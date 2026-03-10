10 MAR 2026
Focus Europa - Parlamento europeo. La guerra con l'Iran, il tentativo di restare in disparte e i pericoli per la Ue

RUBRICA | di Valeria Manieri
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.

Tra gli argomenti discussi: Cipro, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Gas, Golfo Persico, Guerra, Hezbollah, Idrogeno, Investimenti, Iran, Israele, Khamenei, Medio Oriente, Missili, Nato, Netanyahu, Nucleare, Parlamento Europeo, Putin, Russia, Sicurezza, Totalitarismo, Trump, Turchia, Unione Europea, Usa.

Ecco infine l'appuntamento con focus Europa con il Parlamento europeo in Italia grazie per essere con noi a il direttore Parlamento europeo Carlo Corazza bentornato
Quindi
Come sapete il focus un po'di tutti e di quasi tutte le
Nostre rubriche è quello della guerra mediorientale è un conflitto che ormai si sta diffondendo a partire appunto da l'attacco statunitense israeliano all'Iran con tutte le conseguenze che avete
Seguito alla morte di Khamenei adesso diciamo il figlio che diventa nella nuova
Guida suprema con l'accordo con i Pasdaran a e diciamo l'incertezza il missino tra la controffensiva
Di Teheran nei Paesi del Golfo fino appunto a appunto a una crisi missilistica che sta interessando prima a Cipro qualche giorno fa
E il Mediterraneo orientale e anche appunto
Come abbiamo saputo nelle scorse ore la Turchia che avrebbe confermato che i sistemi di difesa della NATO hanno intercettato due missili balistici la iraniani nel proprio spazi fare
Questa è la fotografia
Con nel mentre anche le telefonate che sapete tra Donald Trump e Putin Trump che rassicura sul fatto che la guerra finirà non a Brema insomma non non siamo lontani era fine conflitto non si capisce bene diciamo
I termini questa telefonata con Putin e Netanyahu che invece dice atterranno e non abbiamo ancora finito in tutto questo l'Europa direttore suora
L'OPA non voleva questa guerra però naturalmente prende atto del fatto che la Vergine Aniano la tuttora un un pericolo costante per la stabilità del Mongol mostrato sponsor del terrorismo sappiamo finanzia Hezbollah speranza agli utili è una minaccia per la navigazione globale quindi insomma
è chiaro che adesso in questa guerra iniziata Europa una posizione attendista ma sicuramente non non contraria l'auspicio di tutti in Europa e naturalmente perché era qua paragono il meno possibile
Questa guerra mette anche in evidenza il fatto che l'Europa deve assolutamente accelerare gli investimenti per la sua autonomia strategica accucciata la sicurezza energetica
C'è una strategia che è stato messo in campo dopo l'aggressione ad uso l'Ucraina che si chiama le paure you ci sono le possibilità di avere dei Paesi dicono in versi You quando la banca d'investimento bisogna puntare ancora di più sulle rinnovabili puntare su nel G8 native comuni d'Oggiono ma anche sul nucleare insomma è chiaro che non possiamo essere sotto ricatto in un mondo sempre più instabile e e la la la prima forma di indipendenza di libertà che si deve dare loro padre maggiore indipendenza gli oggetti che oggi problema principale che abbiamo che dipendiamo ancora troppo dalla gas americano vota lega sui paesi del golfo in un contesto di sempre maggiore instabilità io non credo che la soluzione di ricominciare acquistare il gas da dai russi sia una buona soluzione perché non si usano quei proventi per aggredire un Paese europeo
Per bombardare i civili in qualche modo vino sarà il più non so comprarsela ma alla fine la toppa diventa peggiore del buco orrendo punti punterei su un blog una lotta alla
Speculazione che in questo momento il problema principale oppure sul cercare molto rapidamente di investire ancora di più ancora più rapidamente su delle alternative se possibile anche l'energia pulita
Appunto dalle parti e la Commissione europea del Parlamento europeo dire cosa si discute in queste ore nelle prossime ore sappiamo che guardando al nostro Paese così come la Francia insomma ci sono ho molti dibattiti in corso in corso la scorsa settimana abbiamo detto appunto dell'ombrello nucleare protettivo di Macron questa settimana sappiamo che venerdì tredici
Avremo il Consiglio
Appunto presso Mattarella con i più alti vertici appunto le forze armate mise difesa dal Consiglio di guerra
Di fatto per discutere anche in Italia nella crisi mediorientale della guerra in Iraq segno che ci sono grandi preoccupazioni eminentemente
Assolutamente intanto è scattata la solidarietà are prevista dei trattati nei confronti di Cipro che sappiamo come è stato oggetto di attacchi di alcuni Meroni sono andate alcune navi tra cui anche una nave a ma navi francesi spagnole
Greche
Quello che posso fare l'Europa investire nella sua sicurezza attraverso le nuove tecnologie che si usano nelle guerre vivide oggi che sono i filoni principalmente quindi investire in un una difesa comune lavorando con l'Ucraina che sicuramente l'industria più avanzata sui droni anche sui troni d'intercettazione che sono quelli
Più utili per evitare attacchi e lavorare su una base europea cioè non andare in ordine sparso da questo punto di vista l'apertura di una coppia la prima volta ad allargare
L'ombrello nucleare francese altri stati membri otto anni già espresso il loro interesse è un buon segnale che quello era l'ultimo tabù del del dell'industria bellica europea
Su un approccio veramente nazionale quindi se cioè una disponibilità francese a l'integrazione dell'ussaro perde lo difendono per anche sul nucleare è chiaro che in tutti quegli altri settori si si può avere un ulteriore accelerazione negli ultimi mesi sono state varie giornate sono anche una dell'importante industria italiana con un'importante industria tedesca
Del dell'industria e difesa europea questa la strada da seguire
Così come el impegni presi tirò pair fondono però che ci sarà nel prossimo bilancio sono risorse da usare per integrare sempre di più giorno se l'uso della difesa e della sicurezza
E noi andiamo in chiusura direttore Corazzola c'è qualcosa che vuole appunto segnalare rispetto alle settimane che abbiamo davanti da parte del Parlamento europeo
Ma io io penso che quindi dibattiti o di oggi campo sempre lo stesso non c'è un piano B a rafforzare l'Unione europea ci sono segnali che l'intero penne siano sempre più consapevoli da questo punto di vista la riunione che ci fu il dodici febbraio
Vicino a Maastricht sicuramente ha apportato ormai Modina Isma'vedremo cosa succederà alle elezioni in Ungheria perché Francia anche l'Ungheria questo momento il principale ostacolo ad andare avanti
Insieme su su su su molti settori però io credo che loro passi stiamo vedendo nella nella nella giusta direzione chiaramente il tempo il tempo è un fattore importante quindi
Diciamo che l'azione europea dovrebbe accelerare verso l'unione fiscale che l'ultimo grande tabù che che che deve cadere ed è importante che la Germania si convinca che non basta investire a livello nazionale tornando essenziale
In qui grazie davvero direttore Carlo Corazza direttore il Parlamento europeo in Italia la prossima grazie mille Valeria

