Elezioni in Baden - Württemberg, nel Land di Mercedes e Bosch vincono ancora i Verdi. Intervista a Francesco Palermo

Analizziamo le elezioni di domenica scorsa in Baden-Württemberg con Francesco Palermo, ordinario di Diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali dell'EURAC Research di Bolzano.



Uno dei Länder più ricchi e industrializzati della Germania, culla di grandi gruppi come Mercedes-Benz e Bosch, il Baden-Württemberg era chiamato a rinnovare il parlamento regionale in un momento di forte pressione sull'economia tedesca.



I Verdi vincono, confermando un primato che detengono nel Land dal 2011, in un risultato che fino a poche settimane fa non …

sembrava scontato, davanti alla CDU.



L'AfD quasi raddoppia i consensi, la SPD supera a malapena lo sbarramento, mentre FDP e Linke restano fuori dal parlamento regionale.



Cem Özdemir, figlio di immigrati turchi ed ex ministro federale dell'Agricoltura, si appresta a diventare il primo ministro-presidente di origini turche nella storia tedesca, succedendo a Winfried Kretschmann.



La CDU paga anche le polemiche sulla campagna del suo candidato Manuel Hagel.



Sullo sfondo, le possibili implicazioni del voto sul governo federale CDU-CSU/SPD appena insediatosi a Berlino.

leggi tutto

riduci