Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

11 Marzo 2026
Audizione di Daniele Silvetti, vicepresidente vicario dell'Anci e sindaco di Ancona
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
  • Presidenza della presidente Elena Bonetti
  • 0:01:09 13:15 Elena Bonetti (AZ-PER-RE), presidente della Commissione d'inchiesta sugli effetti della transizione demografica in atto
  • 0:11:08 13:16 Daniele Silvetti (FI), sindaco di Ancona, vicepresidente vicario di ANCI
  • 0:01:51 13:27 Elena Bonetti (AZ-PER-RE), presidente della Commissione d'inchiesta sugli effetti della transizione demografica in atto
  • 0:05:22 13:29 Daniele Silvetti (FI), sindaco di Ancona, vicepresidente vicario di ANCI
  • 0:00:38 13:34 Elena Bonetti (AZ-PER-RE), presidente della Commissione d'inchiesta sugli effetti della transizione demografica in atto
Trascrizione
Scheda a cura di Fabio Arena e Carmine Corvino