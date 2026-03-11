Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

11 Marzo 2026
Audizione di Daniele Silvetti, vicepresidente vicario dell'Anci e sindaco di Ancona
Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza della presidente Elena Bonetti
- 0:01:09 13:15 Elena Bonetti (AZ-PER-RE), presidente della Commissione d'inchiesta sugli effetti della transizione demografica in atto
- 0:11:08 13:16 Daniele Silvetti (FI), sindaco di Ancona, vicepresidente vicario di ANCI
- 0:01:51 13:27 Elena Bonetti (AZ-PER-RE), presidente della Commissione d'inchiesta sugli effetti della transizione demografica in atto
- 0:05:22 13:29 Daniele Silvetti (FI), sindaco di Ancona, vicepresidente vicario di ANCI
- 0:00:38 13:34 Elena Bonetti (AZ-PER-RE), presidente della Commissione d'inchiesta sugli effetti della transizione demografica in atto
Trascrizione