“La generazione che dice Sì – Gli studenti a confronto con il Referendum”

Apre l’incontro Lorenzo Carlino, studente della LUISS Guido Carli.
Intervengono: Annalisa Imparato (sostituto procuratore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Mario Esposito (costituzionalista), Giuseppe Di Palo (avvocato penalista), Elisa Davanzo (vicepresidente del comitato Giovani Avvocati per il Sì), Fabio Roscani (deputato e responsabile movimento giovanile.
Dialogo con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che risponde alle domande degli studenti Sara Angelillo (Università degli Studi Roma Tre) e Nicola Borreca (Sapienza Università di Roma).
A moderare l’incontro la … giornalista Hoara Borselli.
