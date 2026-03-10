In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.
Puntata di "Neureka - Merz e le elezioni in Baden Württemberg, il caos mediorientale e i timori per l'economia (e la pace) europea" di martedì 10 marzo 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica).
Tra gli argomenti discussi: Amministrative, Auto, Bosch, Cina, Commercio, Crisi, Economia, Elettricita', Elezioni, Germania, Globalizzazione, Guerra, Industria, Iran, … Medio Oriente, Mercato, Merkel, Merz, Nucleare, Partiti, Politica, Reddito, Regioni, Storia, Unione Europea, Verdi.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
leggi tutto
riduci