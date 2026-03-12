12 MAR 2026
Le donne al voto: 80 anni di conquiste sociali

CONVEGNO | - Roma - 09:30 Durata: 2 ore 46 min
A cura di Carmine Corvino
Saluti Istituzionali: Renato Brunetta (Presidente CNEL).

Coordina i lavori Rossana Dettori (Presidente Comitato pari opportunità CNEL).

Interventi introduttivi: Ilaria Romeo (Fondazione Giuseppe Di Vittorio), Glauco Galati ( (Fellowship CNEL).

Tavola Rotonda: Paola Severino (Presidente SNA), Licia Ronzulli (Vicepresidente del Senato), Paola De Micheli (Deputata - Camera dei deputati).

Conclusioni Renato Brunetta (Presidente CNEL).

Al termine del Convegno verrà sottoscritto il Protocollo tra CNEL, Rete dei CUG e Fondazione RIGEL.

Sottoscrivono il Protocollo: Renato Brunetta (Presidente CNEL), Oriana Calabresi (coordinatrice Rete dei CUG), Antonella Ninci (coordinatrice Rete dei CUG e Presidente Fondazione RIGEL), Rossella Orlandi (Direttore Generale Fondazione RIGEL).

