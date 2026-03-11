Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.

A discutere dei temi con gli autori ci saranno Daria Perrotta, Ragioniere generale dello Stato, e Ferdinando Boccia, Presidente CDC.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro “Governare le fragilità. Istituzioni, sicurezza nazionale, competitività”, di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 14 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.