Intervengono: Aldo Ligustro, Marco Pertile, Criseide Novi, Andrea Spagnolo, Paolo Bargiacchi, Andrea Fiorentino, Marco Buccarella.
Registrazione video del dibattito dal titolo "La presidenza USA. La prospettiva internazionale", registrato a Evento Online venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17:00.
Dibattito organizzato da Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.
Tra gli argomenti discussi: Esteri, Trump, Usa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 41 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.