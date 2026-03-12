Dall'emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale

Saluti istituzionali: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera dei deputati), Pino Bicchielli (Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico).



Modera: Susanna Petruni.



Ore 10.00 "L’Italia fragile: dati, conoscenze e nuovi strumenti di monitoraggio.



Vulnerabilità, interventi e prevenzione).



Intervengono: Beatriz Colombo (membro della Commissione), Antonino Iaria (membro della Commissione), Alessandra Gallone (Presidente dell’ISPRA), Roberto Troncarelli (Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi), Fabio Ciciliano (Capo dipartimento della …

protezione civile), Vannia Gava (Vice Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).



Ore 11.00.



"Governance, prevenzione e semplificazione normativa".



Interventi: Erica Mazzetti (membro della Commissione), Luciano D’Alfonso (Vice Presidente della Commissione), Federica Brancaccio (Presidente dell’ANCE), Tommaso Edoardo Frosini (Professore ordinario di diritto costituzionale comparato), Mauro Rotelli (Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati), Nello Musumeci (Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare" Ore 12.00.



"Comunicazione, educazione e cultura della prevenzione".



Interventi: Elisa Montemagni (membro della Commissione), Daniela Ruffino (membro della Commissione), Fabrizio Curcio (Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana e Marche), Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del merito).



Conclusioni: Pino Bicchielli (Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico).



Intervento di Antonio Tajani (Vicepresidente del Consiglio dei ministri).

