12 MAR 2026
OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Luca Dal Poggetto

RUBRICA | di Michele Lembo - Radio - 07:00 Durata: 11 min 45 sec
A cura di Alessio Grazioli
Puntata di "OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Luca Dal Poggetto" di giovedì 12 marzo 2026 condotta da Michele Lembo che in questa puntata ha ospitato Luca Dal Poggetto (analista di Openpolis).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costi, Decreto Legge, Diritto, Disastri, Emergenza, Energia, Finanziamenti, Governo, Informazione, Meloni, Ministeri, Parlamento, Pnrr, Politica, Propaganda, Sicurezza, Tempo.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 11 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
