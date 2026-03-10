Registrazione video di "La Conferenza dei Capigruppo al Senato della Repubblica sul dibattito di domani con la Premier. Dichiarazioni di Francesco Boccia, Raffaella Paita, Luca Pirondini, Tino Magni, Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Luca Ciriani", registrato a Roma martedì 10 marzo 2026 alle 14:53.



Sono intervenuti: Lanfranco Palazzolo (corrispondente di Radio Radicale dalla Camera dei Deputati), Tino Magni (senatore e presidente del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato della Repubblica), Luca Pirondini (senatore e presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato della …

Repubblica, MoVimento 5 Stelle), Lucio Malan (senatore e presidente del Gruppo di Fratelli d'Italia al Senato della Repubblica), Maurizio Gasparri (senatore e presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Francesco Boccia (senatore e presidente del Gruppo del Partito Democratico al Senato della Repubblica), Raffaella Paita (senatore e presidente del Gruppo di Italia Viva al Senato della Repubblica), Luca Ciriani (ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fratelli d'Italia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Benzina, Centro, Consiglio Europeo, Crosetto, Destra, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Gasolio, Governo, Guerra, Iran, Italia, Medio Oriente, Meloni, Ministeri, Parlamento, Partiti, Polemiche, Politica, Prezzi, Senato, Sinistra, Tajani, Unione Europea, Urso.



La registrazione video ha una durata di 29 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

