Le donne al voto: 80 anni di conquiste sociali

La Turchia subisce un terzo attacco missilistico balistico iraniano alla base turca Incirlik, neutralizzato dal sistema di difesa Nato. La reazione di Ankara. La strategia iraniana di trascinamento nel conflitto di attori regionali e blocco dello stretto di Hormuz. Iniziata la caccia ai membri basij e dei pasdaran colpiti ai posti di blocco da droni di Usa e Israele. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara