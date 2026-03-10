10 MAR 2026
intervista

A proposito di Shalom - intervista a Emanuele Ottolenghi

INTERVISTA | 17:16 Durata: 32 min 17 sec
A cura di Alessio Grazioli e Francesca Rosini
In questa puntata di "A proposito di Shalom" Ruben Della Rocca intervista il professor Emanuele Ottolenghi.

Nel corso della conversazione si è parlato del conflitto tra USA/Israele e Iran, le implicazioni dei rapporti con i paesi del Golfo, i ruoli di Cina, Russia e Turchia e del nuovo DDL passato in Senato sull'Antisemitismo.

"A proposito di Shalom - intervista a Emanuele Ottolenghi" con Ruben Della Rocca (giornalista), Emanuele Ottolenghi (professore).

L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle 17:16.

La registrazione video ha una durata di 32 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale a proposito di Shalom bentornata nostri ascoltatori e chi ci segue attraverso lo streaming radio radicale punto it oggi organo del piacere avere un ritorno molto gradito Emanuele Ottolenghi qui con noi a Radio Radicale non piacere sempre esser con Gori
Buonasera Emanuele benvenuto di nuovo quindi hanno grazie allora avrei evitato bisogni sentirti
Il nostro pubblico alla stessa maniera perché nel caos mondiale al quale poi assistiamo tutti i giorni via ribaltoni cose che accadono e poi succede il contrario di quello che è accaduto il giorno prima a dichiarazioni che poi ci lasciano pensare al momento un po'particolare siamo siamo già oltre la settimana nella nuovo conflitto tra Israele e Stati Uniti condita Anna
Al regime iraniano e ci tengo a sottolinearlo perché tanti titoli di giornali hanno parlato di attacco all'iraniano al regime iraniano sugli orientamenti differenti è una mistificazione giornalistica dell'attacco all'Iran ma anzi semmai si cerca di liberarlo questo popolo iraniano concordi con me
Sì anche se ovviamente
Nel corso di questa campagna militare
Abbiamo visto già che gli obiettivi
Di Israele e degli Stati Uniti non sono sempre coincidenti gli Stati Uniti probabilmente si accontenterebbero di un risultato incisivo contro gli obiettivi militari convenzionali il programma nucleare
è un indebolimento di al regime che portasse a un cambio ai vertici nello stile venezuelano
Con un riallineamento del del dell'Iran così nella sua configurazione attuale
In in in favore dell'Occidente
Mentre Israele non ritiene che questo regime possa in qualche modo redimersi
Come come attore regionale nel suo comportamento
E quindi punta alla a un a un indebolimento di tutto l'apparato repressivo e di sicurezza militare del regime per poter in qualche modo favorire
Un suo collasso interno
Però direi nell'uno nell'altro
Certamente non gli alleati occidentali nel Golfo
Hanno alcune intenzione di fare il passo decisivo che porterebbe poi a l'effettivo collasso del regime cioè un'invasione di terra e l'imposizione
L'imposizione di un cambio radicale non è dissimile
E credo che certamente gli alleati americani del Golfo
Non auspichino questo ribaltamento
Non ci sono dei precedenti
Promettenti nella storia di un intervento militare di questo genere che porta poi all'affermarsi della democrazia però ci sono tanti precedenti di regimi dittatoriali autoritari di varia natura che di fronte a una dura inappellabile sconfitta militare si ritrovano poi nel corso di un periodo che può essere dall'immediato al al breve termine di qualche mese o anno a ritrovarsi rovesciati dal furore della piazza pensiamo alla campagna aerea
Alleata contro Gheddafi in Libia anche se i risultati non sono poi così Catarci ottimismo imposte no pensiamo alla Campania prevalentemente Rea della NATO
In Kosovo contro Milosevic che poi si portano in giro nel corso di pochi mesi
Sostanzialmente al ribaltamento del regime
E alla ritorno alla democrazia pensiamo all'Argentina dei generali che lancia una guerra
Di conquista contro le Falklands del mille novecentottantadue viene sconfitta ovviamente
Non credo che fosse neanche passato per l'anticamera del cervello di Margaret Thatcher di di mettere come obiettivo di quella guerra
Il il rovesciamento del regime ritrovammo Graziano argentina ma è quello che è successo in parte come risultato di questa cura quindi è possibile che una forte indebolimento del regime seguito da un suo isolamento la perdita di tutti quegli strumenti che danno al regime il potere non solo internamente marginalmente porti nel corso di qualche mese un anno due
Al suo collasso ma di nuovo come hanno detto sia riteniamo che Trump
Spetterà agli iraniani di fare quell'ultimo passo assolutamente
E ma ma è anche anticipato aveva risposto alla domanda che ti faccio in maniera più diretta provo
Di poche ore fa la dichiarazione di ieri dichiarazioni Trump che dice per me una guerra sta terminando è quasi terminata
E Israele non credo che sia morto da contro su questo ma non perché Israele sia guerrafondai perché come dicevi tu anticipare gli obiettivi sono diversi
Se intanto bisogna sempre prendere le parole di Trump con grano Salis abbiamo già visto più volte specie anche nell'occasione di questi di questi scontro ieri gli ascoltatori ricorderanno che l'anno scorso a giugno lui a un certo punto disse non so se attaccherò l'Iran hanno due settimane di tempo
Per uscire da questa questa situazione e trovare un accordo due giorni dopo di due bombardarono
Fordo nell'altra installazione nucleare rinforzata
Io credo che
Nella nella nei messaggi che il presidente lancia ci sia sempre un elemento di voler creare confusione scompiglio lasciare i propri avversari in bilico
E quindi non è detto che questa sia l'intenzione detto questo il nuovo ritorna come ho definito le aspirazioni gli obiettivi di questa campagna militare per gli Stati Uniti
Certamente se
Il risultato fosse qualcosa di simile a quello che è accaduto in Venezuela dove sostanzialmente regime non è cambiato si è fatto dei cambi
Importanti per aprire
Entrata commerciale di gli interessi americani ha liberato circa metà dei prigionieri politici ma non tutti
Ha dato più spazio alle posizioni ma è tutto molto pilotato e certamente nell'aprire gli americani quelli elemento più importante ha permesso agli Stati Uniti d
In qualche modo restringere molto gli spazi nei quali si erano in curiati Cina Iran
Ma in Russia
Se questo fosse il risultato della campagna militare statunitense Trump sarebbe molto soddisfatto e devo dire da un punto di vista di interessi
Internazionali di sicurezza nostre europea di Israele
Alla fine un regime dimezzato che non è più in grado di nuocere negli interferire con i suoi vicini
Non è un risultato
L'esito così da scartare
Certamente tra per il popolo iraniano è tutta un'altra questione
Ecco a proposito del popolo iraniano io dicevi tu giustamente dovrà essere il popolo iraniano a decidere da chi farsi col guidare successivamente certo è che in questo nuova nomina di guida suprema che il figlio di Khamenei
Descritto come addirittura più oltranzista del Papa e con una serie di beni all'estero
Che farebbero impallidire forse non dico Trump Mazza Potomac anche dei ricconi nostrani quindi fa capire che insomma
Cioè poco dietro questa questo vivo e questo saio che porta questa tunica che porta
Però come nella direzione che ha preso l'Iran direzione di nuovo poco accondiscendente anzi tutt'altro
Beh questo è un è un regime che in questo momento sta lottando per la sua sopravvivenza
Perché si trova di fronte
Ha una crisi di sicurezza Esterna senza precedenti la guerra una guerra
Che al di là del dei dei commentari prendendo pure anche in conto le reazioni Rania né che non sono insignificanti che sono molto
Che pongono anch'esso una sfida
E all'Occidente però è è una è una sfida senza precedenti gran ha sostanzialmente di nuovo perso la capacità di difendere i suoi cieli
Che a tutti i suoi siti
Di simboli di potere de infrastrutture nucleare l'infrastruttura militare
L'apparato di sicurezza i suoi stessi leader alla merce
Della campagna aerea israeliana e statunitense e insieme a questa crisi Esterna questa minaccia esterna che incombe
Anche la minaccia interno perché non dimentichiamoci c'è stata una sollevazione popolare soltanto due mesi fa che egli regna mille il regime iraniano solo a stento
è riuscito a reprimere con una violenza inaudita quindi sotto la cenere
Ribolle ribolle la la rabbia e l'odio della sua popolazione quindi di fronte a questa situazione
E difficile
Immaginare che il regime iraniano scenda a patti o scelga un leader pronto a negoziare una resa onorevole
Per loro è una questione di sopravvivenza e la loro strategia io credo punta proprio a questo cioè di alzare il costo
Della degli attacchini a un livello proibitivo non tanto nei danni che infliggono ai loro avversari Monica molle perdite
Che riescono a infliggere loro avversari che sono minime finora e che non benché
Per la maggior parte sia in Israele che per per gli Stati Uniti sono non hanno quasi alcun valore strategico
Ma stanno infliggendo un costo proibitivo all'economia globale hanno cercato ovviamente di dividere
La coalizione le alleanze che stanno dietro l'attacco di Israele e gli Stati Uniti senza grande successo finora certamente non nel Golfo
E stanno cercando di creare una situazione in cui
Saranno gli Stati Uniti prima di loro di dire va bene abbiamo siamo pronti a a a un cessate il fuoco gli iraniani vogliono essere ancora in piedi il regime
Vuole essere ancora lì quando gli americani dicono e ora distinti Svetlana
E questo è un po'il gioco che stiamo che stiamo guardando che stiamo seguendo è un gioco che
Ha molte sfaccettature molti angoli aspetti differenti
Quello che tutti hanno già un po'sottolinea tue
La la la diciamo la e la la gara contro il tempo tra arsenale di intercettori
Degli attacchi missilistici televisore iraniani da parte di Israele Stati Uniti Paesi del Golfo e tutti gli altri alleati sottoposti alla pressione iraniana da un lato e dall'altro il l'arsenale missilistico iraniano che riesce ovviamente a causare questi danni e molto significativo scusa contesto finisco se guardiamo le statistiche che nei primi dodici giorni di guerra
Il numero di attacchi di missili e di droni lanciati dall'Iran
Contro gli Emirati Arabi Uniti sia molto più alto del numero lanciato contro Israele
L'Iran non sta concentrandosi su Israele ha chiesto l'Hezbollah di farlo per loro
Pur nelle sue profonde
Vulnerabilità limitazioni causate dal precedente
Conflitto ma l'Iran si sta concentrando sul Golfo
Sui Paesi litorali che sono alleati gli Stati Uniti per cercare di spaccare la coalizione di mandare il prezzo del petrolio alle stelle di creare tutta una serie di condizioni
Che portino a una fine del conflitto prima di aver esaurito il suo arsenale e la sua capacità di sopravvivere
Potrebbe essere anche una presa d'atto da parte dell'Iran che Israele inattaccabile per fortuna grazie al suo sistema di difesa antimissilistica cioè c'è uno spreco di risorse attaccare Israele perché comunque sia riesce a parare i colpi
Non credo perché lo abbiamo visto già nella guerra dei dodici giorni a giugno dell'anno scorso che comunque l'Iran è riuscito a infliggere dei danni significativi a Israele
E che
La
L'Iran l'apparato offensivo iraniano alla capacità di in qualche modo saturare
Le difese antimissile israeliane di penetrare Wendy colpire obiettivi strategici non strategici ma comunque di di causare un impatto molto pesante
Sull'infrastruttura civile costo di vite umane così via
No io credo che la la ragione sia un'altra cioè iraniani non sono
Regime
è fatto di persone che hanno una visione strategica che capisco nel mondo che che ragione hanno e che soppesa hanno
Se avesse Rocco
Concentrato i loro attacchi su Israele
E solo sulle basi militari americane del Golfo non colpendo l'infrastruttura petrolifera
Le infrastrutture ergetica all'infrastruttura sugli straordinari a tutti gli altri elementi che invece hanno colpito sin da subito
La guerra sarebbe stato una guerra tra l'Iran e il regime iraniano da una parte Israele Stati Uniti all'altra gli altri avrebbero detto
Quello che avrebbero detto ma non sarebbero stati pur in coinvolti e poi infliggendo danni
A Israele Iran non sarebbe riuscito a creare la tempesta che invece ha scatenato sodio credo che loro abbiano concentrato una parte significativa del loro arsenale sui Paesi del Golfo sulle rotte
Commerciali vitali all'economia globale della dell'Energia
Per creare pressione su degli avversari che hanno il vantaggio militare nei suoi confronti e in qualche modo direi che finora qualche risultato ce lo hanno anche loro sul contenuto
Che ruolo gioca la Cina tutto questo
La Cina che un gioca un ruolo importantissimo in questo con testo
Io non non credo che l'obiettivo principale della dell'operazione militare americana in più va detto questa è principalmente una guerra
Americana sia la Cina però la Cina fa parte del ragionamento strategico statunitensi in quale in quale senso
Gli Stati Uniti che vedono la Cina come il loro principale avversario superpotenza globale emergente aggressiva revisionista con volontà di scalzare l'egemonia americana
Nel ventunesimo secolo e ovviamente in tutto questo c'è anche la minaccia molto concreta e già all'orizzonte di un possibile conflitto e nel Sud-Est asiatico
Per Taiwan per il controllo degli stretti di Malacca terrà le isole
Con contese per l'egemonia sui Paesi del Sud-Est asiatico inclusi importanti alleati americani
Ho la Cina è diventata il principale sponsor del grande
L'Iran da alla Cina una profondità strategica la Cina sta fornendo buone in procinto di fornire armi all'Iran inclusi dei missili anti navi persone ICI che potrebbero in qualche modo scompigliare
Le vivibili disegni strategici Stati Uniti nel Golfo se ci fosse una crisi con la Cina
La presenza dell'Iran nel Golfo Craig come tutti sappiamo una fonte vitale di energie di altre province lamenti strategici per l'industria globale
La possibilità che un alleato della Cina potesse in qualche modo creare una crisi di quella misura delle misure che stiamo vedendo in questi giorni
Mentre sta occorrendo un conflitto nella nel mare della Cina Mare Meridionale la Cina questo è un problema che gli Stati Uniti non possono non possono tollerare quindi
Secondo me
Parte il disegno strategico americano è proprio questo di neutralizzare
Un assetto cinese
La Cina non è solo una fornitrici di armi e anche il principale compratore di petrolio
Catania il suo fabbisogno si appoggia anche su altre fonti però petrolio iraniano costituisce tra il dieci quindici per cento dei consumi cinesi una cosa molto importante
E la Cina a ottenuto accesso apporti iraniani nella sua strategia della della collana di terrore lungo tutto il il litorale
Del sud sud Sudan del sud sud dell'Asia quindi neutralizzare questo alleato questa pedina che la Cina sullo scacchiere globale
è un altro elemento molto importante per gli Stati Uniti per questo io credo che gli Stati Uniti
Siano intervenuti nella maniera in cui sono intervenuti e hanno sostanzialmente trascinato non trascinato perché Israele comunque era era che era diciamo ben disposto a chiudere la partita con il regime iraniano però sono stati un po'loro a dettare i tempi e le modalità di questo conflitto
Che e quindi non dovremmo perdere d'occhio l'interesse cinese
In questo in questo conflitto perché chiaramente questa storia e parte di un un gioco molto più grande che non si esauriva con questa con la fine di questo conflitto
E per finire un attimo questo capitolo ma che significato ha ha telefonato per Trump Putin mentre Putin passa notizie di spionaggio all'Iran
I due stanno al telefono allegramente ettaro in Ucraina piuttosto che
Che c'è dietro una vetrata rilievi beh insomma questo lo sapranno solo gli storici tra cinquanta o cent'anni quando finalmente l'avrei mosso premia con avremo il diciamo gli atti della telefonata declassificati
Io credo che
Ci siano molti elementi in gioco la Russia
Certamente potrebbe essere beneficiaria per certi versi da una continuazione
Di questo conflitto più salgono i prezzi del petrolio
E più i russi guadagnano dalla vendita del loro più guadagnano più riescono ad arginare il loro disavanzo ne hanno bisogno tante ne hanno bisogno mondo molto bisogno
E quindi c'è quell'elemento lì però d'altro canto i russi stanno schiamazzi Sando perché queste crisi
Giunga giunga a termine e temo noi in fondo io credo la perdita di un prezioso alleato dell'Iran
Dei degli Ayatollah è anche un un alleato della Russia non dimentichiamoci cinquantasette mila droni shahid schiantati si massacrando la popolazione ucraina negli ultimi quattro anni sono sono stati forniti da da Teheran
A al Cremlino c'è una cooperazione strategica i due Paesi si aiutano ad evadere le sanzioni
E quindi c'è una una importanza in questa alleanza che c'è un valore strategico che sotto minaccia io credo che Putin voglia in qualche modo rendersi utile per mantenere in qualche modo o per proteggere almeno una parte di quegli assetti strategici che si è guadagnato negli anni con la cooperazione con l'Iran
Però certamente c'è anche l'elemento che giustamente citati e cioè che i russi stanno in qualche modo anche aiutando il regime a contenere le perdite alla infliggere un po'di danni
Agli Stati Uniti e sono certo quel tema sia stato affrontato criminoso di telefonate del silenzio sennò Alfonso sesto
Chiudendo capitoletto passato al nostro paese vorrei interrogati su sulla no decreto-legge sull'antisemitismo
Milano che spara sulla Turchia che significato ha
Ma l'Iran che spara sulla Turchia ha lo stesso significato dell'Iran che spara su Cipro sull'Azerbaijan MIT a sud-est no scherza luogo no senza si scherza col fuoco attenzione
L'Iran ha sparato
Due tre missili alla Turchia ha sparato un drone o due a Cipro anni a sparati quattro cinque un paio di missili all'Azerbaijan sono tutti paesi ci propriamente non ci prova la base la base bret Annika a Cipro quindi attacco potenzialmente un Paese NATO sono più degli avvertimenti che non stuzzichino stuzzica hanno
Anche perché
Un conto è stuzzicare il Qatar a sparare lì ci sono in gioco
Dei rischi enormi per entrambi ma forse più per riscattarsi e si mette con gli Stati Uniti a bombardare l'Iran
Nel caso la Turchia ovviamente fare intervenire la Turchia in questo conflitto
Tutto un'altra questione però gli iraniani hanno una tradizione una storia questo regime di
Fare i piromani per poi offrirsi compiere cioè questi questi gesti sono fatti in qualche modo sono degli avvertimenti mafiosi che però servono anche attestare
La la la reazione a vedere quanto un inizio disuniti sono gli avversari
Finora iraniani non sono riusciti
A creare una frattura
Tra gli Stati Uniti e paesi che hanno attaccato
Però va detto d'altra parte che l'alleanza regionale salvo Israele che ha una funzione offensiva in questo conflitto l'alleanza regionale finora si sta limitando a
A a una ha una funzione difensiva che è importante perché
Nella misura in cui e mirati sauditi
Kuwaitiani qatarini turchese paesani
Curdi iracheni abbattono
La maggioranza dei missili
Elettroniche vengono sparati nella loro direzione
Larsen all'iraniano si svuota
Il danno all'infrastruttura si limita e quindi la campagna militare a più tempo per completare la sua la sua missione
Emanuele siamo quasi in conclusione la nostra conversazione ma qualche minuto Borrelli Carlo alla nuovo decreto legge sull'antisemitismo che passa dal Senato
La scorsa settimana
Intanto c'è un dato non è passato con l'unanimità che avremmo voluto e creano sperato sul tema invece doveva dividere l'antisemitismo come fantino
Non dovrebbe però purtroppo lo fa lo abbiamo visto in particolare negli ultimi due anni con una un'isteria collettiva dove antichi pregiudizi anche se r ricavi ce lo fanatica impacchettati
Sotto nuove spoglie e stanno riemergendo si stanno diffondendo l'antisemitismo
Il prototipo l'archetipo
Di tutte le teorie del complotto è una teoria per computer complotto e ed è un segnale di malattia delle società nella misura in cui dimostra come la nostra capacità di ragionare in base a fatti oltre che avvalori in qualche modo viene inquinata
Che viene viene neutralizzata da questa ossessione quindi il fatto che non sia passato romani all'unanimità è certamente un campanello dalla me
Poi c'è un altro fatto che secondo me va sottolineato perché in fondo
Il disegno di legge approvato e ribadisce
Un principio cioè l'adozione di una definizione che internazionale dell'antisemitismo
Che il governo italiano aveva già sostanzialmente appoggiato insieme anche al Parlamento europeo già da alcuni anni
Ed è questo l'elemento in politico interessante
In fondo il governo che ha prese quella posizione favorevole
Alla decisione
E il governo guidato da Giuseppe Conte del Movimento cinque Stelle
Giuseppe Conte al momento Cinquestelle mille venti forse non è più il Giuseppe Conte del due mila e ventisei però è interessante
Sottolineare questo fatto cioè che c'è stato in qualche modo uno sfilacciamento
In certe forze politiche prevalentemente della del mondo della nostra sinistra ma questo è vero anche in altri Paesi
E su questo tema e non è detto che questo sfilacciamento si possano si possa ricucire una volta che questo germe di di questa forma mentis complottista prende piede diventa parte
Condivisa accettata sdoganata del dibattito pubblico è molto difficile far rientrare il genio nella bottiglia
Questo fa riflettere per il futuro giustamente l'uragano ai siamo in conclusione io reputo interrogati anche su una cosa che assistito questa mattina in Senato a un incontro sul organizzato dalla senatrice Ester Mieli proprio dove si parlava del decreto legge ma in più il grande tema anche la Connection la connessione
Tra l'Anarchia gli anarchici e antagonisti fondamentalisti islamici
Dove c'è un collante ideologico culturale
Adesso siamo arrivati in conclusione ma io vorrei con te riaffrontare il tema tra qualche giorno per qualche tempo perché è un tema che sta diventando sempre più anche questo un emergenza a livello europeo
Beh è un tema importante che non è nuovo perché questa alleanza chiamammo la come come vogliamo molti la chiamano un'alleanza rosso verde
E l'abbiamo già vi
Vista emergere
In maniera dirompente cioè
In altri Paesi occidentali come il Belgio come la Gran Bretagna come la Francia come la Spagna che sta adesso affermandosi anche in Italia la vediamo emergere anche negli Stati Uniti
E in parte molti la spiegano come un fatto puramente espediente elettorale ci ci sono c'è un serbatoio di elettori fatto di immigrati e loro discendenti di dialetti di origine musulmana o araba e che in qualche modo sono
Attrattivo influenzati dall'ideologia islamista o alla quale aderiscono
E siccome questi ormai sono cittadini che votano andiamo indulgere alcune delle loro istanze per ottenerne il sostegno elettorale io credo che sia in realtà o qualcosa di più profondo
Che merita una discussione più lunga settimane ma in breve direi che il tema è che c'è
Al di là dell'espediente elettorale
Una convergenza intellettuale di logica che va capita e e approfondita perché la matrice del fondamentalismo islamico matrici ideologiche non è soltanto una lettura particolare dell'Islam ma è anche forti influenze
Che derivano dai biologi occidentali sostanzialmente di matrice totalitaria e in parte sono anche di matrici marxista quindi è in questa convergenza ideologica di origine rigetto dell'Occidente di odio per
Gli Stati Uniti per Israele quello che loro vedono come l'imperialismo il colonialismo
Che si capisce come queste due forze politiche apparentemente così dissimili in realtà trovano un terreno comune ecco espediente è stato il mio preventivo ospite
Passivamente che era ricadere e ci puntiamo con focus su questo
Con grande piacere grazie grazie a una buona Ottolenghi sempre gradita la presenza importante buon proseguimento con i programmi di radio radicale
Sito lanciare

