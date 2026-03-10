10 MAR 2026
rubriche

Neureka - Merz e le elezioni in Baden Württemberg, il caos mediorientale e i timori per l'economia (e la pace) europea

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:00 Durata: 20 min 31 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Player
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.

Puntata di "Neureka - Merz e le elezioni in Baden Württemberg, il caos mediorientale e i timori per l'economia (e la pace) europea" di martedì 10 marzo 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica).

Tra gli argomenti discussi: Amministrative, Auto, Bosch, Cina, Commercio, Crisi, Economia, Elettricita', Elezioni, Germania, Globalizzazione, Guerra, Industria, Iran, Medio Oriente, Mercato, Merkel, Merz, Nucleare, Partiti, Politica, Reddito, Regioni, Storia, Unione Europea, Verdi.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ben ritrovati all'appuntamento con avrete nostri dialoghi sull'Europa c'è inquinamento Tonya Mastro buoni corrispondente dalla Germania per Repubblica buonasera Tonya
Buonasera
Partiamo dalla strettissima attualità politica tedesca per un attimo visto il periodo Cirri dedichiamo a a quanto accade di politicamente rilevante in Germania sicuramente tra le cose da raccontarmi ci sono le elezioni regionali
Decenti di domenica otto marzo nel Land del Baden-Württemberg considerato un test politico importantissimo direi fondamentale per
Governo federale appunto per il cancelliere Meyers partiamo da qui tanto
Immersa aveva detto aveva cominciato l'anno dicendo che bisognava altroché si trattava degli con questi con cui sarà la fine dieci
Islanda tedeschi
Dunque sarà la prima prova
Il Baden-Württemberg dovrebbero ricordare il mio non sarà anche didatta scusi ma è una delle regioni più ricche d'Europa cioè il Ilan dove c'è il quartier generale mi la Mercedes e la Porsche
Nel gigante delle del tecnico a Bonaldi ribasso del degrado era grosse immigrati
Di altri insomma viene molto importanti per le auto come voci quindi una tradizionalmente tanto è stata una chiamata automatiche perché e proprio quasi emblematica anta piramidale dell'automobile è stata inventata qui centoquaranta anni fa da caldo che Albins
In questa Regione per appunto è anche un una sorta di Germania in piccolo dove si vedono in piccolo tutte le
Le i problemi che questo Paese avuto negli scorsi anni ad affrontare la del globalizzazione il fatto che la Cina
Si è cambiata molto che abbia accelerato che abbiam però buttato fuori
Dalla ed è buttato fuori dal dal terzo mercato per esempio elettrico in altissima Ina rapidissima espansione le macchine europee insomma c'è tutto un
C'è tutta una una una sorta di era sotto rimetto ninja ecco il Baden-Württemberg che qui
Dopo mezzo secolo di incontrastato governo cristiano democratico negli ultimi quindici anni hanno governato ininterrottamente verdi con questo
Popolarissimo governatore sia avvenuto in Kretschmann è uno che ha saputo coniugare ovviamente le esigenze nulla come questo molto industrializzato con
Con una forte tradizione che c'è qui vedermi perché tensioni dei Verdi perché
Negli anni settanta miliardi sono nativa del borgo del dal detto teste diversi per il nucleare al contro la centrale nucleare atomica la centrale nucleare di divismo
E poi è stato il primo l'ha anche avuto un il sindaco verde che ha avuto un governatore verde che ha avuto anche un governo la coalizione Gran Premi sogno e realtà anche a livello federale di Angela Merkel
Sogno realizzato tra siamo democratici veri chi per la tiene un dover essere una gara facile
Nel senso che fino a un mese fa il Manuel Nagel magari che il Riccardi attraversi più un po'incolore però era quattordici punti avanti
E invece grazie a una incredibile rimonta
L'ex ministro federale Chambers venire è riuscito a a a sorpassarlo anche se di poco ma insomma è riuscito a coprire questo queste norme differenza che c'era di di di dieci quindici punti fino fino a poco tempo fa
Prevenirlo
Ha fatto una campagna elettorale per il Viper pragmatico quale Daniel mitra pragmatico qual è da da iperreale oscuri si chiamano voi dalla insomma punto non dogmatica dei Verdi in Germania
E e ha vinto e quindi insomma questa frenata di di merito anche se Lazio di War vinto diciamo sulla carta più punti rispetto alle ultime elezioni ma
Ripeto aveva promesso che non è abbastanza ridotta no aveva promesso che insomma in qualche modo come al solito
Cancelliere
Intanto perché un po'di arroganza però atto partire prose posso dovrebbe stravinto in Baden-Württemberg
E invece non è stato così e secondo me hanno hanno giocato un ruolo importante anche per esempio queste ultime uscite in questa discussione che c'è nel partito sul fatto che si lavori troppo poco in Germania
Che che occorra tagliare il welfare
Che il occorra fare dei sacrifici insomma
Più credo che anche forse il la guariranno abbiamo coinvolto ruolo perché ovviamente i giornali locali quando io ero lì la scorsa settimana erano piene di notizie su solite impennate del prezzo del petrolio e della benzina e un po'più in onda
In una come quello né niente affatto una grande impressione però ripeto secondo me è stato anche un voto
Di questa frenata del iscriversi è stata anche un un primo segnale che insomma lui continua non non non riuscire a entra in sintonia con i tedeschi
E insomma abbiamo anche capito che messa un po'il vizio a tutto tondo di spingersi sempre un po'più dell'anno salvo poi rendersi conto che le cose non stanno esattamente come da lui pronosticato ho auspicato invece tornando appunto al contesto internazionale alla guerra con l'Iran insomma le conseguenze iniziano già essere visibili al di là della grandissima confusione che c'è in questo momento e anche dell'incertezza
Leggiamo in queste ore della telefonata Trump Putin sulla durata della guerra non si capisce bene quali siano state punto i diciamo in oggetto reale della conversazione il coinvolgimento di Putin stesso insomma
Non è strano ma insomma non so quanto sia appunto opportuno erogabile perché è incredibile perché
Voglio dire Putin anzitutto in questa guerra Iran dimostra che che gli Stati Uniti hanno mentito per mesi quando dicevano però debbo avevano abbastanza patriottico per lei l'Ucraina ce l'avevano per bombardare l'Iran secondo punto il la telefonata con Putin ha uno scopo molto chiaro c'è quello di trovare ha trovato una scusa no adesso che che i prezzi del petrolio sono schizzati le l'innalzamento accendo
La trottola scusa per allentare le sanzioni sul petrolio russo e questo è qualcosa di assolutamente in
Scandaloso e trova il modo Palii riabilitarlo in qualche modo nostro metri poi difeso da analisi invece nei momenti in cui non è particolarmente debole perché Putin questo momento insomma non se la sta cavando come sappiamo benissimo anche in Ucraina
No però secondo me li insomma un parlando con gli analisti loro ti dicono chiaramente che cita tanto che era un potrebbe essere stato uno scambio c'è tecnici Stati Uniti in qualche modo
Sì no sì ritirano un po'dal dal Fronte Ucraino e consentono e
E per quel per per darsi insomma libertà di meno per concedersi perché arrivano ora su su questi s'
Quadranti dove dove però la Russia aveva un'influenza enorme il rapporto tra russi
E agli anni è antichissimo rapporto fortissimo peraltro nei giorni scorsi sono arrivate anche notizie che i russi stanno fornendo armi agli iraniani quindi sarà fornendo anni al medico degli americani
Ma tutto questo insomma non ha nessun ruolo nel in qualche modo non influenza il modo
Niente di di di entrambi vedere Putin che è sempre un modo estremamente indulgente
C'è una veramente un appeasement è ormai uno femminismo c'è una chiaramente una una grande volontari di riabilitare in questo Paese che si è macchiato della di una di una guerra proscenio che in quattro anni che prima ancora vivente vaso e a nessuna parte l'Ucraina
Che ha già attaccato invaso la Georgia che ha fatto delle guerre orrendi Cecenia cioè
è è una situazione molto complicata anche perché è una situazione che mette in enorme difficoltà l'Europa l'Europa si è spaccata
Per fortuna bisogna dire c'è ma nell'acqua che ha difeso sta difendendo Cipro sta difendendo un paese lui europea si sta molto mostrando
Lo stava usando leadership dove insomma Merckx a mo'ha fallito clamorosamente
Perché vorrei ricordare che la scorsa settimana ci sta conoscendo veramente il mondo alla Casa Bianca
Merce è andato
A Washington era un viaggio già previsto da molto tempo esatto che non avevamo ancora sono del tutto commentato tra l'altro con i faccio adesso insomma esatto allora già alla vigilia di questo viaggio quando è stato il bombardamento dieci giorni fa
Verza avuto l'ardire di mettere in discussione e diritto internazionale ha detto il dirigente nazionale la questione complessa un dilemma no anch'
Come se avessi capito la pace aiutino cantano in Europa ma no è un dilemma e e sappiamo che la carta il del le Nazioni Unite prevede
Ma degli scenari molto molto e chiarire le idee dei vincoli molto chiari per per giustificare un attacco militare l'attacco militare è giustificato per l'autodifesa quando c'è il il rischio imminente insomma che un Paese possa essere attaccato
In questo caso non c'è non c'era nessun segnale che l'Iran stessi per attaccare Israele o men che meno gli Stati Uniti c'è stato appunto un un un raid i bombardamenti on anche
Tragiche no punto con con effetti tragici ricordiamo la scuola in cui son morti e più di cento bambini insomma e
E mentre ha detto che però l'Iran dopo anni di violazione del diritto internazionale poteva essere bombardato cioè come dire
Quando siccome l'Iran per anni ha violato il diritto internazionale non non ha rispettato e gli accordi sul nucleare ha violato i diritti umani e si è macchiato di crimini atroci dei massacri anche dopo dicembre no del della popolazione civile
Minaccia un giorno sì e l'altro pure cancellare Israele dalle FARC dal dalle cartine son cose che però appunto sono note
Da anni mi fa continuamente e
Nell'interpretazione di Merckx queste corde hanno giustificato un improvviso attacco dei reali d'Israele
Al alianti perché per me è stata una cosa perduta voluta da Israele qui a
E alla Casa Bianca
Che naturalmente che in queste ore ricordo Stati Uniti telefonata concludendo la guerra finirà presto Netanyahu che fa eco no mono e conterà non abbiamo ancora finito cioè tanto per Caffa capire il clima no
Sì però with Scorsese cucineranno annullato non a caso l'incontro con convivi quindi forse un po'vestali civilizzando dividendo gradinata detto che l'Iran la guerra non drappo poco e comunque in questa capisce
E la penosa la Casa Bianca mentre Donald Trump insultava nei parchi europei come star vernice non eccelso il perché si era rifiutato di di prestare
E le centrali e le le le le le basi militari agli americani per l'attacco oppure stessa cosa Sanchez il premier spagnolo e ma è stato tutto il tempo muto accanto a non dire niente quando la giornalista
Però incalzato su questo su questi insulti di tram
A due partner importanti uno anche un partner fisso dei volenterosi come anche se non un po'parte lo Ionio per quest'arma l'altro il parco europeo
Come come come Sanchez
Ebbene Mercier ha persino rincarato la dose dicendo che avrebbe
Che avrebbe in qualche modo riportato il premier spagnolo a più miti consigli
Bene allora noi non il contrario no non appunto non rimettendo a posto il presidente americano grazie chiaramente fuori controllo in quel momento ma dando una lezioncina
Ah Sances un atteggiamento veramente
Già non siamo noi non ci mostriamo uniti e a volte appunto balbettiamo un po'troppo magre non siamo all'asilo Mariuccia Krizia dalla
Troppa insomma quindi famose non è diciamo le le gli Stati Uniti continuano a essere un quello che tutti gli americani chiamano umbra in spoke per il per la Germania rimane un Paese che deve moltissimo agli Stati Uniti liberato da stato liberato in parte dei nazisti dagli Stati Uniti intende come se ne uscisse
A uscire quasi da una da uno stato di sudditanza rispetto agli americani veramente uno spettacolo indegno vincolo di merci
E non c'è nulla di traumatico insomma nel nel nel nell'assistere inerme mentre muoia agli assistenti
A gli insulti a parte europei e poi addirittura rincara la dose c'è qui c'è proprio
Un errore clamoroso e poi nei giorni successivi a un poco a un po'rettificato mentre appunto
Macron prendeva chiaramente posizione mentre Macron schierava appunto anche le portaerei mediterraneo per difendere l'Europa
Nares ha semplicemente detto che lui non piacerebbe l'ipotesi di di un'operazione di terra perché sappiamo che appunto in Iraq
Ci stanno preparando
Il curdi addirittura un'operazione di terra in Iran aiuta che gli americani
è uscito queste notizie insomma molto importanti che sicuramente no avrebbero significato ulteriore accelerazione
Lì commerce è riuscito a a dire qualcosa di di Critical su su tante qua ricordato anche che questa guerra rischia di a no di di Vuitton provocare Dinu o una fuga di massa di profughi del Medioriente verso l'Europa e l'Asia
Però è veramente una correzione che arriva è ancora molto per mostra che questo cancelliere non è all'altezza di di guidare l'Europa
Appunto tornando sulle ripercussioni economiche della crisi mediorientale dal punto anche stretto di Hormuz eventuali blocchi commerciali il prezzo del petrolio da Lille insomma nelle scorse ore ad aver registrato aumento oltre cento dollari il tema dell'inflazione ecco come vedi le prossime settimane l'Unione europea quali contrappesi anche sul fronte economico commerciale potrà riuscì ad appendere
E quanto c'entra in questo anche un po'alla Banca centrale europea
No perché c'avevo percepito sempre momenti in cui ovviamente chiaramente in no Trezzi petrolio e quindi a cascata trazione se mi tutti pre i nomi di tutti i beni al consumo sale
Come sembrano insomma
Prevedibile da questa fiammata del petrolio IAS ora dista pensato alcuni per lo stanno già facendo di mettere un tetto poi Gasti in qualche modo se ne apre il petrolio dirimpetto il petrolio
C'è stato anche già un movimento positivo dal punto ventilò perché era aumentata la produzione però
Il problema è quanto durerà questa guerra
E quand'è che Trump sentirà pressione sufficiente anche dall'interno no dal dalle sue dalle aziende americane era da dal dal dal dal Bekim sommando lo consiglia male come come la stragrande maggioranza dei suoi consiglieri abbiamo visto che in passato in quest'ultimo anno insomma tanto ha ragionato sempre solo quando ha visto che le Borse impazziva non c'è
è stato così sfidarsi è stato così insomma avuto sempre un momento di per quindi tentennamento su le catastrofi
Di di di crolli di fiducia che che che ha scatenato sui mercati a un certo punto si è reso conto
Vedete essendo uno che ragiona solo col portafoglio comportandosi anche sullo scacchiere internazionale come Mosca un un amico un affarista eccoli quindi nella speranza che mi si renda conto che in qualche modo queste operazioni in Iran
Finiscono però anche l'Iran voglio dire cosa tenuta ottenuto
Il figlio adesso adesso soffice immaginario ha ottenuto una successione dinastica diciamo sul trono del
Deve non sembra fare asse sembrava veramente la battuta di Woody Allen e che era solista Gysi ma in questo caso su Trump funzionali più cioè discutere guerra il modo in cui gli Stati Uniti
Studiano l'agiografia questo ma diciamo sembra applicabile in questo entra assolutamente pertanto visto che sua nessuna delle guerre aveva detto che sarebbero finite sono finite
Ne ha iniziato e altre aperti più fronti non viene chiuso neanche uno quindi questo cioè Clemente veri non elemento anche per i manga diciamo così
Dire
Tonio
Che sì sì no questo il il problema adesso
E capire punto quale sarà la prossima mossa perché poi queste spesso e volentieri queste queste decisioni non le prendo momenti in cui anche in difficoltà
Gli ex in fine c'hanno scatenato avvenente una serie di di di di di così di reazione di notizie sul sui giornali di tutto il mondo avevano messo in grave imbarazzo anche se bisogna dire
Che lui e diventato veramente una grande cantina ecco questa forse sino alle novità bensì diciamo rispetto a le armi di distrazione di massa diciamo persino su diversi infanzia la guerra contro l'Iran e vale anche un po'troppo diciamo anche nel
Come come Lazio reazione come qualcuno dice di dissimulazione di quello oggi
Siamo di trasfondere altro poi dobbiamo andare in chiusura non so se vuole aggiungere altro prima no appunto quest'anno quella stima ci sarà la bici e vedremo che Saracino prenderà sicuramente uno
Cambierà la traiettoria anche della politica monetaria perché pura con i prezzi che salgono sicuramente i falchi ricominceranno a fare pressioni perché per per la per un cambio di rotta sui tassi d'interesse e quindi insomma per una settimana ancora anche molto molto
Insomma interessante Casarosa economico si
Grazie Tonino nostro buoni grazie per essere stato con voi questo radio radicale l'appuntamento con eureka la prossima settimana

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti