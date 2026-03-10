Londra: il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana incontra lo Speaker Lindsay Hoyle alla Camera dei Comuni. La Situazione internazionale e il ruolo dei Parlamenti

Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato oggi a Londra lo Speaker Lindsay Hoyle nella sede della House of Commons.



Al centro del dibattito la complessa situazione internazionale, il ruolo dei parlamenti e della diplomazia parlamentare.



Si è parlato anche delle Olimpiadi invernali e di Verona, che ha ospitato in Arena la cerimonia di chiusura dei Giochi e quella di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.



A seguito dell'incontro il Presidente ha firmato il libro d'onore della Camera dei Comuni.