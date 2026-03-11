Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera

nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni riguardanti le condizioni di lavoro nel distretto tessile di Prato, svolgono le seguenti audizioni: - Monia Monni, assessora alla sanità e alle politiche sociali della Regione Toscana; - Simone Calamai, presidente della provincia di Prato; - viceprefetto Davide Lo Castro, sub-commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Prato con funzioni vicarie, e Marco Maccioni, comandante del Corpo della Polizia municipale del comune di Prato; - Valerio Mari, direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Centro, e Giovanni Nardone, direttore Dipartimento della prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Centro.