11 MAR 2026
Presentazione del libro di Giancarla Rondinelli “L’impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia dei cittadini nella giustizia”

DIBATTITO | - Roma - 16:00 Durata: 1 ora 14 min
A cura di Stefano Chiarelli
Modera Hoara Borselli.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Giancarla Rondinelli “L’impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia dei cittadini nella giustizia”", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 16:00.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 14 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
