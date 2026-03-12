Le donne al voto: 80 anni di conquiste sociali

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Saluti Istituzionali: Renato Brunetta (Presidente CNEL).
Coordina i lavori Rossana Dettori (Presidente Comitato pari opportunità CNEL).
Interventi introduttivi: Ilaria Romeo (Fondazione Giuseppe Di Vittorio), Glauco Galati ( (Fellowship CNEL).
Tavola Rotonda: Paola Severino (Presidente SNA), Licia Ronzulli (Vicepresidente del Senato), Paola De Micheli (Deputata - Camera dei deputati).
Conclusioni Renato Brunetta (Presidente CNEL).
Al termine del Convegno verrà sottoscritto il Protocollo tra CNEL, Rete dei CUG e Fondazione RIGEL.
Sottoscrivono il Protocollo: Renato Brunetta (Presidente CNEL), … Oriana Calabresi (coordinatrice Rete dei CUG), Antonella Ninci (coordinatrice Rete dei CUG e Presidente Fondazione RIGEL), Rossella Orlandi (Direttore Generale Fondazione RIGEL).
