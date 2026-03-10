10 MAR 2026
intervista

Golfo Persico: diamo a Trump il Nobel per la guerra. Intervista a Marco Grimaldi

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 10:15 Durata: 8 min 4 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
"Golfo Persico: diamo a Trump il Nobel per la guerra. Intervista a Marco Grimaldi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Marco Grimaldi (deputato, Alleanza Verdi e Sinistra).

L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle 10:15.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Armi, Crosetto, Curdi, Difesa, Economia, Esteri, Golfo Persico, Governo, Guerra, Iran, Israele, Khamenei, Medio Oriente, Meloni, Mercato, Ministeri, Nucleare, Ovest, Pace, Premio, Protezionismo, Sicurezza, Totalitarismo, Trump, Usa, Violenza.

La registrazione video ha una durata di 8 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale siamo con Marco Grimaldi via AVS per parlare del di Trump ha che ha detto che insomma la missione in Iran volge al termine ovviamente queste parole hanno avuto una ripercussione
Sui mercati finanziari allora molti si stanno domandando se lo stesso Trump in qualche modo abbia capito d'aver fatto una mossa molto azzardata con questo con questo attacco
E che abbia in realtà si stia rendendo conto che ci sia ci sono anche dei danni che riguardano la sua e economia oltre quelli che ha combinato con con i dazi
Ma io non non credo che sappia esattamente quando finirà soprattutto non sono chiari i termini di questa fine perché mi pare chiaro che non posta diciamo continuare a pensare di con questo tipo di interventi e di cambiare il e Genius che anzi in questo momento si stringerà ancora più forte così come la maglie della repressione sui dissidenti
Lo dice una forza politica spera diciamo nella fine dell'inviato la ma non credo che siano le bombe l'asse Dio quello strangolamento che gli Stati Uniti avevano in testa con l'inizio in questa operazione
Intanto l'Iran razione grande grande molto colonna non so se abbiamo finito i rifornimenti diciamo dal punto di vista delle delle scorte dei missili così non pare almeno agli analisti ma è ancora più chiaro che non c'è nessun interesse in questo momento è entrare dentro l'idea perché quella sì sarebbe una guerra di logoramento che credo che gli Stati Uniti non sa no per me
Allora diciamo anche l'utilizzo dei curdi
La guardi non lo so se letto più volte mi pare che stiano provando attirarli più per la giacchetta peraltro alcuna viene sono stati utilizzati come carne da macello dall'ottocento e quindi credo che l'Occidente non posso sempre delegare alcune di tutto no com'è stato diciamo per
Il conflitto con la il beige con l'Isis
Per farmi dire una cosa è l'opinione pubblica conta io credo che c'è una grandissima opinione pubblica contraria statunitense e credo che questa vicenda influenzerà molto i risultati dei repubblicani nell'interno e poi ovviamente c'è quello che sta per avvenire insomma la contrarietà degli italiani ma questa morsa è dovuto anche al Cigno nero che incombe o del Cigno nero ovviamente al rialzo
Dei prezzi sia dal pompa di benzina le nostre bollette ovviamente anche
Il potere d'acquisto e in un Paese come l'Italia in pista cattivi e ancora più forte e quindi io credo che sia stato una sciagura questo intervento lo è dal punto di vista del diritto internazionale perché bombardare un capo di Stato è quanto di più aberrante si possa fare i lo dico perché
In qualche modo furono costretto quando era venuto qui l'aveva
Sì l'ha detto rimane conosciamo allora sesto giorno la detta diciamo quasi tirato per la giacchetta detto ma volete che lo dica infatti tutta la tutta all'emisfero dell'imposizione detto sì Diderot
Ed è una vergogna che Giorgia Meloni dieci giorni di distanza
Dall'inizio di questa conflitto non riesca a dire niente di più di non concordare e non o non condividere diciamo e ma neanche condannare cioè non riesce a condannare
Però mi pare abbastanza chiaro che se rampa non sa dove andare ancora di più Giorgia Meloni che addirittura dice
Non ho gli strumenti col capo di Stato che non hanno
Gli strumenti per capire se questo conflitto è stato giusto no mi pare una Giorgia Meloni senza bussola non lo è su cui
RAI Internazionale allora ancora meno diciamo sul terreno nazionale dove sta la la vero referendum ma non voglio dire niente di più le opposizioni hanno in italiano Sanchez sa
Cioè lei rimane io non è che non abbiamo bisogno di nessuno Sanchez Sanchez ha dato così come io l'andar via speranza un mondo progressista ecologiste democratico di far vedere che si può essere
Autonomi europeisti
D'altra parte la subalternità di Giorgia Meloni sembra un po'quei quegli abbonamenti automatici inutili o no no senza neanche
Diciamo senza dissenso ecco lei non dicendo che da Trump mai comunque c'abbiamo già alle sì diciamo dei nostri le nostre alternative sono tutte dentro di noi nel campo giusto che è quello dell'unità delle opposizioni ma non so
L'ultima domanda se i Pasdaran della rivoluzione
Fanno nel Golfo Persico nello Stretto di Hormuz quello che hanno hanno fatto Utd nei mesi scorsi nel Mar Rosso
Pensa che questa diventerà una crisi permanente perché Trump ha detto indubbiamente
L'operazione sta per finire però bisogna vedere se nei livelli ci siamo quattro diciamo dei movimenti cast del petrolio mondiale
Credo che l'economia non male non si possono permettere
Dopo le recrudescenze diciamo del conflitto russo ucraino nell'invasione russa all'Ucraina e dopo quello che è successo ovviamente nel genocidio di Gaza di avere diciamo un conflitto
Così lungo e ancora più diciamo pesante dal punto di vista delle conseguenze economiche
Io credo che a un certo punto diranno che l'operazione magari è finita se l'operazione non è stata al cambio di regime
Perché qua non cadute non si può più andare avanti questo mio retropensiero non so se succederà così mi auguro che tutti si occupino davvero di idee scale esce
Iniziato un all'escalation bisogna dire soprattutto l'Unione Europea deve iniziare a a farlo con più forza che esse servono dei nuovi canali diplomatici serve riaprire canale istituzionale canali diplomatici parlare certa del tema
Conclude dell'atomica e quindi diciamo del nucleare iraniano ha fatto dire sembra davvero molto lontano dalle motivazioni che hanno portato al conflitto israelo americano perché ricordiamoci che questa guerra permanente e soprattutto in do Farina diciamo di venti anni Netanyahu che continua a rimandare alcune lezioni e a far sì che la guerra permanente diventi diciamo uno stato non d'eccezione ma una restano secondo lei Tramper mi impegna in questo momento stanno andando d'accordo oppure stanno sorgendo delle Cremona adesso sono rampe Netanyahu sono entrambi i due criminali di guerra andrebbe dato ai se cuoco Nobel la guerra altro che il Nobel per la pace sono tutti e due complici di un genocidio ci sono tutte e due pontici della fine del diritto internazionale però e continuiamo a pensare che possa rinascere ma quando i due si toglieranno dalla scena pubblica
Grazie come sempre a Marco Grimaldi diamo S

