La Conferenza dei Capigruppo al Senato della Repubblica sul dibattito di domani con la Premier. Dichiarazioni di Francesco Boccia, Raffaella Paita, Luca Pirondini, Tino Magni, Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Luca Ciriani

10 MAR 2026 | Roma - 14:53
A cura di Alessio Grazioli e Francesca Rosini
Registrazione video di "La Conferenza dei Capigruppo al Senato della Repubblica sul dibattito di domani con la Premier. Dichiarazioni di Francesco Boccia, Raffaella Paita, Luca Pirondini, Tino Magni, Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Luca Ciriani", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle 14:53.

Sono intervenuti: Lanfranco Palazzolo (corrispondente di Radio Radicale dalla Camera dei Deputati), Tino Magni (senatore e presidente del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato della Repubblica), Luca Pirondini (senatore e presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica, MoVimento 5 Stelle), Lucio Malan (senatore e presidente del Gruppo di Fratelli d'Italia al Senato della Repubblica), Maurizio Gasparri (senatore e presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Francesco Boccia (senatore e presidente del Gruppo del Partito Democratico al Senato della Repubblica), Raffaella Paita (senatore e presidente del Gruppo di Italia Viva al Senato della Repubblica), Luca Ciriani (ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fratelli d'Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Benzina, Centro, Consiglio Europeo, Crosetto, Destra, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Gasolio, Governo, Guerra, Iran, Italia, Medio Oriente, Meloni, Ministeri, Parlamento, Partiti, Polemiche, Politica, Prezzi, Senato, Sinistra, Tajani, Unione Europea, Urso.

La registrazione video ha una durata di 29 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

E radio radicale si è svolta oggi a Palazzo Madama la conferenza dei capigruppo che doveva stabilire i tempi del dibattito oggi domani con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo anche sulla situazione internazionale
Allora le opposizioni si sono presentate molto polemica all'uscita dalla conferenza dei capigruppo perché hanno spiegato che non c'è un titolo al dibattito che
Non si capisce quindi se si tratti si parlerà discuterà
Di due temi o di di uno perché non c'è il titolo del dell'ordine del giorno della della della della della seduta secondo le opposizioni e e poi insomma non resta non è ancora chiaro se il diciotto ci sarà ho un ancora un aggiornamento da parte della Presidente del consiglio che però lo ricordiamo è stato escluso dal ministro dei Rapporti col Parlamento
Ciriani
Da parte loro i i gruppi parlamentari della maggioranza hanno spiegato che da parte del del Governo c'è stata la massima disponibilità come testimonia il fatto che lunedì nelle Commissioni riunite sono sono presentati il ministro degli Esteri e il ministro della difesa
E la presidente del consiglio a anticipato dal diciotto all'undici il confronto parlamentare sul prossimo
Consiglio europeo allora
Le polemiche sono state molto forti oggi nel corso della conferenza dei capigruppo noi ricordiamo anche che giovedì mattina il ministro del made in Italy Adolfo Urso verrà in Senato a riferire sulla situazione dell'IBAR quindi ci sarà un dibattito qui a Palazzo Madama su su questo
Su questo argomento vediamo che cosa hanno detto i responsabili dei gruppi parlamentari del ministro dei Rapporti col Parlamento Ciriani nell'ordine ascolterete le dichiarazioni del presidente lite dei senatori del Partito democratico Francesco boccia di Raffaella Paita capogruppo di Italia viva Palazzo Madama del senatore Pirondini del Movimento cinque Stelle credo che sia la prima la prima volta che o la seconda che Pirondini partecipa come capogruppo a una conferenza dei presidenti di gruppo
A Palazzo Madama e poi di il il senatore Tino Magni di di AVS
Per la maggioranza hanno parlato il senatore Maurizio Gasparri il senatore Lucio Malan e infine il ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani ecco che cosa hanno detto al termine di questa conferenza dei capigruppo e sulla confusione che insomma
Sta generando questo questo dibattito almeno nell'interpretazione che hanno dato maggioranza e opposizione di questo di questo confronto parlamentare
Che probabilmente sarà molto acceso tra la Camera e senato ricordiamo si comincia domani mattina a Palazzo
Madama poi ci sarà una pausa perché da presidente del Consiglio
Giorgia Meloni dovrà portare il il testo del suo intervento anche a Montecitorio e polli
E poi di il dibattito su proseguirà o i anche a Montecitorio ecco che cosa è stato è stato detto su questo al termine della conferenza dei capigruppo nell'ordine che vi abbiamo ricordato
Poniamo Guido giovedì dalle nove dallo Stato nuove ci erano tre negli anni insieme Dino che sotto il
Evidente la forzatura annunciata si è consumata c'è stato un voto in calendario
La stessa dinamica vedremo in aula alla riapertura perché le opposizioni avevano accettato questo sforzo turche evidente quando scoppia una guerra che travolge il mondo
Il confronto non si comprime come sta facendo la maggioranza del governo
Ma ci dice intanto la libertà al Paese si consente di fare quello che le posizioni che si fanno cioè discutere immediatamente Anna di Medio Oriente
Conflitto che ormai
Ha cambiato l'ordine mondiale e degli effetti economici devastanti che in Italia stiamo subendo ci auguriamo possano chiesto al Consiglio dei ministri
E hanno convocato posso dare risposte chiare stireria dalla necessità di sterilizzare le otto e venticinque centesimi benzina e gasolio perché altrimenti
Sarà evidenti a tutti
E questo governo parla e cui fugge dalle proprie responsabilità
Lo dico perché noi abbiamo chiesto avevamo chiesto in maniera unitaria che le opposizioni che il Governo riferisce sull'Iran lo abbiamo fatto il giorno in cui è scoppiato il concetto
C'hanno mandato qui utile informativa i ministri della difesa dell'Est
E abbiamo chiesto unitariamente dal presidente del Consiglio venisse Navona e sono tornati Ministro della Difesa Ministro degli esteri con i risultati disastrosi che conoscete perché l'avete narrata raccontata da settimane
Ora Presidente Consiglio viene perché lei ha deciso di venire ma stravolgendo tutte le prassi le regole e leggi vigenti
Perché è evidente che il Consiglio europeo è una cosa l'emergenza guerra in Iraq un'altra il Consiglio europeo ci sarà il diciannove e il venti marzo e l'ordine del giorno non c'è ancora in questo momento c'è un ordine del giorno provvisorio
Licenziato il ventiquattro febbraio da Brussel dove ci sono punti che saranno sicuramente integrati saranno integrati dopo che la presidente del consiglio dell'italica
Quindi la Presidente del Consiglio calpestando ancora una volta il Parlamento comma purtroppo la connivenza
Sul piede della maggioranza mi dispiace dirlo con la disponibilità dei presidenti due rami del Parlamento sta obbligando il Parlamento ad esprimere un giudizio
Su un ordine del giorno che non esiste quindi in Parlamento italiano voterà una risoluzione sul Consiglio europeo senza conoscerne l'ordine del giorno c'è una cosa di una gravità inaudita enorme successo dal due mila dodici e conduce la legge che impone al presidente del Consiglio Dini alle Camere
Mancava quest'ultima prassi da calpestare l'anno calpestata troviamo statuto di una gravità inaudita ed è la conferma vedo che denunciano
Cioè dell'insofferenza i limiti
No quindi regionali faccia senza un'anima nel mi arrampico a viverci a sull'era anche sul Consiglio europeo album dovrei fare delle risoluzioni sulla lingua natale pensano già negli atti una una cosa che diciamo è una novità on la certezza che sul Consiglio europeo o presidente del Consiglio sta facendo la forzatura grave sta umiliando il Parlamento il senso del Parlamento si ritroverà a dover discutere
Su temi che non si sa se sono all'ordine del giorno del consiglio europeo perché ricordo il giorno non c'è proprio al giorno definitivo fuori come sempre
Qualche giorno prima due tre quattro giorni prima poi cinque giorni prima acquisiamo undici giorni prima
E quando dalla maggioranza dicono ma c'è un ordine del giorno provvisorio e realtà senza l'inserimento all'ordine del giorno del ventiquattro febbraio antecedente di ritrovo scoppio la querela
Poi gli affetti sull'Europa e sulle azioni che il Consiglio europeo dovrà prendere sul sotto gli occhi di tutti non sono state previste dall'operazione molto grave tutto questo e in realtà c'è un comune denominatore
L'insofferenza questo Governo verso qualsiasi forma di di controllo questo caso verso perso l'azione del Parlamento
Vi sono due dibattiti in uno senza titolo vuol dire restammo minimali pare evidente ovviamente noi avevamo chiesto che venisse urgentemente per riferire sull'Iran ha ha trascinato dentro
Anche il dibattito sul Consiglio perde invece un dibattito vincolanti di svolta si voltano ridicolizza il governo che poi vengono vengono quanti in sede di Consiglio credo al Presidente del Consiglio noi troviamo tutto questo
Molto grave ed evidente
Non ci poteva essere un solo sacco stata nostra protesta afferma voteremo ovviamente in aula alle quattro
Ma io dico solo che si nella storia si del Parlamento
Il fatto di venire a riferire alle Camere rispetto al Consiglio europeo avviene sempre un giorno prima al massimo due giorni prima c'è un motivo e il motivo è che in quel momento di vivere un quadro di discussione corsi anche all'opposizione poter discute vinile dieci giorni prima è ovviamente una cosa diciamo che non ha niente a che vedere con il diritto del Parlamento di discutere del merito dell'ordine del giorno del Parlamento europeo
Tanto più che noi avevamo chiesto di avere subito Meloni perché quando ci scoppiata la guerra in Iran noi abbiamo chiesto e avere Meloni Meloni ha mandato il due ministri a riferire evidentemente oggi ritiene che quella loro diciamo iniziativa non fosse esaustiva rispetto diciamo quello che aveva da dire
Resta la società non avevamo chiesto lei
E oggi come dire evita di venire in due volte oltre a sul Consiglio europeo che ripeto per prassi storicamente avviene sempre il giorno prima
Solo perché è un po'insofferente diciamo al dibattito parlamentare insolito notiamo questa questa insofferenza è questa diciamo difficoltà russa andare con Laura
Quindi diciamo parte nostra è chiaro che questo esito non siamo soddisfatti rileviamo peraltro e la maggioranza attende diciamo sempre a fare un po'come ritiene e allora a questo punto si può usare come ritiene
Anche noi diciamo prendiamo le nostre iniziative però c'è una cosa siccome non hanno del tutto cancellato la seduta del diciotto perché pubblica la seduta del diciotto comunque era nei fatti magari il diciotto o venirci a raccontare se deciderà individui o meno le accise sul gasolio che lei stessa diciamo ha voluto perché oggi la situazione è complicata è vero anche dalla guerra ma ricordiamoci e la complicazione nasce anche da un'iniziativa in legge di bilancio voluta da questa maggioranza e da Meloni stessa per cui siamo cittadini italiani pagano il gasolio quello che pagano lo dobbiamo alla guerra ma anche al fatto che questo Governo ha voluto l'aumento se ci sarà spazio e se vorranno dirci venire a dirci se intendono aiutare gli italiani avranno modo di farlo successiva Quirinarie fa questa noi abbiamo chiesto di non cancellare la seduta del diciotto quindi la seduta del diciotto noi
Voglio dire se ci sarà la utilizzeremo come riteniamo sia più utile utilizzarla nell'interesse dei cittadini uno degli interessi dei cittadini che per spostarsi in questo momento devono pagare un conto salatissimo e non è vero che lo dobbiamo solo al tema del conflitto lo dobbiamo anche una scelta deliberatamente voluta dalla Meloni cioè di aumentare il gasolio quando lo dice vammi leggi di bilancio lei faceva spallucce oggi che è scoppiata la guerra si tenda che diciamo di dare quella come unica spiegazione non è l'unica spiegazione ma comunque anche lo fosse oggi lei ha la possibilità di venirci a dire se almeno per la parte che ha deciso lei ritiene di dare una mano agli italiani oppure no
Santana non hanno alcuna opposizioni hanno soluzioni comuni
Di tutte le opposizioni lavoriamo c'è sicuramente la volontà di di di provare a fare questo tipo di soluzione però per quanto ci riguarda quella di domani la presenza e la presenza di consiglio domani per noi l'accoglimento in ritardo di una settimana della richiesta di venire a riferire qual è la posizione governo rispetto all'attacco venire altri e poi si doveva fare il l'appuntamento che ha già fissato per il diciotto anche perché faccio presente
E qualunque risoluzione venga eventualmente presentata domani sarà totalmente sguarnita di qualunque accadimento che cosa succede a domani e diciannove marzo il giorno del del consiglio europeo quindi fatti
Documenti debolissimi e potranno avere dubbi anche qualche ipotesi su qualche cosa che potrebbe succedere ma non credo che questo tipo di documento venga fatto
Ragionando sull'ipotesi ma sulle cose concrete che sono già successi ed è per questo che di solito è prassi ormai da almeno quindici quindici anni che rappresenta presente in Consiglio venga in Aula a riferire su così proprio il giorno prima per questo motivo che gli ho fatto molto grave ma è evidente a tutti
E non ce lo possiamo nascondere che la presente con silenzi conta e tenta di venire a parlare il meno possibile dove a un possibile contraddittorio anche perché dovrebbe spiegare oltre alle posizioni politiche che non spiega di questo governo
Anche perché quali sono tutte le ripercussioni economiche che oggi italiani stanno pagando quindi o il terreno estremamente scivoloso qua presente Meloni che disse dal presidente coloni e di fatto sta semplicemente scappando al confronto al Parlamento
E il ministro russo Anna Magnani dodici nazionali in Italia sarà il giovedì mattina sperando che per la prima volta dica anche qualcosa perché sai ieri gli interventi ministro uso solo un po'di Ciccio insomma difficili da da decrittare quindi verrà giovedì mattina speriamo che dica qualcosa che si posso anche capire
Grazie avviò conferma le cose che sta dette quindi però vorrei sottolineare davvero all'inizio del secolo al presidente del Consiglio alla legge a venire in Parlamento
Rispetto a quello che sta succedendo che è successo e sta succedendo cose trovò il posto il tempo per fare dichiarazioni nell'acqua che indossava
Se siete d'accordo non porno in grado di dire non è d'accordo ma lo stesso devono inviare condanna situazione che dovrebbe stare in Parlamento ogni giorno francamente quindici seguire fare in modo che il Parlamento insieme a chi esecutivo portiamo anche le posizioni che il Parlamento c'è decide perché siamo di fronte a una guerra
In cui ci siamo in guerra al di là di quello per dire la memoria che siamo in guerra e siamo di fronte al fatto che non si sa come si intende intervenire Emilio c'è tutto quello che veniva detto prima io
Sottolinea il fatto che anziché risolvere le accise visto e considerato che bisogna sempre ricordarsi il quale era lo spot che faceva in campagna elettorale
Ecco di spaccio e sull'energia l'impatto delle cose che non ho fatto
Ad esempio e qui c'era rinnovabili a dimostrazione e ritardo su questi cibi buoni continuamente se dipendenti non è all'estero e non va bene
Vediamo con lui siamo poi facciamo constatare una scatola ovviamente colpito e quindi non può darci e il siamo di fronte a tutto gas sarebbe opportuno e discutersi in modo molto senza avere ognuno di noi la verità in tasca ci confrontassimo per trovare soluzioni migliori invece non voglion fare voglio decidere perché ognuno mantenersi anomali alla quale non ce l'ho non lo permetteremo lui ovviamente calendario alternativo oggi
Ma esco e quindi dovremo mantenere questa discussione vediamo in quella direzione anche perché
In Europa garantire qualcosa rispetto a quello che avviene nel mondo questo è in grado fondamentale quindi è necessario ma lire anche lo sconto servono così giungere già socio rimane Consiglio europeo quindi questa ci siano mantenere aperti anche un sito alle diciotto lui dobbiamo fare in modo che diventino un fatto concreto rispetto alla risoluzione certamente
Milonga unitariamente il pregiudizio Massucci elitarie come abbiamo intuizione pazienza finora
Vincenzo nell'ambito allora
Secondo tempo dell'enzima non era un
Io resto qui perché sapienza no stiamo
Abbiamo e abbiamo ascoltato Massimiliano
Zara non voglio usare altri termini delle opposizioni che praticamente non vogliono che il Presidente del Consiglio venga in Parlamento
Quando va alla Camera già calendarizzato mare c'è l'intervento lamentandosi della insofferenza del governo al Parlamento e non so dove bacino la giornata i miei colleghi
Perché il Governo è intervenuto il lunedì nelle Commissioni essere difesa di Camera e Senato qui e unica la commissione alla Camera due con il ministero
Difesa d'essere all'indomani prete violenti sono delineati sabato ricordo male lunedì già al Parlamento le esaminava
Quello che si poteva realizzare una situazione purtroppo in drammatica evoluzione poi abbiamo avuto illesi di eccellenza nell'aula della Camera e del Senato
Per affrontare sia i temi del vertice europeo che è una scadenza abituale ma che questa volta sarà a carico anche di significati e l'impegno di preoccupazioni la guerra cosa fare e cosa non fare le ricadute economiche regia gli approvvigionamenti si è stabilito di fare l'undici quesito intervento del presidente
Del Consiglio Abu le opposizioni che soccorre chiedo sempre la presidenza si oppongono quindi noi non abbiamo accettato il tentativo delle opposizioni di mettere in circolazione una fanfara Luca di le elezioni gigantesche c'è al Governo nativa prevedono non lo voglio tra l'altro va anche detto dopo una lunga discussione dicendo che praticamente troppo anticipato rispetto al vertice europeo l'audizione come se non ci fossero temi da discutere nel mondo e non so dove vivono lo bombardamenti conflitti la presenza del Presidente del Consiglio
A cui sono state chieste posizioni sono state fatte critiche immotivate e infondate supposizioni non espresse diceva la radio e poi viene in Parlamento loro la vogliono perché devono poter dire che varati in televisione quindi livello di contraffazione superiore di quelle che si trova in certi mercatini abusivi ci sono in tutte le città dopo ci sono le borse o meno contraffatto prego quanta la contraffazione dobbiamo anche comunicati che il presidente del Senato anche proposto vi dire facciamo l'audizione domani su tutti i temi se poi l'ordine del giorno del vertice europeo si arricchisce o anche la cronaca perché c'è una realtà che va al di là dell'ordine del giorno c'è una situazione Marco capace invece di aggravarlo era nessuno lo sa
Teniamo la seduta del diciotto con una devono invenzione perché c'è un formalismo anche del Parlamento per cui la seduta deve essere comunque convocato quindi lunedì faraglione
Ore dall'undici al diciassette si verifichi una modifica dell'ordine del giorno della Unione europea che era la vera ragione della presenza piante consiglio del si è arricchita di tutti i temi che sia qui nel Parlamento sia in Europa discuteranno il mezzo ma siamo qui
In Italia se abbiamo preoccupa di quello che accade si è tenuta la positiva di una seduta del diciotto convocata con la denominazione comunicazione del Presidente del Senato mantenerla nell'agenda dei lavori e poi allargando eventualmente a una condizione bis
E il presidente del consiglio qualora sì abbia questa necessità quindi abbiamo aperto all'audizioni domani importante a quell'eventuale dopo la sinistra dice di non fare l'audizione è il primo caso di una opposizione che non vuole il Governo inaugura io credo che in termini diritto parlamentare di sole girano tanti manuale perché è un caso importante questione avvista Dante
Cioè proprio orto del blocco del certificato siccome abbiamo parlato adesso con le opposizioni uscivano vi riportiamo comprende noi non centrista cioè infatti
Troppo presto riflettono dicevo in diciamo no
è una data diciamo adeguate grave in un ordine del giorno del consiglio europeo come già già spacciati finito
E di conseguenza è senz'altro avviso
E di conseguenza è chiaramente Edo Ronchi è loro dicono noi abbiamo chiesto alla Meloni minime
La Meloni non è avvenuta e sono meno di due ministri adesso viene sull'Iran e sulla successione del Medioriente rimango personaggio col suo mondo
Ma in realtà noi abbiamo chiesto che su consiglio europeo venisse più a ridosso del consigliere tesi mantenesse quella
Ha qualche cella viaggiano faccia quello era anche allora anch'io non conosco l'agenda del Iacoviello che immagino sia che non c'è corsa divisi credo che ci siano contro se l'Internazionale o il G7 ma c'è anche il Parlamento
Ci mancherebbe altro è il Governo è venuto con il ministro degli Esteri della difesa uno dei quali è anche vicepresidente del Consiglio
Due volte
Un Senato allora anche vaga quindi per noi la ipotesi da dodici a diciotto e tuttora in piedi ove fosse necessaria ma il formalismo dell'ordine del giorno del diciotto a me sembra una cosa ma l'ordine del giorno fa la realtà può darsi che in una settimana radiosa di pace di intese o una settimana drammatica e lei vedrà che alcuni corali sono detto così potrebbero dire produrre bianco al governo alla mezz'ora perché quindi sono argomenti capziosi che dimostrano la immaturità
La immaturità anche di soggetti che sono in politica da tempo quindi quella di domani alla prima puntata mi associo pienamente a quello che ha detto il presidente Gasparri condivido tutto quanto tutto cinque da quanto ha detto
Il governo ha dimostrato una
Straordinaria disponibilità su una questione internazionale che coinvolge la sicurezza la cosa normale che era che il ministero il ministro degli esteri del ministro della Difesa son venuti come adesso Presidente Gaspare sono venuti due volte
Sono avvenuti due volte in pochi giorni c'è l'immediata disponibilità del Presidente del Consiglio che proprio perché anche perché c'è un importante crisi internazionale è molto impegnata chi pretendere che venga due volte è veramente fuori dal mondo che così non sia mai successo dalle agenzie non è esclusa se muoversi insieme densità ma credo che non sia mai successo nella nella storia che il Presidente del Consiglio venga due volte anzi due volte in otto giorni
Salvo quando c'è una crisi di governo ma di solito viene una volta sola poi o confermato o o o è sfiduciato per cui sono richieste
Strumentali perché il Presidente Consiglio doveva intervenire subito prima che si sapesse qualcosa sono venuti due ministri
Competenti non basta vogliono subito Presidente Cossiga presidente consiglio viene non lo vogliono più de bisogna rinviare a diciotto francamente sono cose strumentali e forse ci vorrebbe un pochino più dissenso dello stato di senso dell'interesse comune proprio perché c'è una crisi di questo tipo ricordo quando nel novantanove
I nostri aerei andavano a bombardare la Serbia senza che il Parlamento fosse neppure informato no avesse autorizzato
L'opposizione di allora cioè il centrodestra disse per senso di responsabilità anziché far polemiche appoggio il Governo perché nella sostanza condividevano questa operazione chiaramente la forma era la cosa abnorme
Ma queste dimostrare senso dello Stato nel novantanove
Senso della polemica fine a se stessa due mila senza l'audizione nell'anno
Informativa non ricorda il ministro russo slitta giornale nominale dieci all'ingegner grazie mille grazie grazie ai minimi nelle
Dello sviluppo diverso da quello che ho già sentito però numero come rappresento il governo giusto sono mi pare aver capito il capogruppo dell'opposizione hanno o ci
Perché il governo c'era la parlando ma invece io voglio dire che da quando scattata questa crisi in Medio Oriente in Iran alla mentre al centro dalla signora
Le notizie sulle a farlo appunto né lunedì mattina sull'iniziativa
La maggioranza
Il misto tra inviso prendono altri subito urgentemente alle Commissioni riunite poi sempre su impulso dal governo scacciate le comunicasse unitariamente di progetto giovedì
E poi il le opposizioni hanno chiesto la presenza del Presidente del Consiglio Sender con Silvio in spirito di collaborazione leale nei confronti del Parlamento e delle opposizioni in particolare
Ha trovato nella sua agenda la possibilità di accorpare le da comunicazione sul subito per cui quello della la scelta di buon senso perché ognuno di noi sa perfettamente che il Consiglio europeo di questo che cos'altro dorma parlante
Una crisi mediorientale questo che era un gesto di collaborazione di buonsenso ancora una volta è oggetto di una interpretazione strumentale francamente perché respingiamo al mittente c'è c'era la volontà almeno parte nostra di lavorare meno del nel metodo vicolo del merito
In collaborazione con la Commissione un momento di grave crisi internazionale meno ci potrà essere una colonna sul fatto
Tutti tendiamo cerchiamo
Di essere collaborativi e poi ci divideremo nel merito almeno riconoscerò discoli dal precedente consiglio in compenso difficilissimo in cui la gente è fittissima che sembrerebbe il più presto possibile in Parlamento come chiedevano cornice neanche questo va bene perché è vicino comunque inventare una polemica comunque chiedere qualcosa in più
E l'undici maggio il diciotto Paul diciotto mostra cinquanta e venticinque avanti così però che questo non sia giusto questo nucleo passi onore all'opposizione euro o scovare argomenti Cherie su cui dibattere
Musei non è stato facile trovare questa data
Immaginare la complessità del momento internazionale impenetrabile silente è richiesta noi l'abbiamo cercato io personalmente ho lavorato per questa soluzione invece concerne la voce insolita c'è insomma
Esaltava esalta il ruolo del parlamento e viene incontro alle richieste delle funzione ma poco registro che anche il buonsenso la collaborazione con l'avevamo disposta abbiamo cercato di dimostrare ancora una volta vengono usate Instrumental
Grazie no bisognerà un altro non funzionano mai negavano massificazione mai se la migratore presidente
Mi sospende per andare alla Camera in questo caso colpa del migrazione scritto machismo
Dibattito generale resti del corpo la ristorazione di Nabucodonosor versi sì ci saranno risoluzioni
Sì ed è un miracolo che nessuna di loro avevano però secondo me è possibile produceva signor consiglio su come sia possibile fare sono due le soluzioni
Va in un mondo citato io conoscevo nel valutare l'accusa che si può fare è una cosa questa verifica documenti o
Aggiunge mostruoso ora perché il Consiglio europeo parlerà di eran ma non solo rigenerato degli Bobo dovrà esserci sì una cosa quindi è un'ipotesi in campo staccati chiese ma una cosa gli studenti se il diciotto si ritorna un'altra volta in Parlamento si rifà un'altra comunicazione
No ma dal nuovo socio con una in campo ok a allora non cioè seria si riunisce dopo di che allora ok va bene le opposizioni prima hanno detto almeno così dicono tante cose però e meglio a starsene in questo io non voglio fare oggi offrono come o fantasia e come stanno in questo modo le opposizioni non Ciriani
Hanno chiesto di anticipare presto possibile il dibattito sulla questione meticcia un mediocre iraniana
Poi spara contro il presidente al quale però avendo una marea di impegno ha chiesto di fare l'undici e non mi impiccio
Caro propose questa crisi continua peggiore o migliore o comunque ci sono delle cose molto importante riferire al Parlamento sempre possibile insieme utilizzabile della sente sotto male ma non diciotto un'altra data che e poi dovremo insieme questo è il dato cioè il parlamento e al centro dall'agenda politica un momento di grave crisi internazionale stiamo cercando di lavorare insieme almeno permette Cenacolo sulle date
Comprendendo i problemi che abbiamo tutti e il Presidente del Consiglio stiamo cercando lo conosce realmente almeno sul metodo però anche su questo si cerca di fare polemica la cosa mi dispiace ma non è certamente colpa
Grazie grazie grazie grazie signor ministro

