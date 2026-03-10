10 MAR 2026
Londra: il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana incontra lo Speaker Lindsay Hoyle alla Camera dei Comuni. La Situazione internazionale e il ruolo dei Parlamenti

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato oggi a Londra lo Speaker Lindsay Hoyle nella sede della House of Commons.

Al centro del dibattito la complessa situazione internazionale, il ruolo dei parlamenti e della diplomazia parlamentare.

Si è parlato anche delle Olimpiadi invernali e di Verona, che ha ospitato in Arena la cerimonia di chiusura dei Giochi e quella di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

A seguito dell'incontro il Presidente ha firmato il libro d'onore della Camera dei Comuni.
  • Lorenzo Fontana

    presidente della Camera dei Deputati (LEGA)

    Lindsay Hoyle

    speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito

