In questa puntata di "A proposito di Shalom" Ruben Della Rocca intervista il professor Emanuele Ottolenghi.



Nel corso della conversazione si è parlato del conflitto tra USA/Israele e Iran, le implicazioni dei rapporti con i paesi del Golfo, i ruoli di Cina, Russia e Turchia e del nuovo DDL passato in Senato sull'Antisemitismo.



"A proposito di Shalom - intervista a Emanuele Ottolenghi" con Ruben Della Rocca (giornalista), Emanuele Ottolenghi (professore).



L'intervista è stata registrata martedì 10 marzo 2026 alle 17:16.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: …

Antisemitismo, Armi, Cina, Consumi, Cooperazione, Democrazia, Disegno Di Legge, Emirati Arabi Uniti, Energia, Esteri, Golfo Persico, Guerra, Hezbollah, Immigrazione, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Khamenei, Medio Oriente, Missili, Navi, Nucleare, Petrolio, Politica, Prezzi, Putin, Russia, Sanzioni, Senato, Societa', Spionaggio, Stranieri, Totalitarismo, Trump, Turchia, Usa, Voto.



La registrazione video ha una durata di 32 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci