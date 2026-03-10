10 MAR 2026
War Room - Iran, le mosse di Russia e Cina

DIBATTITO | - YouTube - 17:30 Durata: 42 min 42 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Organizzatori: 
War Room
Putin e Xi Jinping convitati di pietra della guerra scatenata da Netanyahu e Trump.

Enrico Cisnetto ne discute con Patrizio Bianchi, Titolare Cattedra Unesco in Educazione, crescita ed eguaglianza Università di Ferrara, già Ministro dell’Istruzione, autore di "L'Europa fra Trump e la Cina" (Il Mulino), Giuliano Noci, Professore di Strategy & Marketing e Prorettore delegato Polo territoriale cinese Politecnico Milano, autore di "Disordine.

Le nuove coordinate del mondo" (Il Sole 24 Ore) e Maurizio Molinari, Editorialista La Repubblica, autore di "La scossa globale.

L'effetto Trump e l'età dell'incertezza" (Rizzoli).

  • Enrico Cisnetto

    ideatore e conduttore di War Room

    Patrizio Bianchi

    titolare della Cattedra Unesco in Educazione, crescita ed eguaglianza all'Università di Ferrara

    Giuliano Noci

    professore di Strategy & Marketing e Prorettore delegato Polo territoriale cinese Politecnico Milano

    Maurizio Molinari

    editorialista de La Repubblica

