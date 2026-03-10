10 MAR 2026
intervista

L'Italia di fronte alla guerra del Golfo: intervista a Galeazzo Bignami

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 10:45 Durata: 4 min 42 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
"L'Italia di fronte alla guerra del Golfo: intervista a Galeazzo Bignami" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Galeazzo Bignami (deputato, presidente del Gruppo, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:45.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Benzina, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Fratelli D'italia, Golfo Persico, Governo, Guerra, Iran, Israele, Iva, Medio Oriente, Meloni, Mercato, Nucleare, Pace, Polemiche, Prezzi, Serbia, Sinistra, Spagna, Stato, Storia, Trump, Unione Europea, Uranio, Usa.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale siamo con Galeazzo Bignami capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio allora presidente la situazione internazionale indubbiamente grave allora come ha trovato le parole di Trump
Sulla fine delle diciamo del la possibile fine delle operazioni
Abbiamo visto che i mercati hanno un po'un po'respirato allora lei si augura che siamo arrivati e verso la fine non è una guerra che non ha non volevamo sicuramente manteniamo entrarci confidiamo che si può sempre possibile una via diplomatica
Non anticipato dall'escalation significativa
Allora ritiene che il comportamento del nostro governo sia stato in qualche modo diciamo cauto esemplare eccome risponderebbe alle critiche che quest'anno sono piovuti all'indirizzo della Presidente del Consiglio
Va be'le critiche purtroppo stanno connotando in maniera direi cose ossessivo parossistica da parte dell'opposizione in possesso atteggiamento che il premier tiene in questo caso specifico è ancor più evidente perché non abbiamo fatto altro che fare quello che sta facendo tutti
I tutti gelido europee tutte le nazioni europee compreso la Spagna tanto indicata era riferimento da dalle opposizioni che ha fatto esattamente quello che sto facendo l'Italia la Gran Bretagna la Francia
E finì anche diciamo nell'informativa Ari fuori dall'Unione Europea
Spagna che tra l'altro ricordiamoci è quella che durante di vicende Medioriente di casa
Tramite il suo popolo premier disse ci si rammaricava di non aver la bomba atomica per fermare Israele sequestrata sinistra che posizioni vogliono
In bocca al lupo per il resto governo italiano ha fatto quello che anche i trattati internazionali prevedano fin da quel centocinquantaquattro cioè mettere a disposizione del Ballet attività cinetiche
Non per attività direttamente belli che cosa questo dovrebbe comportare una scelta autonoma parte il Governo che però ha già anticipato che laddove anche se rendesse necessario condotto al momento
Nessuno ci ha chiesto se posso roba voto parlamentare mi sembra un comportamento molto di diverso da chi nel mille novecentonovantanove autori procedette bombardamenti
In Serbia senza neanche aver informato
Le forze politiche lo sostenevano non mi sembra che la sinistra neanche su questo e se nelle condizioni di dare lezioni a nessuno vuole dire qualcosa sulle accise
Mobili la proposta che è stata fatta allora lei pensa che la guerra sarà così lunga
Da innescare un rischio permanente per la nostra economia economia se i Pasdaran a Fara faranno come hanno fatto Juti nel Mar Rosso questo diventa difficile dirlo perché significherebbe preconizzare scenari con elementi di conoscenza che attualmente non abbiamo
E sulle accise oggi lo Stato sta beneficiando di un extra gettito derivato dal mutamenti veniva conseguenti all'aumento dei prezzi su cui dobbiamo indagare perché prezzi aumentate quelle esponenzialmente in così poco tempo crediamo nascondano atteggiamenti speculativi è giusto che quelle extra gettito venga impiegato per abbattere il costo delle del del carburante
Poi ci sono altre misure che crediamo utile vengono affrontata dall'Europa già anticipate dal governo come il tema degli atti estinte ma del disaccoppiamento vedremo se nel prossimo Consiglio europeo ci sarà l'intenzione del Papa
Cosa direbbe alle opposizioni che vorrebbero che Giorgia Meloni dichiarasse guerra Trump significa evidentemente hanno più nostalgie dell'Ayatollah per non non ostaggio delle gli atto la mi sembra quasi che nel loro persiste nella critica nei confronti di chiunque tolto che degli Ayatollah e realtà loro condannino il regime iraniano perché sanno che non si può fare altro poi però si dimenticano di di ricordare un paio di cose uno che il l'Iran si è ritirato unilateralmente dichiarando concludo dal Trattato di non proliferazione nucleare che ricordiamo a cui loro avevano aderito suo ricordo ma sessantanove
E e e che è un trattato di non proliferazione che veder con cemento Dell'Omo due che il direttore generale Agenzia atomica ha detto che l'Iran oggi a un livello di arricchimento dell'uranio che nessuna nazione che ha un impiego civile
E l'uranio
A e questo evidentemente
Lasci intendere che l'uso potrebbe essere diverso e due come dice sempre direttore ai grossi
Dirà a tutti e comunque al Sud ha detto testualmente cupezza del patron tutti pezzi permetterà siamo l'arma atomica è una questione di tempo grazie a Galeazzo Bignami grazie grazie presidente sì sì grazie Dante presidente

