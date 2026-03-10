Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Economia a rischio per la crisi mediorientale" di martedì 10 marzo 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cipro, Commissione Ue, Crisi, Difesa, Economia, Emergenza, Finanza, Forze Armate, Geopolitica, … Guerra, Iran, Mar Rosso, Medio Oriente, Mercato, Missili, Nato, Petrolio, Prezzi, Sicurezza, Turchia, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 9 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
leggi tutto
riduci