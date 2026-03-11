11 MAR 2026
Legge sull’Interscambio Pallet n.182/2025. Cosa cambia con le nuove norme? Benefici attesi per cittadini e imprese

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 09:00 Durata: 49 min 31 sec
A cura di Silvio Farina
Su iniziativa del Senatore Costanzo Della Porta.

Intervengono: Ilaria Cavo (Deputato), Alessandro Cattaneo (Deputato), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy).

Modera Giovanni De Ponti.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Legge sull’Interscambio Pallet n.182/2025. Cosa cambia con le nuove norme? Benefici attesi per cittadini e imprese" che si è tenuta a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 09:00.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cittadinanza, Impresa.

Questa conferenza stampa ha una durata di 49 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

