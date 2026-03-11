11 MAR 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "Giudice Giusto — 50 ragioni per votare Sì», edito da Adiuvare, di Stefano Giordano.

DIBATTITO | - Roma - 15:00 Durata: 1 ora 46 min
A cura di Stefano Chiarelli
Saluti Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense).

Intervengono: Sandro Sisler, Claudio Martelli, Carolina Varchi, Gianni Berrino, Salvo Sallemi, Claudio Velardi, Stefano Giordano, Aldo Torchiaro.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Giudice Giusto — 50 ragioni per votare Sì», edito da Adiuvare, di Stefano Giordano.", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 15:00.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

