CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Interviene Francesco Caringella.
Modera Giuseppe Salvaggiulo.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Alfonso Celotto "Oligocrazia. Il potere sono io" (Bompiani)", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:52.
Sono intervenuti: Giuseppe Salvaggiulo (giornalista), Francesco Caringella (magistrato e Consigliere di Stato), Alfonso Celotto (ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi Roma Tre).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 53 minuti.
Il contenuto è disponibile … anche nella sola versione audio.
Modera Giuseppe Salvaggiulo.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Alfonso Celotto "Oligocrazia. Il potere sono io" (Bompiani)", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:52.
Sono intervenuti: Giuseppe Salvaggiulo (giornalista), Francesco Caringella (magistrato e Consigliere di Stato), Alfonso Celotto (ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi Roma Tre).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 53 minuti.
Il contenuto è disponibile … anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci