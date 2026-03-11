Economia e strategia della sovranità digitale - 1° Forum Machiavelli Innnovazione

Saluti: Paolo Barelli (Presidente, Gruppo Forza Italia), Francesco Battistoni (Segretario di Presidenza, Camera dei Deputati).



Discorsi: Adolfo Urso (Ministro dell’Impresa e del Made in Italy), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Luca Squeri (Segretario Commissione Attività Produttive, Camera dei Deputati), Daniele Scalea (Presidente, Fondazione Machiavelli).



Panel: «L’Italia hub mediterraneo: strategia, investimenti e controllo dei dati» Luca D’Agnese (Responsabile Investment Technology Strategy, Cassa Depositi e Prestiti), Floriano …

Monteduro (Presidente GDL Energia, Italian Datacenter Association), Fabio Roncarolo (Responsabile Data Centers Program Management ENI).

