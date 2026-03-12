Il ruolo dei media nel racconto della guerra. Cosa stiamo sbagliando

12 MAR 2026
Introduce Dolores Bevilacqua (Senatrice M5S).

Saluti istituzionali Barbara Floridia (Presidente della Commissione di Vigilanza RAI).

Intervengono Andrea Cozzo (Professore UNIPA e autore del libro "Media di guerra e media di pace sulla guerra in Ucraina"), Max Brod (Giornalista Rai), Davide Maria De Luca (Reporter di guerra), Tomaso Montanari (Rettore Università per stranieri di Siena), Matteo Pucciarelli (Giornalista de La Repubblica), Marco Lillo (Vicedirettore de Il Fatto Quotidiano), Francesco Cancellato (Direttore di Fanpage), Francesca Romana Elisei (Giornalista e inviata), Maura Gancitano (TLON, Videomessaggio).

Modera Simona Maggiorelli, Direttrice Left.

Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Possiamo partire
E allora Bongiorno anche se in realtà sta di ovviando siamo arrivati qui tutti inzuppati però insomma il tempo ancora non possiamo pre determinarlo
Quindi intanto grazie per essere qui nonostante la pioggia possa insomma essere stato un fattore importante per determinare la vostra presenza qui ma ci siamo e quindi benvenuta a tutte benvenuti a tutti
Per questo incontro per me è veramente molto importante un tema su cui da sempre sono stata insomma catapultata per via sicuramente del mio ruolo istituzionale ma anche perché molto spesso mi trovo a parlare degli eventi che si susseguono nei baritoni perché ospita no i i politici che che dicono la loro su questo tema
Però devo confessarvi che quando organizzato questo evento partendo dallo spunto del libro scritto dal proprio Storr Andrea Cozzo che ringrazio per la sua presenza
Non avrei mai immaginato quanto potesse essere attuale oggi interrogarci in maniera assolutamente approfondita sul racconto che viene fatto delle guerre
Noi viviamo giorni in cui il racconto di una guerra entra nelle nostre case
Ed è quasi ormai scontato che si debba parlare ogni giorno di guerra
Però se nelle nostre case entra l'informazione il racconto di quello che avviene
Negli scenari di guerra
E solo grazie al giornalismo
Quel giornalismo che racconta una guerra
Che per certi versi sembra poi diversa da quella urlata
E propagandistica raccontata nei nei tolta in cui in realtà non c'è un racconto c'è uno scontro tra fazioni
Quanto mai evidente
è il racconto per esempio di queste ore del Times
Che ha scavato tra le macerie della scuola caduta sotto un missile
E sembra aver trovato i riscontri aver verificato che quel missile che ha ucciso centosessantacinque studentesse
Era un missile americano
Ora se non ci fosse stata l'informazione libera con Giosa dei giornalisti che comunque hanno cercato di ricostruire quella verità quei volti sarebbero stati solo dei numeri e la verità sarebbe stata nascosta sotto le macerie di quella scuola
La guerra deve essere raccontata da un giornalismo libero e indipendente
E accanto al racconto della guerra per completezza deve esserci necessariamente anche la voce della pace le ragioni della pace
Dovrebbero avere esattamente lo stesso peso nel racconto che viene
Portato nelle case dei cittadini
E questo permettetemi è ancora più necessario nel servizio pubblico che dovrebbe essere la casa del giornalismo che fa dell'informazione libera precisa e puntuale
Uno dei suoi punti fondamentali no di segni distintivi
Però sappiamo che la Rai in questo periodo in realtà non sta rispondendo per come ci si dovrebbe aspettare perché accanto al lavoro di tantissimi giornalisti che
Combattono la loro battaglia per poter dare un racconto aderente alla realtà dei fatti
Ci sono anche realtà come quella della striscia per esempio di Tommaso Acierno
Che viene pagato tre mila euro al minuto
Esordendo nella sua prima puntata con il racconto di una guerra giusta una guerra unilaterale degli Stati Uniti degli israeliani
Che però è giusta a suo modo di vedere e che non può fare una lamentare i cittadini se il costo della benzina sale un pochino perché hanno in questo momento gli Stati Uniti e Israele
Stanno esportando la libertà e la democrazia
Ecco è per questo che come Commissione di vigilanza avevamo pensato per il servizio pubblico
A portare tanti un Atto di Indirizzo che ha il nome e di questo parleranno breve la presidente Barbara Floridia ma anche Max Brod che un po'è stato uno l'autore di questa idea il non Pisa non panel cioè quell'idea di raccontare ai cittadini
Quello che avviene ma dando spazio tanto alle voci di guerra quanto alle voci di pace
E quindi accanto alla realtà caricaturale che viene raccontata da qualcuno
è necessario che sia invece riservato un posto centrale e fondamentale a quel giornalismo che prova a cercare la realtà tra le macerie
Lascio una parola per i saluti istituzionali alla nostra presidente della commissione di vigilanza RAI Barbara Floridia e subito dopo lascio a Simona Maggiorelli l'acquisizione di questo evento grazie a tutti
Buongiorno a tutti a tutte ringrazio la senatrice Bevilacqua Dolores per aver organizzato questo momento questo
Confronto anche questa riflessione vedete da oltre un anno la commissione di vigilanza RAI che ho l'onore appunto di presiedere e bloccata e questa è ormai una denuncia che porto avanti che portiamo avanti da tempo perché un vulnus democratico non da poco
E il nome a maggior ragione di questi tanti lo è a maggior ragione in un momento in cui la guerra le guerre sono praticamente il tema principale di tutte quelle che sono le trasmissioni informative di intrattenimento Eaton scarpe
Si dice sempre Commissione di vigilanza RAI in realtà è una commissione di atto e di Indirizzo sulla Rai
I cittadini sono l'editore della RAI il Parlamento dovrebbe poter dare l'indirizzo alla RAI lo abbiamo fatto con un contratto di servizio quando all'inizio della del mio insediamento la commissione ancora funzionava diciamo così
Ricordo tra l'altro le parole preziosissime del presidente Mattarella le nostre libertà vivono del funzionamento delle istituzioni non del loro blocco
Quando abbiamo praticamente dato vita questo contratto di servizio a un certo punto come tutti sappiamo la Russia in basso l'Ucraina la guerra entrata nel cuore dell'Europa
E allora da una iniziativa di Max Brod il la necessità di parlare nel servizio pubblico non solo delle guerre non solo della guerra
Ma anche della pace e permettere anche agli e Sperti che possono parlare di pace perché titolati diplomatici ma anche alla alle associazioni specifiche no
Noi volevamo come
Commissione
Fare in modo che il servizio pubblico e che quel contratto avesse una specifica e quindi abbiamo incardinato come bene diceva la senatrice Bevilacqua abbiamo incardinato un altro atto di indirizzo per completare il contratto di servizio perché non è che scritto una volta la commissione ha finito il suo lavoro
Questo atto di indirizzo è stato incardinato avevamo iniziato questo lavoro per portare la voce della pace perché non si possono solo raccontare le guerre e commentare le guerre ma serve anche costruire
Una mentalità
Di pace e per costruirla devi dare le parole le persone devi dare
Gli strumenti devi fargli vedere che c'è un percorso alternativo che c'è stato che ci può essere che deve essere protetto bisogna parlare di diritto di di diritto internazionale bisogna parlare degli organismi sovranazionali che hanno un ruolo che vanno protetti che ruolo hanno appunto dentro il funzionamento della mantenimento della pace
Questo Atto di Indirizzo Aime come spesso ci diciamo anche con Max
E bloccato perché bloccata e l'intera Commissione quindi siamo impossibilitati ad aiutare il servizio pubblico indirizzare il servizio pubblico a farsi che a parte delle strisce insomma televisive in cui sembra che si parli in maniera propagandistica
Della giustezza della della guerra si possono avere invece spazi in cui si dia
Forza voce e dignità a quella che la voce della pace grazie
Scusate ecco grazie di essere qui io punto sono Simona Maggiorelli ho l'onore e il piacere di dirigere la rivista letta oggi sarà è una giornata molto molto importante con tanti relatori cercherò di prendere meno spazio possibile per appunto perché è un piacere di ascoltare i colleghi
è quello che ci diranno allora partiamo nostro discorso oggi prende spunto come veniva ricordato prima da questo bel libro del professore Andrea Cozzo media di guerra
E McCarey false sulla guerra fino in Ucraina uscito per Mimesis professore
M docente di lingua e letteratura greca allora all'Università di Palermo e affatto a otto anni di laboratori sulla non violenza leggo a forse anche di più e quindi anche questa esperienza
Mi sembra molto importante c'ha un filo rosso che percorre un po'tutta la sua ricerca che lega a questo libro a tutto il suo lavoro precedente anche di grecista per esempio mentre vorrei citare alcuni suoi libri
Precedenti come per esempio la logica della guerra nella Grecia antica contenuti e forme e contraddizioni che in qualche modo no lei mi mi raccontava li ha scritti quasi Ibra in parallelo perché poi negli storici antichi si possono ritrovare ravvisare dei quegli stessi meccanismi della costruzione del discorso guerrafondaio che poi a oggi purtroppo innervano tanta parte della
Stampare dei media mainstream
Allora il permettetemi dire solo una parola sul fatto che appunto noi siamo una piccola rivista però diciamo che proprio perché siamo una piccola rivista possiamo forse godere di alcune libertà appunto di
Provare a fare questo lavoro dico che diceva appunto prima senatrice di costruzione di una cultura di pace quindi la nostra allerta mette al centro la non violenza i diritti umani
E e quindi sempre guardiamo e leggiamo la realtà non tanto dal punto di vista della cronaca ma da questo punto di vista e leggendo dalla parte in questo caso diremmo delle vittime della guerra che troppo spesso sono donne e bambini quindi ci opponiamo fortemente a questo discorso diciamo cosicché estetizzazione di etica della guerra
Da un lato e dall'altra parte facce cerchiamo di dare strumenti appunto per costruire committenti veniva detto prima una cultura di di pace allora questo libro del professore è interessante perché intanto a in qualche modo c'entra quello che è stato il primo momento forse uno dei primi momenti recenti in cui tornata in ballo fortissimamente questa propaganda di guerra in cui il giornalismo sostanzialmente a abdicato a se stesso
Poi qui ci sono colleghi appunto che ci sono stati anche in Ucraina ci diranno direttamente
Questa costruzione del nemico nemico no lei dice e quindi se l'altro diventa il nemico non è più una categoria come dire confrontabile
Sì ma diventa un elemento quasi immorale astratto che si può ed è umanizzato e qui veniamo al punto fondamentale perché questo meccanismo qui che lei analizzando il caso anche dell'Ucraina a mio avviso è arrivato allo Zenit a casa con quella guerra dati Israele su Gaza
Io dico su Gaza perché non è una guerra perché lì si confrontano appunto l'esercito israeliano con la Vitti e le vittime che sono popolazioni civile
E abbiamo visto come giornalismo messi prima abbia fatto da scorta mediatica per citare il libro
In altro collega bravissimo che oggi non è con noi Raffaele Oriani Matteo con il quale tante volte ci siamo confrontati
Appunto fare da scorta mediatica vuol dire che quei bambini per esempio non venivano descritti come bambini ma sarebbero stati dei miliziani in erba
O i giornalisti che sono stati sorvegliava i nostri occhi a Gaza troppo spesso appunto dei migranti a loro volta nonostante abbiamo perso la vita a molti di loro no non sia riconosciuto voluto riconoscere il loro lavoro quindi però non mi dilungo altro perché poi insomma ci sarà modo di battere tutti questi temi passo con piacere la parola al professor Cozzo
Grazie buongiorno tutte tutti grazie alle senatrici Bevilacqua Floridia che mi hanno invitato grazie ai colleghi giornaliste journalist
E siamo per qui presenti che hanno accettato di
Di partecipare a questa questo scambio di idee e grazie naturalmente a voi tutti che siete
Senti
Il ventiquattro febbraio del due mila e ventidue mi è stato immediatamente chiaro che
Quello che sarebbe successo nell'immediato prosieguo
Cioè il ruolo che avrebbero assunto i i media o media se lo vogliamo dire alla latina come forse sarebbe più corretto
Nel nel gestire nel gestire comunicativa mentre questa questa guerra
Che
Perché la
Già fatto non sapevo ricordavo benissimo che cosa era successo nel mille novecentonovantacinque nel mille novecentonovantanove giusto per parlare del della guerra nell'ex Jugoslavia appunto dal due mila uno in Afghanistan o nel due mila tre in Iraq ma anche già nel
Mille novecento novantanove sono ricordo Beppe da sempre a proposito dell'Iraq
Il il ruolo che i nostri media assumono svolgono e praticamente sempre lo stesso e da manuale per l'appunto questo libro spero otto può costituire una sorta di manuale per questo il sottotitolo del pro memoria e istruzioni per il futuro cioè alla prossima guerra gastroscopia sappiate già cosa succederà cosa diranno ITT media
Si intende di Chiti i media dominanti non tutti in media ci sono per fortuna delle
Stupende eccezioni e però lo sappiamo già e questo è successo appunto in anche in questo caso
Perché
Il la violenza non è soltanto violenza diretta quella che siamo abituati a pensare cioè la guerra la violenza non è solo quella fisica ma secondo la tricotomia messa a fuoco da Johan cauto un Dom morto giusto l'anno scorso mi pare cioè il fondatore del centro
Di dell'Istituto di ricerche sulla pace a Oslo
La
La violenza sì esplica su tre piani quella diretta per l'appunto guerre o comuni che siano Zappa abbiamo nella vita quotidiana
Violenza strutturale te la seconda categoria che mette a fuoco cioè quella che a cui siamo abituati perché perché resa impercettibile dal funzionamento istituzionale
Infine la violenza culturale quella che è più difficile data metterà a fuoco è quella che ci fa digerire per così dire alla violenza strutturale la violenza diretta perché manipola le nostre menti perché imposta e discorsi e in sulla guerra in un certo modo di questo vorrei vorrei parlare
Quindi stiamo parlando di violenza culturale
La violenza culturale praticamente lavora diciamo secondo il meccanismo denominato
Anche questo fatto di tre di tre falsi te dicotomica azione noi loro noi noi siamo direttamente in guerra o la nostra parte o quella con cui ci schieriamo noi quindi da una parte e loro seconda
Falsa la creazione del nemico per l'appunto non soltanto la dicotomia noi loro ma la creazione dell'altro come e nemico manicheismo va MD manicheismo il secondo elemento di quest'altro
Trittico
Cioè
Noi siamo i buoni i giusti loro sono i cattivi chi ingiusti e vediamo soltanto questo è il racconto che andremo a fare nei nostri media che sia noto che ciò che siano giornali mainstream che siano telegiornali forse non ho trovato nessuno percezione a questo a questo proposito loro sono sempre i i cattivi e noi siamo i buoni senza eccezione
Infine Armageddon
Di M a
Dicotomica azione
Manicheismo Armageddon e cioè e prendere le armi contro i cattivi è inevitabile l'unico modo di far tornare a posto le cose e di era instaurare alla giustizia la libertà alla verità e tutto quello che ne consegue
Che
Il frode i i media sia fondamentale appunto perché ci raccontano perché creano l'opinione pubblica è le guerre si fanno non soltanto nel campo di battaglia ma si fanno con l'opinione pubblica
è chiaro anche da quello che diceva a Eisenhower a proposito del della seconda guerra mondiale diceva quando ancora era generale non presidente e degli Stati Uniti diceva io tratto i giornalisti
Quasi al rango di ufficiali
Quasi a rango di ufficiali perché sono perché fanno parte perché il modo in cui racconteranno la guerra
Ci aiuta ci aiuterà
Vi ricordo che alcuni giornalisti italiani hanno ricevuto da parte di attenzione visti tende medaglie
Nel medaglie
Non faccio i nomi ma non faccio i nomi non perché ci siano problemi a fare nomi naturalmente a perché vorrei che fosse chiaro che
Questo libro che pure fa nomi è costretto perché costituiscono poi le fonti rinvio al ai loro articoli o alle trasmissioni in cui a cui hanno partecipato è indispensabile e i nomi non so a cosa fondamentale realtà perché sto parlando di un sistema quindi i nomi sono funzioni del sistema in realtà
E
Per ricordo che qualcuno ha avuto per esempio da parte di Zaleski la medaglia al merito di terzo grado
Un'altra ancora questa una donna ha avuto il conferimento dell'ordine la principessa ponga
Naturalmente si danno di le onorificenze appunto come Eisenhower acque come faceva il senatore a quelli che sono considerabili come quasi ufficiali
Questo credo chiarisca già moltissimo del dell'importanza dei dei media
In sostanza i nidi hanno funzionato e continuano a Porto Palo funzionare come quelli che sono stati chiamati Stampa patriota
Stampa patriota cioè non raccontiamo gli eventi no raccontiamo un descriviamo
Ma raccontiamo le cose da un punto di vista ben preciso che è il nostro quello patriottico quello del noi per l'appunto
E
Non la stampa patriota non si esercita soltanto sulle stecche minuti ci sono anche le tecniche usate attualmente ma non sono nemmeno la parte più rilevante della stampa patriota dell'operazione patriottica della stampa sì è vero che
Diciamo
Si dice con assoluta serenità che ci sono stati settanta anni Baceno Europa laddove non riesco a capire come che sia possibile dire o un'espressione di questo genere visto che ci sono state delle guerre nell'ex Jugoslavia Jugoslavia che mi risulta si trova in Europa mille novecentonovantacinque mille novecentonovantanove e ricordo sempre che alla seconda abbiamo partecipato
Senza l'autorizzazione dell'ONU quindi è ora una non soltanto era una guerra ma per giunta è una guerra del tutto illegale come quella per esempio che non soltanto come quella che fa Putin all'Ucraina invasione naturalmente non può essere legale ma anche quella che fa Trump in in Iraq o che ha fatto e tinte in Iran poco cosa che ha fatto in comizio nel nel Venezuela quindi
Quindi le cosa sono ben diversa diciamo al coma e raccolto si raccontano e di solito
E del resto altra fetta news per esempio nuclei minano ha mai chiesto di entrare nella NATO sentito con le mie orecchie Lavaredo sentito anche voi che che è stato scritto ed è stato dichiarato
Da un noto intellettuale in in televisione in
Talk show che
La l'Ucraina non ha mai chiesto di entrare nella NATO nel libro ci sono i i rinvii puntuali anche i minuti della trasmissione in cui è stato in modo che sia costretto a sorbirsi aiutava trasmissione per rintracciare la dichiarazione
Sono cose davvero incredibili perché basta aprire la Costituzione
Ucraina è al nel preambolo già compare che hanno il che ferma intenzione del Popolo Ucraino entrare nella nella NATO
Poi ci sono diversi o tre o quattro articoli sparsi qua e là in tutta la costituzione questi queste sono le tecniche le prime precluso diciamo che vengono in mente a chiunque però non si tratta solo di se chiusi dicevo ma
La stampa patriota si può mettere in atto attraverso omissioni o minimizzazione mi cioè non va non è necessario dire una cosa fa of si può non dire una cosa vera oppure minimi dirla ma dirla tra le righe diciamo tra tra parentesi come
Poi naturalmente a rimarcare quotidianamente invece tutti su tutto il il resto
è per esempio e le proposte di Putin stop belga allora segretario della nato per
Quindi
Diceva Putin mi diceva a stop standard cerchiamo di metterci d'accordo è non fate entrare la l'Ucraina e la NATO per l'appunto perché altrimenti invadere mo'diceva diceva quello che ha avrebbe fatto
E Stoltenberg abbiamo scoperto soltanto dopo sì vantava di aver negato di avere ceduto al ricatto di Putin
Quindi bastava dire questo diciamo tra tra parentesi una volta e e basta è il gioco continua ma reggere
Nessuno ha mai parlato io credo che mandiamo mai sentito in in televisione né letto su
Sulla maggior parte dei giornali ci sono in questa nella narrazione di questa guerra ci sono tre giornali diciamo grossi non dico mi perdoni dottoressa maggiore
E le riviste i giornali che fanno moltissimo ma che sono
Diciamo non hanno questo purtroppo questo uditorio così ampio ci sono tre i giornali le hanno che hanno parlato e la guerra direi più o meno come
E umano parlarne
Sono di di stampo differente molto differente diciamo avvenire io sono un credente mai mi sarei immaginato diciamo di trovare nel il giornale a a venire diciamo il mio faro per così dire e il fatto quotidiano
è il manifesto
Direi principalmente questi mi perdonino se i giornalisti eventualmente perché eventualmente siamo presenti qui che
Di e di cui dimentico le testate ma forse non ce ne sono
Molte altre se ci sono quindi
Quindi tutto questo è molto importante e
Tutto questo è molto importante e stavo dicendo
Sì ha sentito parlare non esce di anziani Imco
O di Catherine Kesha erano pronuncia all'inglese non so come si pronunci perché è un'ucraina sono due ucraini presidente rispettivamente presidente
Forza segretaria del Movimento Nonviolento ucraino
Hanno chiesto hanno invocato
E
I due presidenti Putin
E senesi rivolgendosi al loro come residenti
E non come Zahar o insultando di come abbiamo passato diciamo il tempo nei nostri telegiornali a dire lo zar
Accogliendo diciamo così la visione per l'appunto IPA anzi sostenendo e rilanciando la visione di parte per cui quello del cattivo chiede lo zar è presidente poi ma è un presidente un cattivo presidente criminale giustamente perché ha ha invaso
E l'Ucraina ma
Perché aggiungere l'insulto lo lo scredita mento diciamo così che michetta la persona questo davvero un modo di pensare è un modo di
E fare giornalismo di odio cioè non si ha come obiettivo Lodi uscita della guerra ma puntigliosità di una delle due parti per l'appunto l'altra parte sicuramente non non la nostra
Si sono creati contesti fuorvianti come sapete questa questa immagine e questa immagine non come dire non può essere accusata di dire cose false perché mostra e cito attacca la carneficina e mostra semplicemente le immagini di gente disperata sotto i bombardamenti il cui
E la foto eh
Conto attorniata da Bari articoli che si incidono rispettivamente by the nel labirinto ora deve fare di più la rivolta di Marina e le bugie dello zar
Scurati ormai Vladimiro si muove come Hitler
Ma pace pacifismo sono cose diverse osservare alla guerra con il senso di di in Coppa Campora da salotto
L'ultimo
Naturalmente e scritto da un giornale quel faro proprio quest'articolo scritto da un giornalista che l'Ucraina la vista soltanto sulla carta geografica perché non è mai stato un inviato inviato gramsciana scritto Canfora da salotto
Come se il due appunto non fosse stato al suo salotto fatta scrivere
A scrivere l'articolo quindi
Questo è chiaramente un contesto
Deviante perché tutti immaginiamo perché la foto rimandi rinvii ad un a quello che sta succedendo in Ucraina e che i bombardamenti siano stati effettuati da Putin
Abbiamo scoperto dopo circa una settimana credo che invece
Questa foto si riferisce ai combattimenti nel don Bassano e questi sono ucraini bombardati da altri Ucraini cioè dagli ucraini
Del Presidente diciamo nella guerra civile interna al frena quindi
Ma non mente non sta dicendo perché non c'è scritto anche su una parte questi sono i bombardamenti dei russi contro gli ucraini ma sfido chiunque naturalmente a interpretare diversamente questa
Ed è questa foto in quel contare
E
Sono state fatte battute Guerisoli c'è stata una trasmissione in terra
Con ospiti di rilievo anche anche Esterni
C'era una inviata ronzava giornalista russa chiaramente
Sosteneva l'ammissione del regime talmente sostenibile ma
Beninteso non si dialogato con Cosplay nessuno degli ospiti in studio conduttore compreso questo mi ha sorpreso perché è un conduttore solitamente abbastanza equilibrato
Ridevano
Nel senso letterale del termine cioè ridevano e si sentivano le voci ogni tanto si in veniva in casa inquadrato anche la persona che stavate ridendo in studio ridevano mentre la giornalista russa parlava
Ma questo non è un modo di confrontarsi poi agli esami di Tivoli confrontare con quello che credi che menta sono convinto anche io diciamo che hanno mentis però insomma sosteneva la cosa per me tutto suo stramba
E non va inviti ma diciamo invitare qualcuno per e ridere quando parla non diciamo non non fa parte manicomio nella buona educazione non c'è da immaginare chissà che cosa
Titoli come
Ci stanno facendo venire al complesso Lines di non essere abbastanza o Complessi perché si cercava di analizzare la guerra in Ucraina non semplicemente con la
Cosa vera beninteso la frase vera dal cielo un aggressore un accredito ma di andare più a fondo di vedere come che l'aggressore e si era
Deciso a diventare aggressore cioè ascoltiamo ascoltare comprendere come giustificare una pelle più grossa mistificazione è stata questa quella di scambiare o il il
E il dovere di comprendere con il diritto di per giustificare ma sono due
Parole che siano solo due verbi e basta cercare il suo vocabolario rimanda ma cosa differenti non c'è molto da riflette
Qualcuna
Ahimè ha raccontato con molto pathos sette questa era la parte bella
Quello che avveniva in in Ucraina la sofferenza
Raccontato
Ad un certo punto si vede come durante la scrittura costa giornalista
Come dire diventa mette in primo piano il proprio io cioè si sta esaltando diciamo così e il lirismo che viene fuori la sofferenza dei degli ucraini
E passa passa praticamente in in secondo piano e fare ad un certo punto pura la lezione ai ai manifestanti che era il cinque novembre del due mila e ventidue
C'era quindi la prima marcia in Italia con numeri stratosferici contro la guerra in Ucraina per qualcuno addirittura un un teologo addirittura Gandhi avrebbe giustificato ma guerra in Ucraina perché era a favore del dell'aggredito naturalmente
Cioè in tutto questo non si è fatto Min la minima non navi si intanto a questo ultimo proposito è chiaro che questo di Gandhi aveva letto citiamo soltanto il titolo di di qualche libro perché Gandhi non ha mai giustificato
Guerre
Ci sarebbero lunghissimo discorso a fare ma naturalmente non lo faccio vado alla pars construens questo per dire un'idea di come abbiamo raccontato perché
Perché
Non si tratta soltanto raccontare una guerra un significato raccontare e venti significa raccontare un'impostazione
Opposta con quest'altra immagine che forse voi conoscete
E perché questa immagine
Sembrerebbe
Spendibile in maniera semplice ma
I fatti Lanzani fattualità
Sua mozione di fatto vita c'è da riflettere moltissimo perché i fatti sono
Come dire flash immagini flash ma appena uno lavora su contesto
Cioè viene fuori un racconto i racconti si possono fare in maniera differente ma anche rispetto alle ai fatti alle il trash si possono raccontare in maniera differente perché naturalmente noi possiamo dire
A descrivere questa scena qui c'è un
Uno stambecco o quello che sia chiesta traversando una una strada oppure possiamo dire in maniera altrettanto vera beninteso c'è una strada su cui transita uno stambecco che attraversa un bosco non so se chiaro nessuna delle cose più belle
Una più bella dell'altra no sono tutte e due entrambe vere
Ma io posso scegliere perché stesso un ecologista naturalmente dirò c'è una strada che attraversa un bosco e allora la soluzione naturalmente si capisce cosa accostarvi voi che invitare no cioè a smettere di costruire strade in mezzo ai boschi
E c'è un
Un uno stambecco in mezzo alla strada e rinvia tutto a più alla salvaguardia degli automobilisti è posta rischierebbero di di di e farsi male investendo il
Vado rapidissimamente davvero in un minuto per fare giornalismo di guerra bisogna essere consapevoli di questo
Bisogna essere consapevoli innanzitutto semplicemente di quello che dice la dichiarazione dell'UNESCO nel nel mille novecento del mille novecentosettantotto cioè che il compito del giornalista è
Diffondere informazione sugli Obiettivi sulle aspirazioni sulle future sui bisogni di tutti popoli contribuendo a eliminare egli l'ignoranza e l'incomprensione tra i popoli cioè
Ascoltiamo pure
Tu devi stare nell'alto
Favorire la formulazione da parte degli Stati delle politiche pilone a favorire la riduzione delle tensioni internazionali
E la soluzione pacifica e ed equa del controversie internazionali laddove noi abbiamo fatto appunto esattamente il contrario ittiti invidia
Oppure ricordarsi quello che sta scritto all'articolo trentatré nella risoluzione mille tre del mille novecentonovantatré del consiglio di Europa che recita in media hanno l'obbligo morale di difendere i valori della democrazia rispetto alla dignità umana e ricerca di soluzioni attraverso me
Eh sì pacifici
In uno spirito di tolleranza e di conseguenza devono opporsi alla violenza e al linguaggio dell'odio dello scontro fornire la visione di tutte le parti scavare all'interno di ogni parte per vedere che all'interno in in parte
Del governo o al di là dei governi ci sono c'è la gente comune che forse pensa anche contro il suo governo
Questo fa parte della raccontò
Giornalistico terra la pace non affidarsi al folle editti istituzionali come fonti raccontare io orrori di tutte le parti
E non soltanto quelle dell'altra parte come abbiamo fatto noi insomma mostrare che ebbero in quella guerra e non l'altra parte
Grazie volte che poi la parte anche che io ho trovato personalmente più interessante libro troppo la seconda è che funziona proprio dato manuale di giornalismo non violento e per la pace
Allora il piacere di fare falsari subito la parola Max Brod che giornali autore Sky con il quale collaboriamo da tempo che il felicemente insomma come dire ci ha portato dentro questa avventura di cui si parlava prima Lino pristino Pannella che è una un lavoro costante quotidiano
Come una goccia cinese vero marzo invece il discorso pacifista come sappiamo non è stato o del tutto tante volte espulso dei media mainstream
Ho criminalizzato no negato trasformato in macchinette affronta invece di un discorso di Realpolitik che sarebbe invece più razionale e più e invece al contrario non è affatto fruttuoso comune teniamo per i tanti conflitti che stanno incendiando in questo momento il mondo il Medioriente ma Marsili
Quel giorno a tutti e tutte intanto grazie per questo invito a parlare qui e in particolare mentre introducevano Flou primitive Bevilacqua
Mi venivano in mente un qualche modo di sottolineare una cosa positiva mancano poi una cosa negativa perché poi rimaniamo giornalisti quindi il fatto che ci sia una parte di della politica che abbia voglia di parlare della mancanza di pacifisti cioè di una voce di pace all'interno dei media quando loro stessi vengono incasellato in questo momento no in quella in quella casella interessante nel senso cosa già stanno cosa stanno facendo uno stanno portando avanti in questo momento il loro interessi perché loro potrebbero dire noi siamo già in Casellati come la casella pacifista quindi che cosa hanno individuato che che si stanno facendo portavoce di che cosa lo credo che lo
Lo capiremo no fra poco insieme allo stesso tempo
Alla politica mi va di dire che non so sì ancora compreso la rilevanza del dell'importanza del racconto dei mediani la guerra perché se l'avesse fatto questa sarebbe già una questione dei leader politici e non solo di chi si occupa poi dentro le Commissioni e dentro il Parlamento ma sì la guerra e la cosa più preoccupante di tutte la narrazione della guerra che la seconda cosa più preoccupante di tutti e quindi forse in questa giornata così importante perché non capita mai
Di potere ascoltare dei giornalisti che si che fanno un po'di autocritica che provano a mettere in discussione il loro modo di lavorare per certi versi forse storica anche perché non sappiamo fra un mese cosa può succedere se e gli scenari ormai sono tutti imprevedibili
Mi andava di dire questo e inizio subito con una frase
La stampa non ha responsabilità dei problemi della società e non può accelerare o rallentare alcun processo distribuzione della ricchezza a parità di genere conflitti questi temi non sono in alcun modo influenzati dai mass media dal loro linguaggio o dalle loro scelte
Chi pensa che questa frase sia vera e giusta penso che diciamo
Non abbia molto interessata ascoltarci oggi no perché pensa che i media non abbiano influenza e quindi tutto quello che sta succedendo e quindi forse proprio in inutile ascoltare quello che oggi abbiamo da dirci questa frase di ho messo qui un po'come provocazione puramente inventata invece sta proprio vorrebbe proprio iniziare a farci fare delle domande perché se non è così se non è questa frase non è vera vuol dire che abbiamo tutti chi una grande responsabilità anche nella direzione che sta prendendo il mondo fattivamente
E e quindi dobbiamo porci delle domande
Su tutto questo
Ma pessima panel
Nasce da questa esigenza
Parte da una domanda sciocca post covi dove no come era possibile che a un anno da dalla meno dramma qualche mese dalla pandemia sapevamo tutti almeno nel nome di un virologo a memoria non c'erano i Crisanti Ciano Buglioni c'erano ma i medici e ha a anni dallo scoppio a della guerra in Ucraina in generale di questa stagione di conflitti non abbiamo in mente il nome di un portavoce di pace di questo Paese
Non c'è non c'è perché non hanno visibilità non vengono chiamati non vengono non vengono invitati e qui si mobilitano quindi i giornalisti giornaliste cittadine e cittadini portavoce di pace direttore direttrici di giornale enti di categoria intellettuali
Intorno a no
Vari concetti
Ho premuto il microfono invece della il primo è quello di quelle passate dal concetto di par condicio al concetto di PACS condicio cioè normalmente
Il dibattito normale noi abbiamo la preziosa par condicio che ci impone un contraddittorio
Tra destra e sinistra avvocati magistratura eccetera e pensiamo che quando il tema diventa la guerra bisogna applicare lo stesso principio ma in una versione che della pax condicio cioè io mi devo chiedere nel mio parterre
Nella mio dibattito nei contenuti del mio media cioè almeno una voce che rappresenti la pace c'è almeno una persona che non dia per scontato l'inevitabilità
Della guerra perché se non c'è questo parterre non equilibrato perché l'unico contraddittorio all'altezza
Della guerra e la narrazione Della Pace
Questo per noi
Peraltro non è una missione pacifista è una missione giornalistica perché il nostro ruolo il giornalista è quello di raccontare la complessità della realtà quindi se ci fossi se se i media fossero pieni di pacifismo e si parlasse solo di quanto bisogna alzare le mani certe volte di fronte alla alla guerra questa questa campagna si chiamerebbe non Porno panel
Cioè senza nessun tipo di problema perché quello che ci interessa e gli equilibri della narrazione in questo momento noi pensiamo che l'azione sia squilibrata
Su una voce di bellicismo piuttosto che di pacifismo e quindi cerchiamo di portare di portare questa questa causa all'attenzione pubblica ce lo dicono le associazioni pacifiste
Faccio sempre poi questo gioco se qualcuno pro ora qui siamo ho tutti i tanti di settori quindi forse ce l'abbiamo un po'più presente ma quando parlo in pubblico che hanno mi dite il nome di un portavoce Ripa chi è secondo cui il nuovo Gino Strada non esiste non può esistere
Perché non vi è non vengono invitati perché non perché il la loro possibilità di parlare etichetta pacifiste di associazioni che fanno pace
E produco parcelle sono veramente tante un piccolo gioco sul luogo questo il nostro logo Dino mi sono pane ci sono otto persone che fanno un dibattito e la vostra richiesta qual è almeno una abbia la bandiera arcobaleno
Ma quale sarebbe questo luogo si il dibattito e diciamo al dibattito sui contenuti se ci fosse veramente PACS condicio in senso di parità cioè che io in un dibattito o cinquanta per cento di di dibattiti e contenuti in direzioni e della guerra necessaria cinquanta per cento in direzione di tutto tranne la guerra per favore ecco intanto il logo sarebbe cambiato così già sarebbero quattro su otto i i la distribuzione dei della voce pacifista ma come sarebbe del dibattito i contenuti se invece rispecchiasse lo i sondaggi sulla guerra ecco allora da quattro diventerebbero cinque
Perché nel sondaggio ed è quello più dubbi diciamo con le con la percentuale più bassa e cinquantasei per cento degli italiani
è in disaccordo per esempio quell'intervento militare gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran in altri sondaggi si arriva al settanta per cento degli italiani
Che è contrario chi è contrario a questo a questo attacco tra poco parleremo anche dei sondaggi infine coi sarebbero il dibattito e contenuti seri specchiarsi nei sondaggi sulla paura
Che hanno in questo mentre italiani del conflitto ecco che i membri diciamo portavoce di pace diventerebbero sette su otto perché l'ottantotto per cento degli italiani preoccupato per la guerra in Medioriente ora nonché dibattiti debbano essere rispecchiare le percentuali dei sondaggi però da rispose da per da rispecchiare le precedenti sondaggi hanno un tenero in nessun modo conto cioè una bella differenza sulla quale pensavo che si possa ragionare perché noi dal nostro punto di vista al nostro osservatorio quello che pensiamo e che sia tutto pronto per il terzo conflitto mondiale
Ci sono media che sono pronti a raccontarlo passo dopo passo escalation dopo escalation sta proposte ed io editorialisti
E opinionisti che sono pronti a sostenere la necessità di un allargamento del conflitto sta già succedendo e una politica internazionale che ormai non dà più per scontato questa impossibilità e parla chiaramente di rear Marzia parla chiaramente la necessità di di essere pronti di prepararsi e probabilmente è pronta a giustificare tutto questo
E quindi veniamo a che cosa la pensiamo in questo momento non stia funzionando dal nostro diciamo sul nostro fronte su quello di meglio
Innanzitutto c'è un'assenza di portavoce di pace qua abbiamo detto quindi a una difficoltà nell'invitare dai dibattiti televisivi ai media a portavoce di pace che stanno in quella che ecco che descritta come la spirale del Silenzio cioè io non invito quella persona perché non è una faccia non è conosciuto e quindi quella persona resta nel silenzio e quindi mi ritrovo a far fare una scelta di chi invitare di quella persona non compaia e quindi non la invito è quindi non diventa una faccia e quindi e questa è una spirale del silenzio che forse ci dobbiamo porre il problema di come interrompere
Poi c'è un'occupazione degli spazi della narrazione e da parte della cronaca che noi pensiamo vada ripensata
La cronaca è fondamentale soprattutto la cronaca di guerra ma quanta cronaca di guerra facciamo e rispetto
A rielaborazione dei contenuti al racconto della pace alla l'approfondimento di quello che cosa stava di più di quello che sta succedendo perché solitamente se io accendo la tv quello che vedo quanti morti qui quanti morti dirà quanti missili e qui quanti micidiali nella gran parte dei casi e tutto questo ci fa bene
Prima si parlava di disumanità azione del nemico attenzione un pericolo anche se non oggi no
Come quando si parla degli Orchi russi
Premesso che sappiamo tutti che c'è un un anche se ora è un aggredito e chiaramente l'aggredito
L'Ucraina i e siamo no tutti quanti per la difesa del diritto
Internazionale però attenzione perché i paralleli che nel linguaggio prima parla una responsabilità di linguaggi e si fanno in tutto questo ci portano poi a un'escalation mediatica
Perché se il mio nemico inizia a essere un pazzo una persona non in grado di diciamo ascoltare il nulla se non le ragioni della guerra gli una cosa devo fare eliminare lo e l'unico modo per eliminarle fare una guerra vincerlo molto spesso
Una scarsa di valutazione dei sondaggi sul tema del conflitto nascono questi sondaggi su sulla su cosa pensano gli italiani del conflitto tra stranamente girano poco vengono divulgati poco
Non sono rilanciati da tutte le testate se ne parla poco in televisione perché cosa c'è che non che non ci che non piace ai media
Deve raccontare in questo mito italiani come la pensano
Poi una citazione che vede da un incontro che abbiamo fatto a un anno dall'appello diamo voce la pace dal quale nasce notissima panel
E dove diciamo peraltro presidente tutti i giornalisti presidente la Fnsi eccetera dove viene lanciato un allarme invece all'interno le redazioni si parla di no-fly zone per i pacifisti redazione
Questa cosa che è emerso in un dibattito fra giornalisti e interessante perché ci sono alcuni giornalisti che dicono di essere ostacolati all'interno dei dei luoghi dove si crea l'informazione in assemblea di redazione è un problema quanto diffuso quanto no c'è possibilità di di all'interno dei nostri organi
Redazionali di parlare di questi temi oppure si viene presi per non so pazzi visionario Moro utopisti
E poi un altro fenomeno una crescente presenza di militari da ex militari fra gli opinionisti altra domanda ma è necessario Adele fra gli opinionisti tutti questi militari ed ex militari
Perché se provo creato una nuova casella cioè c'è una casella che ormai per esempio ribatti televisivi è sempre presente analista militare invece la casella portavoce di pace ancora non si vede non è prevista un'intervista uno a uno
Con un'analisi degli scenari da da un esperto di pace invece inesperta di guerra non esiste ancora e un somma in in pochissima misura e per questo abbiamo fatto un po'un gioco facendo una simulazione grafica sul chiederci perfetto ci fa vedere questi analisti no una dittatura dietro c'è il caminetto come è rassicurante ecco
Che effetto ci fa invece vedere lì con la loro divisa
Da lavoro nonché che rappresenta quello che è stato il loro ruolo nella società
Finora è una domanda che alla quale ognuno può o può rispondere in in maniera autonoma che cosa si potrebbe fare cosa manca sui media intanto riparte più equilibrati tra pacifismo bellicismo fra Voci di pace voci di guerra tra chi è stato dentro anche trattative di pace la diplomazia in Italia abbiamo tante persone che si sono occupati fattivamente
E di pace e per questo potrebbero anche nei rari casi storici no di mediazione concordati un esempio su tutti il ruolo della Comunità di Sant'Egidio
Per la pace in Mozambico quanti sanno che niente il la Comunità di Sant'Egidio ha fatto due anni di trattative per per far raggiungere questa pace
E quindi quanto tempo ci vuole no qua quanto bisogna a partire in anticipo per arrivare a questo risultato
Si potrebbero intervistare di più i portavoce di pace cioè è banale però perché non succede perché non chiediamo al loro di proporre soluzioni di di avere una visione di quello che sta succedendo si possono banalmente seguire di più le manifestazioni sulla pace
L'ultima volta che ho fatto un controllo on line ho trovato mi pare fossero settembre ottobre scorso una manchi in Italia una manifestazioni al giorno per la pace usata nessuno
Non era in alcun modo messo a sistema questo dato niente più di tanto ha raccontato quotidianamente probabilmente ce ne sono tante anzi senza una mente ce ne sono ce ne sono molte possiamo raccontarla
Le rubriche possono essere anche sulla pace
Non solo su l'analisi geopolitica dell'esperto geopolitico di turno ma può essere anche invece qualcosa che ci che ci porta a immaginare strade nuove per non rifare gli errori che abbiamo fatto ottant'anni fa
E poi l'analisi dei dati sulla presenza di queste voci non c'è non abbiamo una una un'idea un dato uno spessore di quello che stava succedendo sui media da questo punto di vista che cosa sta producendo il mondo mediatico il racconto degli effetti della guerra sulla salute mentale
Meritiamo una società preoccupata chiunque giornalista ricevuto almeno uno due messaggi da parte di amici che gli hanno detto
Ma che succede rassicura mito che sta dentro le cose che sta dentro il musical cosa cosa c'è una preoccupazione in giro la raccontiamo no alla vogliamo invitare i virologi rimettiamo i medici chiediamo di raccontarci visto che i medici vogliamo parlare le voci pacifiste no alla rimettiamo loro però chiediamo magari ma il paziente italiano come Stalin alle preoccupazioni degli ansiolitici questa questione ha io che stavo per accendere un mutuo mi ritrovo Kondo questo scenario che cosa significa per me
Così come gli effetti sul clima un attimo prima che ci fosse questa crisi mondiale il problema numero uno per tanti quasi tutti era la crisi climatica dov'è finita e viene peggiorata o no dalle guerre
E poi ci sono dei libri escono dei libri Susan Saraceni ma ci sono pochissimi qui abbiamo alcuni autori e peraltro di di porto i saluti il professor Greco
Che ha ha che ha anche scritto un bellissimo libro su questo tema critica la ragione bellica se non sbaglio
Sono posti ieri libri che che ha analizza analizza però se ne può parlare quante presentazioni ti buono fatto questi libri quante recensioni di testate nazionali hanno avuto questi libri
Pochi
Infine chiudiamo con qualche appello questo un po'non simpaticissimo e però è un tempo in cui bisogna un po'guardarsi in faccia
Allora i giornalisti quello che chiediamo innanzitutto e di abbassare la tensione
Narrativa Autori a alle abbassare la tensione
E quindi provare hanno rincorre solo ascolti clicca
A raccontare la pace e poi a mettere in posa le carriere perché perché è un tempo di nel quale c'è bisogno di tira fuori le voci contrarie c'è bisogno di essere scomodi e questa cosa chiaramente in ufficio dei buoni rapporti lavorativi e le carriere di ognuno di noi però noi pensiamo che in un tempo stabile ma bisogna fare qualcosa di di straordinario e questo sicuramente farsi sentire in un clima di questo tipo con la propria opinione qualsiasi essa sia sia importante
Poiché gli editori chiediamo di mettere in pausa la concorrenza che ci che porta a un inseguimento in questo senso parlavamo di ascolti e di click mettere in pausa in un periodo straordinario non non deve essere qualcosa di duraturo ma in un momento così possiamo un attimo fermarci premiare il coraggio delle voci dissidenti all'interno delle redazioni dei direttori delle dell'assemblea di redazione e poi anche loro dare voce alla pace
Cioè la politica perché potevano disturbare tutti e non disturbare la politica
Quindi mettere in pausa anche quegli schemi di raccolta del consenso
Il puro consenso che in questo momento anche si cerca di fare su più fronti provare a ragionare in maniera diversa contro quelli che sono solitamente gli interessi della politica ma provare andare gli interessi che sono più grandi
Che sono che sono geopolitici che sono di pace e che spesso sono esattamente il contrario di quello di cui ha bisogno un partito politico spesso alla raccolta del consenso è provo il primo fattore che impedisce di andare nella in una direzione
Di di di di invece l'interesse della cittadinanza
Provare a metà
Un pausa tutto questo provare anche a dialogare di più
Fra
Posizioni e opposte
Se c'è una grande emergenza no provare no a fare un un dialogo che non ha un interesse politico un interesse di voto perché sappiamo perché i partiti sanno che vedere poi maggioranza opposizione in qualche modo si siedono al tavolo insieme si accorgano per qualcosa potrebbe essere controproducente però ci sono i cinque necessari e infine sostenere anche da parte la politica
A chi lavora per la pace vi lascio con una poesia tutti figli di Adamo formano un solo corpo sono della stessa e senza quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo anche le altre parti soffrono
Se tu non senti la pena degli altri non meriti di essere chiamato uomo una poesia di stadi di Chirac s'che sta
Banalmente basterebbe un po'rileggere ampio che spesso a New York nel palazzo di vetro
Nell'atrio dell'ONU
Grazie a tutti per Ascoli
E allora intanto cambio di Pannella voglio chiamare corno da me tutto quanti fetta di De Maria De Luca Matteo Bucciarelli Francesca Romana Elisei e Marco Lillo
Sono sufficienti
E nel frattempo ci colleghiamo mentre i nostri ospiti si avvicinano
Con cancellato Francesco cancellato direttore è di fan page che appunto oggi abbiamo parlato di costruzione dei nemico lui ne sa qualcosa ha scritto scritto solo il titolo del suo libro che già civili Tucker capire il nemico
Dentro casa pare con spie e metodi di regime nell'Italia di Giorgia né noni
Chaplin cancellato ecco noi ecco la bene bensì a te la parola
Siano
In questa parola nemico uno può anche sospendere in qualche modo che
Ognuno abbia dei nemici ecco da quel punto di vista il senso di quel titolo il senso di quel libro avere la sensazione la percezione di essere il nemico interno di essere considerato nemico interno che vi sia in qualche modo la visione dei giornalisti e del giornalismo che non come dire
Che non marcia nella direzione che vuole
Chi comanda una sorta di nemico della patria
Gli anti italiano
Come dire non è stata una cosa che è stata anche detta qualche volta no quindi giornalisti che gettano discredito sul Paese parlandone male in occasioni importanti come possono essere le Olimpiadi o come può essere il G7
E via dicendo in cui dobbiamo dare prova di unità nazionale e prova di come dire patriottismo
E secondo me questo è uno degli spiriti del tempo che si annidano può in questa epoca e va a braccetto anche con gli viene in qualche modo che ci sono tempi normali
In cui la democrazia e pluralismo in cui la democrazia e dibattito e dialettica e ci sono tempi che non sono normali in cui la dialettica viene scambiata per disturba il manovratore in cui i giornali indipendenti vengono visti come nemici in cui con i nemici si può fare tutto anche magari come dire
Lo dico tranne con mille condizionare anche o tenerli sotto controllo U
Come dire non essere troppo interessati del fatto che qualcuno li tenga sotto controllo
Mettiamola così
Rispetto a quello che diceva Max proprio con lui collegarmi comunque a quel discorso perché secondo me è fondamentale alla spiaggia una prospettiva il
Del giornalismo in tempo di guerra racconta che lavora perché noi sostanzialmente raccontando la guerra non si fa vecchi non si fanno i criteri non si fa pubblicità non si fa credito a qualcosa di estremamente antieconomico racconta che la guerra raccontare la a maggior ragione
In una logica che non faccia aveva diciamo sull'emotività del lettore sulla spetti che intervengono paura che interrogano la
La l'ansia
Che interrogano quella con il mal di vivere in qualche modo in un contesto in cui me delle bombe esplode in una città molto simile a casa tua ed i medesimi
Nelle persone che diciamo si chiedono un razzo esplode a pochi metri da casa è molto complicato
Ed è molto complicato anche lo dico ha ragione del dibattito che ha sentito ieri racconta che la guerra
Partendo come dire da alcuni punti nodali del racconto di guerra secondo me che dovrebbe essere un racconto di guerra un racconto di una fase di conflitto
Non voglio dire pacifista ma sicuramente orientato a diciamo a non drammatizzare l'aspetto bellicista per non spingere su quel fronte
E sono due limiti copista nel dibattito di ieri in Parlamento il primo è che si parla di guerra in un modo talmente asettico totalmente scollegato dal fatto che vi sono delle persone che muoiono
Delle persone che sottostanno che vivono in essiccate di estrema deprivazione
è successo a casa è successo in Ucraina e Russia è successo in modo sta succedendo in Iran
Dove noi vediamo carsiche Catanoso accettare incuranti del fatto che ci siano delle vittime a terra molto spesso civili come delle bambini in una scuola il si racconta semplicemente gli spazi geopolitici di alleanze
Di recessione alle porte di crisi petrolifere
Di obiettivi da raggiungere di spezie Moreni a questo o a quel nemico di due Cox si vuole fare come se tutto fosse diciamo un territorio di un grande gigantesco risiko come se le persone coinvolte non fossero realmente persone
Lo dico perché poi diventano improvvisamente persone e mi riferisco al dibattito di ieri quando invece parliamo di italiani quindi diventano persone quando si paga una missione UNIFIL improvvisamente se c'è un italiano di mezzo ecco diventa persona e anche in questo secondo me è un po'un un artificio retorico una retorica del dello spirito del nostro tempo e non solo del nostro tempo che dobbiamo andare a disarticolare l'idea in qualche modo che una persona una persona ed è
L'idea
Di un universalismo che io pensavo noi tutti pensavamo in qualche modo che la seconda guerra mondiale la fine la seconda guerra mondiale avesse fatto menade Senes lo fa gli avesse fatto mettere radici nella nostra società l'idea in qualche modo che una vittima una vittima e che non ci sono diciamo motivi di sesso razza religione nazionalità arrendevole vittima meno vittima delle
E
Tutto questo io lo sto chiedendo chi emerge
E lo vidi che emerge che la politica lo vidi l'immagine racconto mediatico di converso Rutelli che mangia dell'opinione pubblica
Perso tema ovviamente e qui lo dico in ragione di un altro che due guerre che abbiamo raccontato in questi anni ripeto vocali la cocaina Russia prevalentemente e Israele Gaza e
La difficoltà enorme di districarsi tabù duro tra tra propaganda e che si sono fatte fortissima
Sono attori del conflitto influenze che vanno chiedo che vanno in un territorio a dire che non ci sono morti che Gaza casa avuta
L'abbiamo visto tra Russia Ucraina insomma dunque di fatto persino persino un videogioco è diventato uno strumento di propaganda non vediamo oggi oggi in Iran dove
Tanto ma anche gli stessi sia tornato Tano una fortissima propaganda vediamo con le immagini generate dall'intelligenza artificiale che in qualche modo orientano la percezione del conflitto che abbiamo tutti
è qualcosa di estremamente complicato che in un contesto in cui come media se portato a
O meglio come ambiente mediatico se portato a patteggiare a schierati da polarizzati esattamente come si può Larizza l'opinione pubblica
Se mettiamo questa polarizzazione assieme a tutta la propaganda che viene generata nel rischiamo di creare un ambiente mediatico tossico in cui di fatto poi ci sono i giornalisti embedded di una e dell'altra parte senza nemmeno fra l'altro che siano parte del conflitto ma che diventino avverte via sociali
Oltre al fatto che avente di nato ad assurgere determinati personaggi diciamo hanno si dissocia dal grado di
Come dire
Vestali della propaganda seguite da centinaia di migliaia di persone
Quindi l'ambiente in cui ci muoviamo in questo tipo di racconto estremamente complicato le pressioni a cui siamo sollecitati anche da parte dalla politica
Sono tantissima le pressioni che subiamo dall'opinione pubblica sono tantissime più come dire
Più se in un contesto del genere più rischi di sbagliare più sbagli ovviamente più sei delegittimato nel tuo ruolo e molto spesso si sbaglia un altro tu sei delegittimato quasi di quasi come dire solo per il fatto di essere un giornale un giornalista leggo venimmo uno alla fine contaminanti gli altri evidenti non credibile diventi un soggetto non
Non meritevole di fiducia anche se provi a fare il tuo lavoro bene
Quindi si il contesto estremamente complicato a mio avviso vedo qui Davide De Luca
In faccia
C'è bisogno di persone che stiamo sul campo che raccontino le cose per come il ritorno sul campo c'è bisogno di caldissima onestà intellettuale da questo punto di vista c'è un grandissimo bisogno ti attività anche attività così fatte bene che
Provino
Diciamo abusare degli strumenti per disarticolare narrazioni per far far cerchi di un conflitto per raccontarne poi serve soprattutto una retorica riversa una chiesa vicoli messa vista una retorica che esprime una cultura di pace
Non sono parole vuote sono i valori che abbiamo avuto fino a qualche anno fa per lo meno fino a a prima del due mila sedici denaro valori condivisi
Ripeto l'universalismo Lidia che comunque
Ci debba essere una soluzione pacifica le controversie tu contante diciamo sfumature poco tante criticità le bandiere della pace del due mila due due mila tre
Nel contesto da cui veniva segnavano che quello fosse un valore condiviso da parte la popolazione perlomeno l'opinione pubblica italiana oggi in questo lo è sempre meno ed è un segnale che in qualche modo impone a mio avviso ai media cuochi comunque dei media non vuole diciamo accedere alla propaganda bellicista di provare
A avviene un tipo di racconto che fa tappa anche in quella direzione
E boh più o meno mi sembrava aperto accanto tutti i punti che vuol toccare non so se ho parlato troppo o troppo poco grazie
Grazie molte Francesco soprattutto verrà vere anche sottolineato questo aspetto fondamentale no di combattere questo questa narrazione che quasi anestetizzante della della guerra noi anche come tu hai detto
Raccontare in modo asettico mentre dovremmo sempre di più stare sul racconto delle persone delle vittime e usare quel punto di vista per leggere la realtà
Adesso continuiamo Severino insegna miei ospiti sono d'accordo con i collegamenti dall'esterno vorrei introdurre Tomaso Montanari storico dell'arte rettore dell'università
Per stranieri di Siena è che ha scritto un libro o dovrà scritti tanti però un particolare il libro per Gaza edito da Feltrinelli insomma è stato ed è uno strumento fondamentale per tutti noi per rompere il silenzio per denunciare ogni tipo di complicità e sta per uscire Hope anzi è già uscito il nuovo libro di Tomaso Montanari la continuità del male sempre per Feltrinelli e che diciamo ci aiuta ancora una volta a mettere in chiaro che esiste una destra in questo momento ai massimi vertici mi in Italia che al come obiettivo a battere la Costituzione antifascista ha detto così dando molto diritta Tommaso ante la parola
Buongiorno battute tutti grazie per questo invito saluto Simona Maggiorelli saluto Max Brod tutte le amiche e gli amici credo lì e vi ringrazio per questa occasione grazie anche per aver ricordato libro in realtà uscirà ad aprile so che avrà col un primo lettore del Presidente del Senato di quest'anno non ho alcun dubbio dice
Allora io non mi permetto di entrare naturalmente nei profili che hanno a che fare con il mestiere delle giornaliste dei giornalisti con gli aspetti deontologici lo l'ho sentito fare molto bene
Vorrei provare a dire qualcosa per l'esperienza che riguarda né tanti altri che è quella di partecipanti
Al discorso pubblico nelle trasmissioni approfondimento nei cosiddetti Talk in tutte le situazioni in cui si vorrebbe almeno teoricamente provare a costruire una strumentazione che consenta ai cittadini e la repubblica di farsi un'opinione
Direi una funzione fondamentale diciamo in un bar
Lucrezia quale vorrebbe essere o era la nostra allora io su questo vorrei dire una cosa anche mis mi rendo conto sul suona molto ingenua ma anche però credo vada ricordata con la forza dei principi direi con la forza dei principi fondamentali quelli della Costituzione
E cioè che la cosa sconcertante ecco è diciamo il pressoché generale oblio del fatto che a Costituzione vigente la pace non è un'opzione come le altre è l'unica opzione possibile
Esattamente come mi rendo conto per esempio sia forte ma esattamente così esattamente come parlando di mafia non si dà normalmente almeno certo in certi casi anche sì credito alle posizioni a favore della mafia
O non si invitano diciamo fautori della della mafia bisognerebbe che qualcosa del genere fosse avvenisse anche per la guerra la nostra Costituzione apre su questo diciamo la dottrina dei costituzionalisti è come dire
Interrotta e qui c'è un tema che era stato avanzava Max Brollo quanti costituzionalisti noi sentiamo parlare
In questi dibattiti televisivi quanti filosofi del diritto è stato citato Tommaso Greco il suo libro sulla critica delle rondelle che è particolarmente interessante da questo punto di vista particolarmente importante vorrei dire quanti storici
Mi permetto di dire che diciamo la il il pressoché monopolio della geopolitica nelle trasmissioni di approfondimento sulla guerra
Si traduce naturalmente in una sorta di tautologia descrittiva
Che legge il mondo così come trascurando completamente l'aspetto del progetto costituzionale dei principi e della possibilità di un governo del mondo che lo porti in un'altra direzione
Cioè quello che passa e che la realtà sia ineluttabile cioè che il reato è sia razionale di capire che lei ha la mente che si è anche giusto
E questo è un problema enorme perché rende la prospettiva della guerra ineluttabile pensa alternative ovvia naturale
Vaso greco nel suo libro spiega come in realtà tutta una tradizione filosofica portante considera la pace la condizione normale della vita e la guerra la sua rottura e non il contrario
Questo diciamo è facilmente visibile rapportandosi all'esperienza quotidiana la nostra vita quotidiana non è una vita di conflitti non usciamo con la clava o con la pistola almeno non in Italia e almeno non ancora
Ricordo che durante la guerra a di aggressione della Russia contro l'Ucraina erano frequenti anche maniera forse abusiva i confronti con situazioni di strada a Massimo ti aggredisce per strada tu cosa fai non gli spari
Non credo che sia quella la direzione però diciamo non si può nemmeno pensare che si dia per scontato che lo stato naturale dell'umanità sia uno stato di serenità in cui ci si sbrana a vicenda se non altro non possiamo fare l'Italia io su questo vorrei diciamo ricordare che l'articolo undici e su questo le cose più belle le ha scritte come spesso cioè una donna la prima donna ordinario di diritto costituzionale in Italia Lorenza Carlassare che manca moltissimo molti di noi
Che è una norma cioè non è una predica ma è un auspicio ha una forza vincolante l'articolo undici e peraltro l'articolo in cui costituenti e le costituenti scelsero di usare una clausola una forma che raramente hanno usato così dice la Repubblica rinuncia o si oppone alla guerra ma l'Italia l'Italia ripudia la guerra
Don Milani su questo ha scritto delle cose importantissime dicendo beh questo è un articolo che ci che ci impone di riconsiderare il passato dice quali guerre sono state sarebbero state legittime nemmeno quelle del Risorgimento forse a stento la resistenza dice don Milani negli anni alla fine degli anni sessanta
Perché questa l'idea dell'Italia che ripudia cioè ripudia purtroppo un verbo che ha una radice profondamente maschilista vasto come gran parte nostra cultura è il ripudio della moglie dalla donna sottintende che cosa che l'Italia è stata sposata alla guerra come molta parte degli Stati sovrani
E che abbandona per sempre rompe per sempre questo legame è detto con una forza suggestiva
Che trova poi attuazione pratica nei due commi cioè non nelle come nello sviluppo questo è un punto no non è un articolo diviso in commi come spesso si dice ma un unico articolo
In cui si dice che è fondamentale perché questo ripudio sia vero la cessione di sovranità la limitazione della sovranità e l'adesione organismi sovranazionali che la che costruiscano giustizia e pace
è il famoso famoso dettato che impedisce a Giorgia Meloni entra nel board of Peace perché non ci sono condizioni di parità dice lei forse perché non costruisce giustizia e pace dire io oltretutto ma in ogni caso su quel progetto lì è un progetto che è vincolante
Allora diciamo per il servizio pubblico in modo tutto speciale ma direi per ogni attore del discorso pubblico c'è un vincolo morale
Proprio di onestà intellettuale che impone di non nascondere il fatto che questa scelta è stata fatta una volta per tutte
Che non è che noi possiamo scegliere di volta in volta se la guerra se uno strumento adeguato giusto o no no dovremmo abbattere prima la Costituzione duro montante l'articolo undici questa scelta che ci piaccia o non ci piaccia e a me piace molto è stata fatta una volta per tutte
E quei principi là lo ha spiegato la Corte costituzionale sono immodificabili i pregi fondamentali non si possono modificare e sta sono stati assimilati alla forma repubblicana che espressamente non riformabile quindi diciamo la scelta dell'Italia è una scelta che non si può aggirare
Quando lo dico guardando diciamo dalla parte in cui naturalmente mi riconoscerei soprattutto se ci fosse quando D'Alema che ieri ha fatto una bella intervista sul presente
Ma piuttosto inquietante sul passato lasciando sottintendere che le guerre sono giuste quando le farò le fa lui insomma come ha fatto lui ma le altre non vanno bene
Quando D'Alema diciamo deciderà Presidente del Consiglio di bombardare di aderire al numero venti di Belgrado questo lo dice la scienza Carlassare in uno dei suoi saggi più belli
Invoca la divisione Incom mi del dell'articolo undici dicendo una cosa vera e cercando di mettere fra parentesi il ripudio della guerra sostenendo che in certi casi se gli organismi sovranazionali sono coinvolti si può far la guerra con l'aggravante che in quel caso gli organismi sovranazionali non erano coinvolti fu una guerra illegale
Rispetto al diritto internazionale il ruolo delle Nazioni Unite e questo lo dico perché ciò dobbiamo essere anche onesti sul fatto che questo questo problema di tre persone articolo undici non è legato soltanto alla destra estrema che ci governa certamente c'è un problema ancora più grave che è quello di un'esasperazione della sovranità nazionale che va in direzione esattamente contraria l'articolo undici
L'Italia gli italiani ci sono coinvolti italiani questa retorica
Parte comprensibile né in parte però diametralmente opposta all'idea dell'Artico l'undici di cessione di sovranità
In quell'articolo c'è scritto che ne siamo prima umanisti italiani
Questa il fatto fondamentale diciamo progettuale e l'articolo dieci aveva appena detto che chi non gode delle libertà costituzione suo paese può venire qua
Cioè l'idea di una di un'Italia che illuministica mente si fa patria di tutti senza diritti cioè lì proprio la distruzione del principio di Stato nazionale che come cosa fondamentale fa la guerra
Aggiungo ma questo sarebbe veramente troppo chiedere che e lo dice molto ma Tommaso Greco nel suo ultimo libro Baccanti in poi si pensa che sia funzionale a non fare la guerra la divisione dei poteri interni degli Stati
Cioè quando il legislativo esecutivo giudiziario collassarono solo potere
è più facile fare la guerra quando invece i poteri sono divisi e dunque il popolo più rappresentanza è più difficile fare la guerra perché dice canta se votano i parlamenti il popolo entrerà malvolentieri in un cacique in un così cattivo gioco che è come quello della guerra se lo decide chi la guerra non la fa
O non ha connessioni forti con chi la fa è più facile che la guerra si faccia
Capite che in questo quadro l'informazione la possibilità che le cittadine e cittadini si facciano un'idea e premono sui loro rappresentanti ecco e e pretenda per esempio che il Parlamento si esprima cosa che non succede perché viene sistematicamente ha girato in questi casi
Ecco questa fondamentale e però ci vuole una una rappresentazione della realtà che sia se non altro che non nasconda
Ma il fatto che in Italia abbiamo con la guerra un rapporto diverso
Dagli altri Paesi non da tutti altri hanno disposizioni analoghe le nostre e le stanno girando egualmente
Ma che ci rende diciamo impossibile mettere sullo stesso pace la pace sullo stesso piano la pace la guerra esattamente economie non mettiamo sullo stesso piano la mafia ed antimafia
O come non dovremmo mettere sullo stesso piano fascismo e l'antifascismo come due scelte possibili
Mi rendo conto che sono tutto questo esempio va nella direzione opposta perché avviene esattamente il fatto che siano presentate come le opzioni possibili allora io credo che da questo punto di vista diciamo l'università che qui rappresento che come rettore ai Nurmi
Enormi responsabilità per la sottrazione per il comodo sottrarsi al discorso pubblico
E quindi diciamo innanzitutto come vengo a dire che dobbiamo dobbiamo lavorare molto nella mia casa professionale
è vero anche che però la partecipazione a alla a a all'informazione dibattiti ai talkshow viene selezionata cercando profili disciplinari appunto la geopolitica non la storia
Escludendo quasi totalmente gli attori del diritto gli studiosi di diritto internazionale costituzionalisti cioè tutti coloro che potrebbero ricordare le cose che ho provato qua molto velocemente un po'malamente a a dire
Credo sia fondamentale se pensiamo che non solo che l'informazione non debba essere controllata non debba non debba avere contro le proprietari non debba essere sostanzialmente sfasciata da un precariato che impedisce alle professioniste professionisti di avere una vera come dire una le una vera linea professionale anche di obiezione di coscienza
Cosa molto difficile quando tu non aiuta uno stipendio fisso tutti i sovrani sono concreti li vediamo dico però che ricordare fortemente il quadro costituzionale e il fatto che l'informazione è fondamentale perché il gioco forza costui il gioco democratico funzioni appunto per esempio perché le cittadine e cittadini sappiano che il Parlamento si deve esprimere e si deve esprimere conformemente al mandato costituzionale
Ecco questo credo che sia qualcosa che dovremmo fortemente ricordare proprio perché la formazione di un'opinione pubblica che possa contare su un'informazione corretta
E obiettiva è fondamentale perché il circuito democratico Prodi almeno riprovi a funzionare
Grazie
Grazie mille Tommaso Montanari e le discorso appunto di Damaso minimi portate esso da Matteo Pucciarelli perché il figlio no del pensiero un po'quello cioè molto importante è stato anche rivolgersi molto si è parlato questo libro appunto di Greco che pone una questione specifica sull'antropologia cioè i bellicistica ci raccontano un'antropologia che non è quella reale punto it ci stetti Sberna eremo gli uni e gli altri in ogni momento
E che le che e quindi qui qualcuno aveva rifare Max ha ricordato che ci manca Gino Strada Gino Strada diceva la guerra è un cancro
Che va estirpata dalla storia no è qui in questa frase c'è molta allora
Matteo tu hai scritto libero uno dei tre libri è guerra alla guerra uscito per Laterza poi hai ricevuto il Premio Archivio disarmo Colombe d'Oro per la pace
Come la sua visione
Tanto grazie anche o rinnovo i ringraziamenti per aver organizzato questa iniziativa devo dire molto bello perché ti fa sentire meno solo uno
Nel senso che in questi anni a partire soprattutto dalla guerra in Ucraina che veniva citata prima si è creato una K
Veramente oppressiva voi forse ricorderete una prima pagina del Corriere della Sera dove ampie veniva definita Associazione Nazionale Cutini stili Italia
O o addirittura polemiche comprese sul mio giornale perché l'ampio ha fatto un manifesto con delle bandiere della pace alla finestra come se mentre delle bandiere della pace fosse qualcosa di disdicevole
Perché si dice spesso che la prima vittima della guerra sia la verità io penso che la prima vittima si è un po'la libertà di parola e di espressione cioè il sentirsi comunque sereni nell'esprimere anche la propria visione critica rispetto
A come viene affrontato un determinato argomento anche magari all'interno del tuo giornale do la sua realtà e questo l'abbiamo vissuto con grande con grande difficoltà e però eventi come questo ci fanno capire che non siamo soli e che c'è anche una rete come posso dire di pensiero e solidale che ci può essere d'aiuto approvare a rimettere un posto infila il fondamentali perché poi in tutta questa discussione è stato detto un po'da tutti gli interventi si perdono di vista quali sono i fondamentali a partire appunto dalla Costituzione
Perché la parola ripudia la guerra non è la parola neutro nel rifiuta riferisce Dino il ripudia la parola molto forte che fu scelta non a caso tornare fondamentali
E nel mio caso io non sono un giornalista di guerra
Però posso dire
Che a me piacerebbe nel mio piccolo
L'impegno che mi sono dato qua ogni volta che mi è possibile e raccontare anche l'impegno le lotte le pratiche per la pace
Perché altrimenti ci focalizziamo solo sul momento dello scoppio del conflitto e non si analizza mai perché ci si è arrivato soprattutto quali sono i tentativi che sono stati fatti
Per evitarla la guerra perché c'è anche questo noi siamo stati abituati già da quando
Abbiamo siamo andati a scuola raccontare la storia come un susseguirsi di conflitti di imperi che cadono perché nel nasce un altro ne cresce un altro dopo una guerra ovviamente una guerra dietro l'altra e c'era questa
Saggista storica molto curava che non c'è più se ma che si chiama Anna Bravo
Che indicava a fare la conta dei salvati cosa voleva dire provare a rivedere la storia anche attraverso le lenti
E l'impegno di tutti coloro
Do che nelle loro rispettive società in quel determinato storico Trident periodo storico adoro fatto qualcosa per evitare il conflitto per far parlare popoli che magari potenzialmente erano profitto ma allora hanno fatto delle cose per evitare per evitare che venisse versato del sangue ecco io penso che giornalisticamente bisognerebbe fare di più in questo senso lo diceva bene prima Max chi conosce i portavoce di Rete pace disarmo di Emergency ora che non c'è più Gino Strada Comunità di Sant'Egidio si dice Andrea Riccardi ma lo sentiamo troppo poco ce ne sono tante di
Realtà di questo genere un ponte per e me ne dimentico me ne sto dimenticando
Ma ho Valpiana con l'azione non violenta persone che tenta no di fare delle cose concretamente sia andando nei luoghi dei conflitti
Portando aiuti facendo dialogare persone in conflitto tra popoli in conflitto tra loro ecco tutto questo non viene non gli viene dato il giusto risalto perché appunto ci focalizziamo poi in questa polarizzazione falsa cioè la polarizzazione del dibattito è tutta basata sulla geopolitica allorché inviti uno che ha una posizione tra virgolette filorussa
E posti un altro che filo NATO oppure porti una filo israeliano o un filo palestinese
è una polarizzazione sbagliata perché la vera polarizzazione dovrebbe essere tra chi
Ritiene che la guerra sia uno strumento di risoluzione dei conflitti legittimo e chi invece pensa che quello è uno strumento che non dovrebbe neanche entrare nella nostra mente e invece era alta
Diamo per scontato che la guerra sia qualcosa di di normale qualcosa che non possiamo di ineluttabile ecco la parola la parola giusta
Parlare di pace significa anche soprattutto lo dico perché a me fa impressione vedere
Esponenti politici di destra addirittura ex generali che parlano di pace allora bisogna anche intenderci su cosa la pace perché se no ci sono dei fraintendimenti la pace per come la intendo io
Come la intendono molti pacifisti anti militariste non violenti la presenza di diritti in una società per tutte e per tutti quella la pace
E quello è l'obiettivo della pace ovvero una società più giusta la trasformazione radicale della Società dove le logiche di dominio vengono in qualche modo messa in discussione
Che sia la disuguaglianza sociale che sia il rapporto tra uomo e donna che sia il rapporto tra uomo e natura la pace fa esattamente questo e allora parlare di pace significa rifiutare le logiche nazionaliste significa rinunciare le logiche suprema txt allora quando un esponente di destra parla di pace in senso geopolitico Licci deve suonare un campanello d'allarme dobbiamo fare in modo che la destra o tutti questi personaggi non ci rubino anche la parola pace uno la distorcono perché altrimenti
Diventa ancora una volta un argomento che ci viene derubato e ci fa perdere anche la nostra forza e capacità
Di perorare questi di questi valori c'è un tema poi giornalistico che la la pace raccontare queste cose non fa audience
è interessante
Ormai risaputo il fatto che sui social network i contenuti di odio e di forte contrapposizione sono più virali
Rispetto a quelli dialoganti di attenzione di cura il discorso urlato funziona di più e gira il film L'algoritmo privilegia quel tipo di argomentazione e quindi anche il fruitore
Dei media e chi pensa ai giornali è ritenuti diciamo al ormai la forma mentale che se io voglio fare critiche perché si clicca e sono quelli che poi mi servono per sostenere il mio prodotto editoriale è devo comunque
Come posso dire
Rimettere in campo quel tipo di dinamica andrebbe rotto completamente questo meccanismo per voi non so se saprete ma chi chi lavora nel nostro settore si ma magari esterni no
O ogni giornale a questi sistemi nostro Casaccia dite no che ci dice
Cosa viene letto in quel momento quanto di reale quante le persone quanto lo leggo le per quanti secondi ecco quella diventata ormai la bibbia delle redazioni
è uno strumento e le sì ma è anche una gabbia è una gabbia che noi dovremmo avere il coraggio di rompere da dentro
E ci sono persone che lo fanno all'interno dei giornali perché se noi andiamo dietro alla vitalità come fanno i social network siamo destinati ad un mondo fatto di polarizzazioni il discorso violento ditte di discorso
Dodin
C'è un altro tema che che forse andrebbe affrontato la guerra un affare per qualcuno e non non ce lo dobbiamo dimenticare perché se no
La politica per quale motivo se la maggioranza dei cittadini
è contrario alla guerra ignora sistematicamente questo tipo di questo tipo di sensibilità comune e la risposta che il l'apparato industriale e militare a un forti peso una forte un forte condizionamento anche all'interno dalla politica e il la nostra storia piena di ministeri
Ex ex ministri ex ministri presidente di Commissione Difesa che poi magicamente
Esco dal Parlamento e vanno a lavorare per questo tipo di società a me aveva colpito anni fa la risposta me la data un amico di rete pace disarmo perché io gli chiedevo
Non faccio nomi comunque era un esponente dell'ex Movimento cinque Stelle poi era uscito dal momento Cinquestelle un'altra esperienza
Ed era andata a lavorare con una grossa società americana aerospaziale dunque legata al settore dove lui era in in Commissione e io gli ho chiesto SMA perché poi lo assumono se adesso non ha più quel valore quel quel peso istituzionale prima volevo capire diciamo cerchi di circuit e ma poi glielo fai glielo prometti ma non possano le è stata illuminante ed è corretta perché perché se io dimostro a tutte diciamo tutto l'arco politico che poi sarò riconoscente e ti garantirà una carriera dopo e allora questo far riflettere poi chi oggi ricopre un ruolo pubblico che se mi va male comunque quel tipo di mondo e capaci di garantirmi un futuro e questo tra l'altro vorrei anche dire tra virgolette vale anche per i giornalisti
Cioè il mondo pacifista il mondo dalla non violenza del mondo antimilitarista non garantisce carriera nessuno anzi al massimo al massimo ti può creare dei problemi
Quell'altro tipo di mondo è un mondo potente che ha forti disponibilità economiche che tifa potenzialmente viaggiare nel mondo e che ti garantisce comunque
Un grado di invisibilità e attenzione che il mondo nostro tra virgolette non ti dà e anche in questo senso ci dobbiamo anche spiegare perché a volte ci sono dei colleghi capaci intelligenti
Che uno magari per anni ha letto con grande stima per rendere le posizioni che dici ma cosa le è successo non lo so cosa è successo però magari ha capito che in questo momento conviene avere quel tipo di di posizione
Concludo
Ho detto sono un po'diverse diverse cose ecco prima Tomaso Montanari citava l'obiezione di coscienza
è incredibile ad esempio come poco si racconta
La lotta all'interno sia del popolo russo vede il popolo ucraino di di coloro che vogliono disertare
Cioè questi sono gli esempi di noi dovremmo raccontare di più
Perché sono proprio le persone che ti dimostro che che poi rompere attraverso il tuo impegno individuale questa questa spirale e questa obiezione secondo me la si può esercitare anche all'interno delle nostre redazioni a volte dicendo dei no
O in puntando sì su ma questa spirale e questa obiezione secondo me la si può esercitare anche all'interno delle nostre redazioni a volte dicendo dei no
O in puntando sì su dei meccanismi che ormai riteniamo e diamo per per scontati ma che fanno lo sono io penso che ognuno di noi può rappresentare quella quel granello dentro l'ingranaggio che prova a far saltare questi meccanismi e quindi iniziative come queste ti danno anche appunto la forza di acquisire maggior consapevolezza in questo senso non sentirti solo in questa battaglia che ha una lotta per la pace ma soprattutto per i diritti di tutto e di tutti grazie
Importantissimo quella è netto e cercare raccontarle da tutti i fronti appunto su fronte russo se questa magnifica signora che pari con questo nome Elena popolare si occupa dei direttori
O piuttosto ed istituzioni crea israeliani no più portare la loro voce
Particolarmente importante allora io prima di parte appartata
Passare la parola Marco Lillo vice direttore del fatto quotidiano anche per il filo di pensiero vettura introdotto volevo però fare un saluto
A lezioni Cottrer anche qui con noi as seduto per davanti e che appunto rappresentante di un ponte per della Rete
Disarmo pace disarmo che è importantissimo avere ecologico noi poi sarà alla fine se vorrai dirci una parola un saluto Anzio volentieri allora Marco appunto Matteo diceva la guerra un affare e e Cohen come come tu che ti occupi proprio di queste questo aspetto c'è poca attenzione in fondo al controllo dei dossier che riguardano la difesa c'è uno snobismo in qualche modo comunque
Una insomma dovremmo serrare i più le fila come giornalista e su questo su questi temi a fare di più sui sono
Mi ricollego a quello che diceva prima il collega Bucciarelli
Penso che questo sia il problema perché altrimenti non andiamo alla radice dei alla alle cause di quello che abbiamo raccontato finora
Non possiamo immaginare che i giornalisti siano dei bambini cresciuti chiamano gli elicotteri soldatini e quindi raccontano sempre la guerra come un risiko con un gioco di ruolo e e non come in una questione di vita di morte di sofferenza dobbiamo farci delle domande perché questo accade perché viene così sovra rappresentata questa visione del mondo della vita della morte della guerra e della pace
E c'è una questione molto importante che non influenza soltanto la copertura degli eventi relativi alla guerra ma è una regola che vale sempre
Direbbe Giovanni Falcone follow the Money no se diamo i soldi allora
Come accade
Adesso non voglio uscire dal seminato però come accade in altri su altri dossier come si potrebbe domandare perché quando vedo queste belle rassegne stampa serata ci sono numerosissimi i giornali che sostengono un certo tipo di tesi magari con pochi lettori ma che hanno tantissime testate che quindi occupano tanto tempo nella sensata TV e ce ne sono pochi magari sostengono altre tesi a volte basta guardare l'azionariato di quei giornali per risalire al perché basta guardarli campagne pubblicitarie che sostengono giornali sempre gli asfittici in edicola e quindi evidentemente l'aspetto economico fondamentale quello che ha detto Pucciarelli prima sia come è il tema dei temi cioè
Basta guardare
L'andamento delle grandi imprese italiane che si occupano di difesa facciamo i nomi Leonardo Fincantieri dal due mila ventidue contesto però corro grelina in Ucraina l'invasione con l'invasione russa
A oggi e vediamo dei numeri pazzeschi pazzeschi vediamo azioni che sono passate
Se non ricordo male da da meno di sette a sopra cinquantacinque decuplicati i valori delle azioni in Borsa
Basta vedere semplicemente il grafico che illustra la spesa militare da qui al due mila trentacinque annunciata in documenti ufficiali dal nostro governo basta vedere quello che l'Unione europea dice che vuole spendere in questo settore parliamo di cifre che
Non so nemmeno immaginabili sei mila ottocento miliardi di euro da spendere per le armi
Allora
Non è l'unico settore questo non della spesa pubblica che è impressionante quanto possa impattare sulla politica e sui media
Ci sono altri per esempio
Si dice sempre che la la salute alla sanità è uno dei dei grandi capitoli di spesa per fortuna è ancora almeno per poco forse più alto della della difesa però sottolineo che i centri di spesa
Della della sì facciamo confrontano dei portafogli dei SDI di chi tiene questi bei portafogli allora
Li abbiamo ventuno centri di spesa che sono le regioni abbiamo un bilancio che sostanzialmente quello magari va anche a scendere se vediamo le curve cercano di di rattoppare in qualche modo i bilanci ma i soldi per la sanità spesso sono sempre in diminuzione mentre da quest'altra parte abbiamo un'ondata
Una una roba veramente tipo Paperon de'Paperoni che è stato sta arrivando
E soprattutto che viene estesa spesso senza trasparenza con gare secretate concentri decise agli di fatto unici il Governo nomina nella realtà dei fatti chi guida sia le stazioni appaltanti sia i committenti scelte e un gioco a come vogliamo dire a somma zero no allora quando ci si domanda ma perché appunto
E così confortevole
L'ambiente mediatico Nego fu
E di di chi sostiene un certo tipo di tesi bellicista e e questa cosa è una risposta molto nazionale questo questo aspetto economico fondamentale
Non è un caso che e questo è il punto su quale io vorrei chiedo il motivo per cui c'è stato questo invito brio principale
E vorrei sottolineare che qui c'è un problema di tutti i poteri di controllo quali sono i poteri di controllo che possono farsi non solo che in campo nell'ambito mediatico ma anche nell'ambito delle scelte politiche poi vengono fatte si si persegue l'interesse pubblico vero di una nazione
Il contropotere il primo siccome l'opposizione
E su questo vorrei spendere qualche parola
Poi c'è la stampa
Poi la magistratura che proprio la patologia del sistema allora andiamo a vedere un po'quello che in questo settore delle delle armi che siccome la ragione di quello che abbiamo raccontato cioè la la pressione economica influenza l'attrito tra la trattazione ma i dati che sono essi andiamoci a domandare che tipo di di controllo viene fatto da dai dai contropoteri su questa incredibile leva finanziaria che da qui al due mila trentacinque L'Aquila ai prossimi anni
Sarà sempre più forte
Allora meritiamo quello che è successo ieri in Parlamento
Quando c'è questa peraltro solo formale Offerta nodi col gestiamo mettiamoci intorno a un tavolo sui temi della politica estera e della difesa io sono sempre molto diffidente
E dico che ce ne ha già troppi di tavoli bipartisan nel settore soprattutto delle spese della difesa delle scelte della difesa
Non facciamo nomi ma ci sono importanti personaggi della sinistra italiana che oggi presiedono fondazioni di grandi emanazione di grandi imprese
In quei posti lì c'è un una commistione di destra e sinistra evidente a chiunque non si metta al progetto davanti agli occhi e quindi io io ne vedo già troppi tavoli offre qualche tavolino in meno vorrei preferire invece spaccati a metà questi tavoli e mentre l'opposizione di qua e la maggioranza di là perché l'opposizione deve fare il suo dovere di controllare la maggioranza
Io sono del mio piccolo un un giornalista comitato sui tre sale si è difesa s'sotto questo aspetto non sono giornalista ce ne sono altri qui signor tavolo profano molto meglio di me
Che vanno appunto sul campo bisogna ringraziarli cerco di fare il mio lavoro da qui nel nel mio piccolo per controllare come vengono azionate rilevi della difesa nel nella spesa pubblica
Allora
Già noto una distrazione su questi dossier da parte dell'opposizione per prima di tutte le opposizioni
Preoccupante
C'è a volte non conosco i dossier non sanno quello che si sta muovendo il Parlamento se non li sotto gli ometti sotto al naso con i giornali rischiando querele e ovviamente rischiando isolamento perché questa è l'altro problema perché quando tu hai un un paese lo dico
Pur essendo diciamo per altre per altre questioni a che un estimatore dell'azione politica di di Angelo Bonelli ma la scena che sta accaduta ieri
Come abbiamo saputo né dall'attacco Erbil è un problema signori fra cosa normale dice non abbiamo appreso che una base italiana in mi dirà che era stata colpita da un attacco dei droni
Perché in un talkshow ora questa parte dell'opposizione Angelo Bonelli che ripeto per altre questioni stimo
Ha detto a Maria ad un messaggino di Crosetto che dice che hanno attaccato la base del vice questo secondo me è un termometro che ci rivela una malattia che c'è in Italia cioè quando un ministro a difesa
Invia una comunicazione del genere a un rappresentante dell'opposizione peraltro a parte che hanno appunto un elemento recente ah che carino di costume diciamo inutile il padre anziano di Angelo Bonelli che è stato diciamo festeggiato dal ministro con un gesto molto bello del ministro così detto che andava a casa sua a fare gli auguri a centodue anni mi pare ne siamo tutti Vietti però ecco diciamo io da cittadino che pure che l'opposizione fosse un po'distante
Dal da chi legittimamente persegue l'interesse e la maggioranza
Sono un po'in ansia ecco io preferirei che invece su alcuni dossier ci fosse un'attenzione maggiore esempi ce ne abbiamo tanti da dalle dalle cronache
Di di che facciamo ci giorni allora
Le il primo il primo problema il contropotere dell'opposizione che non devi accettare secondo me questo atteggiamento di consociativismo su queste questioni solo perché c'è la guerra proprio perché c'è la guerra
Tu fai il tuo ruolo io faccio il mio e non solo la stessa cosa l'ho vista
Prima era collegato Francesco cancellato
Sulla questione del dei virus del telefonino di cancellato
Dei giornalisti campeggia cioè io anche lì mi aspetterei che il Copasir che era perché qui dato rappresentante dell'opposizione sia molto molto molto più duro su quello è una trincea democratica un virus del procedurale di tutte le di un del giornalista
Anche lì vorrei vederli un po'più staccati c'è i comitati di controllo rispetto a chi gestisce i servizi segreti
E faccio un'altra e passiamo al secondo contropotere
Proprio su questa questione
Non abbiamo trattato per esempio con grande approfondimento come tutti
Il giallo diciamo così della presenza a Dubai del nostro ministro della difesa no
Nella conferenza stampa nella quale i servizi segreti presentavano con tutti i dirigenti dei servizi segreti a pochi passi da qui la loro relazione annuale io ma sono stato abbastanza sorpreso nel vedere questa scena
Gli unici giornalisti che hanno fatto domande su sulla questione cosa i servizi segreti sapessero
Quando erano stati informati della presenza del nostro ministro dalla difesa in un possibile scenario di guerra
Domanda bussato al domani che non ha avuto risposta se non quella che erano ferie
Sostenuto questo dal sottosegretario Mantovano cosa che però non teneva conto il fatto che il ministro ha detto una cosa diversa in Commissione dicendo che erano sede con impegni istituzionali e quindi il collega del fatto non ero io in quel caso
Ha posto la domanda giusta come si dice la seconda domanda quella che esigenze non escono il giornalismo fare cioè ha detto scusa ma Amato hanno Crosetto ha detto che era una cosa opposta ha detto che erano impegni istituzionali non li ha voluti dire tutti uno ha detto l'ha rivelato il ministro
Il sottosegretario si è rifiutato di rispondere
La cosa divertente è stata che i successivi colleghi non hanno riposto la domanda
Addirittura una collega ha detto utilizzo il bonus della risposta mancante al collega precedente il fatto e apposto nato due domande di cui ora non c'entrava nulla allora anche lì nessuno Colli questi aspetti perché sì è in fase di di guerra e quindi la risposta di del ministro progetto quando uscito dalla commissione e qualcuno ha insistito dire scusa ma specie un po'meglio come si arrivato eccetera
è stata ma voi veramente con quello che ho detto con la guerra in corso gli ho detto che in Italia c'è un rischio guerra e voi non capite che queste domande sono stupide è contrario
E quindi ritorno al all'episodio di Bonelli
E questo è l'atteggiamento che non mi piace l'atteggiamento di chi dice
Non è questo il momento di fare queste domande signori sono i missili che Castro nel mille quindi più missili casco nel mille meno domande si fanno invece opere che più missili casca nel mille più la stampa riscopre e anche l'opposizione il suo il suo compito
Arco io volevo salutare allora ASICS segno se non so se tu voi vide due parole treno Guerini
Alla fine vicedirettore del TG uno
E c'è anche Roberto Natale nel CDA RAI grazie tutti quanti poi siete invitati ora però andiamo proprio abbiamo fatto parlare tanto chi piccoli e grandi scrive Dario già nel per le redazioni quindi importantissimo invece sentire lavanda vostra voce io partirei con Francesca Romana Elisei che giornalista ma e anche inviata è andata spesso in Ucraina e quindici potete puoi fare un racconto più dal vivo e che la forse la parte più importante di questa nostra chiacchierata oggi
Allora ben trovate ben trovati Max io stavo ripensando alla telefonata che mi hai fatto per dire matita di fare un incontro parliamo poi di di come stiamo affrontando questo momento storico di come lo stiamo raccontando fra questa telefonata è capitata tre settimane fa più o meno
Io ero negli Stati Uniti perché stavo coprendo la per i corrispondenza RAI lì negli Stati Uniti era il giorno in cui era uscita la sentenza della Corte Suprema che bocciava i dazi ritratto bocciamo la sua politica commerciale ma ancora di più era il giorno in cui Atlanta mi ha detto guarda che c'è una divisione di poteri ancora in questo Paese forse sua vediamo di mantenere ciascuno le proprie competenze non può fare proprio tutto tutto
Ed era il giorno dopo ventiquattro ore dopo il bordo Peace cioè due momenti veramente importanti e raccontare il Board of Peace
I grandi miti in quello sulle
Sulle note di Umberto Tozzi forse lo ricorderete quello con i cappellini rossi manga ma più ancora quello in cui si lanciavano progetti immobiliari mirabolanti su Gaza senza che ci fossero presentanti Dipiazza
Ebbene tre settimane guardate dove siamo adesso
Scaraventati in una nuova emergenza in una nuova guerra il conflitto To con l'Iran
La terza guerra del Golfo con il riacutizzarsi tutte le pensioni che già c'erano erano presenti nell'aria quindi il Libano Gazza ovviamente ancora la Cisgiordania e territori curdi
L'Iraq i paesi del golfo scaraventati in un nuovo incubo in tre settimane
Questo per dire che cosa questo per dire che la storia va più veloce dell'informazione la storia corre più veloce dell'informazione e questo per noi che facciamo informazione è un grandissimo casino ci mette maledettamente in difficoltà
Perché ne siamo costantemente costretti a rincorrere gli eventi
A perdifiato a precipizio a metterli in fila provare
A metterli in fila senza avere la possibilità senza avere il tempo di spiegare perché succedono certe cose senza avere il tempo di
Fare approfondimento fare analisi raccontare storia e questo è pericolosissimo perché non riusciamo mai abitare a restituire la complessità di quello che accade
E questi sono una cosa complessa molto complessa allora io da quello che vedo sono l'unica che lavora per un telegiornale penso non so se è un bene o male la fortuna sventure ma questo è
Il telegiornale è una roba a cui ad esempio mia figlia che a diciott'anni guarda mal volentieri come una roba del secolo scorso come io posso guardare un Dagger rotti Pomara bastavano roba
Boh di Zaira al telegiornale nasce con la televisione e i giornali nasce nel cinquantaquattro no Pecchia
Anche se il formato un po'cambiano degli anni ovviamente non ne lo stesso e però alla stessa pretesa identica la stessa
Velleitaria pretesa la stessa presunzione più che pretesa di raccontare tutto quello cioè che succede nel mondo e di sintetizzarlo
Nel nostro caso nel caso i telegiornali insomma le sino a tre edizioni principali che oggi in ventotto minuti
Le ventotto minuti devi dire di fare la fotografia del presente ma partendo dalla guerra in Medio Oriente e chiudendo con Sal Da vinci che vince Sanremo e tutto quello che c'è in mezzo
Il telegiornale il formato del giornale di ventotto minuti ho formato che ha almeno diciotto partenze partenza il termine tecnico che utilizziamo in tv per dire diciotto tra servizi quel legamento indiretta
Questo al netto del conduttore che dice cose presenta lance pezzi significa che i servizi durano sessanta secondi
Significa che i collegamenti indiretta dei nostri corrispondenti dei nostri inviati durano cinquanta secondi significa che racconto anche quello che dovrebbe essere Complesso della guerra dura cinquanta secondi analitico ma come faccio a restituire la complessità di un conflitto spiega le ragioni
Le ragioni da dove arriva un conflitto in un racconto quotidiano di cinquanta secondi eppure vi assicuro mettimi saremo capaci di farlo ma non ce lo consentono perché questo formato non ce lo consente all'ultimo anni
Che mi domando a cosa serva un telegiornale fatto così
Che cosa succede quando si riducono gli spazi di approfondimento
E si fa informazione sparando in faccia al pubblico pillole da cinquanta sessanta secondi di tutti i fatti del mondo che spesso tra l'altro sono scollegati fra di loro non c'è un filo narrativo non c'è un contesto non c'è
Uno scenario che cosa può capire l'agente che cosa può capire a mia madre che ha settantasette anni un'istruzione media
Che cosa può capire questo spiega che al di là del calo di fiducia di credibilità che subiamo come giornalisti che un po'ci meritiamo
C'è anche il problema che non riusciamo a farci capire che la gente non ci capisce non ci segue in questo momento soprattutto recente ha bisogno di capire allora anche
Il servizio un servizio di telegiornale che cosa può fare in cinquanta sessanta secondi piegarsi alla logica brutale dei numeri il racconto della guerra si piega la logica brutale dei numeri per cui in cinquanta sessanta secondi tu metti la dichiarazione di una parte della dichiarazione e l'altra le opposte propagande
E poi sparì la raffica dei numeri i missili
Mangiati ironia battuti gli edifici danneggiati il numero dei morti dovrei feriti fine della storia Fini della storia ma drammaticamente questo accade non solo quando si fanno i servizi dalle redazioni
Accadeva anche quando tu vai sul posto sul campo a raccontare le guerre accade anche quando tu hai corre
Scontenti gli inviati perché corrispondenti gli inviati tu chiedi cinquanta secondi una volta fateci caso insomma Maggio che tutti abbiate come abitudine o avevate un'abitudine quella di guardare il telegiornale
Collegamento in diretta il corrispondente l'inviato si affacciava per dire due cose aggiornare dare l'ultimo report lanciava un servizio come reportage un'inchiesta un'intervista
Un pezzo in cui si vedevano delle storie si raccontano delle storie le conseguenze in questo caso di una guerra
Adesso questa roba non c'è più anzi c'è sempre di meno tende a scomparire al corrispondente all'inviato viene chiesto di fare una sintesi cinquanta secondi Sando sul marciapiede di Kharkiv
Odessa chissà fare una sintesi cinquanta suole dire un atto lager agenzie diciamo una così come leggere le agenzie a sto punto lo faccio da casa lo faccio da Roma sta Saxa Rubra ed è sicura che saremo capaci di far racconto migliore di questo noi vorremmo far costruire questo ignote sondata in Ucraina
Mi sono posta il problema di far passare dei pezzi ho lottato
Per far passare per passare i pezzi nonostante non ci fosse mi venisse detto non ci fosse il tempo lo spazio a quello che mi veniva chiesto mi ha chiesto l'aggiornamento preti dico che trova saremo e ti dico che ho passato una giornata con le sorelle e le mogli
Dei dispersi in guerra ho viaggiato con loro fino al Cermis si va a vedere se tra i prigionieri di guerra arrivassero i loro cari e non arrivavano mai ti dico che ho passato giornate con le donne che hanno perso i loro figli in guerra e che sono quelle mi rendo conto
Di dire una cosa pesante
Nei cui occhi io ho visto veramente
Il desiderio di guerra io La sette di guerre di vendetta l'artista nelle donne che hanno perso i loro figli nelle donne che passano il loro tempo in appartamenti vuoti in cui non è rimasto più nessuno perché magari erano già vedove
Con le ceneri nelle urne dei propri figli sulle sui davanzali delle finestre sull'emersione dei cammini
E che avevano un disperato bisogno di dare un senso a quella solitudine a quella morte un disperato bisogno di dire mio figlio è morto perché dobbiamo vincere perché vinceremo e dobbiamo andare avanti perché poi il professor trama vero della guerra
Che contava già alle persone che diffonde la cultura dell'odio e della vendetta della rabbia sono questi danni collaterali peggiori di un conflitto tutta per sabato come la racconti
In sessanta secondi tu come le racconti se si riducono gli spazi dell'approfondimento se si chiudono le sedi di corrispondenza se si riduce il personale nelle sedi di corrispondenza se si riducono i giorni di trasferta degli inviati e l'inviato si ritrova sul campo a dire io sono qui
Invece di dire qui sta succedendo questo Cam molto diverso ma per dire qui sta succedendo questo tu devi avere il tempo tu devi fermarti per giorni tu di parlare con le persone li prenderà anche del contare dei buchi nell'acqua spettare invano che accada qualcosa che non accade tu devi raggiungere posti
E si fa sempre meno l'investimento di mandare gli inviati sul posto sempre di meno perché costa perché un rischio e perché poi si rischia forse di di qualcosa che forse non va tanto di dire allora deve fare reparto veloce il cinquanta il sessanta secondi maniacale che tutto sommato ci laviamo la coscienza abbiamo detto tutto non ci si può accusare di non averlo detto ma abbiamo detto poco poco piano piano
Senza impatti Zara ecco io mi domando
Qual è il rischio di un giornalismo da cui
Di guerra da cui escono
Le storie di scena le storie le persone qual è il rischio legge un pezzo di Domenico Quirico un paio di giorni fa
Che racconta di questa sua ossessione di scrivere sul taccuini nomi dei morti che che che in che ha incontrato sui teatri di guerra ma tutte le vittime di guerra dal soldato alla bambina dal pastore al miliziano al terrorista tutti
E chi vicino scusa ma che ci fa il ventitré di come si chiamano questi ma figure magiche cosa gliene frega quelli che ti leggono in Italia
Diceva per me è un modo di chiudere loro gli occhi un gesto di pietà ed è un modo di restituire soggettività alla guerra
Di
Esiterei soggettività alle vittime
Ed è un atteggiamento che io cerco sempre di avere quando racconta situazioni di crisi citazioni
Di guerra cercare di
Infrangere il muro del pensiero unico bellicista che questa termine che ha coniato uno i nostri colleghi Nico Piro qui chiacchiero spesso di confronto
Spesso ci consultiamo spesso sulla solitudine dell'inviato sull'incapacità di far capire ai direttori quanto sia importante mandare le persone sul posto e dare loro l'opportunità però il tempo di dire di spiegare le cose
è molto più facile mandare le persone
Qualche giorno poco poco piano piano a richiamarle
E non si lascia traccia di nulla tutto sommato
Stavo pensando a e questo è uno degli elementi al punto che contribuisce de umanizzare le vittime di guerra contribuisce a non far capire perché si arriva ad un conflitto
Conviene non mandare sui posti nei posti gli inviati conviene raccontare la guerra mettendo opposte fazioni opposte opinioni chi è pro e che contro chi è di destra che di sinistra
Il rischio vero è quello di opinioni Zare il telegiornale opinioni Zahri servizio opinioni Zani il giornalismo di farlo diventare mero confronto tra opinioni uno dice una cosa e l'altro dice il contrario
E noi spesso ci troviamo a riportare le dichiarazioni delle opposte fazioni
Se uno dice che piove l'attrice che c'è il sole ai giovani se non è che deve riportare a quell'addetto che piacque la perché c'è un soggetto faccia fino a sapere che tempo fa questa roba riusciamo a farla sempre di meno
Nell'ultimo anno e vado a conclusioni sono stata appunto ricorda un episodio Max ero negli Stati Uniti
Sono stata molto negli Stati Uniti in questo secondo mandato i trampoli sappiamo tutti estremamente impegnativo
Io ho lavorato molto nell'ansia di corrispondenza
E lavorare una serie di corrispondenza dove non c'è
Briciole quella che bravissimi ma c'è un carico di lavoro enorme e quei colleghi bravissimi non bastano perché non si investe nel racconto degli esteri non si investe nelle sedi di corrispondenza
Significa che tu rincorre le dichiarazioni e metro alla fine di giornate estenuanti dicono che cosa ha fatto oggi
E ha già riportato quello che ha detto Trump quello che ha fatto tra quello che ha scritto su truffe quello che ha detto mentre saliva sull'Air Force One per andare a giocare a golf
In Florida quello che ha detto sulla Force One mentre tornava dopo aver giocato a golf in Florida tornando a Washington quello che ha detto nello Studio Ovale quello che ha detto al Pat Custer al giornalista quello che ha detto telefonando a quello che ha detto e fatto
Trump che dice che fa cose e tutto un altro pezzo di Marina dove sta
Negli Stati Uniti non sono Donald Trump
Gli Stati Uniti stanno cambiando il consenso di cui è tutt'al più fino adesso sa
Con Lando dunque sull'uscio Marcon tali perché non abbiamo nessuno che data a parlare quelle persone che esca dalle redazioni perché non c'è tempo di farlo
Quando tutti i listini a continuare con un formato di questo genere che non stupisce tridimensionalità ai fatti e le persone racconta l'analisi
Allora a questo punto significa che c'è una scelta politica nel ridurre nel comprimere così il tempo dell'informazione nel renderlo soltanto un resoconto dei numeri e dell'attualità propaganda numeri propaganda e numeri né questo facciamo riportiamo dichiarazioni
Enunciamo una serie di numeri cosa dirmi Stino e cerco di non fare quando vado nei teatri di guerra chiudo perché oggi mi sono svegliata come tutti per quella notizia
Dell'attacco la base italiana Herbie il Kurdistan iracheno
E ha pensato che un altro elemento che non ci fa capire la complessità dei fenomeni che ci fa
Rimanere a bocca aperta oggi ma che veramente ventiquattro febbraio pulire da sull'Ucraina o di ma chiaramente il sette ottobre senza capire come mai
Succedono queste cose ebbene mi ricordo e sono andata prevedere Billè nel due mila diciannove
Kurdistan iracheno nel momento particolarmente teso non c'è un conflitto in atto era fino alla stagione negli attentati terroristici però io ritenevo necessario seguire nonostante non ci fosse una emergenza in atto
Un territorio estremamente fragile e delicato e vedere che fine avessero fatto i miliziani dell'ISI sei curdi che si sono impegnati per cercare di s'militarizzare le aree presidiate all'Isis e ha visitato una centro di detenzione di ragazzi Isis ragazzi soldati Isis gestito dalle autorità curde ragazzi minorenni che hanno ucciso che hanno visto i loro amici andare al martirio
Ragazzi fortemente radicalizzata e ovviamente questo fatto il lavaggio del cervello che erano stati catturati Dacourt che pure si erano consegnati spontaneamente curdi venivano quindi processati rinchiusi in questo carcere minorile dove ha avuto l'opportunità di entrare parlare con loro
A sedute con lo psicologo calci al pallone sì cucina si mangia tutti insieme si suona al pianoforte si impara l'inglese eccetera e poi si esce passano da vedere che fine fanno questi
Che fine fanno
Voti a perdere persone che non hanno nessuna possibilità ragazzi ragazzini di essere introdotti ma suscita persone che io ho rincontrato nei campi profughi
E che stanno lì
Senza avere la possibilità di avere una seconda vita nessuno dà loro la possibilità di una seconda vita
E che potenzialmente sulla cura un pericolo che potenzialmente possono ricadere nelle braccia del terrorismo allora è importante raccontare anche questi fenomeni prima che defilate Rino e allora io oggi alla luce di questa destabilizzazione di tutta quell'area mi domando qui ragazzi con cui ho parlato che mi hanno raccontato l'uso storiche hanno fatto il loro percorso che sono usciti di prigione così radicalizzata i quesiti
Però Matiz Zatti io oggi mi domando dove siano e che cosa siano disposti a fare grazie
Grazie molte noi abbiamo preso diciamo l'abbiamo fatto abbiamo visto i nomi unico avvertimento
Allora Davide Maria De Luca allora tu sei collaboratore del domani vivi e attivi cioè dalla Duemilavini i tre mi sembra e poi c'ha ipoteca stesso internazionale l'altra voce sul campo anche la parola
Dei problemi nel parlare di guerra su sui media sui giornali ne abbiamo detti ne avete tanti Florio con le pareti forse addirittura tutti
Io vorrei sottolineare uno in particolare
Che forse non abbiamo toccato tanto quanto gli altri problemi economici per esempio Francesca quando si era parlato quando parlava di queste madri che in cui negli occhi si vede un po'la voglia di guerra voltano
E ed è questo sostanzialmente la guerra è un momento particolare anche mentalmente e psicologicamente è uno stato della mente la guerra
è un momento in cui il nostro cervello lavora in maniera semplificata in cui
Cominciamo a distinguere e a dividere tutto quello che vediamo tra nemici e amici in quel numero di reazioni che noi possiamo aveva di fronte a fenomeni che vediamo estremamente ridotto combattivo scappa o a volte anche Frizza molta anche
Bloccati
E e questo è un un fenomeno assolutamente umano e e Acqui è difficilissimo è difficilissimo scappare
Se lui se guardiamo all'Ucraina di oggi lo vediamo in maniera particolarmente evidente no anche perché beam società molto vicino alla nostra ci somiglia molto questo ci voglio trovare però l'Ucraina che è un Paese senza l'ente in base in cui la maggior parte della sua popolazione si è svegliato una mattina e allora nessuna idea che sarebbe andato incontro una guerra e si è trovata letteralmente con i carri armati fuori la porta di casa
è un è un posto è un luogo dove questa condizione mentale è stato di fatto imposta quanti sono quanti ne sono rimasti trentacinque milioni di ucraini
E non si son trovati improvvisamente tutti quanti in questa situazione in cui loro
Dovevano cominciare a guardare il mondo erano molto spinti dalle circostanze a guardare il mondo attraverso il filtro di chi è amico e chi è nemico la semplice giocatori missili che gli chiedeva la sua testa ed era molto complicato ragionare in altro modo
Ora quello che è successo l'Ucraina secondo me è molto importante importantissimo per noi anche se siamo lontani dall'Ucraina
Mi pare che Matteo abbia detto lo diceva prima che il ventiquattro il ventiquattro febbraio del due mila ventidue qualcosa è cambiato a chi credo avesse cenato anche il professore qualcosa è cambiato per tutti quanti noi cioè nel nostro modo di guardare conflitti alla guerra la guerra Ucraina è stata importantissima nel organizzare come noi ne parliamo
è una delle ragioni principali è perché è stata la guerra in cui noi ne Susy europee i prima volta da molti decenni forse dal Vietnam potremmo dire
Per la prima volta noi o almeno i nostri alleati o almeno i nostri amici molto vicini a noi molto somiglianti sono stati aggrediti
Non eravamo noi che bombardavano qualcun altro con più o meno varie scuse
Nessuno si sentiva che stava salvando i kosovari nel mille novecentonovantanove anche perché la pulizia etnica serba e l'espulsione di tutta la popolazione del costume cominciata dopo i bombardamenti della NATO
Pochissimi si sentivano coinvolti nella difesa dei kosovari che tra l'altro colpa nostra chiaramente nessuno sapeva chi chi chi fossero i kosovari cosa fossero i kosovari occorso somigliasse dei kosovari quando sono cominciate a cadere le bombe in Ucraina non abbiamo visto
Ragazzine che potevano essere le nostre sorelle le nostre figlie che fino a privazioni via di tic toc con i balletti che presenta facevano vedere le bombe che cadevano fuori di casa abbiamo visto persone che erano completamente simili hanno in ambienti molto selettiva la città dove vivo
è una città che in centro nel centro è identica Milano sembra di stare a galla la gente si veste come a Milano sono cerchi velocità più hipster do io sia mai stata la mia vita una concentrazione di dica di di caffè elegantissime
Se sei va diciamo adesso un po'più adesso un po'più la Napoli del dell'Ucraina diciamo a
In tutti i sensi positivi meno così
I
Quindi noi ci siamo sentiti molto coinvolto in questa guerra o almeno diciamo tantissima parte della della nostra società si è sentita se si fa tantissimo coinvolta da questo compito come se ci riguardasse voi come se fossimo noi a essere bombardati
E questo schema mentale di dire ok siamo nella guerra e quindi possiamo guardare la realtà soltanto attraverso il filtro di amici e nemici
Su di me si è applicato in maniera molto più grande molto più forte che in tantissimi altri conflitti ma pensiamo il conflitto in Iran adesso
E chiaramente lo guardiamo con gli occhi quasi più freddi di un conflitto che è molto lontano da noi e l'indignazione che ne abbiamo per quello che stiamo facendo gli americani è molto più intellettuale e e pensata e ragionata dell'indignazione che tantissime persone hanno istintivamente sentito nei primi giorni del febbraio del due mila ventidue
Per per varie ragioni anche perché semplicemente Ingram internet spento la quantità di video di informazioni che ci arrivano dall'Iran è e pochissima anche le connessioni
Quanti per quanti di noi conoscono iraniani e quanti di voi conosco qualcuno che ha qualcosa a che fare con l'Ucraina
Sono due sono due mondi molto diversi e quindi noi ci sentiamo molto più molto molto più coinvolti beh questo è inevitabile e io non faccio una non ne faccio non biasimo nel suo disco non biasimo nessuno in Ucraina perché perché si sente molto coinvolto da questo conflitto e magari ha delle opinioni
Molto molto forti su questo conflitto edita Dio li hanno bombardato la casa se li vuole dire che tutti russi devono morire ma chi sono io per degli qualche cosa
Però ci siamo anche noi e questa non è una guerra che gli ucraini stanno combattendo nello spazio
A a quella dalla quale non abbiamo nulla che fare una qualche va avanti letteralmente perché ne stiamo pagando il conto
L'Ucraina ha bisogno di soldi delle dei dei suoi alleati non solo per comprare i missili per difendersi ha bisogno dei nostri soldi per chi deve pagare gli stipendi
Il bilancio ucraino quest'anno ha un buco di circa trenta miliardi di euro e se non arrivano i novanta miliardi di euro in due anni l'Unione europea non è che l'Ucraina non compra proiettili d'artiglieria no non paga le pensioni
Quindi hanno hanno proprio bisogno di una e quindi noi siamo centrali sono centrali in questa guerra
E il punto è come parliamo noi allora però
E questo è questo il punto secondo me è più più delicato e più difficile di tutta questa almeno per me
Io ne parlo neppure parlo per il mio terapista di continuo
Cioè proprio una cosa che non so veramente a volte faccio un po'fatica a uscirne
La prima volta che c'ho pensato è successo dopo poco dopo che ero mi ero trasferito nefasto rito a a chi aveva vivere
Era l'ottobre del due mila ventitré mi sembra è un'associazione Ucraina di scrittori crine aveva organizzato una visita me lo fanno molto spesso nel Paese per persone influenti in Italia persone con influenza sul dibattito pubblico e e fargli vedere tutta una serie di cose in Ucraina mostrargli come era la guerra mostrarvi crimini commessi dai russi eccetera eccetera
Quindi hanno ci hanno portato a buccia ci hanno portato in io ero sotto introdotto completamente all'ultimo momento per un posto libero era per persone da portare dall'Italia all'ucraino per persone che vivevano in Ucraina
E c'era un posto libero e io ero lì conoscevo gli organizzatori e mi sono aggregato anche se di fatto però quasi tutte cose che avevo già visto il momento più forte per tutti quanti anche per me emotivamente stato cono siamo andati poco lontano da Cernic faccio chiusa a nord di chi ve ne è uno dei posti dove i russi cercavano di allungare una delle tenaglie che dovevano assediare chiede che però non si sono mai chiuse sotto la città
Minacce veniva come tutte le grandi città ucraina nella prima fase della guerra ha resistito i russi sono rimasti sorpresi hanno dovuto circondare la città e combattere quando invece si aspettavano di di marciare a bandiere spiegate
E e si sono trovati anche in una situazione di do dover decidere cosa fare con un sacco di civili che erano lì tra le loro mani
E e in molti casi si sono comportati in modo estremamente brutale in questo villaggio di Yale né diceva celibe in un sottoscala di una scuola che ci hanno portato a visitare hanno chiuso per tre settimane quattrocento persone donne bambini anziani
In quattro anziani sono morti durante questo durante questo periodo la situazione fuori era così tesa e così complicata che Cosimo chiama neanche lasciato portare fuori i corpi perdono affinché i Cobas è quello di essere chiusi qui dentro è uno dei sopravvissuti ci ha raccontato questa storia ci faceva dei disegni che facevano i bambini sui muri i segni di quelli che sanno del carcere dei giorni che passano del le le stanghette barrate
E durante questo racconto cioè punto piangevano ovviamente tutti quanti tutti gli ospiti stavano tutti quasi tutti piangendo per primo è questo signore raccontava anche in modo molto sentito questa storia assolutamente assolutamente tragica
E quel giorno io mi sono chiesto un po'son tornato a casa è tornato a chi era questa questo in questo momento molto molto toccante come come decine che chiediamo facendo i rinviati raccontando le guerre e in esso anche su un poco mi devo opporre nei confronti di questo momento soprattutto perché ho la sensazione che rispetto a qualsiasi altro racconto che mi era capitato di sentire in Palestina in Sri Lanka dove l'ho fatto il mio primo lavoro di giornalismo di guerra dopo la fine della guerra nel due mila subito dopo la fine della guerra nel due mila otto
Era la prima volta che ho sentito in parte su di me ma soprattutto in parte le altre persone che mi accompagnavano che come dicono anche come dicevano tutti i giornalisti scrittori italiani chiamati proprio dagli ucraini per dire guardate quanto è grave la nostra situazione era su di noi perché vedevo un impatto che mi sembrava
Non quello un po'intellettuale un po'pensato di siamo arrabbiati a questa guerra in Iran è proprio sbagliata contro il diritto internazionale non otterranno nulla Mazzarano delle persone che non c'entra niente è una gara che ci fa veramente indignare
Era un altro livello era quel quella quella tragedia che che che che che che che tra cui quelle persone stavano reagendo qui qui qui gli altri giornalisti intellettuali scrittori italiani
Non ci stava reagendo come se fosse successo a loro questo successo all'Italia come se fosse il loro Paese in quella situazione
E questo sentimento poi se ci fate caso tiene
Come dire viene intellettuali Zac o molto spesso si dice l'Ucraina la nostra prima linea di difesa no
Noi soffriamo per gli ucraini per Hugh Grant stanno morendo per noi al fronte
Sono loro il nostro fronte no dopo di loro ci siamo noi la Russia arriverà a Lisbona sono gli ucraini o qualcun altro non non la ferma
Questa secondo me più che un un ragionamento geopolitico questo secondo me e gli intellettuali Zazie oneri di questo pensiero il fatto io mi sento molto coinvolto perché questa guerra mi sembra molto più vicina di tutte le altre
E cerca di razionalizzarlo
Perché forse effettivamente in questa guerra siamo coinvolti anche noi cosa di cui io non sono affatto sicuro il problema si pone però quando tutto questo avviene
Nella mente e nell'animo dello spirito di noi giornalisti
Perché nei giorni si faccia un mestiere particolare e qui mi ricollego al tema cosa stiamo sbagliando nuovi media per noi facciamo un mestiere particolare non siamo attivisti cioè non siamo qui per far piangere per per far piangere la gente
Non siamo qui per spostare l'ago della bilancia politica da un lato all'altro in teoria almeno quello che mi ha insegnato e che noi siamo qui per raccontare come stanno le cose
E forse se proprio forse dovrò voglia di lanciarci in interpretazioni molto ampia del nostro mestiere forse anche per fare un po'di analisi V raccontare come stanno le cose a raccontare i fatti per provare a fornire un primo grado di interpretazione
Sapendo poi che comunque non non è nostro compito principale interpretare ma ci sono gli accademici ci sono tanti altri qui loro primo ruolo
Quindi questo il nostro questo nostro lavoro
E il fatto che lei ha potuto raccontare questi conflitti
E lo facciamo da persone che non partecipa questi conflitti
è un enorme privilegio
La freddezza il potere non avere una non avere la mia famiglia a rischio in Ucraina
Meno avere persone che io amo ho tantissimi amici in Ucraina appunti se persona più voglio Mele molto sono anche son state anche uccise però la mia vita non è lì e qui lo crea non è il mio Paese
Questo per me è un privilegio enorme
E a me per quanto possa essere come dire per quanto queste in patria forse quasi eccessiva che sto descrivendo possa sembrare una virtù spesso possa sembrare la cosa giusta da fare cavolo siamo e sto sotterranea queste persone hanno subito hanno avuto una abbiamo subito le torture orribili quando racconterà questa storia io ci voglio mettere tutta questa emozione io ci voglio mettere tutto quello che gli ho provato in questo momento
E forse è anche giusto se uno appunto non fa il giornalista se uno può scrivere un romanzo se uno vuole fare l'attivista se uno vuole ottenere delle donazioni per cause umanitarie per l'Ucraina
A forse ancora questa cosa giusta da fare ma se io devo raccontare se se sono io che se io il mio le procure di essere la la la lente che mostra quello che sta succedendo è una mania più fredda possibile
Secondo me è un errore farmi trascinare farmi trascinare da queste mozioni che faceva da queste mozioni sarebbe il meno il problema è che poi io comincio a pensare che questa guerra la mia guerra e che io devo guardare a questa guerra attraverso le lenti del nemico e dell'amico
Per e è un primo passetto questo ma ma dove ci porta non lo sappiamo è scritto a starci tanto in là Eric e ci porta avere giornalisti che io ogni tanto in Consiglio Johnson gli inviati che vengono che venga chi pomposa ci conosciamo ci vediamo molto spesso inviati italiani
Molto spesso le dieci e le persone che arrivano con la la spille tiare l'esercito ucraino
E lo fanno con malizia e non penso che siamo delle del del delle persone che torna comunque coesione cattivi giornalisti perché tutto ci spinge in questa direzione come abbiamo detto un sacco di volte i lettori il bisogno di clic il bisogno di emozioni tutto ci spinge in questa direzione
E ci spinge questa direzione anche il nostro anche la nostra anima anche nostra mentalità siamo lì siamo in mezzo al conflitto
E ci viene da e ci viene da essere e ci ha da essere partecipi e invece trova che il privilegio che noi abbiamo di vedere a queste vedere i conflitti con freddezza di non esserne coinvolti perché molto spesso non ne siamo coinvolti
è un privilegio che dobbiamo dobbiamo cercare di difendere e secondo me è alla radice di come si fa questo mestiere della guerra ricordandosi che siamo privilegiati e non facendo finta di non avere questo privilegio ma usando nel migliore dei modi possibili
Allora rapidissimamente io volevo invitare per un saluto Roberto Natale si Diarra insegno Bonini vicedirettore TG uno anche Nicola tra Rete pace disarma un ponte per

Ma a va benissimo rimanete grazie potenziale riterrete ancora per qualche minuto però ecco abbiamo solo ahimè veramente pochissimi minuti perché poi dobbiamo lasciare la sala grazie
Grazie scusate niente tasse ma scusate voi se non ho potuto partecipare dall'inizio ma c'era un impegno che sancito per fortuna chiudere in tempo utile per faccia quello che erano
Una parte dell'incontro ci tenevo a esserci soprattutto per ringraziare
Max Brod Dolores Bevilacqua per l'impegno col quale stanno tenendo vivo questo discorso per che ci aiutano considerare normale lo scenario di guerra
Il fatto che da alcune settimane ci troviamo a parlare di cupole dinamiche di spese di centinaia di miliardi che vengono date per assolutamente per scontata
Ci aiutano ci aiutate ai evitare che il discorso pace guerra venga reso in maniera caricaturale io penso alla frase forse l'avete già citata forse no
Pronunciata dal presidente del Consiglio quando a metà dice sembra chiuso Atreju
E ha detto la pace non si fa con le canzoni di John Lennon ma con la deterrenza
Con tutto il rispetto va detto che questa è una rappresentazione caricaturale dell'iniziativa di chi crede alla pace noi lo stiamo chiedendo spazi in cui cantare le canzoni di John Lennon
Ma spazi lo avete ricordato anche negli interventi ho sentito d'analisi d'approfondimento non chiediamo di andare in onda parlo da RAI
Con la bandiera arcobaleno sulle spalle ma lo diceva Francesca Romana Elisei di far capire alle persone quello che sta succedendo con tempi magari superiori ai sessanta striminziti secondi di un normale servizio di telegiornale
è importante dunque
Che quell'appello ho letto dalle agenzie che hanno parlato tanto l'onorevole Bevilacqua quanto la presidente Floridia che quell'appello
No peace no panel
Se la vigilanza attorno a funzionare in maniera regolare dopo l'audizione del l'amministratore delegato della RAI calendarizzata per il venticinque e comunque spero che in quella sede se ne porta
Sa parlare
Abbiamo apprezzato in molti dall'interno della RAI il fatto che quell'atto di indirizzo stesse per arrivare in votazione con una ci dicevate larga maggioranza
Serve a Noemi a bere quell'atto di indirizzo perché il pluralismo politico della RAI non può esser misurato solo e soltanto da alcuni importanti minuti e secondi dedicati a questa o quella forza politica
Da qui importanti minuti e secondi
Che in questi giorni a me capita all'Inter di Crespi d'una volta
Sul tema referendum Vianelli che vengono riservati alzi e hanno questo in anni di guerra è un tema decisivo per capire se la RAI riesca ad essere sufficientemente plurale
E dunque importante che noi veniamo contati misurati come servizio pubblico anche negli spazi che sappiamo dedicare a
Non alla guerra alle guerre perché tra l'altro noi siamo diventati particolarmente sensibili da quattro anni a questa parte dopo l'invasione russa dell'Ucraina
Ma pur distrattamente arriviamo a capire che in giro per il mondo ci sono cinquanta sessanta conflitti
E allora
Esprimendo lo spiccio che il non Pistillo panel diventi Atto di Indirizzo votato dalla vigilanza
Chiudo con un riferimento all'appassionato intervento di Francesca Romana Elisei al suo richiamo
Ha un'informazione non opinioni stilizzata
Mi veniva in mente una cosa al riguardo che sta raggiungendo livelli di perché stiamo raggiungendo livelli di Parus
Sì Simo trenta dicembre
Viene approvata la legge di bilancio non c'entra con la guerra ma centra con lo scopo di fare informazione viene approvata la legge di bilancio TG della sera
Le forze di maggioranza esprimo soddisfazione per l'incremento del dei fondi destinati alla sanità pubblica le forze di opposizione esprimono vivo rammarico per il taglio ai fondi destinati alla sanità pubblica
Questo questo è quello che succede quando ci si limita a mettere in onda le dichiarazioni autoprodotte della maggioranza delle opposizioni
Senza fare il nostro mestiere dire ma a chi avrà ragione magari giù nella maggioranza magari aver ragione opposizioni ma chissà a casa guarda dice ma io devo pensare sulla sanità pubblica cos'è successo
Questo per dire e chiudo che
I temi che Francesca Romana Elisei ricordava richiamano
L'espressione può sembrare presuntuosa ma la necessità di una riforma dell'informazione perché noi all'interno dell'informazione del servizio pubblico di quello titolo per parlare
Abbiamo molti spazi sull'informazione da sessanta secondi
E pochi spazi
Su quello che serve a da il contesto a mettere insieme i pezzi
Anche i pezzi della guerra mondiale attrezzi di cui parlava Papa Francesco ne abbiamo troppo poco in questi spazi per fortuna qualcuno c'è penso non voglio dimenticare ma penso speciali del TG uno Monica Maggioni la domenica pomeriggio Riccardo Iacona con alcuni bellissime approfondimenti ma c'è bisogno che quegli spazi ho mentito
Perché ne va della nostra capacità non di orientare il mondo verso la pace o la guerra non siamo così presuntuosi ma della nostra capacità di dare ai cittadini alle cittadine
La possibilità di capire qualcosa di più in questa situazione davvero caotica a voi ancora grazie
Senior Fognini vicedirettore TG uno
Allora anch'io vado un po'per punti e per titoli magari sessanta secondo di cui parla Francesca perché noi ci troviamo spesso parlarne a Francesca siamo molto amici siamo colleghi siamo in barricate diverse io i giornali in Pacino
Li strutturò lei ne fa parte come colonna portante talvolta inviati vengono chiamati per collegamenti di trenta trentacinque secondi e gli viene richiesto di essere completi
Detto questo gli spazi ci potrebbero anche essere mi ricollego alle parole di Roberto Natale
Dovremmo fare solamente delle scelte Chendi questi diciotto venti partenze dovremo arrivare a capire che non possiamo mettere dentro tutto perché tutto non è possibile
La scelta è responsabilità e spesso non siamo responsabili delle nostre scelte pensando che mettere dentro tutto CM ci ci metta al riparo delle critiche dalle ingerenze
Spesso della politica è un discorso che facciamo molte volte e quindi mettendo dentro venticinque notizia in ventotto minuti
Siamo al riparo da da qualcuno che potrebbe criticarci dicendo ma come non avete messo questo dentro
Importante arrivare ai TG della sera cercando di abbandonare uno spazio chi è lo stesso da dal mille novecentocinquantaquattro o poco più in là perché la gente arriva formata i TG della sera il notizie le ha già viste le ha già sentite dunque potremmo arrivare a pensare a TG che fanno nei primi dieci minuti
Un excursus ampio su ciò che è successo e poi iniziare finalmente a fare dell'approfondimento cosa che non facciamo gli spazi magione è stata coraggiosa mandare qualcuno a Minneapolis o forse è stata solo più libera di altri nello scegliere di raccontare un qualche cosa che tanti telegiornali
Non hanno voluto approfondire perché forse scomodo politicamente
E quei due giornalisti colleghi che abbiamo mandato a Minneapolis e che sono stati attaccati aggrediti dall'Ice e ai quali è arrivata la solidarietà dalla presidente della commissione di vigilanza e di indirizzo della Rai floride erano lì perché c'è stata una scelta ponderata
Cosa che altri TG non hanno fatto il TG uno è arrivato
Due giorni prima o il giorno stesso in cui l'Ice comunicava di di partire da Minneapolis quindi sarebbe molto da discutere il TG uno ha
Anche aperto un faro su Gaza con un cameramen
Locale che è entrato in Gaza per che era di Gaza sappiamo che i giornalisti non possono entrare a Gaza
Però per raccontare che cosa per raccontare che venivano riaperti in sé non è di bellezza e le pasticcerie
E per fortuna è andato un pazzo in onda un passo in cui volevamo raccontare del parco sulle macerie di Gaza
Che è stato bloccato per tempo quindi come dire
Dobbiamo continuare a contare ma il reportage con l'operatore terremoto va un po'contro l'idea del giornalista che lì e che fa le domande perché ne non sappiamo che se il cameraman che va in piazza gestito da Roma
Faccia delle domande o che tipo di immagini poi Portaromana il giornalista dovette che riuscirà a controllare che cosa fa
Il giornalista a Gaza controllato da remoto da Saxa
Possiamo discutere di questo molte ore io voglio spezzare una lancia a favore di Max
Perché Mazza se lo ricorderà per perfettamente quando discutevamo a ancora extra di cui avevo il beneficio dell'onore di ricondurre io non ero così convinto della pax condicio e discutemmo anche animatamente
Io sono qua perché adesso ci credo in maniera ma completa però ci siamo messi in gioco e Max ha avuto la la l'intelligenza la sensibilità di credere in quello che faceva anzitempo rispetto alle altre
Alle altre sensibilità
E quindi un peso che mi tolgo nel nel come dire nel darti adito di aver visto giusto
Io gli i pacifisti al TG uno non li ho visti nell'ultimo nell'ultimo periodo e spero che possa aprirsi penso che per ricollegarsi alle prove di Roberto Natale ora che parliamo di par condicio ne parliamo molto di più nei TG è un po'meno nei programmi di approfondimento arriverà un tempo in cui parleremo anche della pax condicio ma c'è bisogno che la Commissione di vigilanza
E di Indirizzo torni a fare il proprio lavoro grazie all'impegno di tutti voi
Adesso Alfio Nicotra un ponte Perre portavoce Cathy e pace e disarmo grazie
Intanto grazie per questo approfondimento io ritengo che questo sia il tema dei temi
Cioè ormai la linea del fronte passa nelle redazioni
Come si circa di addomesticare l'opinione pubblica di preparava la guerra
è un fatto decisivo determinante avete perfettamente ragione in parte veniva insegnato anche all'accademia di West Point non si portava l'esempio della Restore Hope ridare speranza in cui si organizzò per giustificare in epoca di disarmo perché eravamo i primi anni Novanta dunque
Sì per giustificare un intervento militare le opinioni pubbliche internazionali si mando Sophia Loren al seguito con cinquecento giornalisti lei ambasciatrice dell'Unicef
E tutti improvvisamente si scopriva che in Somalia si moriva di fame che c'erano di bande di sia al bar le milizie e via dicendo voi
Insomma e partire ammissione statunitense italiana anche voi
Ricordate la vicenda dei check point pasta e anche il poi Tuscania venne implicato in atti di di di di tortura vi fu un'opera di controinformazione molto forte
Credo di Panorama allora mi anche L'Espresso per dire e quella roba di una veniva insegnata ai militari dice Quarta perché il ruolo e l'opinione pubblica tra le guerre fra estremisti è fondamentale
Poi insomma abbiano fatto anche altre cose sempre in lizza c'è stata e non è stato molto ricordato perché oggi si è dato molto per scontato le cose quando il ministro degli esteri dice
Che certo che lire Anna si era armata Nuclear mentre però tutte le fonti ufficiali dicono esattamente l'opposto a me ha ricordato lei provette all'antrace
Di Colin Powell al Consiglio di sicurezza
E il forse sollevare il tema dire forse non siete più credibili quando dire queste cose se avete detto quella roba lì quello potrebbe essere un elemento ma occorrerebbe per non parlare del
Del discredito proprio una linea politica che veniva impartita nelle redazioni specialmente nel primo anno di guerra a Gaza contro i colleghi palestinesi
Anche razzisti l'impostazione sono tutti di Hamas non valgano non bisogna prendere in considerazione
E e e questo è un altro una forzatura
Altrettanto adesso qualche anno cosa si sta preparando
Dall'inizio della legislatura a atto oggi in nelle varie commissioni difesa con semplici atti del governo sono stati approvati
Armamenti sistemi d'arma per trentadue miliardi e ottocento milioni di euro più della manovra dell'ultima legge di bilancio
Sedici questi miliardi semplicemente dal primo gennaio ad oggi
Ed è un'enormità e dunque sul sistema d'arma si stanno procedendo senza colpo ferire senza reale opposizione
E dove si sta preparando la componente umana
In tutta Europa si sta ridiscutendo la questione della leva della coscrizione ci sarà bisogno quello che un tempo il geniale bisogna ero quando illustrava il l'allora non modello di difesa
Di uomini
Capaci di uccidere e morire perché questo nuova vocazione e molto moderna questa affermazione
E allora accendiamo i fari per questo è fondamentale che funzioni la Commissione di vigilanza ma che anche noi giornalisti nelle varie relazioni iniziamo a parlare perché inizierà corso corsetto persona intelligente dietro villa un arto mi sono il grande complesso bellico industriale che purtroppo paga le pubblicità
Ai quotidiani dunque è in grado di decidere se un giornale esce o non esci
Perché qui a questo siamo ridotti
Contro quel complesso occorre sollevare una voce democratica
I pacifisti e lei mitici sì non l'abbiamo vista
Da noi ci hanno subito bollato fin dall'inizio come coloro che chiedevano la rissa dell'Ucraina
Noi ci siamo invece su però bisogna particolare discorso abbiamo sempre detto l'articolo cinquantuno a carta relazioni te il diritto di difesa di uno Stato sovrano aggredito è sacrosanto papà letto tutto l'articolo cinquantuno
Perché dice fintanto che la comunità internazionale non assume l'iniziativa per risolvere il conflitto
Da un punto di vista col denunciato da diplomazia Pretty suo amo quella roba lì e invece si è preferito dire che eravamo anime belle del tutto inconcludenti utopisti chiamare persone campi piste cioè che si immedesima varò la propaganda del nemico diciamo notte
E invece abbiamo un altro punto di vista io vi consiglio di vedere i nostri comunicati rete pace disarmo di un ponte per se volete sapere qualcosa anche sul Libano visto che i i nostri operatori stanno nel campo stanno ricevendo le bombe insomma e il
Il quartiere meridionale di Beirut
Rischia di trasformarsi in un uomo che garza ci sono cinquecento mila persone in fuga ma e non sappiamo come a coglierli come sostenerli perché di questo non si parla perché Libano sembra che sia neanche se Israele bombarda l'UNIFIL
Perché erano ghanesi eppure il comando il bonifico ce l'ha l'Italia
Si parla si accende un faro su questa ecco per dire abbiamo tanto da fare credo che dovremo approfittare di questa cosa per lavorare insieme noi non siamo anime pelle siamo persone vogliono cambiare il mondo e vogliono fermare questa tendenza distruttiva la guerra perché dalla guerra del Vietnam in poi nessuno l'ha più finta due non c'è una guerra che scherzi vita pendere comincia con l'altra
Per cui la guerra è uno strumento che non funziona
Bisogna cambiare strada e noi siamo lì per testimoniare
Assieme a molte altre Nicotra neanche prezioso collaboratore diverta allora io volevo ringraziare tutti non si miei ospiti e poi in particolare la senatrice della respiri la quel Max Brod per avere organizzato Tornata naturalmente Barbara
L'idea e definire ci lasciamo con un video e un video di manovre Gancitano che è opinionista saggista e lavorerà per per la laguna è che molto bello tra l'altro e quindi meritano un ascolto grazie a tutti
Tasso di non essere lì con voi
E quindi mando questo contributo per cercare di contribuire alla riflessione importantissima che state facendo
In generale Ali credo che sia molto pericoloso il modo in cui i mass media stanno raccontando i conflitti che ci sono in questo momento la possibilità che i conflitti si allarghino sempre Licciulli stanno raccontando come qualcosa di desiderabile ed inevitabile ed entrambe
Le istanze sono ugualmente pericolose raccontano come qualcosa di desiderabile cercando un'epica
Della guerra che avremmo dovuto lasciare già alle nostre spalle e gli raccontano come qualcosa di inevitabile dicendo che così che sta andando in ordine non dobbiamo rimanere indietro
Sanno rendendo normale qualcosa che non è normale che rispetta la nostra epoca
Pone noi che siamo nati alla luce delle di tutte le consapevolezze degli orrori della seconda guerra mondiale ecco
Stanno cercando di rendere normale nei nostri confronti qualcosa che normale non dovrebbe essere i di farcela accettare di renderlo accettabile stiamo assistendo vocabolario degli cistico sempre più diffuso ha fatto che si entri in dettagli tecnici non per raccontarne l'orrore e la disumanità ma per raccontarne addirittura la la strategia la il fatto che siano sempre più sofisticati raffinati stiamo raccontando la possibilità di controllo sociale
In un modo anche qui estremamente accattivante e io credo che sia veramente molto pericoloso in questo modo perché non si muove ovviamente solo rispetto una dimensione l'informazione che va fatta però quello che accade intanto che si stiamo a tantissimi contenuti sempre più generati con intelligenza artificiale che sono fatti spettacolarizzare qualcosa che è già stata spettacolarizzata tra troppo tempo per troppo tempo punto degli anni Novanta la guerra come qualcosa di spettacolare a cui assiste e poi appunto stanno rendendo normale accettabile è qualcosa che non dovrebbe esserlo stanno rendendo addirittura una dimensione di avanguardia
E quindi si parla delle innovazioni nelle armi da guerra come di qualcosa che dobbiamo addirittura salutare
Come insomma un impegno innovativo è qualcosa che ci permette di essere più Nieri
In un campo di devastazione umana io trovo questo molto pericoloso e trovo che appunto ci sia un linguaggio è una narrazione sempre più diffusa
Che chi purtroppo tocca e e coinvolge perché ha a che fare con le cose peggiori che gli esseri umani hanno fatto nel corso della storia non è un caso che appunto al di là delle informazioni che vengono date
Quello che si faccia sia a diffondere sempre di più i discorsi narrazioni storie perché come esseri umani noi abbiamo bisogno di storie per convincerci a fare qualsiasi cosa
E anch'io ho bisogno di storie per
Perché veniamo spinti all'azione o all'inazione
E quindi queste modalità di informazione sono spesso delle modalità più narrative che effettivamente informative che però ci dicono di essere neutrali e questa è un'altra
Un altro grande inganno del nostro tempo dove la governance
Si racconta come neutrale invece proprio di chi vincolanti i valori nefasti veicola i maggiori pericoli e non ci sono delle narrazioni che possano essere neutrali perché tutte veicolano
In qualche modo un sale su una visione del mondo un senso delle cose la direzione verso cui andare quello che a me fa paura che nelle narrazioni bellicistica che vengono veicolate oggi
Quello che si fa è e in qualche modo disattendere e anche svilire e distruggere in alcuni casi
Le fondamenta dei diritti umani del diritto internazionale che avevamo detto che erano non negoziabili
E quindi quello che sta accadendo che davvero tutto questo diventa vero importante solo fino a un certo punto solo fino a certe condizioni e solo per certe persone non per altre in certi territori e non in altre questo io lo trovo davvero molto pericoloso poi
Quali sono i risvolti sulle nostre vite digitali reali sono moltissimi perché quello che accade in questi tempi che l'influenza
Di quello che osserviamo sulle nostre vite personali eh tantissima è un'influenza tangibile in termini psicologici in termini di ansia disorientamento difficoltà l'immaginazione dei rispetto al futuro questo avviene soprattutto nelle persone più sensibili soprattutto nelle persone in cui sono più saldi
I valori dei diritti umani più salda leader in diritto internazionale più stabile della democrazia questa e la cosa pericolosa che le persone meno indifferenti in realtà tutto questo abbia gli effetti peggiori l'altra cosa pericolose che invece per le persone più indifferenti tutto questo sia accettato in una maniera molto normale quindici ritroviamo a dover discutere
Di quanto possa essere importante aprire un ospedale in una zona di guerra di quanto sia importante non uccidere civili durante la guerra quanto sia importante e non usare certe anni che avevamo considerato
Disumane e non utilizzabili e che invece di nuovo diventa oggetto di discussione io credo che siamo davvero di fronte alla distruzione di tutte quelle barriere immanente al nuovo costruito per evitare che che si tornasse alle pagine peggiori della nostra storia tutto questo si sta distruggendo in nome del desiderio di potere di denaro di controllo degli esseri umani lo trovo molto pericoloso e quindi credo che sia importantissimo parlarne e fare in modo che l'alternativa cioè il desiderio di pace consistenza
Tra tutte le persone non sia considerato come qualcosa di virgole il passato ed irrealizzabile ma sia considerato come qualcosa di pratico di tangibile di vino di autentico ed una di l'unica direzione possibile per andare in un futuro in cui si possa davvero essere felici grazie

