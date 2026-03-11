CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Su iniziativa del Senatore Costanzo Della Porta.
Intervengono: Ilaria Cavo (Deputato), Alessandro Cattaneo (Deputato), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy).
Modera Giovanni De Ponti.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Legge sull’Interscambio Pallet n.182/2025. Cosa cambia con le nuove norme? Benefici attesi per cittadini e imprese" che si è tenuta a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 09:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cittadinanza, Impresa.
Questa conferenza stampa ha una durata di 49 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
