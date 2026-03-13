Simone Lenzi , giornalista, modera; Pina Picierno (Vicepresidente PE, PD) dialoga con marco Taradash.



Emilia Rossi.(avvocata) .



Antonio Sangermano (Magistrato - PM nel processo Ruby), dialoga con Alessandra Natale , giornalista e Francesco Borgonovo (giornalista, Vicedirettore La Verità dialoga con Alessandro Perini.



Conclude ).



Convegno "Da sinistra a destra. Le ragioni del Sì", registrato a Livorno venerdì 13 marzo 2026 alle ore 15:00.



Sono intervenuti: Simone Lenzi (giornalista, scrittore), Pina Picerno (vice presidente del PE e delegata sull'Antisemitismo e al Giorno della Memoria), Marco …

Taradash (giornalista, già parlamentare radicale), Emilia Rossi (già componente del Collegio del Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà), Alessandro Perini (consigliere comunale di Livorno), Alessandra Natale (giornalista), Antonio Sangermano (capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità presso il Ministero della Giustizia), Guido Guastalla (comitato del Si), Francesco Borgonovo (vice direttore della "Verità").



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 56 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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