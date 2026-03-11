CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Saluti Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense).
Intervengono: Sandro Sisler, Claudio Martelli, Carolina Varchi, Gianni Berrino, Salvo Sallemi, Claudio Velardi, Stefano Giordano, Aldo Torchiaro.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Giudice Giusto — 50 ragioni per votare Sì», edito da Adiuvare, di Stefano Giordano.", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 15:00.
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 46 minuti.
