Il ruolo dei media nel racconto della guerra. Cosa stiamo sbagliando

Saluti istituzionali Barbara Floridia (Presidente della Commissione di Vigilanza RAI).
Intervengono Andrea Cozzo (Professore UNIPA e autore del libro "Media di guerra e media di pace sulla guerra in Ucraina"), Max Brod (Giornalista Rai), Davide Maria De Luca (Reporter di guerra), Tomaso Montanari (Rettore Università per stranieri di Siena), Matteo Pucciarelli (Giornalista de La Repubblica), Marco Lillo (Vicedirettore de Il Fatto Quotidiano), Francesco Cancellato (Direttore di Fanpage), Francesca Romana Elisei (Giornalista e inviata), Maura … Gancitano (TLON, Videomessaggio).
Modera Simona Maggiorelli, Direttrice Left.
