Saluti Giuseppina Mussari.



Coordina Andrea Ciampani.



Intervengono Ester Capuzzo, Maria Pia Critelli, Riccardo Piccioni.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Donne combattenti nell'Italia del Risorgimento. Un percorso illustrato tra Italia e Francia" di Laura Fournier-Finocchiaro", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:00.



Dibattito organizzato da Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 33 minuti.



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