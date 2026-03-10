Puntata di "Notiziario del mattino" di martedì 10 marzo 2026 , condotta da Federico Punzi e Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa … puntata ha una durata di 1 ora e 5 minuti.
leggi tutto
riduci
Rubrica
10:00
15:00
9:33 - SENATO
10:38 - CAMERA
8:30 - Camera dei Deputati
8:30 - Parlamento
9:00 - Senato della Repubblica
9:45 - Camera dei Deputati
12:30 - Camera dei Deputati
13:00 - Senato della Repubblica
13:00 - Senato della Repubblica
Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
leggi tutto
riduci
Possono le nove e tredici minuti apriamo il nostro notiziario della mattina di questo martedì dieci marzo due mila ventisei
Partiremo con Federico Punzi e Roberta Iannucci studio e la regia di Piero Scaldaferri dalla guerra nel Golfo dalle conseguenze economiche in Italia negli altri paesi poi i referendum
Del ventidue ventitré marzo sulla riforma della giustizia la separazione delle carriere dei magistrati d'iniziativa del partito radicale del Comitato Pannella Sciascia Tortora di cedere gli spazi nelle tribune referendarie della RAI a magistrati che si sono espressi per il sì poi il disegno di legge sul contrasto l'antisemitismo il PM RR
E le politiche sul lavoro la situazione futuro di radio radicale la pillola di Adapt quanto alle principali notizie l'avete sentita la rassegna stampa spazio tra stazionale questa mattina
La questione del petrolio il conflitto tra Israele e Iran con il coinvolgimento degli Stati Uniti ha fatto salire rapidamente il Brent verso i cento venti dollari ieri perché i mercati temevano interruzione delle forniture attraverso lo stretto di Hormuz
Le dichiarazioni del presidente Trump su una fine imminente della guerra hanno allentato quella paura scrive Financial Times facendo scendere il greggio di quasi l'otto per cento
Il presidente ha ha minacciato rappresaglie massicce se l'Iran dovesse bloccare ostacolare il traffico petrolifero nello stretto è una minaccia che ha un precedente storico l'Iran ha già in passato evocato questa leva nei momenti di massima tensione con Washington
è un blocco effettivo sarebbe uno shock energetico globale nell'intervista che ha dato si ebbe a CBS News ieri Trump ha detto anche di sta pensando di prenderne il controllo il dispiegamento nato riguarda invece dei tetti certi in Turchia una base nel sud-est della Turchia dove si trova un radar di allerta precoce che monitora i lanci di missili balistici dall'Iran verso est
E sentiremo su questo Mariano Giustino poi la risposta delle Guardie della rivoluzione con la dichiarazione dei Pasdaran alla fine della guerra e nelle mani delle Iran ma il rimbalzo coi delle borse che c'è stato e soprattutto attenzione anche agli Stati Uniti diversi messaggi che ha dato tra ampolla sua amministrazione giornate di ieri a parte questa intervista si ebbe a CBS News ha parlato ai deputati repubblicani e ha spiegato abbiamo già vinto in molti sensi ma non abbastanza poi in una conferenza stampa a seguire ha aggiunto che gli Stati Uniti non molleranno finché il nemico non sarà totalmente sconfitto
Sul sociale al Dipartimento della Difesa americana scritto abbiamo appena cominciato a combattere sentiremo anche Fiamma Nirenstein che ci darà le ultime notizie da Israele una notte relativamente è tranquilla sul fronte libanese si affaccia l'ipotesi di un presidio israeliano temporaneo nel Sud Federico
Sì proposito della del prezzi del petrolio frenato ancora nell'after hours American preziose è stato all'incirca sui novanta novantuno dollari
Borse asiatiche a Tokyo Shanghai un convegno apertura appaia intimità ripresa dopo appunto gli annunci Trump sulla fine dalla guerra Breve una breve incursione che però era necessario ha detto il Presidente presidente
E Mary che hanno anticipato di valutare l'allentamento delle sanzioni sul greggio russo dopo una telefonata con il presidente Putin tra le ipotesi anche lo svincolo di scorte di Greggio ed emergenze Rush delle scorte di emergenza pasti un pacchetto di opzioni contro
Appunto il Bazo dei Durante i prezzi
Come detto Trump ha minacciato ancora l'Iran ma se
Ferma il flusso di petrolio no stretto di Hormuz verrà colpito venti volte più duramente scritto il
Presidente americano sui soci al e il sì io di Aramco la principale società a saudita
Lancia l'allarme potrebbero esserci conseguenze catastrofiche per i mercati petroliferi mondiali quanto più a lungo si protrarrà l'interruzione causata dalla chiusura degli Hornets
Il monito dell'amministratore delegato del colosso petrolifero statale saudita Aramco una conferenza stampa
Sebbene in passato abbiamo dovuto affrontare interruzioni questa di gran lunga la crisi più grande che l'industria petrolifera e del gas la Regione abbia mai dovuto
Affrontare parlato
Anche il Primo Ministro israeliano citato da Lattanzio pista del solo gli iraniani possono rovesciare il regime degli Ayatollah in Iran a far crollare Gemina nelle mani del popolo iraniano ha detto ieri sera durante una visita al Centro nazionale delle operazioni di emergenza sanitaria nostra aspirazione di Porta del Popolo Cagnano liberarsi dal giogo della dittatura
In definitiva dipende da loro ma non c'è dubbio che attraverso le azioni intraprese finora stiamo rompendo loro le ossa
Dice Netanyahu se avremo successo insieme al popolo iraniano porteremo alla fine permanente e alla cambiamento nel frattempo l'Iran ha lanciato nuovi attacchi contro i paesi del Golfo sirene di allarme hanno suonato nelle prime ore del mattino a Dubai negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain mentre Riad distrutto due droni nella sua regione orientale il cui tre invece ha battuto sei troni
I i Pasdaran hanno può annunciato di aver colpito la base aerea americana nel Kurdistan a iracheno con cinque missili ma a
Un secondo missile balistico iraniano è stato battuto ieri in Turchia il secondo nel giro di una settimana mi stavo della difesa di Ankara comunicato
Che Miss è stato tempestivamente intercettate neutralizzato dalle forze di difesa aerea missilistica della NATO sopra al distretto di scende i agghiacciante
Sentiamo o Mario Giustino quindi trova anche la Bongiorno Marina buongiorno a voi ieri il ministero della Difesa duca annunciato che i padri atto saranno dispiegati nella base radar di crederci che dovevi appunto un radar della NATO
La Turchia dotta decise misure per proteggere il suo territorio dopo l'ultimo lancio di un missile balistico nello spazio aereo turco il il ministero della Difesa turco
Turca aveva avvertito che adotterà può qualsiasi misura necessaria per contrastare la minaccia al suo territorio dopo aver affermato che il missile missile balistico lanciato dall'Iran è stato intercettato nel mentre entrava nello spazio aereo
Della Turchia dalla sud est del Paese dalla Provincia di cangiante palla turchi attribuisce grande importanza alle relazioni di buon vicinato e alla stabilità regionale ha fermato il ministero della Difesa tuttavia sottolineammo ancorate una una volta si legge in una nota d'inizio delle difese che tutte le misure necessarie saranno adottate con decisione senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio lo spazio aereo del nostro paese ribadiamo prosegue la nota del ministero della difesa turca inoltre che è nell'interesse di tutti prestare attenzione agli avvertimenti della Turchia in merito ricordiamo che quando la Turchia firmò il protocollo d'intesa del due mila undici con gli Stati Uniti per ospitare il radar agire GIC acconsentissero lo sistema radar
E si oppose all'installazione di intercettori gli intercettori si trovano in Romania e Polonia
E il i lanciamissili sulle navi da guerra il mediterranea cure igieniche nella provincia di Malatya
Vi è appunto un radar di allarme rapido della NATO e del collegato ad una unità di intercessione intercettazione missilistica dispiegate appunto nel mediterraneo orientale
Resta da vedere se tra le nuove misure del ministero della difesa turca
Faccia parte anche l'installazione di intercettori a chiude cicca il quattro marzo lo ricordate i sistemi di difesa aerea missilistica della NATO
Avevano Inter c'è già intercettato un primo missile balistico iraniano diretto verso la Turchia
Ne ho perso il collegamento con Mariano Giustino vediamo se riusciamo a stabilirlo altrimenti andiamo avanti con le notizie ci stava parlando del dispiegamento
Delle della NATO in Turchia dopo che sono stati neutralizzati due missili Mariano se indiretta i
Sì è un indiretto antinomiche
Ah ecco
Secondo dicevo il ministero della Difesa tu quel missile il secondo il missili quattro anche il ministro dei quattro marzo scorso era stato lanciato dall'Iran le risorse della NATO dispiegate nel mi diranno mentale
Lo hanno intercettato e distrutto valico intercettati distrutto prima che potesse attraversare il confine con la Turchia e i detriti erano caduti nella città di a Tahiti
Al confine meridionale turco sono stati identificati come parte del missile intercettore utilizzato per neutralizzare la minaccia il nove marzo
Cioè ieri i sistemi di difesa aerea NATO hanno intercettato il secondo missile di cui di parlavamo il ministero degli Esteri turba transitanti
Ha trasmesso le proteste di Ankara alla sua controparte iraniana dopo il primo incidente e l'ho avvertito che la prossima volta
Cioè la Turchia risponderà per le righe per le rime secondo appunto il ministero ordine lei ministro a campi da l'esercito iraniano comunque ha negato che eviteranno abbia lanciato missili verso la turchi alla difesa
A reali missilistica della NATO stirata nel Mediterraneo orientale ha dunque neutralizzato questa minaccia
Ma la cosiddetta strategia Damiana di difesa mosaico che decentralizzata processo di gestionale rende per le rassicurazioni iraniane difficilmente attendibile con la sua leadership gravemente indebolita l'Iran attivato la cosiddetta strategia di difesa Mosaico progettata per rafforzare i comandanti locali delle i guardiani della con Rivoluzione in tempo di guerra la struttura di comando e controllo decentralizzata dei Pasdaran conferisce ai comandanti di grado inferiore maggiore autorità per rispondere alla campagna era in corso tra devastare di Stati Uniti e Israele questa mossa consente all'Iran
Di continuare
I suoi attacchi anche se la sua leadership militare viene è stata eliminata ma aumenta anche il rischio di lanci non coordinati di droni e missili che potrebbero innescare appunto un'escalation nel indesiderata l'unica strategia guida chiara sembra essere quella concordata prima della guerra cioè espandere il conflitto in tutto il Medioriente
E aumentare il costo per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump soprattutto interrompendo i flussi commerciali ed energetici regionali ma il decentramento Mosaico comunque non è una novità del modus operandi della Repubblica di islamica non è altro che il gioco delle parti c'è un disegno comune nella loro strategia fingono di avere multipli centri decisionali ma in realtà il centro e quello che fa capo alla Guida suprema i vari centri decisionali periferici si distribuiscono i compiti
Interrompere il commercio regionale e i flussi energetici sembra essere la strategia unificante di questa struttura decentralizzata la Turchia viene colpita perché è perché in questa strategia
Unificante mirante a interrompere il commercio regionale e i flussi energetici perché la Turchia si trova a crocevia di importanti corridoi energetici
Per Teheran dell'asset da colpire e l'oleodotto Baku Tiblisi Gentian chi fornisce circa un terzo delle importazioni di petrolio al fabbisogno di Israele Angara aveva offerto la propria mediazione invitando l'Iran a sedersi al tavolo di negoziato a Istanbul con tutti gli attori regionali
Ma il regime iraniano ha risposto con un missile balistico amici ridurci per colpire appunto
Le strutture ad uso nato in Turchia e la località dj gli anni per fortuna le difese aeree anche la NATO lo hanno hanno neutralizzato questa minaccia l'obiettivo era quella e anche come dicevamo il terminale petrolifero dell'oleodotto Baku TBC Ceyhan è situato sulla costa del Mediterraneo
Nel golfo di stendere un legge Janne un ab extra tecnico fondamentale per l'esportazione di greggio dal Mar Caspio dall'Iraq verso Israele e l'Europa
La Turchia in sostanza intrappolata nel vortice di una guerra sempre più ampia col Milan dopo mesi di tentativi di scongiurare una guerra tra Stati Uniti e Israele e l'Iran
Ancarano Siri trova ora intrappolata nel mezzo profondamente preoccupata con un coltello un conflitto prolungato regionalizzato possa comportare gravi rischi per la sicurezza l'economia e la politica
Gli sviluppi della scorsa settimana hanno dimostrato che i timori di Ankara stanno già diventando in realtà realtà Golarsa il suo Paese non ha alcuna influenza nel determinare il corso della guerra
Tutti i suoi tentativi di assumere un ruolo di mediazione sono falliti e teme che questo conflitto che stabilizzi l'economia della regione e danneggi soprattutto l'economia turca in vista di possibili elezioni anticipate che potrebbero svolgersi nel due mila ventisette
La Repubblica islamica
Per la Turchia Stati disegnando uno scenario da incubo
Stealth tutti un'altra grande preoccupazione infine per per Ankara e la possibilità che gli Stati Uniti e Israele possano armare i gruppi curdi iraniani
Legati al Partito dei lavoratori del Kurdistan decreta che un'organizzazione militante curda chi da decenni combatte contro lo Stato turco anche al
Considera questo è una minaccia la sua sicurezza
La Turchia sta negoziando con il leader del PD ragazzo attualmente in carcere Abdullah Ocalan
Per porre fine alla decennali insurrezione del gruppo armato curdo in Turchia i colloqui fanno parte nella più ampia strategia politica virtuale per assicurarsi sostegno del partito filo curde in Parlamento
In modo da potersi candidare per un altro mandato alle prossime elezioni una mossa che richiederebbe una modifica della Costituzione
All'inizio dell'anno scorso sapete cuoce Alan aveva invitato il Petrarca deporre le armi a sciogliersi e il gruppo annunciato che lo avrebbe fatto
Ma il processo si arena atto in parte a causa delle controversie sull'integrazione dell'affiliato siriano del Petrarca nell'esercito siriano e nel frattempo appunto la branca iraniana del per Kaká che il partito per la vita
Descritti libera del Kurdistan ha respinto l'appello di isolante e poco prima dell'inizio della guerra in Iran il pesce latte il partito curdo iraniano
E diversi altri gruppi curdi hanno formato un'organizzazione ombrello apparentemente nel tentativo di presentare un fronte unito contro tre era in vista degli attacchi di febbraio contro il regime dopo l'inizio della guerra Trump aveva incoraggiato i curdi iraniani apprendere
Le armi contro l'Iran
Ma
In un per entrare nel nella nella in Iran la via da da attraversare e quella del nord Iraq ma i curdi iracheni si oppongono
Per diverse che ragioni perché non intendono essere coinvolti in questa guerra e perché
I curdi di iracheni sono divisi da una parte ci sono i curdi di Barzani alleati dalla Turchia ed all'alba dalla parte dall'altra parte ci sono c'è la componente uscita di curdi
Iracheni che sono alleati di Teheran
La situazione è complessa i curdi non sono entità unità spesso si fanno guerra tra di loro e quindi è tutto complicato ne riparleremo per il momento è tutto la linea a Roma
Grazie a Mariano Giustino sono le nove e trenta minuti allora nella seduta di domani nell'aula di Montecitorio alle quindici ci sarà la discussione sulle comunicazioni di Giorgia Meloni presidente del consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo
Della settimana prossima diciannove che venti marzo sono anche sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente
La consegna del testo avviene nella parte antimeridiana della seduta questo fa pensare che appunto al Senato le comunicazioni potrebbero svolgersi in mattinata a partire dalle nove e trenta
Anche se per il momento non vediamo una conferma sul sito di Palazzo Madama comunque oggi è prevista la capigruppo il senato si unisce poi nel pomeriggio a margine del vertice dell'sull'energia nucleare in corso a Parigi è stato convocato d'urgenza un g a sette Energia al quale partecipa il ministro Pichetto Fratin
Nel frattempo il leader dell'Unione europea sono stati invitati a un incontro pre-vertice oggi è incentrato su un pre-vertice europeo incentrato sulla semplificazione su come affrontare il Carone regia
E la riunione è ospitata da Germania Belgio Italia si svolge in video conferenza sentiamo sulla posizione del governo italiano rispetto alla crisi iraniana il commento di Gianfranco Fini che è stato ministro degli esteri con la Franco Palazzolo
Momento difficile complicato il governo
Vive secondo me con giusta preoccupazione quello che sta accadendo sia per quel che riguarda il rischio di un allargamento del conflitto sia per quel che riguarda le conseguenze per i cittadini appartiene alla luna impennata Renzi
Ambrassa della benzina sì soprattutto per quello che lo scenario relativo ipotetico momento di chiusura del conflitto più chiaramente
Oggi dire come andrà a finire esercizio secondo ottimismo fine a se stesso pessimismo anche fine a se stesso più chiaramente
La elezione nominati Khamenei
è la risposta con dura un schiaffone che il regime iraniano
Ha voluto dare quindi che diceva adesso ci sono incisione ci può semplicemente moderato ci può essere qualcuno che magari disponibile a dialogare per arrivare a Nablus
Lo coprirlo quello che serve per l'uranio arricchito cioè uno scenario che al momento non è lo scenario possibile Khamenei che era stato considerato non all'altezza dei chierici
Intorno al proprio diciamo è stato voluto citazione finale e Chierici dai Pasdaran
E ha già detto chiaramente
Ci bombardate ci uccidete noi consigliamo fino alla fine non ci arriviamo pronto mostrano e questa vocazione al martirio questa
Chiamiamo l'estetica verrà sofferenza
Fino al più alto livello possibile e uno dei dati che caratterizzano una certa visione Lisi non c'è comunque
Risposta esatta è stata chiarissima dura poco morto che cammina allora tutto è possibile
E sarà in questo contesto cinque ore di immagini reali al di là dello scratch
Per il dialogo tra mazzette IVA una soluzione diplomatica mi sembra un difficile cioè
Ricco il professor Paolo Guerrieri che insegna Economia Sasco Parigi abbiamo parlato dell'impatto economico e sociale che potrebbe guerra del guru nel Golfo lo scusiamo al microfono di Ada Pagliarulo nel corso della rubrica El Mundo attrezzi
L'aumento dei prezzi dell'energia aumenti che si potrebbero protrarre come stiamo dicendo avrebbero poi come difetto quello della della provocare da un lato una ripresa dell'inflazione e questo è scontato perché l'energia e un un bene diciamo il costo dell'energia si riverbera praticamente su tutto il sistema produttivo ma soprattutto incidendo sul potere pone d'acquisto e quindi sulla sulla capacità di spesa provocano anche un forte rallentamento della produzione quindi quello che si profila come il rischio e quelle quella forma di stagnazione più inflazione che con un acronimo non un così bello ma insomma esclude che si chiama appunto stagflazione questo è un po'come dire il il rischio che si profila e questo rischio è particolarmente drammatico voi proprio per per noi europei cioè per le economie europee perché naturalmente spunta l'economia mondiale sarà anche era issata però l'Europa è particolarmente al centro di Effetti negativi non perché come sappiamo e al centro di questa guerra perché più che altro la stiamo vivendo come spettatori sì ma perché
Noi siamo molto esposti
No non in senso militare ma in senso economico perché abbiamo un po'tutte le vulnerabilità che testo che questo conflitto potrebbe in qualche modo è diciamo aumentar esacerbare cioè dipendiamo energeticamente dal gas e del petrolio
A verbale abbiamo una crescita economica debole e quindi molto esposta un'industria che è già sotto pressione
E dei consumi e che molto fragili che si stavano appena riprendendo dei margini di politica fiscale ridotti si si deve intervenire per mitigare questi interessi in aumento quindi il problema che questo rischio spaccio l'azione che si sta delineando e vedrebbe proprio l'economia europea come una diciamo una specie di diritti ma purtroppo ideale dal punto di vista della del delle degli Effetti diciamo più negativi tradisce Salaam prima dei pasti noi europei che nonna che non negli Stati Uniti
Assolutamente sì anche perché gli Stati Uniti come sappiamo dal punto di vista energetico
Ormai da qualche da da da qualche anno sono non solo autosufficienti ma sono diventati un esportatore netto esatto e oggi
Lo sono diciamo indiscutibilmente anche a livello mondiale e naturalmente si possono studiare come al solito delle misure di sollievo per l'industria per per quanto riguarda anche il discorso dei consumi però e sappiamo che queste contromisure per contenere l'impatto sono comunque relativamente limitate soprattutto sono limitate dal fatto che non dimentichiamocelo i lesinando sedi di molti Paesi europei non sono affatto floride
E a Paolo Guerrieri con Nada Pagliarulo ascoltiamo adesso il professor Mario Baldassarri economista presidente del Centro studi economia reale che la sua rubrica capire per conoscere consoni a Martina ha commentato la situazione internazionale che va delineandosi rischi
Di crisi energetica e di speculazioni e la misura sulle accise mobili misura che il governo italiano sta valutando di inserire nel Consiglio dei ministri
Quando parliamo di speculazione
Significa che le riprese ottengono profitti più alti buon per lavoro capacità di gestire l'impresa o tutta la filiera produttiva ma per il loro abuso di potere di mercato
Alle tredici e venti se aumenta il prezzo della benzina del prezzo industriale sì della benzina
Da ottanta centesimi fa a un euro a accise invece di incidere per ottanta centesimi incidono per sessanta e quindi compensano l'aumento del prezzo industriale che c'è un problema
è chiaro che nella fase in cui i prezzi dovessero scendere l'archivio Adrian per Iaquinta e quindi gettito per lo Stato ritorna quello che era prima però c'è un problema e che per la fase in cui devo ridurre le accise per compensare il prezzo industriale della benzina e quindi farà arrivare alla pompa al consumatore un aumento di prezzo molto ma molto più contenuto
Lo Stato perde il gettito Lori guadagnerà i tempi futuri quando diciamo la la crisi del del momento cos'è rientrata e quindi il prezzo della benzina tornarsene agli ottanta centesimi come ho detto nell'esempio banale che ho fatto all'inizio tema europea non è allora non è che cambi molto la fiscalità
Se io uso l'extra IVA che incasso per ridurre le accise la somma fra chi veniva si riduce come ha già detto lei di cui tre quattro centesimi intenzione non è questo il meccanismo della Chiesa mobili voi rilasci
Segnalare una cosa che Rizzi un po'paradossale dei giorni scorsi
Tutti avranno sentito che è stato dichiarato da fonti autorevoli che l'Italia è il Paese europeo messo meglio in termini di riserve di gas meno si ecco e allora
Il paradosso è questo ma se noi siamo messi meglio in termini di riserve perché dovrebbero cominciare immediatamente la bolletta del gas
Rimaniamo sulla guerra in Iran e rischi di crisi energetica ascoltiamo Simone Gamberini presidente di Legacoop intervistato da sono in molti
Noi siamo già di fronte ad una situazione che rende sostanzialmente inattuale anche il decreto
Energia che è stato approvato dalla sì versato appena trovato viene trent'anni fa peraltro aveva anche uno sviluppo con decreti attuativi nei prossimi sei mesi quindi
Dovremmo sicuramente metterci mano tutto il tema de de dei trasporti nel nostro caso riguarda soprattutto le imprese della lavorano nel settore della logistica codificano sul Paese però il novanta per cento è legata alla alla ammonimento
Noi non non su ferrovia e quindi su su vettori che che vanno a gasolio e l'aumento vertiginoso del prezzo del gasolio che in alcune parti d'Italia da questa mattina la guerra mando all'interno allora delle conseguenze diciamo così pesanti e importanti partito quel quel settore troppo ricadranno anche sui prezzi quindi ci sarà anche una spinta
Il più attivo a molto molto molto molto forte pensiamo che debbano essere messi in campo non solo gli interventi come quelli che abbiamo Pinto sono comincia da parte del governo quindi un osservatorio sull'andamento dei prezzi e un intervento eventuale sulle sulle accise diminuzione utilizzando l'extra gettito IVA sì ma operazione un po'più strutturali non ci possiamo permettere
Alcuni elementi di incertezza con i prezzi dell'energia che volano e le nostre imprese che rimangono sostanzialmente bloccate questo Dunga che oggi moto speculativo anche su un pranzo delle materie prime fa portando tutte le varie materie prime Legato settori come quelli della della farmaceutica piuttosto che deve vedere delle costruzioni quotazioni molto molto alte parlo del berbero albero acciaio dell'alluminio e di tutta tutte le materie prime che vengono utilizzati per le costruzioni che Jodie
Hanno valori che risentono di una speculazione
Evidente
Così l'intervista di Sonia Martina con il presidente di Legacoop Simone Gamberini adesso andiamo ad ascoltare la nota di Fiamma Nirenstein
Ereditare siamo in collegamento con Gerusalemme con la manica e senti Anna buongiorno povero letta innamorano attacca tranquilla chiedo al n accecata alle ore dove con la etnica c'è
Sparare i loro missili di media ed ereditata mentre invece quelli di lunga gittata iraniani che ieri hanno colpito parecchie Vetrella invece durante la notte ci hanno dato quattro cinque ore
Di di riposo mentre che cerca di capire come stanno le cose Israele canotte
A un di nuovo attaccato insieme agli aerei americani tele Anna e sporcare una altre altri siti importanti insomma compresi quelli relativi a a all'uranio e e e si discute moltissimo sta macchina
Di di un paio di cose uno mos mos papà il figlio di farmene lì che ieri è stato indomita nominato guida suprema e e l'altra i due le due il discorso di Tampa uno alla conferenza stampa o nomi praticano invece l'intervento Suite
In cui i lui dice due cose che secondo me
Molti te circa no di farne due cose completamente distanziate l'una dall'altra ma a me non sembra col primo Roberta immagino che sulle aderire
Sicuramente una no sui su tutte le prime pagine anche dei giornali italiani cioè l'idea che la guerra sta quasi per finire sembra viene interpretato come un messaggio di rassicurazione mercati soprattutto credo proprio ora diciamo l'interpretazione storica che ispirò perché subito dopo
Ho subito prima ora importa neanche tanto c'è un Lecce l'altro messaggio di Trump
Che dice la guerra calabrese ma non ma non finirà accetto questa effettiva Anna nono non posso dire nulla ogni era precisa quando finirà quindi
Chi la guerra debba essere terre va bene chiunque faccia una guerra
Lo spero il tono spera perché una guerra è una cosa dolorosa e molto Carrara e hanno anche appunto che porta a delle conseguenze come quella che tu sottolineavi adesso che sono una delle tante secondo me nemmeno al più importante perché in realtà vanno su e giù
E che il prezzo del petrolio discesa un'altra volta avrei visto vero ieri sì
Devo prego dovette tradito quindi insomma crampi ma a motivi di anche preoccupato poi subito dopo di tirare un respiro di sollievo e poi di nuovo di essere preoccupato e su tutti questi Trend che io suggerisco di prendere il compleanno Sales veramente
In queste ore diciamo la cosa veramente più importante
è nel il fatto che da parte di di tutti e due gli alleati tele che rampa
C'è una sottolineatura che non è sul tempo mai sullo scopo e questo scopo intanto unisce i due combattenti al fronte perché e quello dei tre tre punti fondamentali che dovrebbero poi impegnare come ha precisato invece da
La ragazza bionda che è la portavoce dei campi
Esatto che dovrebbe anche che è molto bravo ha fra l'altro il modo in cui si esprime sempre vuoto Cook chiarificatore diciamo ecco che dove dovrebbero poi questi tre punti portare alla a quello che che è davvero ora Boy ci tengo anche parlando di mostarda a la questione principale no cioè dell'Iran cambierà veramente faccia ovvero quota finalmente vivere
Liberato dall'incubo di del del regime instaurato il mille novecentosettantanove con le forze tutte le porte
E religiose medianiche degli Ayatollah che sotto il loro tallone l'hanno ridotto a un paio di schiavi insomma ecco quindi la domanda è questa allora i tre punti per tutti e tre sono la il l'arricchimento della dell'uranio e quindi l'uranio arricchito dovrei chi lo prende quando si va a prender loro quando lo oppure quando lo si distrugge e questo è un punto di domanda molto importante
Il secondo che però invece Lupieri ammesso come primo è questo e molto interessanti missili perché quel qui Michelini balistici sono tanti sono tanti e molto ben organizzati
Mi è capitato appunto anche ieri di vedere suonare Peña costruita faticosamente ma bella dei depositi di questi missili
So che aveva in mente ho paura sono enormi non so a chi è capitato di vedere un video che circola
In queste ore o comunque in cui si vede come è veramente un migliore di quelli che ci cascano addosso perché appunto distruggono
Dove dove cojo cojo come si dice in romanesco perché cadono soprattutto e anzi unicamente non hanno mai colpito quindi Israele un obiettivo medicare al contrario di quello che succede
In Iran o militare o politico col qua non è che le calde le case della gente chi non fa in tempo
A entrare nei rifugi oppure il loro rifugio non è sufficientemente
Protetto muovere oppure viene ferito perché loro sparano o sui civili è proprio la loro tecnica e la loro e la loro scelta e hanno sempre fatto così le zone
Non è una novità anche tutta la loro Teoria di costruzione della rivoluzione
Della rivoluzione islamica è tutta costruita sul fatto che asportati dei Bilica nella società civile che arriva poi a dei risultati che su costoro quelli che qui Boccaleone questi di ottobre va tornerò a questo dopo
Quindi allora abbiamo questi tre obiettivi
Va bene che di cui ancora non ho detto all'ultimo che è quello dei piloti cioè la destrutturazione
E prima di tutto degli Hezbollah incoccia in queste ore con questa quest'altra guerra
Che è stata avviata tre o quattro giorni e che il nuovo è succeduta guarda con proprio come qui è quella del attacca ottobre comincia occorso a parte
E poi dopo si è piegata sugli con la perché perché gli Hezbollah a caro noi ti ricordi Squinzano perché cento identicamente anche qualcosa
E sulla il nuovo mette in moto dall'Iran come dopo il sette ottobre
Potevano benissimo restarne fuori invece hanno attaccato e allora Israele lui ha capito che anche su quel terreno andava metta in attacco e in atto quella che la dimensione strategica prevalente in questo momento e cioè quella di complicare e il lavoro in maniera
Che rende non sia più o giorno dopo giorno minacciata da un nemico permanente ed è per quello visto cui appunto e chiudo qui questa parentesi che ora di combattere o allora e il sud del Libano e nel nord di Israele ci sono stati degli ingressi dell'esercito israeliano purtroppo con la perdita di due soldati
Un druso un ragazzo di vent'anni e il reperimento di altri quindi è ricominciata proprio una battaglia però questa battaglia
Questa volta porta un segno distintivo un po'differente dalla volta precedente perché
Così come anche pulire Arena che ha una grande basta di gente che si oppone alla al dominio
Dei degli Ayatollah così questa volta sta avvenendo alla luce
Che Dixon Lalli al sud del Libano non hanno affatto più sostegno io ho assistito appunto a un diverte prese di posizione firmate non è che sono stata lì di sciiti
Sci Tito parla dei siti che hanno parlato
Di quello che sta accadendo e che ha detto adesso basta con gli Hezbollah che dopo le nostre vite che hanno fatto dell'impero un inferno vogliamo vivere guidati da questa previdente anche noi sci in questo parecchi l'hanno detto
Ed ostetrica Nadi è cambiata l'atmosfera perché quando Kafka lire Anna capisci viene a calcare più e tutto il loro pane quotidiano il miliardo e mezzo che gli hanno fornito di nuovo
Anche in questo ultimo anno nonostante le difficoltà cui anch'qui e che a tale cavano però
E ieri gli Ayatollah hanno seguitato a fornire agli hezbollah armi
Micheli soldi per reclutamento per gli stipendi con ricche
Ci si ritrova lì un esercito di Hezbollah penna organizzato che giorno dopo giorno riempie Israele che i lanci di missili
E anche lui non Torre missili balistici dell'Iran oppure
Fanno vivere una vita d'inferno proprio di il perno ha una popolazione che non può più ormai da molto tempo abdicare alle sue cade a dare le sue scuole agire lavorare le proprie quote di lavoro
E quindi è per questo che istituisce è questa è una notizia importanti naturalmente che crei le tenta e sia pure delimitando la coda nel tempo
I stabilire dei principi che garantiscano sembrano pallida e cito libanese che sud del Libano sia liberato da questa pratica che è un po'come è stato fatto Simpatia no cioè strumenti un cuscino
Di tridentata militare che impedisca di attaccati ed è chiaro che è una Credaro non sono molto costosa è molto difficile in termini di vite
Di vite umane di struttura sociale ma è anche però una cosa che ti costa sul terreno internazionale perché poi ti ritrovi Macron che che si erge a difesa
Del libero come reporter libero che crede e difesa no qui innanzitutto bisogno di fare della vita del dei bambini della del nord di Lele quando finalmente i lavori l'opinione pubblica capirà
Che qui c'è una questione di vita o di morte quello che era un gran bel giorno perché per ora mi pare che stiamo ancora
Molto lontani da queste si parla di dei grandi sistemi va qui qui Ohrid Lele riesce a tenere gli Hezbollah allontani dal confine di Israele dal dal suo cuore dal suo confine
Oppure noti poco non ci può abitare a Kiryat Shmona noi non ti portare appunto a a Martelli ottagonale kibbutz del Nord non possono essere applicati capisci non si porta più la gente è andata via
Che a uno sgombero sull'Egitto ecco detto questo
Ed ecco un attimo a Monza a ammonisce Atac c'è tempo per un attimo si evidenzia sogni non si un minuto allora diciamo visto che ancora non si è visto che tra le varie cose dette perché
Ecco vivo e morto e ferito e c'è chi dice che gli hanno amputato la gamba questo è ora delle cose che finisce che quindi cessi ma che è molto ferito comunque non se ne fa nulla non lo sanno neanche americani fino l'avrebbe dovuto la replica allora perché la scelta di questo modo citata che il quale più che altro è noto perché riportato gli anta quei soldi aver comprato la quantità di strutture in in molti immobiliari a Londra di cui ottantotto episodi foto sì sì assistono palazzi meravigliosi insomma su tutti di sua proprietà a mettere la gente in Iran non aveva la acqua dai rubinetti di Teheran
Ecco Luigi dicono tutti che ora Achleitner
Peggiore del padre
Ora io non so questo Corsetti al vero oppure se è uno slogan che viene ripetuto chi sia l'unica realtà non lo so
Quello che certamente è uno che in questo momento è del tutto nelle mani delle Guardie della Rivoluzione eccone la sua elezione check indicando una continuità di regime
E le Guardie della Rivoluzione vogliono indicare alla gente iraniana
Istantanea casa di non provare a uscire te dimostrare contro il regime perché la linea dura il tempo e per il momento nelle loro mani ed è quella vincente e e mette insieme
Via
Appunto il lettori chiaro chiede forte che sono quelle che nelle mani dal dalle mani del regime agiscono con il terrorismo e tutto il mondo e accadrà con la forza nello sparare alla gente per le strade il PM e dateci va bene ecco e quindi quel e poi né si uniscono intorno a questa figura simbolica per capire alla gente non Vichy provate
Ecco perché quel tale l'aspettativa che nel momento in cui la guerra va avanti e vadano avanti bene nel momento in cui cominci a tali e manca poco dei risultati evidenti a tutti aspirata la l'aspettativa è che la gente esca e si riprende il potere e così come ha cercato di fare in tante puntate diretto e la gente c'è chi cerca di dire oggi che no che il regime andrà avanti tranquillo che non ha un problema
Il regime ha un problema gigantesco perché la gente
Chi è e c'è a milioni a gente che non ne poteva più che non ne può più e che ora che chiama a gran voce crampo è Netanyahu Salvatori e che dal spetta di uscire e di combattere la sua battaglia
Prediligono come la combatterà però ecco trovo molto virile
Anche da parte di quelli a cui per antipatia verso tram coperta Netanyahu piace fare presto dire che tanto questa guerra non si vede niente in questa guerra a mo'a degli scopi molto nobili tutti quanti lo sono perché cerca di spazzare via
La violenza dal modo che lei perché questo Paese al tempio del predatore dalla dalla sua nascita nei confronti d'Israele degli americani in particolare ma un po'di tutto
Il mondo ed ebbe la sua gente quindi lo scopo il cui solo scopo buono scopo la guerra tarda davanti molto bene molto rapidamente quando sentiamo che ci spara di meno
Capiamo allora che molti lanciamissili sono già stati distrutti perché questo è il motivo e che
Questa questa collezione e mi e che balistici tuttavia può essere usata soltanto quando e aerei cliente quindici non volano nel loro Celli e quindi è bene e Cipollino parecchio e quindi speriamo che
Eletto nel corso delle prossime ore o abbiamo ulteriori risultati è che bisogna fare al a guardare ad aspettare quei visto quello che succede che ok le chiacchiere che si fanno intorno a quello che succede perché l'importante sembra eh creare una dimensione in cui la gente tosta finalmente uscire di casa
Grazie strana ci sentiamo nei prossimi giorni
Questa la nota registrata questa mattina intorno alle sette e quaranta
Adesso chiamiamo al momento il ventidue e ventitré marzo si vota al referendum sulla riforma Nordio dell'assetto della magistratura che prevede la separazione delle carriere il partito radicale il Comitato Pannella Sciascia Tortora
Hanno ceduto gli spazi nelle tribune referendarie della RAI a magistrati che si sono espressi per il sì domani alle quindici e zero cinque su Rai tre
E alle diciassette zero cinque su Rai Radio uno e poi alle ventitré e trenta su Rai tre
E ancora su Rai Radio uno parteciperà alla dottoressa Carmen Giuffrida
E ieri dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso un video sui sociale in cui ha ribadito il suo sostegno alla campagna per il sì a Franco Palazzolo su questo ha sentito sarà che eran deputato di Fratelli d'Italia
Ma è giusto che i camion intervenisse su quella che è una riforma che riteniamo essere epocale che era oggetto del nostro programma elettorale sulla quale il presidente del Consiglio attuale
è stata giudicata dei cittadini avevamo inserito all'interno del nostro programma di particolari come la giustizia
Lo avevamo inserito all'interno del programma di coalizione lo abbiamo portato a casa come risultato ora è il momento
Della insomma in cui si dovranno pronunciare i cittadini ed era ben giusto che il presidente del Consiglio spiegasse ai cittadini quali erano i risultati raggiunti da questo governo
Allora il fatto che l'abbia fatto in un video di tredici minuti insolitamente lungo presidente ci messaggi a cui ci ha abituato la la premiere
Significa che è necessario spiegare tutto e e soprattutto come ha trovato le cose che ha detto la Meloni sui magistrati di questo atto medico sia giustamente il nuovo smonta automaticamente le tesi di tutti coloro che l'hanno definita un'influenza che com'è noto la comunicazione sociale
Non è va sull'immediatezza no
In questo caso specifico il Presidente del Consiglio ha sentito
Dovere di essere esplicativa chiara rispetto ad una riforma che e anche estremamente tecnica e quindi è giusto che i cittadini abbiano le giuste informazioni rispetto a quello che all'interno di questa riforma è presto
Per assumere una decisione informata
Sullo stesso tema Franco Palazzolo intervistato anche Francesco Boccia capogruppo del Pd a Palazzo Madama al Senato
Io penso che questa sia la risposta tutti coloro anche nel centrodestra
Chiesto
Confronto pacato uscì circo
E costruttivo dal Presidente del Consiglio anziché occuparsi sì
Cossato rialzo dei carburanti
A salari che valgono sempre meno
Vere nonché crisi sociali che toccano sistemi economico industriale
Fatto sempre più in difficoltà causa nell'ordine mondiale avvocato pacifico tra gli altri
Sul ricco Netanyahu è sì concentrata evidentemente siamo sul rettilineo finale signor campagne referendarie
Che aveva probabilmente la necessità di abbassare il giorno parte di tutti invece la presenza in consiglio perfetto stile nomino alimentano lo scontro perché indice delle cose molto gravi
Contro la magistratura spacciando no politicizzata
Parte ardente Hernanes viene confermato con questo
Tutta la sua ossessione contiamo uso giudiziario perché continuo a ritenere che il governo non verrà nei limiti ottobre oggi esattamente l'opposto scritto nella Costituzione
Parlamento
Dove il potere giudiziario nessuno
L'architrave dei poteri dello Stato nessuno si deve avere poteri limitati
Le anche se votato dal popolo mi spiace ribadire un concetto Presidente del Consiglio vecchi sia il consenso poi deve calpestare il diritto prodotta
E dell'Italia come Obama
Con il professor Claudio Martinelli ordinario di diritto pubblico comparato Università di Milano Bicocca torniamo a guardare cosa avviene negli altri Paesi la correlazione tra modello accusatore separazione tra giudici e pubblici ministeri e solida spiega
Al microfono di Roberta Iannuzzi più fragile la tesi questa scelta implichi la subordinazione del PM all'esecutivo
Momento machismo che confonde il modello statunitense con l'intera tradizione accusatore che ha origine non molto più vicina
Il sistema di common law per eccellenza ossia quello inglese su questo aspetto riprende alcuni stilemi tipici del processo disciplinato nel diritto romano
E tre quello inquisitorio di scende dire talmente dall'approccio culturale parlo di approccio culturale ovviamente della Santa Inquisizione no il potere in pubblici come portatori di verità
è un'impostazione sappiamo essere è stata poi ripresa da altre correnti di pensiero d'impronta prettamente starci al statalista proprio come come giacobinismo
Dove sono due visioni opposte
Della modernità giuridica sul piano processuale
Ed è interessante constatare come questa settimana il fronte del no alla riforma che cioè sempre così propenso a fare trasposizioni meccaniche nella comparazione nessun cronica tra ordinamenti vigenti
E se non si è mai disponibile adatte ad addentrarsi nella comparazione diacronica
Cioè Tardelli DiVersi
Ma forse perché dovrebbe ammettere che nella storia italiana fu il fascista eccessivo ministro guardasigilli Dino Grandi
Racconta la madre l'unicità delle carriere dentro il processo inquisitorio
Il Dino Grandi ben quarantuno noi Dino Grandi del del del del l'ordine del giorno Grandi dalla notte tra il ventiquattro e il venticinque luglio
Del quarantatré nono quel momento vino grandi leggi fascistissime ordinò garantiranno
Che si vantava presso l'imperatore presso il Duce di avere realizzato così un caposaldo nella potenza dallo Stato
Ecco lo Stato che intensi e nel verità
E un intruso processuale l'avvocato difensore la cui presenza è sostanzialmente tollerata pro forma
E qua anche questa è una comparazione significativa per cui mi auguro tutti si vogliono discostare
E pure ancora in queste settimane sentiamo
Autorevoli commentatori sostenere che la parte pubblica e quando pubblica portale per il processo la virilità ma questo tema
Questo tema della verità anche ricorrendone i sei colli facendo facendo tanti danni ecco per me
Ma le tutto questo dimostri quanta strada andassi ancora da fare in questo Paese per affermare alcuni basilari principi liberali basati invece sulla dialettica e non sulla utenza della verità
Che non ho argomenta la professoressa Lucia corso duecento tifosi sul piede di togliersi da Arcore Vienna analizzarle ddl sul contrasto all'antisemitismo
Che ha sollevato divisioni tra i partiti sulla definizione operativa di antisemitismo approvato dal Senato il provvedimento ora in attesa del vaglio della Camera sentiamo un passaggio dell'intervista di Antonello de fortune
Sarebbe diciamo in cambio di una convergenza più ampia io credo che questo DDL fiabe frutto non tanto di un'azione politica di questa di questa politica ma di no sì follow conobbe appaia il medico in solitaria perché non mi piace quando si parla di politica ma che conducono delle battaglie ordinate nichilista
Quindi non è un provvedimento di una parte politica di una parte politica a me non piace neanche immaginare anche una questione in qualche importante venga a oggetto di scontro politico per cui è auspicabile ecco che e i singoli deputati o alle singole deputate e ma faccio appello alla sensibilità quello là sopra conoscente alla comprensibilità an capiscano l'importanza di un provvedimento di questo tipo
Parliamo ora del Pnr R. delle politiche attive sul lavoro in Italia sentiamo un passaggio della dichiarazioni le dichiarazioni di Tiziano Treu emerito di diritto del lavoro il mio sì da Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella sua rubrica economica lavoro a cura di sale sogni Martina
Nazionale
Norma
Lesinato nel dare risorse al e in particolare alle politiche attive rinvia atto quasi cinque miliardi in particolare per politiche attive proprio nel compreso formazione quindi comunque una parte sostanziosa
E con il risultato che vediamo più grande di quello vero pensavamo
Ieri dai rischi noi andiamo nella schiera valgono in generale per tutto che notte non ce l'abbiamo fatta ma questo chi poteva anche capire quindici mancano ancora almeno un terzo degli obiettivi da raggiungere e inattesa seria e poco più di un terzo di quello che si doveva fare ecco quindi quello di e la situazione difficile in parte spiegabile ma in parte no perché e negli ultimi periodi soprattutto hanno continuamente i nostri governanti cambiando nel mille parcheggiato e alla fine ha perso tempo il ed i risultati sono scarsi anche come impegno libero ma mentre appunto le le spese generali
Sono contento di quello che dovrebbero essere per tutto il piano nazionale per quanto riguarda gli orari di lavoro sono al tredici per cento quindi l'avevamo era è è un'area un tante idee è stata male gestita meno ve non viene un pregio del generale ho qui Elia addirittura negli ultimi quindi risulta qui si vede che ci sono cose storiche gli Divinity limite ed io seguito faccende per tanti anni per esempio il rapporto informatiche che sono fondamentali digitali
Per il mille insieme questo sistema otto che complicatissimo con l'editore e il privato dell'Europa delle Regioni eccetera dove a non non hanno ancora raggiunto una piena interoperabilità che è fondamentale
E chi gruppo le tecniche attuali sincopata l'intervento
Non è un ritardo sul muro perché c'è qualche nuvola archiviare perché proprio c'è un ritardo di diritto
Sì Tiziano tre ore ora alla situazione di incertezza che sta vivendo
La nostra emittente radio radicale vi leggiamo
Un un comunicato della con un comitato di redazione radio radicale la radio di Marco Pannella del partito radicale del raggio di Massimo Bordini la voce delle istituzioni e della politica in Italia in Europa
Si trova in una situazione di forte incertezza a seguito della riduzione del corrispettivo per il servizio di trasmissione radiofonica delle Studer parlamentari
I giornalisti tecnici dipendenti di radio radicale auspicano che i presidenti di Camera e Senato possono valutare con attenzione tutte le possibili soluzioni
Ad esempio gli strumenti previsti dal mille proroghe al fine di favorire un'intesa che garantisca continuità e stabilità al servizio pubblico che da mezzo secolo rappresenta un patrimonio necessario per la democrazia adesso
In chiusura il momento della pillola di adatta a cura di Valeria Manieri
Buongiorno ecco sì alla pillola di adatte c'è con noi in collegamento Francesco Nespoli ricercatore adatta da ritrovato buongiorno
Pubblicato a fine febbraio l'ultimo report Istat si occupa di smart working in particolare Subaru working danesi sita nuovo stile di vita e racconta come appunto questa modalità di lavoro agile in Italia si stia stabilizzando come una una pratica strutturale ovviamente i numeri sono più bassi rispetto al periodo della pandemia in cui questa modalità ha preso largamente piede per necessità che poi è diventata anche forse virtù cerchiamo di capire con Francesco Nespoli quali dati emergono e come appunto tutto questo si stia normalizzando
Sì il punto fondamentale proprio questo capire in che modo si stanno normalizzando lo smart working sì se si stia normalizzando per il meglio cioè
Diventando fenomeno strutturale Mabel quale si colgono le opportunità che si in mitigano invece i rischi novità che cosa dicono dicono che
In Italia sono circa tre virgola quattro milioni le persone che lavorano da casa da almeno un giorno al mese e quindi sono fatte le proporzioni quattordici persone su cento
Occupate
Prima della pandemia erano o meno del cinque per cento quindi meno di cinque su cento e dunque è chiaro che le cose sono cambiate ma sentiamo un po'più in profondità con i dati vediamo una realtà più complessa perché di queste virgola quattro milioni di persone solo
Uno virgola quattro quindi cinque virgola nove per cento del totale
Degli occupati lo hanno fatto nel corso di almeno nella metà dei giorni lavorativi mentre c'è una grossa fetta di quasi due milioni di persone che lo fa in misura più limitata quindi lavora
Da remoto solo alcuni giorni a settimana o anche Milano
E a prima vista questi numeri sembrano confermare qualcosa che avevamo intuito osservando tanti casi concreti negli ultimi mesi di aziende che riducono i giorni delle moto grandi gruppi che mi chiamano i dipendenti in ufficio anche le pubbliche amministrazioni hanno dimezzato in alcuni casi giornate di lavoro agile ma in realtà non è un fenomeno così uniforme perché molti dei casi più discusse più noti riguardano aziende in prese
Straniero multinazionali che fanno notizia pensiamo al caso Ubisoft ma al caso quello che tra tante di di Amazon
In Europa però le economie basate sul terziario dal TAS mostrano dei livelli di smart working molto elevati nei paesi del Nord si supera il venti per cento
Nella Finlandia il ventidue per cento addirittura comunque in Germania in Francia siamo attorno al dieci per cento quindi a livelli più elevati di quelli di quelli italiani
è una situazione dunque variegata non era legata solo all'interno dell'Europa ma è variegata anche all'interno degli stessi Paesi in Italia per esempio Milano la sulla quota di Smart worker
Lavoratori agile aggiunge il trentotto per cento a Roma siamo attorno al trenta per cento ma situazione simile ci sono ci sono anche
A livello a livello regionale in Liguria per esempio mentre in altre aree del Paese
Le percentuali sono esigue quindi la complessità della situazione riguarda come dicevamo una valutazione più generale sui benefici sulla eventuale strutturalità dello smart working
Perché è una distribuzione disomogenea ha riacceso proprio queste osservazioni
Anche da parte delle del dei sindacati delle delle delle parti sociali a livello a livello locale
Cioè un guardare lo smartphone ti come quello un fenomeno che ha due facce da un lato l'opportunità di conciliare vita e lavoro
Ma dall'altro addirittura il rischio di creare o amplificare disuguaglianze il dibattito sindacale per esempio nelle regioni ha messo in evidenza proprio questo cioè non tutti partono dalle stesse condizioni
C'è chi ha spazi adeguati in casa c'è chi ha connessioni efficienti e chi no
C'è il tema della sicurezza delle postazioni dell'economia c'è
Ci sono elementi strutturali proprio del paese ecco come vera esattamente quindi queste disuguaglianze rischiano di essere amplificate da un'applicazione forzata dello smart working e in questo senso
Il regolarlo è la lezione che viene da questi dati Istat
E la regolazione appare un processo che nelle aziende del territorio oggi
Del tutto ancora in corsa quindici raccontano questi dati di un fenomeno ancora mutevole che lungi dallo dallo stabilizzarsi
In una maniera chiare regolata Happen possiamo dire in chiusura che sta diventando un vero elemento di trattative anche perché si no entra nel mercato del lavoro contratto un posto di lavoro una delle condizioni appunto che viene spesso posta anche da chi cerca ormai lavoro Testori assolutamente sì il punto è
Mettere le cose in chiaro per quanto riguarda i diritti che sono garantiti a chi svolge il lavoro delle moto e non passa invece che lasciandolo solo alla contrattazione individuale
Queste queste forme poi prendano anche manifestino appunto il loro i loro effetti deleteri sull'organizzazione della vita delle persone cioè grazie davvero a Francesco Nespoli per essere stato con noi per questa pillola cui su radio radicale
Radio radicale sono le dieci diciotto minuti si chiude qui la prima edizione del nostro notiziario ringraziamento a Piero Scaldaferri che ha curato la regia adesso prima di tornare all'ascolto dei lavori parlamentari Accame alla seduta
Inizia alle undici con lo svolgimento di interrogazioni sentiamo una replica di stampa e regime a cura di Alessandro Barbano
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0