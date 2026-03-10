10 MAR 2026
intervista

Elezioni in Baden - Württemberg, nel Land di Mercedes e Bosch vincono ancora i Verdi. Intervista a Francesco Palermo

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 10:27 Durata: 19 min 45 sec
A cura di Valentina Pietrosanti
Player
Analizziamo le elezioni di domenica scorsa in Baden-Württemberg con Francesco Palermo, ordinario di Diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali dell'EURAC Research di Bolzano.

Uno dei Länder più ricchi e industrializzati della Germania, culla di grandi gruppi come Mercedes-Benz e Bosch, il Baden-Württemberg era chiamato a rinnovare il parlamento regionale in un momento di forte pressione sull'economia tedesca.

I Verdi vincono, confermando un primato che detengono nel Land dal 2011, in un risultato che fino a poche settimane fa non sembrava scontato, davanti alla CDU.

L'AfD quasi raddoppia i consensi, la SPD supera a malapena lo sbarramento, mentre FDP e Linke restano fuori dal parlamento regionale.

Cem Özdemir, figlio di immigrati turchi ed ex ministro federale dell'Agricoltura, si appresta a diventare il primo ministro-presidente di origini turche nella storia tedesca, succedendo a Winfried Kretschmann.

La CDU paga anche le polemiche sulla campagna del suo candidato Manuel Hagel.

Sullo sfondo, le possibili implicazioni del voto sul governo federale CDU-CSU/SPD appena insediatosi a Berlino.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Domenica si è votato nel Baden Vitter Berger considerato uno dei Länder più ricchi e industrializzati della Germania ne parliamo con il professor Francesco Palermo che insegna Diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Verona ed è direttore dell'Istituto di studi federali
Dell'Eura di Paul sano Buongiorno professore ben trovato
Buongiorno allora professore prima di vedere nel dettaglio i risultati le chiedo intanto di aiutarci a comprendere il contesto politico sia quello locale che quello federale in cui si è sporto questo voto
E sono due contesti diverso che effettivamente sul piano locale lei ha già ricordato il battuto sponda Garland molto importante
Concludo meridionale che confina con la Baviera il terzo per popolazione ma parla di circa undici milioni di abitanti
Molto ricco molto industrializzata nell'ambito degli esperimenti dove sono nati anche partiti come i Verdi sono Renata laici e delle origini che era molto diversa
Da oggi e selettivi grandi industrie soprattutto automobilistiche e ha sperimentato ormai da quindici anni una coalizione finora inedita fra idea di e la servitù come un ministro-presidente così si chiamano i quello che noi chiameremo i presidenti di regione d'Italia dei Verdi ma dei Verdi in modo un po'particolare e qui arriviamo già al compenso
Nazionale federale perché si tratta di verso il primo il ministro presidente uscente Kretschmann che e dei Verdi per l'appunto per esempio è stato abbastanza
Lontano dalla linea complessiva seguita dai Verdi federali
A sempre guardato al centro ha avuto una politica che di conciliazione tra diverse anime che traevano opposte per esempio la industrializzazione industria dell'auto da un lato e
Il gli individui dall'alto ed è riuscito a combinare bene queste cose con un risultato anche personale sempre molto buono
Tant'è che leader sono era non ci sono confermati la prima forza politica dell'ambra cosa che non vale su un altro mamma tedesco
A livello federale è più difficile riproporre una coalizione di questo tipo anche se in passato quando i Verdi erano più forti prima della campagna di abbattimento che hanno subito troppo con tutto diciamo
Quello che sta succedendo a livello mondiale la denigrazione del rinvio il fatto che tutti siano ancora ritornati indietro su questi aspetti prima di questa battaglia Haider gli avevano anche un successo buono a livello federale che avrebbero anche
Consentito loro di partecipare a coalizioni ma di questo
Non si è mai parlato di una coalizione nero verde tra popolari conservatori idea perché a livello federale quindi l'andamento sembra che un po'un'eccezione da questo punto di vista e questa eccezione continuerà perché assolutamente chiaro che ci sarà una continuazione di questa coalizione
Quindi primo partito sono stati appunto i verdi il secondo la sede o o c'è risultato molto insomma da un lato preoccupante da Santoro può o non per chi appunto
Guida il partito del Alternativa per la Germania che è terza
E come possiamo o leggere questo quadro considerando anche che la Spd è rimasta sotto la soglia di sbarramento se non se non è
E risultato dei delusi cerca sono tutti delusi idee e che sono sì arrivati prima hanno perso quasi il due e mezzo per cento
E sono riusciti a imporsi soltanto al rush finale e grazie al al candidato ministro presidente di cui magari parliamo perché è una figura molto interessante
Delusa latte di mucche ed accuse a guadagnar tu molti voti in più del cinque per cento rispetto alle precedenti elezioni del due mila ventuno
Ma non è riuscita a ad arrivare davanti e quindi non ritornerà alla guida dell'andata Nando che ha guidato dal dopoguerra fino al due mila undici quando appunto c'è stata questa svolta dei dell'ultimissima la Spd che dimezza i voti resta per un soffio Mellon del parlamento regionale ma mai a percentuali bassissime il cinque virgola cinque per cento
Dimezzando di voti precedenti dell'onda perfino Laerte perché si ferma al diciotto e otto
Che certamente è un risultato abbastanza impressionante soprattutto perché Quadrino un raddoppio dei voti rispetto solo cinque anni fa ma è più basso di quello che si prevedeva nei sondaggi che gravitavano intorno al venti per cento
Ed utilissimi anche liberali e Lince che stanno fuori dal Parlamento e liberali erano dentro prima e adesso hanno perso tantissimo
Stanno al quattro e mezzo la Linke pur guadagnando qualcosa
Sta fuori per cui diciamo a parte il ministro presidente
Integratore tutti gli altri hanno motivi di delusione e non sarà semplicissimo per fare una coalizione nonostante i risultati non lascino alcun'altra possibilità
Delle letture che si sono fatte di questo voto grande rilievo la figura che insomma avrebbe portato alla vittoria e Vieri di cioè un politico
Molto conosciuto stato ministro federale dell'Agricoltura figlio d'immigrati turchi
E che ha guidato che avrebbe appunto guidato i verdi alla alla vittoria c'è ma o svenire che figura e cosa rappresenta effettivamente in questo successo
Intanto è una figura politica di primo piano deve essere stato ministro federale è stato
Con portavoce diciamo leader dei Verdi federali un decennio quindi è una figura molto nota molto conosciuta
Molto ancorata sul piano locale non ha mai fatto per esempio mistero che il suo accento sapevo a volte molto forte così marcato appositamente
E li definisce però allo stesso tempo una persona che non nega le radici ma che non gioca la carta del vittimismo anche incarna in qualche modo il modello di successo
Dell'ex larga Vailate però per l'appunto ti esce a trovare la propria strada
Si definisce un Prosperi con Attolico best è un anche interessante autodefinizione e un un musulmano
Secolarizzato quindi diciamo riesce a parlare a entrambe le le facce della medaglia cioè via alla considerevole comunità di persone con Beckham migratorio che sono Germania da tanto tempo Silvia agli imprenditori del settore automobilistico
Preoccupati da una crisi una riconversione quindi il personaggio è sicuramente molto interessante tra l'altro ha giocato benissimo anche le proprie carte sul piano personale dimostrazione del fatto che anche la Germania quindi ad andare verso una personalizzazione della politica
Perché mentre il suo avversario l'intero regionale
Per il chiedendo è incappato in una gaffe di un presunto fare di sessismo
Per aprire
Giusto per decreti il contesto in Germania ancora giustamente ci si scandalizzi per cose che magari in Italia sono sembrate da mia binari bocciato un video che era stato messo in circolazione probabilmente a bella posta
In cui lui nel due mila diciotto insomma arriviamo di anni fa ancora discutere una scuola aveva fatto dei complimenti a una studentessa che i suoi
Occhioni da cerbiatto e questo diciamo non mordono lo ha favorito mentre riteniamo assieme sposato
Seconde nozze proprio il giorno di San Valentino quindi in piena campagna elettorale questo diciamo sicuramente non non lo ha danneggiato dal punto di vista dell'immagine
Quanto alla Successo diciamo anche se dirigenti non sono soddisfatti e che hanno raggiunto il venti per cento martire Alternativa per la Germania si mette in risalto il voto
Dei giovani tra i sedici e i ventiquattro anni risultato il secondo partito più votato ma da dove vengono insomma questi voti visto che ha tradotto ha raddoppiato appunto il coi efficiente e cosa dice questo risultato sulla tenuta del cosiddetto muro del fuoco contro Alternativa per la Germania
E dice tanto dice tanto perché innanzitutto con questo risultato e con le prossime elezioni che verranno tra due settimane si vota nell'arena cult e poi a settembre in diversi Laender dell'Est
Ormai è chiaro che i laici e è un partito radicato anche all'Ovest
Certo non con il grado di consenso che raggiunge all'estero ma comunque consenso intorno al venti per cento mi fa un partito molto significativo
La i segnali di un cedimento di questo punto muro antincendio
Ci sono e ce ne sono tanti non succederà invade anche una perché non c'è una necessità numerica
No anche guardando quello che succede il Parlamento europeo così segnali di appeasement sono molto frequenti e dove non a caso il leader del Partito popolare è un tedesco dei e e non credo che durerà tantissimo
Tra l'altro che ci sono già dei casi di alcuni Land che in prospettiva i una vittoria elettorale della esteri stanno blindando letto che costituzioni regionali per evitare che ci sarà una ci sia una cattura
Da parte di questa forza politica delle istituzioni
Faccio una piccola digressione relativa anche al caso italiano
Visto che si parla per noi peeling referendum sulla magistratura che ci sarà critica due settimane
In Germania come è noto c'è un netta separazione delle carriere ed esiste anche un sistema che consente di sottoporre il Pubblico ministero le direttive politiche del ministro della Giustizia del rispettivo Nando ora proprio alla luce fino adesso non ci sono citati particolari problemi anche se voci critiche si sono sempre sollevate ma adesso alla luce della possibile Vittorio io esteri soprattutto in alcuni entra orientali ci si pone la domanda se il suo modello adeguato perché fino a che la politica si astiene
Dal intervenire le cose funzionano bene anche con un modello di questo tipo
Ma quando ci dovesse essere una volontà di indirizzare anche la politica giudiziaria i problemi si pongono allora
L'altro in realtà si sta si sta stabilizzando Siccardi creando di fatto ormai diventato impossibile sciogliere nonostante i criteri che qualche modo soddisfino i requisiti richiesti dalla legge fondamentale per lo scioglimento
E il travaso di voti arriva dai primi dati sembra anche questo molto interessante molto dalle astensioni
Chi precedente non votata stato convinto votare e la partecipazione al voto soltanto ottanta quadri del settanta per cento sessantanove sette
Lungo
Molti voti dagli ex liberali che infatti sono andati a picco e anche qualche voto aree parla espellere anche se risulta difficile da credere ma le analisi sembrano sembrano dire questo
Per contro il Dirty per restare imbattuti perché hanno e i risultati molto interessanti
Lei ha ricordato giustamente il voto dei giovani mi piace ricordare anche questo dal punto di vista anche di un un osservatore italiano
La legge elettorale è stata cambiata imbattuto dark per renderla diciamo più simile a quello federale assente paterni dettagli tecnici dalle varie corde si è abbassata l'età eliporto a sedici anni
Ma questa riforma Chieppa il ventidue perché applicata per la prima volta oggi e chi l'aveva fatta appunto il parlamento uscente si era insediato nel due mila ventuno alla durato un anno ha modificato la legge elettorale una modificata quattro anni prima e le elezioni quindi questo dimostra ancora
Una una certa attenzione e serietà nella procedere con queste cose dirti hanno saputo intercettare nuovo equity siamo ad un tema
Che tale o comunque i gruppi anche dei giovani ma anche mi persone certamente non di sinistra penso appunto dagli imprenditori con dei risultati molto forti nelle città
E molto meno nelle periferie minimi collegi elettorali faccio solo qualche esempio ma per dare idea
Nel secondo collegio elettorale di Stoccarda idea tenuto il quarantacinque per cento
Il quaranta per cento Heidelberg i trentanove a causa due il il trentasei per cento più di niente di nuovo questo frazione centri urbani perso periferie e Tone
Perché siamo ai banchetti bene perché sono centri universitari molto noti
Tendono ad attrarre quel tipo di elettorato e quel tipo di voto anche giovane
Per conto altri giovani soprattutto un clone magari schiocchi industriale c'è un discreto diritti ok per esempio tende ad attrarre voti parlaste da questo punto di vista dibattito da eccezione
Professore lei ha già accennato a questa però le chiedo di tornarci
è un momento sia Verdi che Alternativa per la Germania rispetto a quelli che sono i fatti insomma dell'attualità e quindi l'inversione a u o quanto meno una retromarcia sulla green deal
E e dall'altro Perahia de l'idea appunto di conquistare dei lender nella Germania orientale
Quindi la possibilità appunto di impostare una linea più pragmatica dei diabolici azione dicono in Francia o no a hanno mutato le proposte politiche
Sì sicuramente perché alla fine quello che conta è che riuscì a far passare un messaggio e volenti o nolenti il messaggio conto forse gli eccessi sono stabilirlo
Personalmente non lo credo ma insomma messaggio politico contro la rivoluzione verde che era stata spinta fortemente anche in Germania negli ultimi anni e Cossato
Pensiamo alla alla legge sul riscaldamento come sostituzione dei termosifoni tenendo il cambiamento in tutte le case che ha creato veramente uno scompiglio dal punto di vista comunicativo al di là della realtà
E quindi
Per forza bisogna
Sapersi adeguare e ecco idee i nel Baden-Württemberg sono riusciti a farlo per conto stessa cosa sta facendo e che sta passando fra partito totalmente anti sistema e
Inizialmente con un'unica tema cioè immigrazione a un partito con una piattaforma più ampia
Gli aspetti della per esempio in Germania si parla molto molto tutti in Italia del conflitto in Ucraina
E posizioni filo russe che comunque un loro bacino elettorale ce l'hanno e Valentino Merk la questione legata alla trasformazione dell'industria automobilistica
Probabilmente industria di difesa e questo sta creando molto molte incertezze
Con manifesti elettorali tutti quali miranti a incentivare l'utilizzo dell'automobile
Evitare il centri pedonalizzati
Sala di lettura dei cartelli che hanno fatto molto discutere con cui si diceva la tua auto potrebbe tra i saperi
Tutto per cercare di portare questo tipo di elettorato quindi comunque la offerta politica si differenzia anche in base agli slogan o anche mode politiche che escono ad imporsi
In modo giustificato o meno un discorso della comunicazione
Professore ultima questione agli affetti sulla governo federale sulla coalizione tra sede un sale su spedì ce ne sono ce ne potranno essere anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali
Al momento le reazioni sono state assolutamente fredde caute quasi a voler all'italiana confinare la questione sul piano regionale
Ma in realtà c'è delusione da parte della se le mucche comunque continua a dominare
La politica tedesca perché sperava di avere il decimo ministro presidente per accontentare di nuove che comunque su sedici e la maggioranza assoluta
Ci saranno prossime elezioni interessanti la RAI dal falso dove ci sarà un testa a testa corale sede Uruk Hillary spedì i due partiti salgono agende abbastanza diverse vanno insieme perché non possono fare altrimenti ma
La scintilla non è certo scoccata anzi su tutte le questioni anche del posizionamento internazionale
Si vede che hanno posizioni posizioni diverse e quindi è una tregua diciamo armata verso i prossimi appuntamenti elettorali
Ma
Certamente le ripercussioni ci sono in questo momento diciamo è stato più facile mettere la polvere sotto il tappeto perché realtà sia la fideiussione la Spd e per motivi diversi non hanno particolari motivi di rallegrarsi di queste elezioni e quindi hanno un comune interesse nel far passare la buriana
Perfetto grazie davvero al professor Francesco Palermo ci risentiamo presto intanto buon lavoro
Grazie

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate