L'Italia di fronte alla guerra del Golfo: intervista a Galeazzo Bignami

L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle ore 10:45.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Benzina, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Fratelli D'italia, Golfo Persico, Governo, Guerra, Iran, Israele, Iva, Medio Oriente, Meloni, Mercato, Nucleare, Pace, Polemiche, Prezzi, Serbia, Sinistra, Spagna, Stato, Storia, Trump, Unione Europea, Uranio, Usa.
La registrazione … video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci