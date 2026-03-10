War Room - Iran, le mosse di Russia e Cina

Putin e Xi Jinping convitati di pietra della guerra scatenata da Netanyahu e Trump.



Enrico Cisnetto ne discute con Patrizio Bianchi, Titolare Cattedra Unesco in Educazione, crescita ed eguaglianza Università di Ferrara, già Ministro dell’Istruzione, autore di "L'Europa fra Trump e la Cina" (Il Mulino), Giuliano Noci, Professore di Strategy & Marketing e Prorettore delegato Polo territoriale cinese Politecnico Milano, autore di "Disordine.



Le nuove coordinate del mondo" (Il Sole 24 Ore) e Maurizio Molinari, Editorialista La Repubblica, autore di "La scossa globale.



L'effetto Trump e l'età …

dell'incertezza" (Rizzoli).

