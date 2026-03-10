10 MAR 2026
intervista

Il piccolo Domenico, Vincenzo De Luca e il diritto alla salute: intervista a Pierpaolo Sileri

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 11:50 Durata: 5 min 18 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
"Il piccolo Domenico, Vincenzo De Luca e il diritto alla salute: intervista a Pierpaolo Sileri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Pierpaolo Sileri (medico. già sottosegretario di Stato al Ministero della Salute).

L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle 11:50.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Campania, Consulenti, De Luca, Decessi, Diritti Sociali, Famiglia, Formazione, Giustizia, Infanzia, Infermieri, Magistratura, Medici, Medicina, Minori, Napoli, Ospedali, Polemiche, Salute, Sanita', Scandali, Servizi Pubblici, Trapianti.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale siamo con l'ex viceministro della Salute Pier Paolo Sideri per parlare della vicenda del piccolo Domenico allora io le volevo chiedere insomma
Noi ogni giorno assistiamo dei risvolti su questa gravissima vicenda
E e addirittura c'è stata una di grossa difficoltà per trovare una un cardiologo che potesse fare una perizia nel nostro paese allora che cosa ha rivelato questa vicenda glielo chiedo da addetto ai lavori
Si tratta purtroppo di un evento drammatico e poi che è successo può accadere di nuovo che ovviamente non previsto inammissibile sotto tutti i punti di vista però il fatto che sia successo pone la necessità di un'analisi un'analisi e che comprenda quali sono stati i meccanismi che hanno portato a un errore a un errore del genere
Questo ha fatto per diverse ragioni la prima perché allora risposta articolo Domenico la mamma la famiglia
La seconda per dare una risposta al sistema perché tutto questo pone delle un brevissimo un sistema che con i trapianti in Italia con sono invece molto buono molto molto bene
Questo a migliaia di persone vengono trapiantati ogni anno in Italia con risultati eccellenti che sono fra i migliori i paesi occidentali
Il nel dramma e il vecchio aprire qual è stata la sequenza di errori primo in assoluto da quanto emerge da dai giornali le ricostruzioni è stato utilizzato il ghiaccio secco e ovviamente
Inaccettabili nella formazione
Del personale sanitario del medico diciamo responsabile nel del prelievo possa esserci un errore così grossolano e successivamente nel ovviamente del trapianto di un organo che ovviamente dopo la presentazione a meno settanta gradi non
Si sapeva che non avrebbe funzionato era pressoché impossibile che funzionasse
Ora credo che sia un po'precoce di così veduto cioè ci penserà la procura la procura di Napoli e quindi piano piano diciamo i vari pezzi verranno messi tutti quanti insieme al di là delle responsabilità ovviamente troveranno nella giustizia spero
E in tempi rapidi sarà necessario
Stabilire quelli che sono le cose che non sono funzionali al sinché
La formazione del personale sia adeguata per non commettere errori similari
In merito al diciamo alla necessità di trovare cardiologiche o consulenti credo e forse anche un po'precoce perché finché non c'è un quadro generale credo che sia difficile trovare qualcuno che o se in qualche maniera iscriversi
E le volevo chiedere di De Luca De Luca il governatore della Regione Campania ha detto
Raffreddi amo Iannini su questa vicenda poi l'ultima cosa che le volevo chiedere oltre a questo questa vicenda lascia pensare che ci può essere nel no c'è nel nostro Paese una diritto alla salute di classe
Non credo proprio io diciamo lavorato in diversi Paesi lavorato nel Regno Unito lavoratori negli Stati Uniti francamente i no assolutamente no credo che il nostro servizio sanitario nazionale garantisca
Diciamo molto di vorrei dire tutto a tutti ma è chiaro che c'erano delle lacune in qualcosa ma garantisce penso che tutto a tutti chiaramente polizia d'attesa e quant'altro che devono essere limate da Regione in Regione dare in area
Però una cosa è certa se tu stai male trovi nel sistema legale nazionale
Qualcuno persone un sistema che che io spesso De Luca ma crea ISEE ecco lei si se lo sarebbe mai sognato di dire una cosa del genere
Ovviamente va estrapolato dal contesto nel quale lo ha detto sicuramente anche a tutela dei medici probabilmente una frase del genere post tace perché dall'altra parte queste ci un'aggressività nei confronti dei medici che invece tutti i giorni salvano persone quindi io mi immagino anche in colui che oggi sta facendo un trapianto non a Napoli
O magari nel nord Italia e che una vicenda del genere impone la persona che sta lì c'era una famiglia di colui o colei che sta ricevendo il trapianto magari un po'ostile nei confronti di chi lo questa facendo il trapianto da un'altra parte e quindi si genera un poco il meccanismo di distanza essendosi sanitario nazionale a mio avviso il miglior mezzo di coesione sociale tutti questi attriti portano chiaramente al per via di fiducia la dei fiducia posta una lotta amico dal sistema
Cantanti e medicina difensiva e tutto quello che viene a valle quindi non solo contesto di De Luca quando come lo ha detto però
Promette la situazione locale può può esserci può immaginare ora il Monaldi è un'eccellenza sanitaria
La Regione a livello anche nazionale come può esser visto oggi dall'utenza che magari si reca al Monaldi per un'altra faccenda che non è un trapianto viene persa la fiducia i medici che stanno lì lavorano sotto pressione dell'errore di un singolo di un gruppo molto piccolo comune Errore grossolano sicuramente un errore che non deve ripetersi però mi sento un sistema dove lavorano centinaio altre cose più di un migliaio di persone fra personale sanitario
Grazie ringrazio Pier Paolo Segneri

