Londra: il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana incontra lo Speaker Lindsay Hoyle alla Camera dei Comuni. La Situazione internazionale e il ruolo dei Parlamenti

Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato oggi a Londra lo Speaker Lindsay Hoyle nella sede della House of Commons.
Al centro del dibattito la complessa situazione internazionale, il ruolo dei parlamenti e della diplomazia parlamentare.
Si è parlato anche delle Olimpiadi invernali e di Verona, che ha ospitato in Arena la cerimonia di chiusura dei Giochi e quella di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.
A seguito dell'incontro il Presidente ha firmato il libro d'onore della Camera dei Comuni.
