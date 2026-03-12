CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Puntata di "OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Luca Dal Poggetto" di giovedì 12 marzo 2026 condotta da Michele Lembo che in questa puntata ha ospitato Luca Dal Poggetto (analista di Openpolis).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costi, Decreto Legge, Diritto, Disastri, Emergenza, Energia, Finanziamenti, Governo, Informazione, Meloni, Ministeri, Parlamento, Pnrr, Politica, Propaganda, Sicurezza, Tempo.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 11 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
