12 MAR 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "Donne combattenti nell'Italia del Risorgimento. Un percorso illustrato tra Italia e Francia" di Laura Fournier-Finocchiaro

DIBATTITO | - Roma - 17:00 Durata: 1 ora 33 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
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Saluti Giuseppina Mussari.

Coordina Andrea Ciampani.

Intervengono Ester Capuzzo, Maria Pia Critelli, Riccardo Piccioni.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Donne combattenti nell'Italia del Risorgimento. Un percorso illustrato tra Italia e Francia" di Laura Fournier-Finocchiaro", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:00.

Dibattito organizzato da Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 33 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Iniziamo per allora iniziamo direi buon pomeriggio a tutte e tutti introduco con molto piacere la presentazione del volume di Laura Fournier Finocchiaro donne combattenti nell'Italia del Risorgimento un percorso illustrato tra Italia e Francia pubblicato da Hattab Edizioni nel due mila venticinque
è un ricco catalogo che propone un'indagine rigorosa innovativa sul contributo femminile ai processi risorgimentali
Valorizzato da un percorso illustrato che intreccia prospettive italiane e francesi
Nella nel volume sono schedate accuratamente una un consistente numero di immagini sono tutte le schede sono corredate dalle relative punto immagini e inoltre anche arricchito da una bibliografia critica e quest'opera quindi ampia la storiografia attraverso uno sguardo sull'iconografia
Che ha descritto la militarizzazione femminile
Che viene anche analizzata nel nelle sue ambiguità di interpretazione nelle nelle quali insomma la percezione delle donne combattenti in generale il motivo della violenza femminile spesso come dire vista in tono ironico quindi per certi versi sminuita ampi rispetto a quella maschile perché considerata innaturale pericolosa
Nella al tavolo questa sera a discutere diciamo analizzare quest'opera abbiamo i relatori che saluto e ringrazio Ester Capuzzo
Professore straordinario di Storia contemporanea presso la Università Sapienza di Roma Maria che a criticare di bibliotecaria già responsabile della sezione con dicono grafici di questa biblioteca sulla nostra collega e Riccardo Piccioni docente di Storia contemporanea presso l'Università di Macerata a coordinare e a moderare la presentazione il professore andrà a Ciampi pani ordinario di Storia contemporanea all'Università LUMSA di Roma
è presente in sala e potrà intervenire anche l'autrice lavora forme Finocchiaro che professoressa ordinaria di italianistica presso l'università tre no global pronto
Ringrazio quindi tutti gli intervenuti ringrazio poi presenti insana e coloro che sono invece collegati on line anche per la costanza con la quale seguite le iniziative della biblioteca e lascio la parola al professor Centanni prego professore
Grazie mille io ringrazio veramente di cuore
Direttrice della Biblioteca di storia moderna e contemporanea Giuseppina Stari
Questo un uovo importante per la cultura umana cuoco importante per gli studiosi che hanno la possibilità questa bellissima sede di gli
A studiare e credo tutti quelli che sono qui a questo tavolo hanno usufruito
Di questa opportunità di studio in questa bellissima di più
Come è stato detto noi oggi presentiamo questo volume di Laura fornì Finocchiaro che oltre a essere una professoressa come è stato detto
Dell'unicità di Grenoble altre è anche la segretaria del gruppo estero dell'istituto del Risorgimento per la Storia del Risorgimento italiano che in Francia si è dotata di una sua associazione
Se Fini
Appunto la società di studi francesi sul Risorgimento italiano quindi svolgimento italiano
Non è diciamo qualcosa che del piccolo orticello italiano ma che è oggetto di studi in tutta Europa è questo solamente ci fa molto piacere e libero
Appunto è un libro che si intitola donne combattenti nell'Italia del Risorgimento
Donne combattenti Italia del Risorgimento un percorso illustrato tra Italia e Francia quindi c'è questa dimensione che arricchisce questa riflessione di comparazione non facile rischiosi sanno bene quanto è difficile
Comparare un libro che ha avuto il sostegno l'Agenzia nazionale della ricerca francese
E che è pubblicato a Roma quindi chi volesse acquisire questo volume può farlo perché col pubblicato
A Roma
è stato già detto il contenuto poi qui abbiamo dei colleghi che sapranno entrare nel merito voglio voglio solo ricordare questa
Volevo brevissimamente due questioni innanzitutto si tratta di rappresentazione
Questo il tema che mi mi piace osservare la rappresentazione della militarizzazione femminile come dunque viene rappresentata nel non la realtà ma la realtà rappresenta e poi questa differenza tra le immagini propagandistiche che possono essere a favore o avverse
A questa presenza femminile anche questo è molto interessante diciamo che abbiamo avuto punto piacere di leggerlo ma anche di ascoltare una relazione le a Perugia che in qualche maniera chiamava alcuni di questi temi
E poi
La caricatura satirica ecco sulla caricati dalla stazza tipica solo due parole per dire che anche la LUMSA stiamo facendo un percorso di studi sulla satira politica c'è qui qualche giovane studioso che va per questa strada e dunque per noi
Di particolare interesse questo anche questo profilo sulle caricature della donna in armi
A partire dal topos de il mondo alla rovescia ecco perché non è che il mondo alla rovescia una quota che hanno scoperto sì ancora diciamo appunto
Topos su cui insolito torna più volte l'ultima questione che vorrei dire prima di dare la parola appunto relatori
La contestualizzazione cioè il lavoro che ha fatto lavora fu niente Finocchiaro perdi collocare queste rappresentazioni queste immagini e queste caricature nel contesto perché senza il contesto
Correggetemi se credo l'immagine da solo non parla soprattutto l'immagine satirica o meglio parla ma c'ho bisogno lo sforzo di comprendere o come oggi la satira politica fuori contesto far riflettere diciamo unico sorridere ma neanche riflette l'invidia stare sempre soprattutto in questo in questa cornice
Dimensione dell'immagine Papp collocata in contesti
Il lavoro su come tutti i documenti del re tre fonti vanno collocati in un contesto in e Laura fa questo questura bene ma più di me potrà dire
Ester Capuzzo qui a cui do subito la parola per il primo intervento del nostro incontro
Relatore grazie
Grazie Andrea
Buona sera
Tutte tutti e grazie anche a Laura Fogli e Finocchiaro vera averci offerto l'occasione per riflettere su quella che è la collocazione della donna
Nell'ambito di un periodo cronologico ben definito che è quello che va dalla fine del Settecento da cui parte questo libro sino all'Ottocento inoltrato
è un libro che come ci ha ricordato Andrea Ciampa anni segue le scansioni temporali del riso del nostro Risorgimento raffrontando le ha momenti importanti della storia francese e dicevo è un libro che colloca le donne
In una condizione che generalmente non è molto presa in considerazione dagli studiosi
Che quella delle donne in armi delle donne combattenti delle donne che militano che trovano diciamo una loro prima presenza appunto a partire dalla rivoluzione del Settecento mille settecentottantanove poi ancora nella triennio un repubblicano nella penisola italiana e poi a partire appunto dalle varie cadenze temporali del Risorgimento
è stato già detto quale è stata la scelta metodologica operata da Laura forni pere questo libro e cioè quello di cogliere attraverso tutta una serie di materiali iconografici quella che è la rappresentazione della donna in armi nella contesto storico che abbiamo richiamato
E che è una scelta particolarmente interessante perché non solo esalta o deprime la figura femminile asseconda diciamo dei momenti e delle rappresentazioni ma accoglie anche la mancanza di rappresentazioni
In contesti in cui le donne invece sono combattenti e e Laura fogne lo mette bene in evidenza con riferimento sin da subito nel libro alla figura di Eleonora Fonseca Pimentel che pure nel corso della Repubblica napoletana del mille settecentonovantanove aveva partecipato ai fatti d'armi
In un battaglione diciamo femminile di donne repubblicane durante l'assalto a Castel Sant'Elmo
Fonti scritte dicono questo ma non c'è alcuna rappresentazione iconografica
Di questa eroina napoletana che la ritragga in questo mondo oppure ci sono rappresentazioni
Di donne che combattono soprattutto con riferimento al quarantotto che è uno dei momenti clou non solo del nostro Risorgimento ma anche della partecipazione femminile in armi ecco le due rovine quelle che tutti conosciamo
Che sono Anita Garibaldi e Cristina di Belgiojoso
Non vengono se non in maniera
Molto spesso Silva agli eventi rappresentati in armi
Questa verrà per Anita nel monumento al Gianicolo che tutti conosciamo nel trentadue e poi per Colomba Antonietti porsi soltanto più tardi in occasione del cinquantenario dell'unificazione nazionale quando il suo busto verrà inserito nel mille novecentoundici nella passeggiata al Gianicolo insieme agli altri garibaldini uomini poi ci sono delle
Dei riferimenti che sono molto interessanti questo libro estremamente interessante per la non solo per la cultura artistica ma anche diciamo dal punto di vista di un approccio visuali
Alle e rovine del Risorgimento più o meno note
Si possono fare due di cogliere due riferimenti a quelli che sono i è polli della libertà italiana nel quarantotto quarantanove da una parte la Repubblica veneta di manine dall'altra la Repubblica romana del quaranta
A Venezia si forma una battaglione di donna un raggruppamento di donne che sono le crociate venete che vengono raccolte dalla moglie di Gustavo Modena Giulia
Catalane che vengono ritratte con una divisa che è composta da pantaloni quindi si accetta che le donne possano combattere però c'è una sorta di correzione perché sopra questi pantaloni
C'è una gonna molto ampia che li copre in massima parte ma ancora più interessante secondo me
è è l'immagine che viene riportata di alcune reclute della guardia civile che con riferimento alla Repubblica Romana indossano Hill abito tradizionale dei Paesi da cui prove
Con un che sono tutta una serie di allora piccoli paesi posti a è questa e a sud di Roma come Tivoli Cerbara
Nettuno Albano Sonnino e al di là diciamo della rappresentazione con quello che ha il vestito
Di quelle con oltre stiano lì pacchia né
Questa immagine attesta anche la mobilitazione delle donne dei centri minori che vengono quindi coinvolti largamente nell'esperienza
Repubblica no
Le cose da dire sono tante e quindi forse
Cerco di concentrarle e
Prima Andrea champagne e ha parlato della rappresentazione satirica e caricaturale delle donne che viene effettuata proprio nel quarantotto no in Francia durante la rivoluzione di febbraio ci sono
Legionarie vesuviane no sono queste donne che hanno questa definizione probabilmente per la veemenza nei compartimenti e nel loro atteggiamenti che richiama la fu così taglia diciamo delle
Eruzioni vulcaniche
Questo impeto femminile si traduce in un solo nei combattimenti ma anche nelle richieste che vengono avanzate di emancipazione
E che portano a raffigurare l come avviene in diversi casi
Da un punto di vista di quelli che sono i loro atteggiamenti i loro costumi morali quindi vengono rappresentata in maniera lasciva e quasi due ed è appunto quello che richiamava prima Andrea champagne il mondo alla rovescia cioè l'inversione dei ruoli
Che naturalmente non può fare altro che mettere paura perché l'inversione dei ruoli che determina una sorta di di utilizzazione
Delle donne minaccia la a virilità maschile e quindi mette in pericolo la nazione e può portare a una ridefinizione delle relazioni di potere
Tra i sessi di qui la caricatura che serve a deprimere questo potenziale diciamo
Femminile e soprattutto questo potenziale femminile di rivendicazione e di emancipazione e di cittadinanza vignette satiriche si sono anche Lina Italia che vengono prodotte da un giornale satirico o molto famoso a Roma che ai la Pasquino dove si vede che donne questo accadrà un po'più tardi sessanta le donne che si arruolano
E gli uomini che invece siccome le donne non sanno più a casa sono costretti a dedicarsi alle faccende domestiche e alle
Dei figli
E queste vignette
E mettono in atto con la ridicolizza azione della sesso
Debole
Così come altre immagini non satiriche quando coprono le donne
Aggiungendo alle gonne le gonne ai pantaloni oppure rappresentando le diverse e rovine
Non in ambito da combattimento ma con un abito elegante circa no di Releasing minimizzare nuovamente le donne di spingerle in uno spazio muliebre
Questa rappresentazione satirica delle donne
Serve quindi anche a svilire quello che è l'ora porto alla causa
Rivoluzionaria che non è soltanto un apporto materiale c'è un rapporto che si traduce nei combattimenti a cui partecipano pistole alla mano
O anche
Utilizzando i cannoni come fanno alcune grazie mille ottocentosessanta la famosa Peppa la cannoniera
A Catania
Per dire oppure una donna
Milanese Battistoni sassi
Ma anche servono a comprimere quelli che sono i valori che queste donne manifestano
Combattendo e cioè il coraggio e l'Audace che per la mentalità dell'epoca non possono essere ritenuti appannaggio delle virtù muliebre
Ci sono anche affianco alle rappresentazioni delle
Bah dei battaglioni diciamo femminili o delle singole donne combattenti
Anche le raffigurazioni allegoriche della nazione che Laura Fournier prende in esame anche con riferimento
All'Italia e alla alla Francia a partire proprio dall'età rivoluzionaria e per quanto riguarda diciamo la situazione italiana partire dalle tante della restaurazione in poi
Se nel periodo precedente
L'Italia come peraltro era stata anche la Francia era rappresentata da una donna con tutti gli attributi
Bellissimo adesso invece l'Italia è una donna che piange
è una donna che piange perché questa è l'immagine che può essere maggiormente evocativa
Della nazione afflitta cioè della nazione che non è libera e che
Auspica a
Tutto la fine della dominio straniero è Laura Fournier richiamai bellissimi quadri di
Aiazzi diversi quadri viarie se che hanno una forte carica diciamo
Emotiva e con la meditazione del mille ottocentoquarantuno ottocentocinquantuno scusate che poi sarà intitolato d'Italia del mille ottocentoquarantotto l'Italia diventa bella e perduta
Secondo i noti darci del Nabucco no che definiscono quello che al clima politico culturale
Dell'epoca
Poi ci sono altri richiami in queste rappresentazioni iconografiche
Per esempio riemerge l'uso del mito delle Amazzoni che c'è già nel periodo rivoluzionario in Francia continua poi nell'Ottocento
Ma questa riesumazione di donne combattenti
Non è solo mitologica perché trae linfa anche da tutta una serie di figure di eroina storiche come ad esempio Giovanna d'Arco protagonista peraltro dell'omonima operativi di come Marzia degli Ubaldini
Che aveva difeso cessare ma nella
Tardo Medioevo Contri forlivesi e poi c'è una figura che forse più nota
Di Marzia degli Ubaldini casta mira ad Ancona
Che è una figura estremamente importante a mio avviso perché ha una figura che percorre tutta la storia italiana tanto da essere additata nel mille novecento quaranta da Luigi Federzoni come un modello per le donne fasciste nel momento in cui esalta
La figura di una delle partecipanti alla marcia su Roma che a Raines Donati che viene paragonata appunto all'eroina
Anconetana
Le donne sono poi presenti nella seconda da guerra di indipendenza in funzioni potremmo dire di ausiliarietà come vivandiere locandiere e infermiere poi ci sono nella spedizione dei Mille
Prima fra tutti la moglie di Crispi che però non viene mai rappresentata accomuna garibaldina combattente ma più come una signora borghese elegante
E poi ancora si arriva alle altre cadenza
Risorgimentali la terza guerra di indipendenza Borgo San Gemini ferrarese che combatté per la libertà del Veneto e una
Donna che conosciamo tutti qui a Roma che Giuditta Tavani Arquati morta per la difesa della di fisso agli anni ha
E anche qui se la prima è rappresentata Comuna combattendo
La seconda invece è rappresentata come
Una donna elegante con una lettera in mano
Che tipico della ritrattistica
Theta moderna delle pur pure romane
E e e quindi abbiamo questa un caso tipico di Rishear minimizzazione di una donna combattendo
A
Quand'è però che cambia la rassicurazione femminile Laura Fournier lo mette bene in evidenza
Quando cominciano a essere
Raffigurate
Le brigatiste
Cioè le donne che parteciparono alla
L'ottava
Nel Mezzogiorno
Contro l'esercito italiano
E questo è un caso estremamente interessante perché c'è addirittura l'uso ce lo dice Laura Fournier di moderne
E che assumono tutta una serie di poste con cui vengono rappresentate che hanno diciamo un obiettivo preciso
Forse in un primo momento è che quello di rendere diciamo il fenomeno del brigantaggio quasi un fenomeno al tardo romantico in realtà però poi
Non sarà così perché queste donne in questa fase vengono ancora replica tesse rappresentate come donne in armi ma anche presentano tutta una serie di elementi della femminilità come la collana
A grandi grossi di corallo rosso
Come l'acconciatura tradizionale o il cappello oppure come le boccole all'orecchio
Cioè i tipici orecchini del
La situazione cambia quando vengono scattate alle brigante estende dovute come venivano definite allora
In maniera molto più spregiativo affetto donne di malaffare
Vengono appunto ritratte
Dai fotografi una volta arrestato e nelle carceri
E qui la situazione cambia perché le donne
Vengono ritratte con i pantaloni e con tutti diciamo gli accessori i propri dell'abbigliamento maschile che portavano perché perché si vuole dimostrare che sono delle devianti
Perché sono animati da un'eccessiva
Virilità e perché le si vuole criminalizzare in quanto dei briganti sei
Alterano non solo l'ordine politico costituito Malta erano anche l'ordine morale perché molto spesso intrecciano
A rapporti more uxorio colonna gli uomini della banda spesso diventano le donne del capo diciamo per per così dire no ci sono degli esempi che Laura richiamo come richiama come quelli di Filomena Pennacchio o di Michelina discese sono donne che sfidano di scambi sociali e sulle quali ricade un doppio stigma sia di carattere politico si appunto di carattere sociale e la povera Michelina vicenza aree viene ritratta
Dopo che le è stata fatta un'autopsia ed è stato scoperto che è incinta di quattro mesi
Viene fotografata nuda
A mezzo busto con il molto mute tumefatto e viene inserita nell'album dei delinquenti di Cesare Lombroso e questa è una diciamo figura
Che
Subisce potremmo dire un doppio vilipendio sia fisico che morale e poi il volume sì con si conclude
Con il richiamo alla rappresentazione di un'altra categoria di donne che sono le comunali de che le cosiddette petroliere sulle donne incendiarie no sulle quali si appuntano registrati della borghesia
Reazionaria e che diventa non diciamo una sorta di novelle streghe medievali a parte diciamo
La Virgin Eurostar della rivoluzione che poi sarà deportata in Nuova Caledonia
Perché questo libro qual è il senso di questo tipo però
Che ho libero estremamente interessante godibilissimo anche per tutte
Immagini che vengono pubblicate che sono ben centoquarantuno e quindi Laura deve aver fatto un lavoro di ricerca estremamente
Lungo
Importante è quello di aver contribuito a restituire alla storia un altro tassello della reso senza femminile in un momento di grandi trasformazioni
Politiche e nazionale
E soprattutto è una volume e io credo che
Abbia avuto alcun altro fine
E mi fa piacere che sia stato presentato diciamo lasso di tempo che è un po'l'onda lunga della giornata della donna che c'è stata domenica scorsa no
Trascorsi pochi giorni perché ha un volume che in un certo qual senso
Circa di
Mettere
In una situazione
Di
Il superamento quello che è stato il processo di denigrazione e di negazione che allungo a caratterizzato la vicenda femminile
Nei nostri Paesi tanto in in Francia quando grazie grazie a
Grazie mille in questa è veramente
L'aspetto più situazioni
Ovviamente perché forse meglio di così come introduzione non poteva non poteva essere volevo solo sottolineare due cose mi stimola ricorda di quello che ha detto
Capuzzo e che mi sembra come ho letto io l'importanza dei tempi
Il tempo cioè l'iter non è che tutto uguale
Tutto qua cambiano i tempi cambiano tempi le percezioni nella realtà percezione la realtà
La seconda cosa subito ultima questioni interne sollevato cioè
Io credo che questo volume sia un caso virtuoso
Di non restringere gli studi sulle donne in un in detto storiografico ma di collocarlo dentro il tempo intuite cioè non non qualcosa di chiuso Mart in cui le la le donne vengono ricollocate in una realtà storica di cui sono protagoniste
E di cui spesso non non sono state adeguatamente
Che se non unicamente se non retoricamente mi chiamate mi piace qui entriamo proprio nel nel merito nel merito attraverso una fonte del tutto particolare e rara perché appunto costa fatica fare questo lavoro e quindi è raro che delle persone si si impegna a fare questi lavori ma soprattutto ripeto nel tempo collocarle nel tempo
Non foglio alte
Questo mi sembra un valore importantissimo lo dico anche
In margine a una ricerca sto facendo su quarantatré quarantaquattro in cui punto redazioni si spiega molto perché il ruolo delle donne in questo periodo e si spiega perché per l'Italia imprescindibile quarantasei concedere
Ora che siamo nella concessione
Che che leggendo questo libro
Per file nascosti in giardino questo libero io ho sentito un senso di continuità c'è questo libro non termina Juan ma continua
Prendendo altre strade assolutamente sì c'è una continuità che ha lunghe radici
Per noi molto molto molto interessante ma adesso dò la parola appunto a Maria Pia vitelli che credo abbia anche lì davanti al computer una possibilità di consentire a tutti noi di vedere commentare alcune immagini
E la ringrazio dal titolo perché qui un'esperta di queste cose e quindi grazie grazie duetti e grazie sempre più
Laurea che mi ha chiesto
Tempo fatta andrebbe detto che
Mi era piaciuto moltissimo e libero di presentarlo lo presento in quella che è stata appena nella mia biblioteca dove ho lavorato anche molto sulle immagini e quindi o accumulato tantissima memoria missiva delle donne combattenti
Anche perché sono d'accordo con dette Burke fittizie che gli storici sono sempre stati pigri perché hanno avuto difficoltà a rapportarsi
L'immagine hanno perquisito i documenti scritti perché le immagini metto no in evidenza dei livelli di esperienza
Diversi rispetto alla parolaia il documento hostess ho scelto per le iniziative un'immagine che ormai è emblematica della di di come la donna sia fosse entrata già diciamo tempi non sospetti stiamo alla fine del Settecento
E avesse fatto una carriera anche se bisogna dire che chiaramente
Era una donna che si era travestita da uomo anzi aveva preso il posto del fratello che avrebbe dovuto andare a Vienna a studiare all'Accademia militare il fratello si era dimostrato durante il viaggio
Abbastanza e timoroso e lei che per motivi di
Sicurezza soprattutto si spera istigazione del padre si era vestita da uomo prende il posto del fratello e inizia questa carriera nell'armata austriaca che la porterà ad avere anche dei ruoli importanti ed è
Diciamo una caratteristica della del suo essere
Cosciente del del ruolo che aveva perché quando il padre in un certo senso tradisce la la figlia e mandato delle lettere in cui afferma che in realtà si trattava di un uomo di una donna lei partecipa alle ultime battaglie e poi approfittando della pace di fine mille torna nella sua città e poi sposa il uno che faceva parte della guardia della scorta
Del presidente della Repubblica Inter nella Prima Repubblica italiana
Questa invece è un'immagine che ho scelto perché è sintetizza forse quello che
Quando si parla di armi di donne o di d'ogni in armi nel quarantotto a Mila no le donne entrano prepotentemente sulla scena pubblica
Costanza D'Azeglio nel suo e souvenir ricorda che molte donne
Combattono con quelle che erano proprio le armi che una si trovava dentro casa cioè le tegole impatto nell'acqua bollente il livello esteriore no
E poi alcune di loro sfioravano la possibilità sparavano anche con le pistole o partecipavano alla costruzione delle barricate e infatti anche Monti che ha scritto un volume sulle Cinque giornate di Milano ricorda che molte di queste ragazze
Perirono proprio perché colpite nella costruzione delle barricate
Ma le figure emblematiche del quarantotto milanese sono Giuseppina Lazzeroni e lui già Battistotti Sassi
Perché la Battistotti Sassi uscì nei primi giorni del combattimento
Vestita da donna e riuscì a prendere la pistola a un soldato e grazie a quella pistola prese posizione prigionieri dei soldati austriaci dopodiché decise di vestirsi da uomo quindi si vestì da fuciliere e partecipo
Alle Cinque giornate di Milano Colaninno una bravura tale ed una conduzione nelle mail negli scontri tale che lei era capo di cento uomini che combattevano a Milano
E interessante notare che l'articolo sul mondo illustrato di un giornalista Cicconi
Accompagna questa arditezza e questo coraggio che avevano avuto queste donne nel combattimento ancora a descriverne comunque come belle dal candore verginale e quindi dal fatto che in loro
Si fosse diffuso questo candore verginale con l'ardore tipico dei sentimenti maschi
Sempre nel quarantotto
Ci sono moltissime litografie moltissimi disegni che hanno non più come protagonista un singolo personaggio perché la folla entra prepotentemente nella scena pubblica e quindi facendo un gran attenzione alle immagini si trovano molto spesso anche dei riferimenti alle donne che magari avevano dato inizio
A delle azioni di combattimento come nel fatto cosiddetto della Montagnola dove possiamo notare in basso in una donna di spalle
Con accanto un bambino che ha una spada
A volte quest'immagine invece viene è riprodotta senza la figura del bambino campo e anche su questo
Si potrebbero
Diciamo
Parla si potrebbe parlare della presenza o meno anche di i bambini come per esempio durante la Repubblica Romana e molti litografie che raffigura no i bambini e le donne che si precipitano sulle bombe con degli stracci bagnati o del fango per spegnere la miccia
Nel il dodici gennaio del quarantotto inizia la rivoluzione a Palermo gli storici hanno parlato moltissimo delle Amazzoni che el dodici gennaio del quarantotto
Conducono qui siamo vicino alla cattedrale di Palermo la folla in questo caso è probabile che la figura femminile ritratta
Sia la figura di Santa Miloro che era una sarta ma chiedeva visto che mancava una bandiera perché addosso arsura Cannes erano stati messi tre stracci dei colori chiaramente della bandiera e lei invece tanto diciamo Cuccia una bandiera ed era un atto Tribolo azionario soprattutto perché poi questa bandiera serbe dal segno e di incitamento per andare all'assalto e contro le truppe borboniche ed è interessante notare che la bandiera della rivoluzione siciliana quindi siamo nel gennaio del quarantotto e la prima bandiera
Che viene esposta nel sul Campidoglio a Roma il tre il quattro febbraio del mille ottocentoquarantotto alla prima bandiera italiana
Che cioè sul Campidoglio a Roma e la bandiera siciliana per cui il tricolore all'emblema dell'attività che ha
Questa e un'altra immagine che si riferisce alla rivoluzione siciliana e una donna che si chiamava rossa Donato era una tosse attrice di cani quindi una donna lunghissima condizione sociale
Che per otto giorni spettri vicino a un cannone arrugginito perché era legata a la a un certo Lanzetta che era quello che poi portava avanti diciamo questo carretto su cui era
è stato
Affisso col mondo delle funi in questo cammino
Dopo la rivoluzione fu arrestata fu torturata soltanto dopo l'unità d'Italia ebbe
Piccolo sostentamento
Questa invece la figura emblematica delle donne della Repubblica romana anche se in questo caso si riferisce ancora alle sue esperienze in Sud America e una immagine
Che da diciamo di Anita Garibaldi l'immagine della donna combattente che incitati marinai all'azione
La mia immagine che
Contribuisce alla Mito della donna combattente e del sacrificio della donna combattente perché sappiamo tutti che poi Anita muore
Seguendo Garibaldi
Perché voleva raggiungere la Repubblica di Venezia negli ultimi giorni
Questa e molto probabilmente invece un'immagine di una donna col costume all'italiana in cui si è visto
Raffigurata Cristina di Belgiojoso è un'immagine della donna italiana che ha la bandiera con cui anche Giulia Modena aveva preceduto la crociata dei condoni che del Friuli andava verso i campi di battaglia come altre donne che erano sempre portatrici ordini vessilli o erano costruirlo
Cavallo è di anni indicare a incitare i contadini alla rivolta
Questa donna a un costume che era così detto il costume all'italiana perché già dal mille ottocentoquarantasette
Sì ci si oppone alle stoffe che erano alle stoffe che arrivavano dalla Bohème dalla Germania e quindi si privilegia il velluto che era un
Fabbricato a Vasto o comunque in fabbriche italiane ed è un motivo ricorrente questo dell'opposizione alle stoffe che poi dopo la fine della Repubblica romana
Torneranno nell'opposizione a tutto quello che arrivava come moda da Parigi e si afferma che la donna romana anche se era finita la Repubblica romana avrebbe dovuto continuare comunque
A il nonno seguire le mode d'Oltralpe perché erano state nel Monday del di di coloro che avevano poi
Portato alla fine la Repubblica romana
Altra immagine di una combattente quella di Colomba Antonietti Colomba Antonietti una delle donne e di cui parla anche il Monitore Romano perché il tredici giugno quando viene colpita vicino Porta San Pancrazio vicino al marito il Monitore pubblicherà subito un un suo diciamo una specie di encomio nel martirologio della libertà italiana io l'ho portato in fotocopia
Ed è finisce molto interessante che dice francesi sì italiani non si batte fino non si battono bastino le nostre donne a insegnargli il rispetto dovuto al nome e al valore romano fatte il fuoco barbari ma inchinato Colomba Antonietti era stata già nel mille ottocentoquarantotto al seguito del marito nella guerra d'indipendenza e lo aveva seguito nel Nord poi una volta che era stata proclamata la Repubblica romana c'era bisogno di difendere la Repubblica romana sempre con una divisa militare del marito era arrivata a Roma e aveva combattuto
Insieme ad altre donne perché nella
Nel diciamo nell'Elenco dei morti e dei feriti per Roma ci sono tra le donne morte per la difesa di Roma cessa di Orsola da Foligno Marta Della Vedova che muore anche lei a San Pancrazio nobile Anastasi abbia matrice e Valenzi Teresa da Roma
Queste sono le donne che sono morte combattendo per la difesa della Repubblica Romana
Ma dopo che finisce la Repubblica romana è chiaro che e tutto quello che poteva essere definito eroismo viene definito invece come
Con Montermini che chiaramente dispregiativi per cui l'infermiera per feriti che viene raffigurata nel grande riunione che viene pubblicato dalla fine del quarantanove ma probabilmente anche i limiti del cinquanta per ci sono delle degli scritti che riguardano alla realtà del cinquanta vi è raffigurata molto probabilmente Cristina del Trivulzio di Belgioioso che era stata diciamo l'anima della commissione per le ambulanze del soccorso a tutti i feriti dando una prova di
Imparzialità verso chiunque fosse militare il ferito perché le donne romane curava no anche i soldati francesi che erano feriti qui viene raffigurata con i capelli raccolti all'indietro con una rosa Colaninno le la la il corpetto abbassato sulle spalle e poi o con una questo con un asciugamano in mano quindi da infermiera però Colaninno un pugnale
Alla cintura e con la pistola nell'altra mano
A il questa è una raffigurazione di Gerolamo Induno al famoso pittore del della Repubblica romana detto anche il pittore dell'erba che ne tate perché era stato colpito da ventisette baionetta te ed era rimasto comunque
Vivo nonostante tutto
Sulla sulla falsariga di tutti quelli che erano stati suoi schizzi di segni che aveva tracciato durante l'esperienza da combattente ma anche da pittore durante la Repubblica Romana dipinge questo quadro in cui c'è una Colomba Antonietti assolutamente diversa
Da quella che invece noi sappiamo essere una donna in uniforme maschile
E e che sappiamo anche dalla dalle dalle dal cronaca che ne fa anche imbonitore romano e dalla lista
Dei feriti che era stata colpita da un colpo di cannone e probabilmente le aveva reciso l'arteria femorale
Invece qui è raffigurata quasi come se fosse stata colpita come tutti gli eroi in petto
E de raffigurata in abiti femminili
Ora secondo me a questa mia idea che ho espresso anche io ho scritto e raffigurate in abiti femminili perché essendo uno avesse raffigurato un soldato con i capelli corti come gli aveva Colomba Antonietti già da quarantotto condivisa
Da militare e chiaro che nessuno avrebbe pensato che sì dei trattava in realtà della raffigurazione di un'eroina
Questa invece è un'immagine su cui io ho ipotizzato
Che la persona viene raffigurata sulle rovine dell'Aranciera di villa Borghese
Sia una donna questa è una fotografia che conservata nel nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea e una delle quarantadue foto possiede la biblioteca e fa parte del primo reportage di guerra al mondo su una guerra perché il fotografo e pittore Stefano letti durante il mille ottocentoquarantanove che segue a Roma il primo e portarci piccole
Se osserviamo con attenzione questa figura
A dei tratti che nonno sembrano quelli tipici delle donne che pure letti raffigura in alcune fotografie del reportage perché è una donna che porta il cappello alto all'Ernani al fazzoletto al collo
è probabilmente a una gonna che comunque le permetteva una certa speditezza nel nei movimenti non è la solita gonna con le crinoline e altri che invece con cui invece vengono raffigurate le donne anche in altre fotografie quinti è un'ipotesi però potremmo trattare le potrebbe trattarsi della prima foto di una donna combatte
Comunque vedremo perché
Questa è un'immagine di cui aveva già parlato estere è un'immagine in cui ci sono delle donne con le baionette
In realtà ci sono delle donne che combattono a Roma e Office Petter parla di cinque o sei donne si combattevano nella legione
Ed erano comunque delle donne e in un manoscritto trovata al Museo del Risorgimento vengono citati in questo modo
La moglie del calzolaio Pagliettini vestita l'attira gli ora tra altre donne Garibaldi schermi in Cabilia che ottenne il premio di sua bravura la traduzione del Bertolino sotto il torrione
Erano con lei a combattere la bocci Uta la carabiniera la buccia una la testina e la Garibaldi tutte donne plebea che vomitavano continua e nuovi test questo il modo in cui vengono trattate le donne che combattevano per la Repubblica
Il lavoro che sto cercando di fare è quello di dare un nome alle donne che invece vengono definite soltanto un soprannome un soprannome che e tipico
Non solo della realtà romana perché anche nella rivoluzione di Palermo una donna che combatte viene definita Maria Testa di lana oppure la Capraia perché era una donna
Di condizioni umili sì ma chi pure combatte per la il il per la liberazione dei Borboni anche perché probabilmente aveva avuto due figli che erano stati uccisi
Dalla polizia borbonica
In questo caso siamo di fronte sia delle donne che imbracciano delle armi però molto probabilmente siamo di fronte alla personificazione come già accennato esterni di tutte le guardie civiche beni paesi intorno a Roma
Questo è uno dei tanti modelli che dal quarantotto figurino per donne ed è interessante perché proprio schieramento Piera mi ha passato un documento in cui nel durante diciamo cinquanta nel Ducato di Parma c'è l'istituzione del corpo delle vivandiere e viene definito come deve essere la la veste delle grandi fiere quindi c'è scritto che doveva essere un secondo la moda francese ma
Una tipologia domina esca il che voleva dire che
Con l'ambiguità che c'è di solito rispetto alla figura anche della vivandiera dovevano esserci sia i pantaloni che comunque una giacca che coprisse almeno lungo i fianchi senno fino al ginocchio
Questa è un'immagine che c'era nel volume Laura ed è una volontaria garibaldina che Conte la cui fotografia è conservata
Ma intensa se non sbaglio mentre questa e l'unica immagini che abbiamo di Maria Martini
Giochino della torre
Che è vestita con no la divisa delle Giubbe delle delle guide di Garibaldi
E di cui parla Abba nelle sue memorie lecita proprio dicendo che aveva veduto un ufficiale delle guide camminare lesto lesto lungo la spiaggia senza sciabola proprio una donna
Fianchi esterno bella faceva l'aria da bambina ma si guarda da dietro con la coda dell'occhio così repentini gli ufficiali della Brigata amiche né chiacchieravano
E è una contessa piemontese pietosa come da suore di carità ma si aggiunge che il dottor Di pari era medico garibaldino l'aveva cacciata dalla sua ambulanza quindi l'aveva
Questa è un'altra immagine
Del volumetti cui originali insomma originale nella biblioteca un'immagine che da parte di un album i crociati del set del test del settantuno
In cui le immagini non sono delle litografie ma sono avvenuti albumina e quindi delle fotografie E Sona querelati a mano e incollati insieme a costituire un album i disegni sono di declino faccioni che ho scoperto grazie al volume di Laura
Era un sacerdote che poi invece era diventato massone
è d'era diventato molto probabilmente anche anche anticlericale e una immagine in cui la tex-mex e Reggina
Delle Due Sicilie viene raffigurata come quello di Linda quindi come un personaggio anche questo una donna che combatteva
Tratta dalla Gerusalemme liberata
E per finire Bonino l'ultima immagine è un'immagine Michelina De Cesare
In questo caso però molto probabilmente non siamo di fronte alla vera immagine della briganti Testa che abbiamo visto nell'immagine che fa parte di quelli reperto macabro otto in un grosso ma molto probabilmente di fronte a delle a delle foto fatte in studio che servivano anche ai pittori di genere
Per essere vendute soprattutto per quel pubblico internazionale che veniva a Roma ed era affascinato dagli caratteri pittoresco della campagna romana
E perché era una tradizione quella anche che debba cominciato sopra gli amanti Pinelli quello di Raffi
Figurare i costumi della del della popolazione anche della campagna
Nissim è chiaro che anche questa presentazione descrive una problematica storia cioè quella appunto di
Comprendere come la rappresentazione
Rispecchia anche ci vuole rappresentare la donna in un certo modo in realtà rimase della donna è anche utilizzata chi la rappresenta
Ci cioè non sono alcune bellissime immagini del libro in cui la donna diventa brutta silenziosi vuole dire che è cattiva se diventa bellissima se vuole dire si vuole dire che è brava anche nell'urina eccetera
E e quindi chi rappresenta da a queste immagini ciò che vuole rappresentare le indagini delle Brigante se poi in particolare oppure le immagini delle fotografie che accompagnano le rappresentazioni aiutano
Anche se la fotografia stessa è oggetto di manipolazione naturalmente è chiaro
La fotografia che poi sarà uno strumento per noi molto importante per il Novecento per leggere la storia però anche se manipolata da chi scatta la fotografia in un certo modo per esempio
Tutto va be che tutto
L'irruzione fascista nera nell'Abbazia di San Paolo si porta appresso il fotografo perché qua da presentare il generale catturato Silvestri frate
Allora e gli serve la propaganda via chi cerca come diceva un testimone io
Cerca ironicamente di fargli fare la foto in un certo modo perché dietro ci sia il crocifisso perché la foto deve esprimere un messaggio quindi l'immagine delle spine dei messaggi anche anche la foto queste è molto interessante in un grazie anche per queste interessantissime considerazioni anche sul rapporto persona folla che è un tema molto importante anche dentro contro il libro
Riccardo a te la parola per ulteriori si considerazioni beh ringraziando Riccardo perché Riccardo un protagonista di Macerata è venuto apposta per il nostro incontro è anche nelle consiglio
Scientifico e e di consumo direttivo di consulenza scientifica in cui siamo tutti e due insieme quindi io intanto ci scambiamo qualche considerazione
Se i grazie Andrea è in effetti valicare l'Appennino nell'anno due mila ventisei ancora difficile oggigiorno abbiamo una delle linee
Ferroviarie più disastrate non so chi di voi ha avuto la sfortuna di percorrerla però questo di fatto ancora nel due mila ventisei ma detto questo
Sono io che che che vi ringrazio come accennavo prima all'amore è stata una lettura molto formativa
Molto formativa non è un tema che mastico abitualmente la storia di genere ma questa non è semplicemente storia di genere come come dirò è uno studio che rientra nel quadro delle delle ricerche di storia
Cultura lista più che culturale che nell'ultimo venticinquennio hanno preso mai il campo ma non vi si i non vi si esaurisce prende il via da questa tematica ma non vi si esaurisce io penso che questo sia uno dei pregi principali di questo libro perché abbiamo detto
Prima
Va ricordato anche la stessa Ester che
Questo libro
Si concentra sulle la preistoria indagare le rappresentazioni sociali cioè le occasioni nelle quali la suscita civile ridefinisce i propri legami sociali
Rappresentazioni sociali de prima che politiche e questo guardate è un punto molto importante per capire la
La società dell'Ottocento siamo ancora in una società diano siamo in cima dove gli scarti le piegature dell'immobile tradizione sociali dell'immobile gerarchia sociali fanno virgolette un po'di rumore cioè
Sono come su movimenti tellurici che portano in superficie qualcosa che si sta agitando nelle viscere della società civile poi vedremo quanto questo impatta nella ricerca che stiamo
Di cui stiamo discutendo ora pieno per non ripete delle cose già dette sulle quali concordo pienamente con chi mi ha preceduto proprio così synth sinteticamente cerco di non farla lunga di toccare alcuni punti che dalla lettura in questi libri mi sono particolarmente interessati ma perché sono anche forieri di ulteriori stupire sviluppi l'elenco brevemente podio alcune cose su ciascuno di questi punti
Pure il primo
Il concetto della donna martire e della cosiddetta Italia delle lacrime e poi spiegava il perché
Poi il ruolo della satira che in parte è stato già accennato che evocando quel mondo alla rovescia quando ho letto le pagine che è scritto su moda là dove c'ho pensato subito a quel capolavoro
I scuse discutibile ancora oggi capolavoro di Leroy la Dionisus Carnevale di di di romane da uno dei dei delle prime applicazioni di questa
Tipologia di di indagine nome cassa storia sociale storia dell'antropologia e della politica
Quale agli dei più recenti poi Andrea ci dirà il quale
Dicevo della satira che evocando questo mondo alla rovescia materializza eresie esorcizzare indole le paure del mondo maschile cioè quelle paure che gli uomini dell'Ottocento coltivano
Perché non sono adesso le contese nel loro primario il ruolo maschile cioè quello della virilità
La terza considerazione che fanno sul momento della fruizione della rielaborazione di questi reperti reperti iconografici
E poi brevemente chiuderò con una considerazione sulla capacità per formativa
Da taluni attribuita questa parola è diventata una sorta di grimaldello che sembra spiegare
Tutto io scenda insomma con molte con molte cautele prima di attribuire a questi costrutti culturali no questa capacità di mobilitare immediatamente a lezione appunto
Questa partita per formativa allora il primo tema che mi ha interessato molto è quello delle delle donne martiri
Laura nelle pagine che dedica a al tema si sofferma giustamente sul momento della restaurazione sul periodo post napoleonico quando chiarisce che siamo in presenza di una nuova Liguria quella romantica
è un'allegoria romantica dell'Italia che è meno retorica scrive lavora foodie e più emozionali no l'Italia piangente in grado di evocare il tema della nazione afflitta
Che attende la liberazione appunto dei questa sua situazioni di soggioga mento
è un tema questo molto interessanti che mi ha stimolato anche alcuni paragoni io deciso così di introdurre il tema parlando di Italia delle lacrime qualcuno di voi forse parlando Italia delle lacrime avrà già capito il libro un capolavoro insomma degli ultimi anni della stratigrafia francese di Manuel FedEx
Sull'ori la fase della negli no io parafrasando insomma il titolo di dice l'ex leggendo le pagine di Laura Fournier no me ne venuti in mente questi Italia piangente insomma
Nell'età della restaurazione guardate che questo è un tema trasversale alle ideologia alle appartenenze politiche il momento funerario qualcuno
Ha detto anche Niccolò filo se volete è un tema trasversale lo troviamo sia nel campo
Di quanti vogliono destabilizzare il quadro politico esistente ma anche nel campo dei conservatori e come è stato detto prima dei briganti che sono un po'la manovalanza perlomeno nella prima metà degli anni
Sessanta di quanti vorrebbero ritornare ai ghetti ai vecchi assetti
E unitari tema
Del lutto della morte del culto politico dei morti dei funerali come omaggi resi ai morti agli eroi martiri che svelano però anche fratture
E anche tentativi di riconciliare queste fratture daranno fratture della società post napoleonica dell'Italia della restaurazione ecco questo momento funerario è tipico della nuova età romantica
Grazie all'avvento di quella nuova sensibilità
Nei confronti della
Della morte e questo impatta molto nella storia di cui stiamo parlando perché perché il momento funerario permette alle donne escluse non solo dal campo politico ma anche da un riconoscimento sociale paritetico all'uomo
Permette come dire apre dei varchi no nel corso della storia per inserirsi nelle pieghe della storia stessa aprendosi la via ad essere meglio percepite no sì pur non vedono riconosciuti
Le loro richieste ma perlomeno ad essere meglio percepite nello spazio pubblico popolari quindi questo momento della morte di la celebrazione della morte
Pur potremmo assumerlo come una sorta di vettori privilegiato
Delle opinioni politiche così si esprime la paura
Forni e cita due casi emblematici da questo punto di vista imbranati chic ma differenza Tinella loro valenza che ci restituiscono due non non due momenti quasi opposti in turno questo
Momento funerario cioè il caso più conosciuto dei amica Garibaldi come sappiamo no
Muore nelle campagne Romagnoli nella trafila dopo la sconfitta della Repubblica romana
La mediatizzazione della morte di Anita si configura come l'opposto però di un messaggio di emancipazione
Femminile perché perché consacra il ruolo puramente sacrificale verrebbe da dire strumentale
Della della donna diverso è il caso di alcuni hanno dopo e qui la cronologia fondamentale per capire anche la la diversità
Diverso è il caso di Cristina Trivulzio di Belgiojoso quando muore ma siamo ormai ad unità fatta anzi parecchi anni dopo insomma il conseguimento dell'Unità d'Italia quando muore muove nel silenzio
E circondata letteralmente dal silenzio questa donna che tanto ha fatto con le azioni con gli scritti con le reti associative
Nell'esilio insomma no per la causa nazionale morire e intorno le si stende davvero il silenzio questa morte svela come l'impegno patriottico femminile sia stato letteralmente oscurato dopo l'unificazione
è finito il momento eroico la donna deve rientrare
Appunto in quella sorta di Limbo che la normalità un limbo che era già stato creato attenzione e sul bimbo magari un'immagine un po'forte
Che era stata come dire
Materializzata nel corso dell'età napoleonica ricordiamoci tutti come il Code civil napoleonico appunto restituisca la donna letteralmente alle cure della famiglia no come ruolo fondamentale nelle gerarchie sociali famiglia abbia alla cura
Della famiglia e della
E della prole ecco quindi questo momento secondo me tra i più interessanti leggendo leggendo il libro e poi forse quello verrebbe da dire in parte in buona parte centrale è quello della della satira cioè con la sezione la quarta sezione del libro che tratta della militarizzazione femminile tra propaganda
Ma e
Satira appunto ora
Le immagini che Laura Fournier ha recuperato sono immagini che nel pubblico e qui inizia ad approcciare il tema della fruizione
Cioè di come queste immagini non solo vengono commercializzate diffuse distribuite ma come letteralmente vengono assorbite gradire metabolizzate
Immagini che nel pubblico però destabilizzano i modelli normativi dell'ordine sociale evocando proprio quel mondo alla rovescia che è un tema centrale
Queste di queste immagini sono stampe satiriche sono vignette che ci fanno capire la reazione del mondo maschile ha chiuso a difesa appunto della loro virilità lascia intendere
Queste queste vignette queste satire lasciano intendere spesso quanto queste donne fossero di facili costumi non a caso e qui il paragone questa somma sorta di storia parallela tra Italia e Francia e davvero molto azzeccata no dal quarantotto francese per esempio viene recuperata l'immagine delle visure Viani
Proprio alludendo a loro
Sesso considerato disordinato ribelle appunto esplosivo come un vulcano un punto come come
Il Vesuvio dunque
Pericoloso era molto pericoloso armarli si evoca questo mondo alla rovescia ci sono alcune immagini appunto dove la donna e indifferente di fronte ai bambini che si attaccano letteralmente alla alla colonna della delle madri no sono anche raffigurati questi questi bambini come gli intralci insomma la loro attività
Altre evocano la promiscuità con gli uomini
Alcuni vignette le assimilano direttamente
Una sorta di prostitute insomma nelle vignette
Queste donne sono raffigurati
Spesso
Signor Rillo come frivole leggere
Spesso si ricorre anche nelle didascalie battute
A doppio senso allusioni sessuali più o meno
Esplicite molto interessante per il Seven per esempio quell'insieme di di tavole che vanno sotto il nome di guardia civica
Femminile sono stati pubblicati in un giornale satirico milanese nel mese di giugno
Nel mille ottocentoquarantotto i giornali è lo spirito folletto ecco qui vedendo che insomma nell'appendice iconografica del libro vedrete queste donne raffigurate io
Sì eleganti per lo spoglio di ogni tratto minaccioso il loro atteggiamento lascivo non Marziale
Le didascalie hanno una chiara allusioni come ho detto sessuale insomma qual è il punto cosa vogliono fare conquiste di niente ognuno di potenziare letteralmente depotenziare la carica militari esca
Ma anche di politica militare se volete no che che le donne in parte si è si erano attribuite ma in parte erano state anche attribuite da una parte del mondo
Maschile
Ha scritto opportunamente Angelica Zazzera i
Esteri che sono stato opportunamente questa considerazione ripresa da Laura ha scritto che il richiamo alla carica erotica sì
Ripropose costantemente nella rappresentazione di donne in armi finendo col domina né il quadro interpretativo col costituire lo sfondo su cui simulare un mondo appunto alla rovescia
Al fine di ridicolizzare le cito espressioni delle dell'epoca Peretti se don mischie ecco insomma questi satire andiamo al punto evocano materializzando le le paure di una sorta di donna come agente conduttore della società del tempo proprio per questa pretesa di inversione dei ruoli naturali tradizionali e classici facili costumi delle donne soldato non solo minacciano la virilità
Degli uomini ma in insinuano il disordine dell'intera collettività mettendo in pericolo la su addirittura c'è un'inversione di quanto era accaduto nel primo Ottocento cioè mettono in pericolo addirittura la sopravvivenza stessa della nazione quando nei primi decenni dell'Ottocento
Si voleva raffigurare in modo allegorico ma chiaro materializzare rappresentare incarnare l'immagine della nazione italiana chi si ricorreva sull'esempio francese a una donna
Il famoso quadro di della cura no questa donna con la bandiera francesi in Francia che guida liquida la libertà che guida il popolo insomma
E anche nell'Italia più ottocento questa immagine mutuata spesso Hayez anche altri raffigurano l'Italia sotto le sembianze di fattezze femminili
Di una di una donna pochi anni dopo soprattutto dopo una stagione per quarantotto che sembra dal punto di vista tematico o cronologico il momento in cui
Le donne riescono ad aprire i maggiori pare che dal punto di vista del del loro contributo militare a alla riscoperta della nazione ma barche che poco dopo già nella guerra del cinquantanove sessanta vengono praticamente di fatto richiusi sono passati pochi anni poco più di un di un decennio ma da questo punto di vista insomma sembra essere stato attraversato un periodo storico molto molto più ampio
La terza considerazioni privato brevemente a chiudere
E quella della fruizione e della rielaborazione di questi repertori iconografici di queste immagini qui penso agli studi di luce certi fra tutti no
Applicati al Settecento Repossi possiamo utilizzarli anche per ha detto mettere a fuoco al meglio la valenza
Nel momento di petto dell'assimilazione fruizione no duetti in cui vedono letteralmente queste queste immagini
Possiamo recuperabili considerazioni dice arti che ci invocava e ci richiamava ad adoperare molta cautela molto molta cautela
Quando studiamo come le persone assimilano i rielaborano costrutti culturali che possono essere s'
Liti immagini e altre cose ancora insomma quel mondo della delle rappresentazioni da cui siamo partiti e poi
No capacità più formativa
Nella visione di queste di queste immagini come dicevo prima io ho molti dubbi molti dubbi su come dire sull'applicazione
Troppo rigida
Di categorie analitiche della storia cultura vista che c'ha aperto insomma interessantissimi orizzonti di ricerca con risultati notevoli notevoli ma non può essere un passepartout insomma
Per ogni tipo di ricerca soprattutto pedoni dimensioni epistemologica della della ricerca da questo punto di vista sarei molto cauto nonché l'aura lo faccia e sia chiaro anzi devo sarei molto cauto ad attribuire a queste immagini che alla fruizione di queste immagini no questa diretto questo diretto come dire spinta all'azione no come se questi uomini riferiscono alcuni critica il cannone vantiamo non è che leggono libri del canone vanno in guerra e all'azione anzi
Recentemente anche la stessa Camfin Brees Cia ricordato di quanto sia importante recuperare
La la dimensione socioeconomica no come movente che spinge poi anche all'azione e all'investimento nella nella politica soprattutto in questo in questo primo ottocento sono queste alcune alcune considerazioni per non ripetere cose
Sia Maria Pia chieste vanno dette con le quali ripeto concordo grazie
Benissimo questa veramente anche
Redazione
Perché anche introdotto una questione escono importantissima anche lì
Coerenti tutti quei punti pubblico e movente economico
C'è stato un convegno che abbia si è attenuto alla Sapienza all'inizio di gennaio sul mondo sulle mondo editoriale de de Jesus e lì si è posta la questione insomma che in questo mondo degli esuli Filippo si rivolgeva a un pubblico che doveva comprare
Che doveva comprare quindi chi diciamo pubblicava sperava che si comprassero ed perché certo punto di vista pure dissacrante più si completi si legge e più e più interessa
Quindi anche qui Cossiga del pubblico è operante una una cosa che se non veramente rilevante prima
E anche quell'altra cosa che tu hai detto all'inizio permettimi di ricordarla
La creazione dei miti romantici che hanno lunga dura perché a fronte dell'Italia piangente dagli eroi che in personifica una nazione no cioè due cose si si intreccia
Qui abbiamo i miti il mito di garibaldini ITO dell'eroe romantico che poi diventa il mito novecentesco di chi e l'uomo che l'uomo della provvidenza
E non è l'uomo della provvidenza religiosa ma l'uomo della nazione in quanto incarna la nazione e quindi ci sono delle delle dinamiche di lungo periodo come anche la questione del del del del della celebrazione funeraria
Pensiamo qui siamo accanto al vittoriano vero
La salma del milite ignoto un complimento anche di questo tipo di di cultura bene grazie a questo punto era prima di invitare a comprare leggeri liberò sentiamo l'autrice quindi Laura ti prego vieni qui è sentiamo le tue osservazioni
Vi ringrazio davvero di cuore per le le vostre letture che
Mostrano che
Avete fatto lo sforzo leggera sì le schede l'introduzione nei
Che mostra che che il lavoro comunque di di ha stimolato nelle vostre riflessioni
Sia dette toccato dei punti sui quali mi sono interrogata molto anche
Nella scelta delle immagini e anche per la loro interpretazione prima di tutto nella scelta delle immagini perché si si è proposta questa
Decisione che dovevo prendere di metter
è anche le foto
Delle di fotografie delle dei quadri di Hayez delle statue che rappresentano durante la Restaurazione in Italia dolente male fine hanno voluto farlo diciamo per due motivi il primo è perché effettivamente poi
E diventa costosa per i diritti di riproduzione solo tot per quadri posseduti da musei che chiedono certo
Quantitativo di finanziamento ma anche perché mi è sembrato che effettivamente si è assistito davvero molto su quest'immagine della martire della vittima
Del la Donna che piange di questo che effettivamente molto interessante perché permette di avere un riconoscimento sociale e ha come ha detto Riccardo Piccioni di aprire dei varchi a una partecipazione femminile che sarebbe quella di supporto quella di
Incoraggiamento a agli uomini mariti figli a partire volontari e che accetta questa sua condizione di madre che aspetto che piange il figlio defunto
E e non ho voluto metter le perché effettivamente è un un rappresentazione per me anche troppo stereotipata dei di un certo tipo di ruolo femminile il ruolo che deve avvenire
La donna in questo contesto guerriero invece mi sono detta non faccio una scelta e metto soltanto immagini con delle donne che portano delle armi in mano per mostrare che c'è
Comunque una donna dazione presente non quella quella passiva ma è vero che manca perché
è un ruolo centrale che ha dato la donna nell'Ottocento quello si della del della vittima per
Della martire
E e così anche per le rappresentazioni abbiamo visto di
Jim
Antonietta Port si e e di giù di
Giulietta sitar qua
Richiesta sette ecco
Va
Che sono spesse riprodotte clienti nel momento del martirio
E poi non ho scritto anche un altro pezzo in cui mostravo Comenduno avesse fatto un altro quadro proprio nello stesso periodo che mostra o una vittima collaterale della
Del conflitto nel quarantanove e dunque di effettivamente una giovane donna rivolta
Per terra
E e invece
Mi sono concentrata su
Perché e a un certo momento e come viene scelta di rappresentarla veramente nella sua divisa di combattente nel suo momento di azione e non di martirio però il martirio serve sì in quel momento lì ed è quello su cui si sinistri
Talmente tanto che alla fine a viene ricordato solo quel momento lì il momento invece del combattimento dell'azione della partecipazione reale anche del contributo reale dato i combattimenti viene taciuto per concentrarsi invece su sul momento della morte e del martirio
E poi un'altra si questione chi che mi hanno davvero arrovellato a nessuno la sulle caricature
Ma anche sulle immagini che ho detto di propaganda
Di collocarle in un discorso che non fosse semplicemente di illustrazione della partecipazione delle donne a a questi
Mo'gruppi militari non sono chiamiamo gli battaglioni truppe
E Massimo davvero esistiti ma a
Davvero sono delle illustrazioni come spesso vengono presentati io invece sono tutt'altro sono una specie di ha disegno o illustrativo di una paura che potrebbe succedere una tale partecipazione femminile
E per questo per me è stato essenziale fare il salto indietro in Francia
E spiegare che vede su viale in realtà è tutta una montatura mediatica cioè non ci sono state
Non c'è stato un battaglione di vesuviane che si è formato e che ha combattuto nelle barricati nel quarantotto ci son tanti Mancino comunque di donne che combatto nel quarantotto ma non questo battaglione qua questo patto non è qua eh
Inventato creato di sana pianta sui giornali per paventare c'è per far paura in realtà su ciò che potrebbe succedere estesi Studios istituzionalizzata se un un tale battaglione allora questo rimette in discussione anche le immagini italiane
Perché lei la guardia ex civica milanese
Si è un una ripresa un'imitazione anche per una specie di si emulazione europea dei libri della satira e per questa circolazione nell'immagine che c'era in Europa in quel momento lì
è l'illustrazione di una vera guardia civica che si è formata o anche di un un un tutt'altro cioè un'invenzione mediatica per creare una specie di scandalo e per impedire in realtà che
Che accettata la formazione di queste guardie perché abbiamo o scrittura introduzione che ci sono state delle delle dita presente all'inizio ma sono state rifiutate
Ci sono state delle dei Rita a Napoli abbiamo anche qualche nome di di qualcuno di qualche donna napoletana che ha scritto delle petizioni ma ci sono poi seguiti e quindi queste immagini non dovrebbero c'è
Da un lato
Mi sono detta ma
La satira magari invece è una prova che ci sto che c'è stato che un tentativo c'è stato
Oppure può agire completamente indipendentemente dalla dalla realtà
E dunque si
è stato molto stimolante farmi tutte queste domande e cercare di contestualizzarlo anche fuori dall'Italia c'è paragonando anche con altri esempi
Sì questo aspetto della della commercializzazione delle immagini è molto importante sì sì perché comincia già dal dalle dalle allegorie delle prima parta Liguria in cui ho messo le figure nel mondo alla rovescia si si tratta effettivamente di il vendere tutte queste immagini in un contesto francesi poi europeo e poi soprattutto per l'intrigante se anche vie molto interessante
Utilizza
Contestualizzare davvero queste immagini per riuscire a capire perché sono state prodotte perché sa a chi sono state vendute per quale le scopo non per illustrare la
Storia molto interessante e bella di Michelina De Cesare o di Filomena Pennacchio ma per capire a cosa serviva a fare la fotografia in quel modo lì in quel momento lì e per il si
A per il pubblico dei turisti che venivano a visitare l'Italia che volevano avere un souvenir la scandaloso per far paura ai
Per
Gli italiani settentrionali su cosa stava succedendo nel Meridione con questa depravazione delle donne
Cioè queste immagini del non essere come dicevi tu contestualizzate e questa differenza anche dei contesti del quarantotto rispetto al cinquantanove è fondamentale ricordare che
Questo problema che a me anche interessato anche molto prima di
Di questi studi che sto facendo sulle donne di della l'importanza nell'Ottocento della nozione nazioni in armi e come a effettivamente per me nasce sì nel contesto rivoluzionario francese questa
Nuova idea ma ma davvero pericolosissima comunque di dire bisogna mobilitare non più soltanto il mondo militare ma tutti civili uomini donne e bambini per realizzare questi sono
Questa nazione che sarà creata la nazione in armi
E quindi questo si ripropone al quarantotto ma non si ripropone cinquantanove sessantasei ma la guerra regia e di non si vuole più sentir parlare in azione in armi no le donne possono essere vivandiere però
Anche lì è stato interessantissimo aprire questo capitolo
Di cosa fosse veramente una vivandiera qual era il suo ruolo nell'esercito
Quali erano le sue prerogative e dunque mi sono messa a cercare usare tutte le fotografie per vedere ma erano armate esse erano armati era davvero solo per difesa personale o perché comunque dovevano poter agire e combattere ogni volta che ho trovato delle fotografie con i dividendi era armato in cui sparavano questa immagine
Di Otto e mezzo il nuovo sul campo di battaglia in in Piemonte un in Lombardia nel cinquantanove che sta sparando a ufficiale austriaco mostra che non stavano nel nelle retrovie a a preparare da mangiare o lavare i vestiti ed erano davvero sul campo di battaglia molto manco di cinture di metalli militari quindi questa è un'altra ricerca interezza anti sì ma che che a partire di chiaramente dalla dalle immagini fuoco
Mostrare
Comunque una una partecipazione che che non è legata ai ruoli stereotipati che
Sì avevano nelle donne nell'Ottocento ma parlato forse troppo grazie
Per questo bellissimo liberò veramente lo consiglio di prenderlo in mano se possibile via di averlo perché un libro che merita di essere posseduto nudo con questa osservazione è un libero di storia
è un libro di storia è un libro di storia non è un libro così di costume è un libro di storia
L'approccio come ha detto benissimo Laura adesso è un libro di storia che aiuta a comprendere la storia
E penso che e chi è stato qui fino adesso ascoltare anche i giovani sono molto contento che si sia giovani delle giovani
Hanno compreso hanno ascoltato alcune questioni di storia della grande storia mi questo volume ci aiuta a comprendere la storia
Grazie da un grazie
Sì grazie Andrea
Abbia
Va
Be'
Sì quindi novità
Marco

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