistema ma che non corrisponde ad una situazione veritiera e quindi è corretto che i dati sui registri siano allineati con la situazione effettiva per questa ragione colgo anche l'occasione e presidente segretario generale abbiamo ritenuto in Commissione di inviare in copia conoscenza la comunicazioni inviata di segreteria allo Spi anche il segretario generale
Di modo che del suo ruolo
Di supervisione Fossa anche essere consapevole ecco dico
Verificarsi ancora di questi problemi di compilazione dei registri venendo invece alla situazioni che riguarda monitoraggio dei ritardi effettivi la commissione ha verificato che vi sono
Tredici posizioni che sono tutte indicati all'Elenco all'Elenco di cui al punto due punto uno degli atti che sono caricati su scelte Point nessuna di queste posizioni a ritardi numerosi perché si tratta in quasi tutti i casi di uno o due ritardi e quindi sulla base della disciplina consiliare che prevede il rinvio del monitoraggio del quadrimestre successivo la proposta della commissione in relazione a questi dati eh di rinviare all'arrivo rilevazione del primo quadrimestre del due mila e ventisei che quindi saprà alla fine di aprile a maggio il monitoraggio relativamente a queste tredici posizioni che non leggo sono nominativamente indicate in quell'elenco sintetizzo quindi la proposta è l'archiviazione come ho detto per quanto riguarda la posizione che concerneva il secondo quadrimestre al due mila venticinque e il rinvio del monitoraggio per questi per queste mi minori posizioni che sono state rilevate in relazione al due mila venticinque rinvio del monitoraggio al primo quadrimestre del due mila ventisei in linea generale
Posso commentare che appunto non sono emersi situazioni di rilievo critico Plazzi tranche sugli interventi
Prego il Presidente grazie presidente volevo soltanto fare una piccola notazione dalla sua relazione inaugurazione Nan
Giudiziario Duino anch'appena tenuta per sulla Napoli del due mila venticinque
Noto come in provvedimenti definiti annualmente della giustizia amministrativa di primo di secondo grado siano circa ottanta mila
Io direi che un titolo di merito che con questa enorme mole di provvedimenti tutto sommato non si sia creato di servizio
Alla fine l'organizzazione sia funzionante e non desti
Non desti alcun tipo di clamore nella collettività quindi penso che i dati di cui c'ha appena riferito la Consigliere per la consigliera patenti dovrebbero tranquillizzare voi chi ci ascolta oltre che la collettività sulla sul funzionamento del nostro plesso
Grazie sì in effetti anche dall'inaugurazione di amicizia giudiziario presso le singole sedi del TAR delle sezioni staccate ho percepito che vi sono dati estremamente lusinghieri potrò anche nelle opportune sedi nei lavori internazionali dar conto di tempi tanto rapidi da essere quasi un record in rispetto a tanti altri Paesi sia dell'Europa
Gli altri Paesi non europei
Quindi anch'io mi congratulo con tutti i colleghi e li ringrazio
Io allora in relazione alla proposta della commissione che sostanzialmente unitaria se non ci sono altri interventi convenuti voti contrari nessuno astenuti nessuno e tutti approvano grazie ora punto cinque relatori il presidente Lombardi
Anzi la se se aria può essere Casalanguida mi dice che della relazionali presidente l'avvocato Consolo grazie presidente siamo alle battute finali per le inaugurazioni degli anni giudiziari
Dobbiamo prendere atto di una comunicazione del tribunale amministrativo per l'Abruzzo
La cerimonia non si terrà più il venti marzo due mila ventisei ma il ventisei marzo mi si permetta di dire che è una circostanza che ci ha messo un attimo in imbarazzo sarebbe preferibile per il futuro che questi spostamenti venissero previsti con largo anticipo ma al netto di questo dobbiamo
Individuare
I rappresentanti del consiglio di presidenza nei in Train lavorazioni di anni giudiziari Collodel presso l'Abruzzo il TAR Abruzzo Pescara presso il TAR Molise presso il TAR Abruzzo L'Aquila
Le proposte fermo restando che c'è stata chiaramente una preventiva disponibilità dei colleghi del CP già ai quali va il nostro ringraziamento e quello della consigliera Patelli per il TAR Abruzzo sede di Pescara del consigliere scelte Staro per il TAR Molise e del consigliere Tosca nei per il TAR Abruzzo sede di L'Aquila grazie presidente
Grazie
Non ci sono richieste di intervento con voti voti contrari nessuno astenuti nessuno tutti approvano grazie a cura appunto sei relatrice la presidente Mameli prego presidente
Sì grazie Presidente
Trattiamo dell'esito dell'interpello per un posto per presidente di sezione interna del TAR Lazio
Sono pervenuti diversi assensi sulla base dell'applicazione dei i nostri criteri si è collocato in prima posizione per anzianità di ruolo la presidente della sezione interna del TAR Piemonte consigliere Rosa afferma e al secondo posto il consigliere del TAR Abruzzo Massimiliano Balloriani
Sono stati scrutinati sotto il profilo de la non demerito entrambi acquisendo i relativi dati sui depositi dei provvedimenti e valutando insussistenza appunto delle di condizioni terre o comunque la sussistenza delle condizioni per acclarare il non demerito e all'esito della valutazione la commissione propone al plenum la nomina del consigliere ritardo del della presidente di sezione interna del TAR Piemonte consigliere Rosa Perna
Come presidente della sezione interna del TAR Lazio
Grazie ci sono richieste d'intervento
No
Sì disegnava la console Casalanguida naturalmente nel caso di approvazione della proposta banchetto l'interpello per la sostituzione certamente bene allora a questo punto indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della commissione del conferimento di queste funzioni alla Consigliere Terna dichiaro aperta la votazione
Ancora un voto espresso dichiaro chiusa la votazione contare nessuno tre astenuti dodici favorito la proposta è approvata
Complimenti alla Presidente se si d'accordo lette approvato così resta inteso passiamo al punto sette
Ma relatore il presidente Cestaro prego presidente
Grazie presidente sono indiscussa con le istanze per incarichi di insegnamento
La prima aver viene dal Primo Referendario Marcello fa viene della TAR Toscana si tratta di un incontro svolge da remoto in prosa e in presenza in altre sedi
Per sei giornate sul tema degli appalti in particolare il titolo del ciclo di lezioni il ciclo dell'appalto dalla parte del gruppo conferito da media consulto S Harrell e si tratta di docenze ex articolo diciotto lettera C primo Periodo della nostra delibera quindi non è una docenza di preparazione ai concorsi
Lo ha detto il collega viva corre accompagnato a questa richiesta anche altre richieste che però erano per un numero di giornate inferiore
Erano iniziative formative autonome e per il numero di giornate inferiore a quanto previsto a nostre liberato in particolare erano meno di quattro giornate pertanto queste stanze non si discute oggi mente per questa non vi è nessuna
Condizione ostativa sussistono tutte le dichiarazioni previste dalla nostre delibere quindi la proposta è favorevole
Grazie ci sono richieste di intervento no come voti la proposta voti contrari nessuno astenuti
Nessuno e tutti approvano prego
La seconda istanza correva alle tre dal Primo Referendario Luca ieri era in servizio presso il TAR Lombardia sede di Milano incarico di docenza eravate nel diritto amministrativo nel corso full immersion per la preparazione al concorso in magistratura ordinaria conferito da Giuffredi fra Francis Lefebvre
La si tratta di cinque giornate a partire dal ventisette marzo per un totale di venti ore complessive
Ci sono anche le correzioni dei temi il corso peraltro al momento a undici iscritti quindi in effetti e non prenderanno gran tempo e quindi non vi è un problema di limiti dei nostri liberati considerato che appunto le giornate sono solo cinque in ogni caso il collega potrà riferire del tempo impiegato nelle correzioni nelle previste relazioni
Semestrale anche in questo caso la
Richieste corredata di tutte le dichiarazioni previste e la commissione propone quindi al plenum all'unanimità di autorizzare l'incarico
Grazie ci sono richieste di intervento no pongo ai voti la proposta della commissione voti contrari nessuno astenuti nessuno tutti approvano prego
Ultimo incarico di insegnamento è quello del consiglio edita Francesco molire in servizio stesso presso il TAR Sicilia sede di Palermo né un incarico di insegnamento per il laboratorio di processo amministrativo simulato presso la LUMSA all'università
Da la sede di Palermo dipartimento di Giurisprudenza sede di Palermo
E un incarico che prevede l'effettuazione di quaranta ore nell'arco di ventisei giornate si tratta di una docenza universitario diciotto lettera di del nostro deliberato la l'istanza è corredato di tutte le contestazioni previste e la commissione approvo proporre appello ma all'unanimità di autorizzare lo svolgimento dell'incarico
Grazie ci sono richieste di intervento no come poteva proposta voti contrari nessuno astenuti nessuno tutti approvano
Il penultimo incarico e relativo richiesto al presidente che il TAR Puglia sede di Bari Leonardo Spagna Spagnoletti
Si tratta di un incarico di componente del comitato consultivo del corsi di dottorato in diritti istituzioni garanzia nelle società in transizione conferito dall'Università degli studi di Bari Aldo Moro
In commissioni si è ritenuto tale incarico ascrivibile appunto ai comitati scientifici e quindi essendo gratuito va con regime di presa d'atto ma ha rappresentato nel corso di dottorato
Mi in questo punto comitato consultivo sono rappresentati degli esponenti delle istituzioni giudiziarie per quanto ci riguarda appunto il presidente del TAR Puglia
Il collega Spagnoletti la commissione unanimemente lo propone a pieno di prendere atto dello svolgimento dell'incarico
Grazie chi sono divise d'intervento contributiva vostra voti contrari nessuno astenuti nessuno sì tutti approvano prego
L'ultimo incarico l'ultima richiesta pro proviene dal Consiglio di Stato restando Basilio è stata trattata alla commissione di ieri essendo l'incarico tanti per cui il collega ha rappresentato l'urgenza poi chi lei lezioni comincerebbe il diciotto marzo si tratta di un incarico conferito dalla di che S.r.l. dighe formazione giuridica S.r.l. per la preparazione
Nel concorso in magistratura ordinaria si tratta di sei giornate per dodici ore di lezione quindi due ore di lezione in ognuna di queste giornate la vocalità non l'hai nel non sono previste correzioni
Istanze corredata di tutto quanto previsto dal
Da dalla nostra delibera e la commissione unanimemente propone appende autorizzare l'incarico grazie non ci sono opposizioni alla trattazione in data odierna negli anni annotiamo
Non ci sono richieste di intervento come voti la proposta voti contrari nessuno astenuti nessuno e tutti approvano
Prego presente Pezzuto grazie presidente
Il presidente del CGA
Ermanno De Francesco chiede di essere autorizzato a svolgere l'incarico di presidente del collegio arbitrale sportivo numero uno del due mila ventisei
Un ferito dal Coni Collegio di garanzia dello sport sulla base del relativo regolamento arbitrale dello Statuto del Coni medesimo
Si tratta di un incarico che peraltro il presidente De Francesco ha già svolto
Praticamente autorizzato negli anni precedenti in casi analoghi la durata prevista è di sessanta giorni
L'impegno consisterà in due tre sedute del collegio arbitrale più una relazione del lodo il compenso e indicato ed è basato sulle tabelle che si basano su un minimo a massimo della controversia tabelle del Coni
Non ci sono ragioni ostative la commissione all'unanimità propone al plenum di autorizzare grazie
Grazie ci sono richieste di intervento no pongo ai voti la proposta della commissione così contrari nessuno astenuti la presidente la Mele presidente Lombardi e gli altri approvano prego presidente dimezzato
Grazie presidente il primo incarico
Riguarda il presidente di sezione del Consiglio di Stato Luciano Luciano Barra Caracciolo che chiede di presiedere il collegio consultivo tecnico relativo al contratto di appalto corridoio plurimodale Adriatico Maldive
Santa Maria di Leoluca SS duecentosettantacinque lotto uno stralcio uno
Conferito da ANAS spacca e Consorzio Stabile valori scarna la commissione e all'unanimità propone al plenum di autorizzare lo svolgimento dell'incarico non avendo ravvisato elementi ostativi
Grazie ci sono i rischi d'intervento prego presidente Lombardi
Sì Presidente del mio intervento prende spunto da questa richiesta l'incarico ma realtà l'intervento di tiratura di carattere più generale
Ormai sono un paio d'anni che abbiamo modificato la normativa in materia di collegi consultivi tecnici mi possiamo fare anche un piccolo anche se provvisorio bilancio di quello che l'esito sostanzialmente né i fatti di questa disciplina che stiamo adottando come sapete io ho sempre espresso a differenza della collega Mameli che pure è stato critica sul temo sempre spesso la necessità di valutare in concreto
I singoli delle singole presidenze collegio consultivo tecnico per verificare anche il rapporto cumulo di incarichi in seno in qualche modo potesse incidere sulla sull'immagine sulla come dire capacità lavorativa del collega
Adesso mi trovo di fronte volo potete vedere anche voi nelle relative schede diciamo una scheda che ne abbiamo davanti era tirava in
Dalla come dire al tipo di impegno all'importo dell'appalto al compenso che deve essere ricevuto di fronte a cifre che non sono sempre perfettamente spiegabili
Non si capisce anche perché certi appalti forse lo si capisce ma ancora non lo possiamo dire in maniera provata perché certi appalti quelli più rilevanti vadano in certe direzioni piuttosto che in altre mi sembra che ci sia come se fossimo in un paragone calcistico una sorta di fallo di confusione cioè io non riesco a capire
In realtà in quale direzione stiamo andando e temo temo che con l'autorizzazione così come abbiamo proceduto fino ad oggi
Il Colle consiglio non abbia nessun controllo sul fenomeno e su quello che poi o derivare a valle di questo fenomeno ricordiamoci la vicenda degli arbitrati di cui i collegi con sottili tecnici alla fine sono seppure dei lontani ma di dei lontani parenti
Allora né presidente io profitto di questo intervento per rivolgermi a chi pur a cuore insomma quest'argomento per fare una riflessione seria in quest'ultimo anno di consiliatura sulla possibilità di modificare l'attuale disciplina di autorizzazione dei gli incarichi di cui sto parlando con una disciplina che invece vada nel senso di conferimenti per conferimento per il conferimento ci consentirebbe tutta una serie di
Obiettivi e di esiti positivi
Eliminerebbe comunque questa diciamo zona grigia che io intravedo all'interno di una disomogeneità sia tra le assegnazioni degli incarichi sia tra gli importi percepiti per cui questo mio intervento volto in questo senso e fin quando si ovviamente il consiglio lo vorrà non ci sarà una disciplina diversa rispetto a questa che io ritengo non adeguata allo Stato io esprimerò un voto di
Generale di astensione nei confronti di questo tipo di incarichi a prescindere dalla valutazione in concreto grazie grazie prima la presente Mameli professore Doria grazie
Sì grazie presidente io ovviamente
Mi associo all'intervento
Del del collega Lombardi è una posizione che io ho mantenuto dall'inizio e in relazione alla quale ho giustificato motivato
Il la mia astensione su tutti gli incarichi di collegi per i collegi consultivi tecnici peraltro segnalo nel senso appunto della non scandalosi ITA dell'ipotesi dei conferimenti
La circostanza di fatto che le grosse stazioni appaltanti chiedono annui la di fornire l'elenco dei magistrati che si sono resi disponibili ad ottenere questo tipo di incarichi allora
Noi forniamo un elenco alle stazioni appaltanti che poi individuano a volte non avendo nessuna conoscenza diretta del magistrato
Su questo poi riferirò rispetto ad una caso personale che mi è capitato che testimonia come dire il fatto che non ci sia una scelta intuitus personae
Quindi io non riesco veramente a capire che cosa costerebbe alla gestione Interna di questo elenco e al conferimento da parte del consiglio parte del consiglio di presidenza
Di questo tipo di incarichi facevo riferimento ad un episodio personale io sono stata nominata dalle parti in sostituzione di un presidente
Dimissionario in collegio consultivo tecnico non conoscendo minimamente
Il il contesto diciamo così di riferimento
ANAS mi ha nominato e io sono stata contattata per punto assumere questo incarico che ovviamente ho rifiutato per la posizione che io ho sempre sostenuto in questo consiglio io non ho nessuna conoscenza di dei soggetti che mi hanno indicato l'incarico poi è stato attribuito ad un mi pare referendario Primo referendario quindi a dimostrazione del fatto che non c'è nessuna necessità di Scelta siamo magistrati decidiamo cause di rilevantissimo importo economico con un'incidenza fortissima nell'economia del Paese non si capisce quale sia il motivo ostativo per cui il consiglio non possa come diceva correttamente il Presidente il presidente Lombardi governare questo fenomeno
Che ha una importanza nell'esecuzione dei degli appalti fondamentale ma a questo punto appropriamo cinque del governo di questo fenomeno che è di importantissima rilevanza per il Paese
Grazie professore Doria
Grazie presidente
Se non ricordo male
Questo discorso anche in termini di possibilità del conferimento
Degli incarichi di presidenza di collegi consultivi tecnici fu formulato dal sottoscritto
Nel plenum del sedici dicembre del due mila venticinque
Insieme a tutta una serie di altri interventi rappresentando che per noi laici il pacchetto deve essere unitario cioè non si può pensare soltanto per ragioni che evidentemente non conosco a considerare alcuni aspetti che interessano maggiormente ma che la disciplina
Dei la assunzione delle presidenze dei collegi consuntivi tecnici gli affidamenti degli incarichi di natura non istituzionale degli incarichi istituzionali venisse anche considerata alla luce di quelle che sono le carenze di organico di magistrati amministrativi
E correva il sedici dicembre del due mila venticinque oggi prendiamo atto il lunghi l'undici marzo istanza di tre mesi
Che c'è un interesse a questa
Questo intervento noi laici ribadiamo la disponibilità a discutere di rotto il principio di rotazione
Degli incarichi tra magistrati amministrativi
Che potrebbe anche essere attuato attraverso conferimenti abbiamo nessun tipo di pregiudiziale con contro il conferimento lo siamo per il sorteggio quindi figuratevi se siamo contraria al conferimento
Ma tutto questo deve avvenire nell'ambito di un discorso più ampio quindi presentateci un Progetto più ampio di assetto dell'affidamento degli incarichi che sì sposi come un'adeguata sistemazione della carenza d'organico e l'evasione noi laici si opposti a condividerla con voi fino a quando ci arriveranno proposte singole purtroppo ne prendiamo atto siamo contenti di questa cosa ma diverse la riteniamo insufficiente
Grazie ci sono richieste di intervento
Bernat io come Presidente dell'Assemblea un po'il notaio forse anche un po'la memoria storica ricordo che quando vi erano i collegi arbitrali
Si teneva conto dell'esigenza della rotazione e dirà esigenza del rilievo dell'ordine di ruolo
Così il rilievo dell'ordine di ruolo consentiva di premiare chi aveva dato di più alla giustizia amministrativa
Quindi più avevi dato alla giustizia amministrativa più è ripreso in considerazione ai fini dei conferimenti degli arbitrati
Io ricordo che erano molti gli arbitrati peri quali vi erano i conferimenti da parte del consiglio di presidenza
Era un sistema che consentiva anche di ritenere insito nelle funzioni giurisdizionali anche questa questo svolgimento dell'attività extra istituzionale
E poi il gli arbitrati non furono più consentiti per una serie di ragioni politico istituzionale
Rilevo anche che la soluzione del conferimento
Se da un lato prenderebbe la rotazione che Thierry Premiere dei magistrati
Che hanno più dato nel tempo lo rapporto alla giustizia amministrativa avrebbe una conseguenza pratica rilevante e duplice la prima che i compensi sarebbero Soggetti al conferimento al fondo perequativo
Istituto che ancora esiste ma al momento solo sulla carta
In secondo luogo probabilmente avverrebbe che la parte deve il suo me da versare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato in relazione ai magistrati che hanno raggiunto il tetto
Dice resta queste somme sarebbero distribuite tra i colleghi nel fondo perequativo
Vi sarebbero quindi notevoli conseguenze economiche
Pratiche che riguarderebbero tutti i magistrati amministrativi e anche di questo si potrebbe tenere conto
Non so se la discussione su questo punto prosegue se non prosegue allora io direi che però bisogna dare atto che la l'intervento del presidente Lombardi non aveva alcuna attinenza con riferimento alla prestigiosa figura del presidente Barack Gracciano
Il cui prestigio e la cui bravura appunto non c'è bisogno di ecco però va segnalato che non riguardava il singolo ma la questione di carattere generale e allora se non ci sono altre richieste di intervento sulla proposta concernente il presidente farà Caracciolo allora voti contrari nessuno astenuti
Il presidente Lombardi la presente Mameli degli altri approvano prego presidente dimezzato proseguire grazie presidente il secondo il carico riguarda il consigliere di Stato Giuseppina bar reca
Che però non chiede tecnicamente di essere autorizzata a precedere il CCT perché è stata già autorizzata dal consiglio nella seduta del venticinque dicembre ma
Molto opportunamente diligentemente
Ci comunicano il Cambio della compagine
Privata quindi del cambio di l'appaltatore e
Altro Roma mente
Ha espletato la procedura di disconosciute
All'esito della quale le parti non hanno sollevato obiezioni quindi noi in questa trattazione non la proposta la commissione non nel senso di autorizzare ma semplicemente di prendere atto della appunto del mutamento del del di parte del contratto della fatto delle parti abbiano ritenuto di non sulle varie obiezioni alla prosecuzione dell'incarico del consigliere apparecchio
Grazie non ci sono richieste di intervento pongo così la proposta voti contrari nessuno astenuti il presidente Lombardi la presente Mameli e gli altri approvano prego
Sì il Consigliere di Stato la Consigliere di Stato Anna Bottiglieri chiede di presiedere il collegio consultivo tecnico
Inerenti alla progettazione esecuzione dei lavori di cui alla delibera CIPE su uno del quindici febbraio due mila ventidue
S strada provinciale razziale a quinto lotto conferito dalla provincia di Potenza del raggruppamento temporaneo
Accomandataria Ricciardello costruzioni anche in in questo caso come per il primo la Commissione Aldo unanimità propone al plenum l'autorizzazione dell'incarico non avendo ravvisato elementi ostativi
Grazie Nappi sono riusciti intervento ponga avuto i voti contrari nessuno astenuti precedente lombardi la precedente Mameli e gli altri approvano da Consigliere di Stato Anna Maria Fasano chiede di presiedere
I CCT inerente alla convenzione appalto progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di realizzazione del completamento della linea diretta Torino Porta Nuova Torino Porta Susa del nodo ferroviario di Torino
E eccetera conferito da Rfi da un lato e il raggruppamento temporaneo mandataria la società D'Agostino Angelo Antonio costruzioni generali
Anche per questo incarico la commissione propone all'unanimità l'autorizzazione allo svolgimento in assenza di elementi ostativi
Grazie non ci sono richieste di intervento voti contrari nessuno astenuti il presidente Lombardi la presidente Mameli gli altri approvano reti il Consigliere dita Carlo Polidori chiede di presiedere il CCT
Relativo alla politica al momento e ristrutturazione della ex caserma arriva di Villasanta condizione nuova costruzione di alcuni edifici via Di vico angolo Via Torretta primo stralcio funzionale conferito dal Provveditorato alle opere pubbliche per il bene chinotto Adige Friuli-Venezia Giulia e costruzioni ingegneri pensi ISPA
Anche in questo caso la proposta è di autorizzazione allo svolgimento non carico
Grazie non ci sono e che si intervento pubblico ti voti contrari nessuno astenuti il presidente Lombardi dal presidente Mameli inoltre approvano
Il presidente di sezione del Consiglio di Stato Carlo saltelli chiede di presiedere CCT relativa all'appalto integrato per l'affidamento al servizio del di miglioramento del progetto definitivo ringrazio il progetto esecutivo con coordinamento la sicurezza
Conferito al commissario straordinario delegato per la realizzazione interventi di mitigazione rischio geologico e dal Consorzio Stabile Pangea
Anche qui la Commissione propone l'autorizzazione all'incarico in assenza elementi ostativi
Grazie non ci sono richieste di intervento comunque voti la proposta voti contrari nessuno astenuto il presidente Lombardi da presidente ma meglio inoltre approvano l'ultimo incarico riguarda il consigliere Vita coccolata
Che chiede di presiedere il CCT relativo le contestualmente all'ultima l'ordine di acquisto stipulato il diciannove maggio due mila venticinque tra il Ministero della difesa e l tre Carispaq no logistico Corporate per la realizzazione per trasferirla detti Manenti Franco struttura Cittadella Istat confini tra dal ministero della difesa dalla elettriche
Carrista Claudio GIS anche per questo incarico la Commissione ha proposto all'unanimità l'autorizzazione allo svolgimento della sezione elementi ostativi
Grazie
Non ci sono richieste di intervento ponga poteva proposto voti contrari nessuno astenuti da presidente ma meglio il presidente Lombardi ed altri approvano
Prego consigliere Grauso
Sul conferimento in commissioni di concorso
Sì presidente grazie qui si tratta della designazione di un magistrato amministrativo meglio di un consigliere di Stato come componente della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera diplomatica
La richiesta viene dal Ministero degli Affari Esteri
Sulla base degli elenchi delle disponibilità la commissione la prima Commissione ha individuato il nominativo del consigliere di Stato Roberto Palmieri il quale ha anticipato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questo senso era proposta all'unanimità della commissione
Grazie
Ci sono richieste di intervento no voti contrari nessuno astenuti nessuna tutti approvano se si d'accordo tutti questi incarichi letti a e approvati e così resta inteso passiamo appunto nuove dell'ordine del giorno relatore il presidente sul grazie presidente
Il Consigliere di Stato Giulio Veltri con una nota del diciannove febbraio scorso ha chiesto di rientrare in ruolo a decorrere dal primo aprile di quest'anno due mila ventisei e di essere autorizzato a proseguire a partire da tale data
Nell'incarico di capo ufficio legislativo del Ministero delle imprese del made in Italy incarico che ricopre dal due mila ventidue imposizione per l'appunto di fuori ruolo
E la le commissioni congiunte prime e quarta si sono riunite per approfondire l'istanza del collega
E in primo luogo in quella sede è stato rilevato che l'incarico di capo ufficio legislativo non è fra quelli e l'articolo due comma due
Del decreto legislativo quarantacinque del due mila ventiquattro prevede come incarichi da svolge necessariamente in posizione di fuori ruolo
Come noto quella norma richiama l'articolo venti comma uno della legge settantuno del due mila ventidue che elenca in maniera specifica tassativa
Gli incarichi che necessariamente laddove Autorizzati devono essere svolto in fuori ruolo e come ho già detto quello di capo ufficio legislativo è un incarico non ricompreso in questa elenco
Abbiamo quindi ritenuto in sede di commissioni congiunte
Di prendere atto dell'istanza di richiesta di rientro in ruolo anche in considerazione come è emerso in sede di riunione del fatto che il rientro in ruolo è un diritto del magistrato che ne fa richiesta
E non necessita di motivazioni di sorta
E questo è emerso anche perché nel corso dei lavori delle Commissioni congiunte ci si è posti anche la questione se fosse necessario o quanto meno opportuno effettuare una richiesta istruttoria per comprendere le motivazioni della richiesta del collega
E su questa su questo interrogativo le Commissioni congiunte a maggioranza si sono espressi in senso negativo vale a dire nel senso che non fosse necessaria
Una ulteriore attività istruttoria quindi per quanto riguarda la questione del rientro in ruolo la commissione ritiene
Di proporre al plenum di prendere atto con riferimento all'ulteriore questione di proseguire nel nell'incarico di capo ufficio vegetativo presso il Mib Mitt
Anche qui a maggioranza con il voto contrario di uno dei componenti delle due Commissioni la alle commissioni congiunte hanno ritenuto di di proporre al plenum la presa d'atto
Nel presupposto che si tratta di un incarico già autorizzato e che quindi come tale non necessita di una nuova autorizzazione quindi in sostanza presidente
Si tratta di due proposte di presa d'atto l'una per il rientro in ruolo l'altra per la prosecuzione nell'incarico grazie
Grazie prego la Presidente l'America
Sì grazie Presidente
Allora
è stato correttamente osservato che
L'incarico
Presso di capo dell'ufficio legislativo del ministero
è un incarico ai sensi del che ai sensi della normativa vigente quindi il decreto legislativo quarantacinque del due mila ventiquattro non è oggetto di un fuori ruolo obbligatorio
Ai fini della discussione o comunque per rendere chiaro il mio intervento però ritengo che si debba fare riferimento anche ad un'altra disposizione normativa contenuta
Sempre nella decreto legislativo quarantacinque che il comma uno dell'articolo due
Che dispone che tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro Julie giudiziario
Possono essere svolti soltanto a seguito del collegamento fuori ruolo
Allora
Noi abbiamo un incarico che è stato svolto fino ad oggi dal consigliere Giulio Veltri in posizione di fuori ruolo analogamente ad altre posizioni denti che di capo dell'ufficio legislativo di altri ministeri parimenti svolti in posizione di fuori ruolo
Da parte di altri colleghi
è stato osservato che
Il diritto di rientro i la richiesta di rientrare il mio ruolo è un diritto del magistrato
Verissimo sono d'accordissimo
E sono anche contenta che ci sia un rientro in ruolo
Il punto è però la compatibilità dell'incarico con il rientro in ruolo
Quindi il tema del fuori ruolo diritto del magistrato appunto di rientrare in ruolo ridonda in termini di autorizzabilità dell'incarico in ruolo permanendo in ruolo
Ho chiesto in Commissione di capire quali fossero le i mutamenti delle circostanze di fatto che hanno determinato la richiesta di rientro in ruolo da parte del consigliere Giulio Veltri
Proponendo di
Che ci fosse un'istruttoria
La mia richiesta non ha ricevuto il favore della commissione addirittura la commissione propone la presa d'atto perché è già stato autorizzato
E allora per verificare la compatibilità di quell'incarico con il rientro in ruolo devo andare a vedere quell'incarico
L'incarico che è stato autorizzato nel due mila ventidue in posizione di fuori ruolo richiede indicava questi elementi
Incarico di capo dell'ufficio legislativo con richiesta di collocamento in posizione di fuori ruolo
Con impegno a tempo pieno
Ora io mi chiedo come l'impegno a tempo pieno non c'è modifica delle situazioni di delle circostanze di fatto non ne abbiamo evidenza documentale
Il consigliere vetri mio non ci ha indicato un mutamento dell'impegno richiesto
Tant'è che la Commissione prende atto che quello stesso incarico prosegue negli stessi termini negli stessi elementi essenziali
Che il due mila e ventidue aveva portato a una valutazione di collocamento in fuori ruolo
Quindi io devo ritenere che quell'incarico svolto che viene svolto a tempo pieno questa è l'unica evidenza documentale che Yahoo che io sia compatibile con lo svolgimento della funzione giurisdizionale
Contrariamente a quanto prevede la norma
Ora delle due l'una se il consigliere Veltri vuole rientrare in ruolo e noi ne siamo felici quell'incarico non può essere autorizzato non può essere più autorizzato perché viene svolto in posizione che occupa il tempo pieno dell'attività lavorativa
Prendete lombardi
Presidente colleghi io ringrazio collega Mameli perché non ho partecipato alle commissioni congiunte e quando vedo un voto di minoranza uno suo otto solo tendo a pensare sempre che si è sbagliato
Quello che era in minoranza in netta minoranza in questo caso mi sembra che devo dire che il discorso che fa la collega Mameli non fa una piega
Cioè nel senso a fronte di un incarico che era stato autorizzato per un tempo pieno ed era stato autorizzato quando ancora non esisteva la norma di cui ci parlava la collega io penso che sarebbe stato quanto meno necessario in Commissione affrontare il tema di quale sia l'impegno previsto adesso per quello stesso incarico perché delle due l'una secondo me non si può uscire da questa da questa da questo binomio Polo l'incarico
Oggi continua a essere al tempo pieno e allora c'è una norma di legge che vieta espressamente che quest'incarico possa essere svolto non in fuori ruolo che la norma che citava prima la collega
Altrimenti cosa che pure plausibile perché non non lo sappiamo questo ma dovrebbe essere potrebbe essere anche che il collega realtà ha rimodulato il suo impegno però a questo punto ce lo deve dire
Ce lo deve dire perché Presidente e noi dobbiamo anche dare un'immagine di serietà all'e sterno noi oggi autorizziamo rientro anzi prendiamo atto di una richiesta quindi una esercizio potestativo da parte del magistrato
Senza verificare però se incarico che non sta già svolgendo abbia avuto la modifica oppure no se non non verifichiamo questo ne stiamo dicendo oggi davanti a tutti che un magistrato amministrativo può essere in un ministero a tempo pieno contemporaneamente svolge le sue funzioni giurisdizionali il che mi sembra
Che ad oggi a ordinamento vigente non sia possibile grazie
Grazie presidente Pezzuto grazie Presidente sempre nel riportare a questa Assemblea gli esiti dei lavori delle Commissioni congiunte
Il tema come è stato ricordato è stato approfondito in quella sede c'è stata anche una votazione sulla base della proposta della collega anche l'esito della votazione è stato ricordato dal dal collega Lombardi
Come è emerso sempre nel corso della della riunione
Il consigliere Renzi è stato collocato in fuori ruolo nel due mila ventidue sulla base di una lettera di conferimento del ministro Urso il quale non aveva chiesto che il collega venisse collocato in fuori ruolo
A suo tempo era stato lo stesso consigliere Veltri a chiedere il fuori ruolo specificando che l'incarico richiedeva una pronta operatività in Commissione ricordo in sintesi i vari interventi che si sono succeduti est è emerso che evidentemente il collega a ha fatto una valutazione in questo senso ritenendo di poter svolge entrambe le attività e ci siamo anche interrogati su come eventualmente avrebbe potuto essere svolta questa istruttoria
Ed è stato rilevato che avremmo potuto chiedere elementi o al collega al collega Veltri o a chi altri se non eventualmente al ministro stesso che lo aveva designato e sia all'esito di questi di questi interventi emerso ripeto riferisco sempre i lavori delle commissioni
è emerso che evidentemente il collega le sue valutazioni le aveva fatte e potevamo ritenerle implicite nella sua istanza
E che non fosse il caso non fosse opportuno fare una richiesta di questo tipo al capo del dicastero quindi in questo senso la proposta della collega Mameli non era stata approvata dalle commissioni congiunte e si era coi concluso nel senso che ho già riepilogata cioè vale a dire la proposta di presa d'atto
All'unanimità in questo caso sulla rientro in ruolo e la proposta di presa d'atto a maggioranza con il voto contrario della collega Monelli per la prosecuzione dell'incarico
E ci sono evidentemente due posizioni come dire molto molto differenti sulle quali difficile trovare come dire un momento di composizione per cui se non ci sono altri interventi io suggerirei presidente di di procedere alle votazioni grazie
Ma se prima la presente la Meriva presente Carlo
Sì grazie
Ma io
Ribadisco quello che ho detto prima francamente le le valutazioni che sono state riportate ulteriormente mi convincono cioè del fatto che forse qualche qualche elemento in più ci servirebbe perché il consigliere Melfi abbia fatto le sue valutazioni sicuramente così
Il punto è le valutazioni che deve fare il Consiglio perché è il Consiglio in base all'articolo due che verifica la compatibilità dell'incarico ribadisco allo stato delle nostre carte visto che il consigliere del tribuna ci ha detto l'incarico a tempo pieno la compatibilità di questo incarico con il l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario altrimenti delle due l'una cioè fino adesso la posizione di fuori ruolo è stata determinata da che cosa
Io ritengo che implicitamente la valutazione che è stata fatta e quella che poi è stata recepita in senso di dato positivo riportata nell'articolo due comma uno quindi la sopravvenienza normativa c'è il decreto legislativo quarantacinque non fa altro che positivi Zare una valutazione discrezionale
Che è all'insegna della ragionevolezza come si fa al svolge entrambe le attività visto che l'attività continua a essere a tempo pieno perché noi non abbiamo nessun elemento differente
E questa è una valutazione che spetta al consiglio non al consigliere Veltri che avrà fatto le sue valutazioni
Grazie presidente Carlo sì grazie presidente io quindi confido ho sempre confidato nella autoresponsabilizzazione magistrati amministrativi
Ritengo che se il Consigliere Veltri ha ha formulato questa richiesta evidentemente al momento non in precedenza e in grado di poter tornare al Consiglio di Stato
E svolgete la pienamente la sua attività istituzionale e al contempo anche svolgete
L'incarico extra istituzionale ora se un magistrato amministrativo chiede di tornare il ruolo e poteri e
E di poter
Lavorare presso il Consiglio a mio avviso non deve essere incentivato
Allo stesso modo non può essere infine in di sintesi diciamo non può essere disincentivato nello stesso modo non può essere disincentivato qualora ritenga di Paul svolge contemporaneamente anche un incarico che peraltro l'incarico
Di staff che no per il quale non è previsto necessariamente il fuori ruolo
Ma può essere svolto anche il ruolo ora per quanto concerne la compatibilità di quest'incarico con l'attività istituzionale certo l'argomento è suggestivo però questa compatibilità nel caso degli incarichi in cui il fuori ruolo non sia previsto obbligatoriamente secondo me deve essere svolta in concreto e quindi io penso che la signoria vostra o non momenti in cui il presidente per scusate il consigliere Veltri ritenesse di ITT di tornare il ruolo ecco appunto al secolo da si possono d'azione positiva di questo collegio sarà assegnata una sezione sarà il presidente titolare di quella sezione a stabilire se e sussista o meno questa compatibilità e e quindi sarà lo stesso presidente della della sezione a rappresentare la circostanza dell'eventuale incompatibilità al presidente del Consiglio di Stato
Quindi ritengo sinceramente che una valutazione ex ante che stabilisca sulla base di una valutazione aprioristica riferita quella casa d'azione
Della impegno a tempo pieno del collega Veltri al momento in cui fu formulata la richiesta sia come dire
E ci si è eccessivamente anticipata è sostanzialmente errata perché la valutazione deve essere fatta in concreto e potremo stabilire soltanto una volta in cui il collega
Potremo stabilire l'eventuale incompatibilità tra i due tra le due attività soltanto dopo il rientro in ruolo dei collegamenti grazie grazie presidente lombardo io prendo spunto dalle ultime parole del presidente Carlo che che nella sostanza condivido però per arrivare a conclusioni diverse è verissimo quello che dice il presidente Carlotti cioè lui rientra in ruolo e su questo io con nessuna
Preclusione anzi voterò favorevolmente per il rientro in ruolo perché sono sempre favorevole al magistrato che torna a casa diciamo così però contemporaneamente secondo me l'esito di questo voto deve che su questo formalizzo una richiesta di ritorno in Commissione deve portare assieme al rientro in ruolo l'affare di nuovo in prima Commissione affinché la prima commissione faccia un approfondimento istruttorio sullo svolgimento attuale da oggi dell'incarico ricoperto dal dal dal da magistrato secondo me questa il il consigliere Pezzuto cercavo una linea di compromesso tra le due posizioni secondo me queste e l'unica linea di compromesso possibile anche alla luce di quello che diceva il presidente Carlotti che condivido cioè da domani rientra in ruolo da domani quest'incarico che gli sta svolgendo con quali caratteristiche viene svolto io non penso che stiamo chiedendo una cosa incredibile o penso che può ritornare in Commissione solo in prima domande congiunte per verificare il contenuto dell'incarico attualmente svolto mi sembra che sia proprio la linea di compromesso che non individuava il presidente Pezzuto che invece potrebbe essere individuato dal consiglio di presidenza per cui Presidente io formalizzerei una richiesta di ritorni in commissione dell'affare alla prima Commissione per il solo aspetto della verifica del contenuto attuale dell'autorizzazione del consiglio dei ministri grazie grazie presidente Mameli
Sì grazie presidente no colgo l'occasione a seguito dell'intervento del presidente Carlo Atti che è sempre elegante persuasivo
Propone una verifica in concreto
Una verifica in concreto ex post
Però questa è non soltanto suggestiva ma direi rivoluzionaria perché allora noi diamo di default le autorizzazioni per gli incarichi extragiudiziari e poi verifichiamo esposta la compatibilità mi pare che non sia così no l'attuale normativa poi de iure condendo tutto è possibile
L'attuale normativa prevede una verifica ex ante della compatibilità rispetto alla quale non abbiamo elementi cioè l'incarico allo stato per come è costruito non è autorizzabile
Grazie presidente lo scalino grazie presidente allora evidentemente il sono state a mio modo di vedere male interpretate le parole del del presidente Carlotti lui ha parlato correttamente di una verifica sul campo che spetta al presidente della sezione può essere assegnato
Il Consigliere Vinti a me sembra qui ci si si stia facendo una sorta di processo alle intenzioni se un collega
Chiede di poter rientrare in ruolo affermando di poter sostenere i carico giurisdizionale ed il carico della attività presso un ufficio di diretta collaborazione
Contemporaneamente noi fino a prova contraria dobbiamo credergli quindi mi sembrerebbe anche un tipo di istruttoria eventuale
Da parte della prima commissione
Che è extra ordinem meno spetta come potere poi mi sembra già fatte in questo tipo di proposta sia stata avanzata alla commissione la commissione si è espresso in un certo modo ora viene avanzata al plenum facciamo al plenum però io sinceramente vorrei capire qual è il tipo di indagine ulteriore che dovrebbe effettuare il la prima Commissione forse chiedere se effettivamente è convinto il collega di poter svolgere le due attività contemporaneamente beh mi sembra veramente eccessivo grazie
La presente a nome di quel per il consigliere Grauso
Sì grazie
Io
Chiederei a questo punto viste le
Elaborazioni
Interpretative del presidente Carlotti del presidente Tosca LA
Di capire qual è il soggetto competente alla verifica della compatibilità ai sensi dell'articolo due comma uno perché dalle dalle parole e dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto è il magistrato stesso cioè è il magistrato stesso che verifica che il l'incarico garantisce l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario
Mi sembra che forse possiamo evitare di riunirci in Commissione prima
Evitare di riunirci in Commissione speciale fuori ruolo perché evidentemente è il magistrato che decide che cosa possiamo chiedere al magistrato se ad esempio l'impegno continua a essere a tempo pieno questo mi sembrerebbe il minimo rispetto ad un incarico che nasce con certe caratteristiche
Anche comportano un determinato status cioè il Po la posizione di fuori ruolo e cambia immediatamente cambia improvvisamente a condizioni di fatto immutate
Io cioè
Penso che sia di una evidenza talmente eloquente
Che infatti giustifica interventi che sono de iure condendo e non de iure condito
Consigliere Grauso
Sì proprio una battuta rapidissima le parole dei presidenti al blocchetto schemi pare che però alla fine ci volti nomi inversione logica qui non dobbiamo verificare se l'attività giurisdizionale sia compatibile con lo svolgimento dell'incarico ma se lo svolge la prosecuzione dell'incarico sia compatibile con l'attività giurisdizionale dopodiché la valutazione sul punto spetta necessariamente al consiglio di presidenza
E francamente non mi pare così drammatica diciamo l'eventualità che si ritorni in commissione per fare una verifica che avrà senz'altro esito positivo ma perlomeno su una base solida e oggettiva e non sulla base di congetture che noi ricaviamo dalla istanza di rientro in ruolo
E dal principio di autore scusabilità dei magistrati che fino ad ora però non abbiamo mai applicato in questa materia grazie
Presidente Tosca il
Grazie presidente allora chi lo diverte Vito finalmente qual è la il tipo di indagine che dovremmo svolgere cioè chiedere al a meno delle parole del tra presidente ma ma Meli cioè chiedere al collega se secondo lui può svolgere realmente le funzioni sia giurisdizionali che di collaborazione con il governo
Allora noi stiamo mettendo in dubbio che il collega Veltri nel momento in cui a predisposto la domanda di rientro in ruolo con mantenimento dell'incarico non abbia pensato non abbia riflettuto su questa tematica quindi nella domanda del collega è già insita la risposta che chiede la presidente Mameli grazie
Grazie
Presidente Carlotti potesse impedire
No io mi associo a quanto ha detto ora il presidente brusche
I motivi per i quali
Il presidente il consigliere scusate Consigliere Vinti ha chiesto più volte
Racchiusi in questo caso di tornare in ruolo possono essere i più vari
E sicuramente lui ritiene ha ritenuto sulla base ripeto di una sua auto responsabilità di poter svolgere in questa fase contemporaneamente due incarichi
Ora
Ripeto le ragioni possono essere diverse ad esempio banalmente si è ridotto il carico di lavoro
Magari ci sono nuovi collaboratori e l'ufficio legislativo
E peraltro tutti gli incarichi presso diciamo di di capo dell'ufficio legislativo sono incarichi a tempo pieno eppure molti incarichi in passato ci sono moltissimi precedenti di capo dell'ufficio legislativo sono stati svolti e da colleghi permanendo il ruolo
Quindi
Io credo che la e qui ribadisco che di fronte a una valutazione del collega nel senso della possibilità di svolgere contemperamento e se l'attività istituzionale se l'incarico noi come dire si debba fare affidamento su questa valutazione poi se in concreto questa
Questa compatibilità risulti come dire insussistente
E quindi l'attività istituzionale quindi l'attività di magistrato
Il Consiglio di Stato del collega non fosse come dire svolta puntualmente in quel caso si potrà provvedere eventualmente a valutare una anche revoca dell'incarico presso il
Il ministero ma questo si può fare soltanto dopo non si può fare Sante perché non è scritto da nessuna parte che Hill attività di capo dell'ufficio legislativo sia sicuramente incompatibile con l'attività
Di magistrato anzi questa mi sembra l'inversione logica perché si scambia il De mostrato un deride mostrando
No prima bisogna verificare se in concreto possa essere svolta perché si tratta proprio per l'appunto di un incarico per il quale non è obbligatorio il fuori ruolo
Quindi lo stesso legislatore delegato ha ritenuto che sia possibile svolgete contemporaneamente le due attività
Salvo che risulti un'incompatibilità ora si possono forse anche dare dei casi in cui le incompatibilità sia manifesta ex ante ma non è certamente questo quindi il Consiglio
Non perde nessuna delle sue prerogative di valutazione discrezionale
Perché anche di valutare la di autodichiarazione la dichiarazione di a espressa appunto responsabilmente dal magistrato è
Un
Tipo di istruttoria dal punto di vista istruttorio può essere sufficiente
Quindi io non vedo nessun ostacolo
Ne ha vinto il ruolo né al mantenimento dell'incarico
Grazie nell'inerzia grazie presidente no rinuncio all'intervento assorbito dalle parole di chi mi ha preceduto grazie della
La presente non è
Sì grazie Presidente un un ultimo intervento
Evidentemente non riesco a far comprendere quale sarebbe l'oggetto dell'istruttoria che non è per niente implicita nella richiesta di indire di rientro in ruolo che significa implicito nella richiesta di rientro in ruolo che cambia
Che
E insita ti prego Carlo rendiamo chiare le discussioni a microfono quindi prego faceva pure presente in America
Insita nel rientro in ruolo è il fatto di non voler più stare in fuori ruolo
Che sia che quest'incarico possa essere oggetto di autorizzazione sei come emerge dalle uniche carte che abbiamo continua a essere svolto a tempo pieno io dubito fortemente non vedo quale sia come diceva il Consigliere Grauso il dramma di tornare in Commissione prima e chiedere al collega di dirci peraltro è una richiesta che se presentasse domanda oggi per un incarico noi chiederemmo qual è l'impegno richiesto
Impegno che com ha comportato uno svolgimento fuori ruolo dell'incarico perché era incompatibile con l'ordinario svolgimento dell'attività giurisdizionale a condizioni mutate noi autorizziamo addirittura prendiamo atto della prosecuzione dell'incarico
Ma sembra veramente qualcosa di paradossale
Grazie ci sono altre richieste di intervento
No sempre come notaio e come garante dell'andamento dei lavori io ricordo che più volte in passato nei vari decenni colleghi consiglieri di Stato hanno chiesto di tornare il ruolo continuando nello svolgimento delle loro funzioni
Assunte prima fuori ruolo e non mi risultano precedenti in cui si sia preso atto occhio è stato sempre autorizzato questo svolgimento io segnalo questo perché nel merito io sarei d'accordo sull'accoglimento della proposta della Commissione sulla compatibilità perché l'esperienza induce a pensare che i lavori perché si deve servire due attività possano essere compatibili però occorra una valutazione in concreto del consiglio cioè io vi chiedo di valutare la possibilità di non prendere atto ma di autorizzare nel merito
Questo significa anche mantenere ferma la barra diritta del consiglio di presidenza che valuta in concreto questa compatibilità io credo che questa valutazione sia da fare da parte del consiglio di presidenza quindi mi chiedo e chiedere al relatore se chiudere il mio voto in condizione The favorevole sì sì Fossa prendere atto del ventricolo autorizzando
Il mantenimento del dello dello dello delle attività perché in questo modo noi manterremmo il principio per cui comunque occorrono votazioni in concreto prego presente Pezzuto
La ringrazio presidente e se i colleghi sono d'accordo possiamo modificare seduta stante la proposta per quanto riguarda la prosecuzione dell'incarico il luogo della presa d'atto propongo che venga autorizzato l'incarico dal momento che l'approfondimento che abbiamo effettuato come abbiamo sentito dei vari interventi è stato dalla maggioranza dei partecipanti alle commissioni congiunte ritenuto sufficiente la ringrazio ringrazio prego presenterà
Sì grazie presidente io chiederei allora a questo punto di verificare la compatibilità della posizione di fuori ruolo
Delle quattro cinque posizioni di analoga attività di analoghi incarichi capo dell'ufficio legislativo che sussistono che sono stati e che continuano a permanere se la posizione compatibile con lo svolgimento del dell'attività giudiziaria perché dobbiamo mantenere una posizione di fuori ruolo
Datamedia io ricordo che sia in questa consiliatura sia in altre consigliature
è stata consentita la prosecuzione dell'attività col rientro in ruolo su diciamo che nella prassi non mi nascondo nella prassi si anche valutato il quando si trattava di magistrati del Consiglio di Stato
La possibilità di tener conto della curerà gli impegni con l'assegnazione a una funziona una sezione consultiva non perché la sezione consultiva
Comporta un lavoro di minore impegno ma perché sarebbe un'attività senza le udienze che caratterizza le funzioni giurisdizionali e quindi tutto sommato ex post possiamo anche questa espressione è presente al Consiglio di Stato che valuta come dire una comprensione complessiva della situazione
Però io ritengo che questa valutazione ex post del Presidente presupponga valutazione del consiglio di presidenza sulla autorizzabilità e sulla compatibilità
Mi io più volte ho conosciuto illustri colleghi Consigliere di Stato che hanno svolto queste funzioni
Mantenendo lo svolgimento delle funzioni interne in Consiglio di Stato
Ecco io parlo sulla base di questa esperienza perciò mi sono permesso di proporre la autorizzazione formale perché da un lato sì
Rivendica il ruolo del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dall'altro solo in questi limiti si demanda presidente del consiglio di stato di valutare impegni complessivi ecco questo è un po'il significato del mio intervento cioè di andare incontro alla esigenza segnalata la presidente Mameli per cui il Consiglio di Presidenza mantenga questo ruolo fondamentale di valutazioni in concreto nel caso di specie
Le circostanze anche evidenziato il procedimento mi inducono a pensare che questa autorizzabilità in concreto di possano essere ecco sotto questo profilo volevo esplicitare questo mio pensiero
Ci sono altre richieste di intervento intanto però se la proposta preliminare del presidente Lombardi di ritorno in Commissione vediamo chi l'appoggia
Presidente presidente però io nel momento in cui la proposta dovesse essere di richiesta di autorizzazione
Io a questo punto posso ritirare la mia proposta perché ovviamente viene meno la necessità se non viene meno la necessità di verifica in concreto ma viene rovesciata tornare in Commissione direi che la presenza la prova sapete per superpoteri adattati in questo senso di sa suonare la pesante in autorizzazione quindi non c'è più la richiesta del cliente lombardi ritorni in Commissione che se non ci sono altri e senza vento penso che si possa procedere la proposta della commissione come così modificata seduta stante voti contrari
Prego prego
Sulla c'è la presa d'atto ma certamente scusate avete ragione dall'andamento della discussione mi ha fatto andare avanti quindi prima sulla tra prima proposta di presa d'atto di rientro il ruolo se non ci sono altre richieste di intervento questa proposta voti contrari nessuno astenuti nessuno e tutti approvano ora vi è la seconda proposta di consentire la prosecuzione dell'attività mediante l'autorizzazione otto su questa proposta voti contrari la presidente Mameli presidente Lombardi astenuti
Nessuno e tutti gli altri approvano grazie se si accordò lettera provato
Ora passiamo al punto dieci relatore presidente di Renzi grazie presidente
Il collega di Dario Simeoni il consiglio di presidenza
Chiesto di essere autorizzato lo svolgimento dell'incarico di consigliere giuridico e direttore della direzione legale dell'autorità di regolazione per l'Energia vedete l'ambiente
Con durata triennale in posizione di fuori ruolo
Beh Commissioni congiunte prima e quarta hanno esaminato
La documentazione distanza e per quanto concerne la prima commissione
Nato come interpreti per la parte quindi relativa all'autorizzazione dell'incarico documentazione acquisita
E complete collegano ma ritardi non sussistono elementi ostativi all'autorizzabilità dell'incarico
Quindi pirla parte relativa all'autorizzazione
La commissione ha espresso il proprio avviso favorevole
Sì presidente me lo consente sulla parte relativa al quarto Commissione cederei la parola al collega Pezzuto che a esposto e illustrato la pratica nelle commissioni congiunte per quanto riguarda invece la parte fuori ruolo perché noi abbiamo per il nostro regolamento di organizzazione tutti lo sanno una competenza distinta e approfitto della trattazione
Un piccolo portò Pics abbiamo colpa storica abbiamo in Commissione speciale fuori ruolo i cui lavori stanno proseguendo è a tutti noto che i l'ultimo decreto legge di Anne R. R. ha introdotto alcune modifiche che stiamo ancora valutando comunque al di là di questo ci siamo a lungo interrogati sulle modalità procedurali per per decidere le questioni autorizzazione fuori ruolo
In sede di Commissione congiunta non è questa la sede per parlarne però ancora in queste trattazioni
Manteniamo
Un tipo di esposizione che rispecchia l'appartenenza dei componenti all'una o all'altra Commissione quindi appartenendo il presente
Pezzullo alla quarta commissione e con il il il suo consenso presidente chiederei si può cervicali Marrazzo prego presente nel sulla grazie presidente
Con riferimento ai profili relativi al fuori ruolo
Come noto l'articolo nove comma tre del decreto legislativo quarantacinque due mila ventiquattro prevede che all'atto di assenso al collocamento in fuori ruolo l'interessato il magistrato interessato alleghi tra le altre cose il parere del capo dell'ufficio di appartenenza nel caso di specie il collega è assegnato alla sesta sezione del Consiglio di Stato e quindi il presidente Volpe
Ha espresso con nota del ventisei febbraio scorso questo valere rappresentando che l'allontanamento del magistrato l'incarico Esterno diciamo collocamento in fuori ruolo del consigliere Simeoni creerebbe delle criticità
All'interno della della sezione di appartenenza quindi ha espresso parere favorevole al collocamento in fuori ruolo condizionandolo tuttavia alla sua testualmente immediata sostituzione con altro Consigliere di Stato da assegnare alla sesta sezione e comunque con decorrenza non antecedente al primo aprile due mila ventisei alla luce del calendario di udienze già fissato
E su questi profili ovviamente in Commissione è stato rilevato nelle sedi delle converrà servire a commissioni congiunte è stato rilevato è stato ricordato che la competenza alla sostituzione del Consiglio Simeoli con un altro magistrato non appartiene al consiglio di presidenza ma costituisce prerogativa esclusiva del presidente del Consiglio di Stato
Quindi noi su questo aspetto
Abbiamo ritenuto di doverci necessariamente limitare a esprimere un auspicio fra una l'auspicio che con lei con l'imminente arrivo al Consiglio di Stato
Dei colleghi che transitano dal TAR qualora ovviamente il Presidente lo ritenga uno di questi colleghi possano essere auspicabilmente assegnato alla stessa sezione ma ripeto non possiamo che limitarci all'auspicio
Quanto invece la decorrenza
La il parere delle commissioni congiunte è stato favorevole alla concessione del fuori ruolo ma con affetto come richiesto in via subordinata dal presidente Volpe dal primo aprile due mila ventisei
Questo è quanto grazie presidente grazie alle ci sono richieste di intervento
Prego il professore Doria
Presidente la ringrazio
Io per la verità non è un intervento nel merito della questione
Ma
Volevo formulare il mio in bocca al lupo mi auguro all'esito della votazione da parte del plenum
Il mio augurio a un magistrato che ho avuto modo di conoscere anzitutto come persona perbene
Che Luca alta
Preparata a trecentosessanta gradi
E sempre pronta a recepire le istanze ottusi sia di natura culturale
Che di natura propriamente normativa
Io penso che questo
E lo dico da componente laico
Espressione del Parlamento italiano
Ma componente del plenum del Consiglio di Presidenza cioè l'attribuzione da parte di un'autorità indipendente come la vera che riveste in linea generale dilata al momento storico che stiamo vivendo riveste una posizione centrale
Nel sistema di garanzia di un settore energetico
Attribuire a un magistrato di conoscere che un consigliere di Stato un magistrato amministrativo
Debba svolgerà le funzioni di direttore degli affari giuridici
E quindi
Sia
Capace di ricoprire una posizione occhi applicare in un settore strategico per il Paese dovrebbe essere salutata dirà da legittime assolutamente legittime opinioni divergenti dovrebbe però più in generale essere salutata da questo organismo come una riaffermazione della centralità nell'ambito della magistratura italiana del ruolo della magistratura amministrativa
Da qui quindi il plauso non soltanto che mi auguro di poter formulare personalmente all'esito di questa votazione non soltanto la persona di Dario sì minori
Con cui neanche nato un rapporto di amicizia oltre che di profonda stima personale
Ma un plauso anche alla giustizia amministrativa che
Vede in questo modo riconosciuto il proprio primato chi ha sempre avuto storicamente nel corso della Repubblica italiana anche prima della costituzione della Repubblica italiana e che per e di cui deve riappropriarsi
E che spesso vede invece delle
Diciamo così lacune spesso ricoperte da altre diciamo magistratura
Anch'essi sicuramente all'altezza
Però ecco quando queste cose accadono io da cittadino mi piacerebbe vedere qua e di là dalla persona
Una sorta di orgoglio da parte di tutto il plesso piuttosto che una questione regalistica
Positivi di dire
Assume carattere specioso e non guarda quella sostanza della situazione grazie grazie signora altre riviste interventi piegarlo
Non volevo associarmi totalmente alle parole del professor Goria sia per quanto riguarda la diciamo come dire l'apprezzamento delle qualità personale del collega ma anche tutti abbiamo conosciuta appunto in questi anni di lavoro al consiglio di presidenza ma anche per le sue veramente qualità professionali
E
Ricordo che appunto il collega signori si occupa di energia da moltissimi anni anche quando era al TAR Lombardia e anzi quando io ricoperto gli incarichi che lo va a ricoprire in un'altra vita io
Ricordo che studiamo le sue sentenze perché veramente un esperto in materia
Quindi credo che la vera qualora il voto del Consiglio se positivo ecco faccia un ottimo acquisto forse il migliore che si potesse fare
E nello stesso tempo credo e concordo totalmente con il professor Doria che anche noi come magistratura come giustizia amministrativa dal non essere orgogliosi
Nella circostanza che un collega peraltro così valido vada a ricoprire un ruolo veramente delicato in questo momento storico soprattutto viste le tristi notizie dell'attualità e quindi volevo soltanto aggiungere a questo presidente che essendo appunto il consigliere segnano un componente di questo Consiglio voi qualora il voto dovesse essere positivo dovranno essere avviate le procedure per integrare la composizione del Consiglio grazie grazie presidente Foscari
Grazie presidente volesse Cernic io le parole di coloro che mi hanno preceduto io conosco Dario Simeoli addirittura da quando ancora studiava per la magistratura amministrativa quindi ho vissuto tutte le sue tappe di crescita adesso è andato anche oltre davvero un un bravo ragazzo ma soprattutto molto molto molto esperto
E quindi la revoca fra un grande acquisto secondo me e quindi dobbiamo essere tutti molto lieti di questo se ovviamente il il voto sarà favorevole
Mi permetto anche di aggiungere se me lo consentono i componenti laici di plaudire all'intervento del professor Doria che ha una portata secondo e politica molto importante
Nella valorizzazione della della magistratura amministrativa e ci ha ricordato il professor D'Oria
E questo mi è piaciuto moltissimo come purtroppo c'è stato negli ultimi anni una sorta di arretramento della presenza della magistratura amministrativa in certi luoghi dove la tecnicalità normativa è molto importante e la serietà della mia disse allora ministro io in questo senso
è stata da sempre apprezzata e ha sempre avuto un ruolo che noi ci auspichiamo come anche il professor Dorio sembrava voler fare
Crescerà sempre di più anche nei prossimi anni aggiungo soltanto un profilo tecnico che del quale non si è detto ma che è necessario laddove il voto dovesse essere favorevole il collega
Ha chiesto espressamente ovviamente di rinunciare all'incarico di componente supplente del consiglio di presidenza quindi questo ovviamente
Dal primo aprile del due mila ventisei ecco questo è l'elemento tecnica linee che mancava alla al nostra disamina per poter poi aprire la successione al suo incarico grazie
Grazie a lei sì prego presente c'è stato andrà riscritta
Signor presidente grazie
Visto che la discussione sul sull'incarico che sul fuori ruolo del collega sta assumendo anche diciamo il senso del commiato al collega Simeoni consiglio di presidenza io non posso ovviamente che associarmi a tutti nel
Apprezzare le enormi doti del collega che sono doti non solo tecniche
Tv umbro giurista davvero raffinato ma anche umane una cifra di signorilità di garbo che non è mai venuta meno anche quando abbiamo discusso gli affari più o Complessi
E se posso aggiungere quindi nell'associarmi a tutto quanto di positivo è stato detto del collega ovviamente
Annunciando il dovuto favorevole alla proposta aggiungo una nota personale di dispiacere perché lo perderemo in un consiglio di presidenza quindi se posso non lo vedremo come collega non lo perderà il Paese perché suo contributo sarà data sarà dato per una fase in altra veste
Pur permanendo vento lo Stato studi magistrato amministrativo e quindi poi quando tornerà nel ruolo continua da continuerà dare il proprio contributo alla giurisdizione lo perdiamo il consiglio di presidenza dove pure da par suo è stato molto apprezzato e tuttora il relatore i alcuni affari particolarmente complessi e questo a livello personale un po'mi dispiace
Quindi nell'augurare il meglio al collega
Diciamo concludo il mio intervento con questa nota di
Dispiace
Grazie prego l'avvocato Palazzolo grazie presidente solo per sposare per intero le parole del Professore Doria
Che ha fatto un intervento che ritengo veramente
Bello utile anche di di orientamento di quello che potrebbe essere l'attività del CP Gia
Quindi io l'avvocato Sala non è presente l'avvocato raro ma penso che dico lo stesso varrà certamente con lui sposiamo per intero quanto detto dal professore Doria
A titolo personale aggiungo un ulteriore elemento sulla figura di Dario sì Meoli
Sono fissato sempre colpito dalla sua capacità di apprendere semplice un concetto giuridico complicatissimo
Provenendo da altri settori
Mi sono avvantaggiato molto del suo operato e di questa sua grande dote
Gli auguro veramente in bocca al lupo è sono sereno perché comunque continua a lavorare per la nazione peccato per noi che non ne possiamo trarre vantaggio nella quotidianità così come avvenuto sino oggi ma se teniamo a un interesse nazionale non possiamo porci limiti di questo genere grazie presidente
Grazie a lei prego grazie presidente no mi trattengo molto sul punto perché già hanno parlato molto bene
I gli oratori precedenti ma pulivo soltanto ringraziare il professor storia perché nel suo intervento finalmente dopo non lui ma
Finalmente si attesta
Che
Il magistrato amministrativo può essere davvero una risorsa per il Paese questo è il sì e questa è la sintesi del del del suo intervento che noi abbiamo provato dal credo primo giorno di consiliatura a dire e
Non posso che compiacermi ringraziarlo proprio delle sue parole perché finalmente dopo non da parte la componente laica che non ha mai avuto nei nostri confronti devo dire la verità pregiudizi mai sono sempre stati
Aperti e c'hanno ascoltato e nel giro di questi anni probabilmente siamo riusciti a dar prova della alta professionalità
Che abbiamo è abbiamo provato
Probabile che siamo riusciti a dare questa sensazione abbiamo ben figurato per cui ancora grazie
Grazie
E allora a titolo personale aggiungo che conosco il Consiglio dei signori sia sin dalle prime fasi della sua formazione post-universitaria e già da allora i colpirono le qualità di cui voi avete oggi parlato
Dunque a questo punto se non ci sono altre richieste di intervento pongo ai voti
La proposta della commissione o di contrari nessuno astenuti nessuno e tutti approvano sesti d'accordo mette approvato e così resta inteso l'ultimo punto dell'ordine del giorno
Relatore
In assenza
Dell'avvocato che dovrà essere
Lui relatore stesso i presenti lo ska e prego
Ho un attimo soltanto Presidente
Bene il punto all'ordine del giorno riguarda la pubblicità degli incarichi conferiti autorizzati dal consiglio di presidenza inadempimento all'articolo due del decreto legislativo trentacinque del due mila ventisei si tratta del secondo semestre del due mila venticinque abbiamo predisposto gli gli elenchi secondo lei indicazioni che erano già stati approvati i criteri già approvati dal consiglio di presidenza quindi la Commissione all'unanimità approvato l'elenco della pubblicità di cui sopra grazie
Grazie a lei non ci sono richieste di intervento lunga voti la proposta voti contrari nessuno astenuti nessuno tutti approvano resta da esaminare l'ordine del giorno speciale come integrato
In due punti dai lavori di ieri della quarta commissione seno ci sono opposizioni verbale così integrato si intende approvato grazie buon lavoro a tutti buongiorno

