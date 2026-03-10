10 MAR 2026
rubriche

Focus Europa - Commissione europea. Economia a rischio per la crisi mediorientale

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:15 Durata: 9 min 26 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Player
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Economia a rischio per la crisi mediorientale" di martedì 10 marzo 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cipro, Commissione Ue, Crisi, Difesa, Economia, Emergenza, Finanza, Forze Armate, Geopolitica, Guerra, Iran, Mar Rosso, Medio Oriente, Mercato, Missili, Nato, Petrolio, Prezzi, Sicurezza, Turchia, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 9 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Francesco Rossi Salvemini

    consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

    23:15 Durata: 9 min 26 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Addio radicale continuiamo il nostro spazio con le istituzioni europee abbiamo in collegamento Francesco Rossi Salvemini consigliere per gli affari economici esperto di economia appunto per la rappresentanza la Commissione europea in Italia va ritrovato
Trovate voi
Come sapete la crisi iraniana che sta interessando l'intera area mediorientale fino davvero i confini europei con
Missili intercettati da parte dell'Iran su Cipro e poi in queste ore sulla Turchia membro NATO
A conseguenze non solo politiche e geopolitiche forti Paure
E ma anche conseguenze economiche sulla la scala qualcuno dice non non siamo davanti alla terza guerra mondiale ma la prima Guerra la terza guerra globale forse la prima guerra davvero globale una escalation militare che ha colpito ovviamente direttamente anche i mercati europei portando
Presidente recita riviste ascia qui sui prezzi come sapete starete seguendo la crisi sul prezzo del par petrolio che nella giornata di ieri è salito oltre ai cento i cento dollari no cara la soglia era stata segnalata di grande
Allerta più sull'eurozona ci sono insomma
Pericoli che preoccupazione sull'inflazione sul settore energetico vince male generale così come sul settore per il commercio e la a logistica perché come sapete
I rischi di blocco di interruzioni trasporti è stato intensificato in particolare lo stretto di Hormuz e nel Mar Rosso che sono rotte vitali per le importazioni energetici e non solo europee ma sono tutto non solo europee
Ci sono su questo ovviamente forti consultazioni in corso per la Commissione europea per il Consiglio europeo forse partirei proprio da qui cosa sta emergendo da queste ultime ore dalla dalla riunione dalle riunioni di ieri Francesco
Ma allora certamente forse a livello più generale comincia devo sottolineare che in un certo senso ormai da diversi anni da coi di impone potremmo dire le istituzioni europee si stanno adattando sempre di più ad agire in un contesto di di emergenza contino francamente le istituzioni lo vede lo dico beh non sono mai non erano originariamente pensate per far fronte a situazioni di crisi di fatto erano pensate più per politiche di lungo termine di integrazione convergenza tra Stati membri ma è di fatto mai invece negli ultimi anni si stanno evolvendo per essere anche in funzione l'aspettativa dei cittadini per far fronte a situazioni di crisi
Come quelle che viviamo sempre più spesso quindi secondo me la buona notizia in questo contesto che in un certo senso come istituzioni siamo sempre più preparata e sempre più abituate anche Regina in queste in queste situazioni abbiamo visto in una crisi diciamo molto diversa nel nelle cause nell'alta abbastanza simile perfetti una sagoma della guerra in Ucraina
Che a portato pirata poi ora lacerazioni nella nel e il nella transizione ecologica ma anche nel tutte più pollini dipendenza energetica
Che ci rende l'alta adesso un po'una situazione migliore rispetto a quest'anno seria qui anni fa già anche a fronte del conflitto attuale
Quindi la questione adesso tenente che nel Sannio emerge anche dalle parole del il commissario all'Economia RAI in Dombrovskis Kirk anche ha anche lasciato ieri dopo la riunione dei consigli
Del le opinioni dei Ministeri Finanze della della zona euro ovvero il il punto è quanto questa crisi sia andrebbe o di un vetrata talmente qualcosa che sia breve potrebbe non lasciare effetti permanenti al tessuto economico dell'europea se si tratta di una crisi più lunga il rischio è quello che penso Prato della stagflazione
Una situazione di inflazione importata
In cui alti prezzi si accompagnano a una situazione di bassa crescita economica sono recessione quindi nettamente
La situazione che si è sperimentata seconda metà del Novecento con le crisi con le crisi petrolifere quello scenario di rischia quindi all'incontro ovviamente i mercati aspettandosi questo
Creano poi la situazione di turbolenza incertezze sui mercati finanziari anche per movimenti speculativi colpo che già stiamo vedendo suo debito pubblico italiano quindi ci si aspettava
Una situazione di bassa crescita la scommessa è che le banche centrali aumenti dei tassi d'interesse e questo ovviamente gran poi movimenti speculativi sui sui mercati finanziari quindi ovviamente ci auguriamo tutti che questo non sia lo scenario ma se dovesse essere invece la situazione appunto prolungata riposta che posso andare in quella direzione le nel dispose i canali sono due voli di breve termine e quindi di sci fare in modo che a livello nazionale come già si sta pensando adesso se non c'è un consiglio dente ministri
Esatto
Che poche consigliera dei decreti per ridurre un po'la le accise sui carburanti fortunatamente a livello europeo quello che ci sono diverse possibilità quindi più divario di condivisione gestione strategica delle risorse ma direi che
Quello che più conta la politica di lungo termine ovvero una transizione ecologica sempre più più marcata che e permetta vivibile neppure mezza perché mira come side effect
Ma nel medio termine magari ci rende anche più indipendenti dal punto di vista energetico e e quindi meno vulnerabili a alla polarità geopolitica e anche energetica migliorare
Quindi questo spero mi ami avrei come nel due mila ventidue
Queste crisi sia anche un impulso ad accelerare tutte le politiche europee nazionali per renderci più indipendenti dalla dei combustibili fossili do nettamente
E allora volevo farti un'ultima domanda Francesco Rossi Salvemini quanto la la durata di questo conflitto stress era ovviamente la capacità anche decisionale di intervento del per la Commissione europea dell'Europa tutta in che misura potrà effettivamente pervenire anche tenendo conto che c'è anche un altro Cotec e quello delle politiche monetarie no
Che come sempre diventano poi l'ultima ratio in situazioni di estrema destra di estrema difficoltà senza rivelare whatever it takes
Però insomma ci sono no alla richiesta tra l'altro non abbiamo tantissime specie per alcune frecce le aste solo in casi di estrema nel questa è una di queste diede idee di quei casi federalismo dal suo a livello geopolitico sì con me
Questa questa crisi anche un'occasione
Qui già composita vedendo l'esempio ieri c'è stata una riunione gestita dal Presidente del Consiglio vennero perde la presidente la Commissione europea usò con Dellai con tutti i leader della regione
Il cui in cui fu nettamente i rappresentanti dell'istituzione europea hanno si sono posti come come mediatori come diciamo portatori anche DVD un'istanza di stabilità per tutta la regione
In cui ovviamente definito previsioni la Commissione europea rispetto alla Gwen eran un po'insomma tenete riporta in primo piano soprattutto l'esigenza di limitare i danni della Regione i danni umani ed anch'niente anni economici e D'Annunzio politici di lungo termine
E quindi questa promette sarà anche un'occasione di di far di far valere diciamo di di di essere presenti come area geopolitica Mundi una grossissima e tutto sommato più più moderata
A livello economico certamente l'altare fece agli archivi adesso il CIPE sono morti per quanto riguarda la politica monetaria abbiamo visto che è stata degli ultimi crisi tra le più il tra i primi a reagire strumenti sempre molto convincenti
Tra l'altro c'è uno strumento comunitari di cui si è parlato poco era stato introdotto proprio se nel dopo la infrazione russa del dell'Ucraina
Che è il trasmissioni protection pristimantis quindi cosiddetto TPI
Ovvero un altro tipo di politica non convenzionale numero che permette in situazioni di emergenza anche soprattutto legata alla volatilità sui di sui sui titoli sovrani Ringhio appunto cross furto azioni e rialzi i tassi d'interesse su titoli di Stato come quelle italiana ma non solo permette alla alla banca centrale di intervenire in maniera non convenzionale anche con bambini era contenere per contenere i tassi
E questo sulla base non tanto di considerazioni politiche ma redatto garantire una trasmissione Sica cita la politica monetaria questo lo strumento che è stato creato come tanti strumenti deve beh di tipo monetario sono hanno spesso creato interno essere utilizzati in genere l'annuncio il valore esistenza permette già di grano fosse stabilita o se mai dovesse servire
Affrontino quel testo di furto azioni legate aspettative il suo prezzi energetici invece rossoblù quando lo fa Gavossi senza proprio dandovi anzi quando i livelli a questi petto
Allora noi ci dobbiamo fermare qui grazie davvero per questo questo racconto le opinioni espresse da Francesco Rossi Salvemini consigliere poté free con omicide la rappresentanza e la Commissione europea in Italia questo radio radicale tutto ci troviamo la prossima settimana
Con istituzioni europee sembra focoso Europa

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti