Saluti Giuseppina Mussari.



Coordina Andrea Ciampani.



Intervengono Ester Capuzzo, Maria Pia Critelli, Riccardo Piccioni.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Laura Fournier Finocchiaro "Donne combattenti nell'Italia del Risorgimento. Un percorso illustrato tra Italia e Francia" (Tab edizioni, 2025)", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:00.



Dibattito organizzato da Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma.



Sono intervenuti: Giuseppina Mussari (direttrice della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma), Andrea Ciampani …

(professore ordinario di Storia contemporanea presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA)), Ester Capuzzo (professoressa ordinaria di Storia contemporanea presso Sapienza Università di Roma).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 28 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci