A discutere dei temi con gli autori ci saranno Daria Perrotta, Ragioniere generale dello Stato, e Ferdinando Boccia, Presidente CDC.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro “Governare le fragilità. Istituzioni, sicurezza nazionale, competitività”, di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 14 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
