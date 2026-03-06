06 MAR 2026
Presiede Patrizia De Pasquale.

Intervengono: Aldo Ligustro, Marco Pertile, Criseide Novi, Andrea Spagnolo, Paolo Bargiacchi, Andrea Fiorentino, Marco Buccarella.

Registrazione video del dibattito dal titolo "La presidenza USA. La prospettiva internazionale", registrato a Evento Online venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17:00.

Dibattito organizzato da Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.

Tra gli argomenti discussi: Esteri, Trump, Usa.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 41 minuti.

Allora buon pomeriggio a tutti a tutti Telegrafi senza
L'uomo agli organizzatori per avermi invitato a presiedere questa dose minerario questo peregrinare dedicato alla presidenza USA la prospettiva internazionale
Come vuoto si tratta di un tema è di grande attualità che ogni giorno
Sottolineano gli studiosi tanti interrogativi il tema alla declinato attraverso cinque relazioni e due interventi programmati
E in particolare nelle relazioni affrontano questioni che vanno dall'operazione in Venezuela dal richiamo alla dottrina d'Oro al caso della Groenlandia
Dalle crisi delle relazioni tra Stati Uniti e Unione europea la questione di Gaza fino a una riflessione più generale sul diritto internazionale oggi o a mio avviso già i titoli delle relazioni mettono in evidenza come la presidenza degli Stati Uniti e sia in grado di incidere profondamente sugli equilibri multilaterali e sugli assetti regionali
Talvolta ridefinendo gli ma talvolta sconvolgendo l'inizio come hanno e sottolineato il professore Zarra il professor Bellano proprio sulle pagine della rivista difficile
E ciò che appare veramente in crisi in questo momento storico e il multilateralismo
Di matrice occidentale nel suo complesso ed è proprio in questo contesto di crisi
Che il rapporto tra Stati Uniti e Unione europea attraversa una fase di ridefinizione per quanto riguarda appunto l'Unione europea essa è chiamata a confrontarsi con un duplice imperativo
Da un lato preservare il nucleo valoriale della Lucullo della cooperazione multilaterale che rappresentano le sue fondamenta insomma dal l'inizio del processo di integrazione europea e dall'altra invece acquisire maggiore autonomia strategica in materia di difesa Energia
Politica industriale sicurezza economica
Non a caso infatti ricordo che columnist Titolo quinta Europe
Allora un articolo del Washington post commentava le dichiarazioni del vice presidente degli Stati Uniti Evans alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del quattordici febbraio due mila e venticinque
Si tratta quindi insomma in tematiche molto importanti anche dal punto di vista insomma dell'Unione Europea ma mi è più cara
Per quanto riguarda invece gli interventi programmati ci siamo illusi gli attacchi contro il DRAG voce ossia il premio sul sequestro di petroliere soggetta a embargo in alto mare pongono anche se insomma interrogativi né su come proprio insomma la prassi statunitense inter agisca con le categorie classici del diritto internazionale e specificatamente concluso della forza la libertà di navigazione la giurisdizione extraterritoriale
Io voglio poi insomma trattenermi a lungo perché sono abbiamo due ore presso quella di dare quindi poi maggio ci saranno tante domande quindi passò subito la parola al professor Aldo illustro
Per la relazione sull'operazione Venezuela e la dottrina Dorothy pressorio mostro non ha bisogno di poter presentazioni come ben sappiamo al professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Foggia
Autore di numerosi studi pubblicati anche sulla rivista difficile è proprio legati alla presidenza statunitense
E da ultimo ha scritto insieme al professor quando il bar giacché poi ascolteremo linea insomma di questa prima parte del Morelli dare un lavoro dedicato all'impatto amplissimo sul diritto internazionale quindi piacere che passo la parola al professor Aldo di gusto prego hanno
Sì grazie buonasera a tutti l'assenza di Patrizia per questa introduzione ai già più o meno dato un quadro generale di quella che sarà credo diciamo i temi che saranno affrontati oggi volevo sottolineare appunto in questo questo contributo pubblicato sull'osservatorio insieme a Paolo Borgia e mira soprattutto partendo dal caso Venezuela ad affrontare una questione che in realtà soprattutto nelle pagine di Piceno dai Bpce
Ca'taccio con l'amico par già con altri colleghi
Affrontiamo da qualche anno l'IVA e cioè quale nello stato del diritto internazionale rispetto a ad una serie di episodi di politiche portati avanti in particolare dagli Stati Uniti ma non solo dagli Stati Uniti pensiamo la Russia l'operazione l'aggressione russa
All'Ucraina dal ventidue aprile durante dal quattro anni Anna in senso sono tutte diciamo casi politiche hanno inferto dei duri colpi alla credibilità alla stabilità
Nell'ordinamento internazionale postbellica o come lo conosciamo quello basato appunto in particolare sulla carta del Azimut e quindi sul divieto dell'uso della forza l'obbligo di cooperazione pacifica soluzione pacifica controverse l'autodeterminazione
Dei popoli quindi i nostri interventi sono in questa maniera collegati io è straniero in particolare ecco un aspetto Lipparini partiamo da un aspetto importante
Le violazioni del diritto internazionale di per sé non costituiscono automaticamente lattine oggi si sente spesso dire anche da persone che magari non è la prende con le competenze nel talk show in un in altre sedi è finito il diritto internazionale non esiste più il diritto internazionale molto importante fare una verifica più seria pro approfondita
Che diciamo non poche valorizzare quella che la reazione
Nella comunità internazionale nel suo complesso e degli altri Stati rispetto alle violazioni dirigente non sembra quello dipende se c'è acquiescenza evidentemente il diritto internazionale
Quanto meno si trasforma non sono certo non viene a cessare da alcun diritto non viene mai a cessare Andrizza cita la somma è compreso il filo conduttore della riflessione condotta insieme a farlo da via che quindi il punto
Di partenza direi che è proprio quello della verifica delle reazioni della comunità internazionale
Alla assoluta verso un'operazione soluzione soldi c'è quindi pensa di fatti non c'è bisogno di costruire li conosciamo tutti Italo Pietra il ventitré gennaio quindi di intervento statunitense
Vienna in Venezuela con la cattura vede il presidente ma duro
Diciamo di trasferimento negli Stati Uniti a super posizione ha concesso il tutto accompagnato quindi comunque da interventi militari gli su basi strutture militari venezuelane
Nell'occasione per aggredire diciamo il polso
Grella opinioni iuris no cominiciamo elemento fondamentale tappa opinioni di Ulisse del l'opinione degli Stati rispetto a un un episodio del genere che diciamo non ha bisogno di di grandi analisi per capire che diciamo si tratti di una eclatante non diciamo non c'è tipo un più ma c'è un attaccante violazione del divieto dell'uso della forza dell'integrità di un altro Stato integrità infatti una delle prime reazioni ma
Questo episodio sul piano dottrinale
Ascoltare nella rivista mi pare che tu divenga Unione europea diritti
E direi il gran parte di Maria Castellaneta titolava d'attacco al Venezuela tra conclamate violazioni del diritto internazionale deboli risposte della comunità internazionale e dell'Unione europea metteva la collega Castellaneta subito il dito nella piaga non pare che le reazioni degli altri Stati siano state adeguatamente decise nel stigmatizzare il illecito connesso a questa operazione un'occasione importante per valutare appunto queste reazioni è stata qualche vip pochissimi giorni dopo
L'operazione stessa ma la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza su una riunione all'arcata e quindi che ha visto la partecipazione di numerosissimi stati testata l'occasione per verificare appunto tali opinioni turista parte della madre Nan grandissimo numero di Stati
Le condanne sono state generalizzate sono stati pochissimi i paesi che hanno invece sostenuto dal sia alla legittimità di questo intervento Argentina quinta Tobago Panama sostanzialmente voi in realtà tutti gli altri stati la maggior parte degli Stati condannate in certi casi in queste condanne sono state anche scontate no
Evidentemente dello stesso Venezuela gli altri paesi diciamo che come dire potrebbero in base alle costanti minacce
Di Trump S reti prossimi diciamo Stati oggetto delle sue attenzioni Claudio godesse come appunto la Colombia su Cuba Nicaragua Messico eccetera altre sono altrettanto scontate altre condanne dico
No però anche diciamo per certi versi paradossali e poco credibili per esempio molto veemente è stata la condanna
Bella tutte le reazioni russe hanno chiesto i matti usato come si trattasse di un'ora
Una anche pressione contraria ai principi da capo il diritto internazionale
Il punto un dolente riguarda proprio la reazione dei paesi europei e soprattutto delle istituzioni europee che hanno sì
Quasi tutti diciamo condannato in maniera molto prudente
Affermando che comunque diciamo fosse un fatto positivo la deposizione gli indicatori come maturo
Ma che comunque diciamo sarebbe meglio diciamo il metodo ecco il metodo usato non è quello auspicabile alcuni di questi Stati in cui naturale solo successivamente diciamo con il un'ulteriore escalation ma degli eventi dopo il il l'operazione in Venezuela quindi l'estensione delle mire
Di Trump per esempio sulla Gonella andiamo punto di su cui abbiamo due relazioni oggi sui che succede
Successive
Hanno diciamo mostrato delle reazioni più decise pensiamo ammacco non pensiamo
Ma Sanchez non è parliamo adesso quello che sta succedendo anche rispetto alla al nuovo dolci quello dell'Iran eccetera
Ma proprio le istituzioni europee sono diciamo si sono dimostrate poco
Della diciamo poco ferme nella reazione te abbiamo il tasso
Abbiamo il caso del nostro governo il governo italiano del forse è stato l'unico fra i paesi europei ad affermare come il fosse difensivo è quindi legittimo
Ora
Questi sono dazi no c'è una riflessione da aprile sulla posizione appunto dei Paesi europei in particolare e delle istituzioni europee
Questa timidezza almeno iniziare anche comprensibile noi noi siamo i tradizionali alleati degli Stati Uniti
Abbiamo bisogno degli Stati Uniti anche per risolvere un grosso problema che abbiamo in casa cioè
In Europa la la guerra all'Ucraina e nello stesso tempo sia non possiamo essere imbarazzati per per usare un estremismo dall'atteggiamento vi Trump
Ma questi dati sono importanti ecco in chiave qui diciamo rinvio alle conclusioni
Gli Jintao bravo già sì
Uccelli proprio di valutazione di un eventuale acquiescenza di questo uso della forza che comunque negli ultimi anni
Piene appunto
Adoperato in in maniera diciamo da sdoganare quasi l'uso della forza stesse d'attenuare moltissimo al divieto della della carta stessa questo per quanto riguarda diciamo rinvio alle libere valutazioni finali di Paolo bar già liberato velocemente imposti
Interessante se diciamo tutto del comune
A a sfavore della illiceità di questo intervento capire quali sono invece le giustificazioni degli Stati Uniti come dello giustificazioni degli Stati Uniti
A partire da quelle espresse Aldo del proprio durante come dicevamo quella riunione straordinaria del cinque
Di gennaio garanzie del Consiglio di sicurezza allargato sono di vario tipo
Ma quello che interessati interessante alla ma diciamo sottolineare e che gli Stati Uniti non hanno assolutamente cercato di giustificare
La propria azione in base al diritto internazionale ora la casta
Anzi conosciamo le dichiarazioni
Ventuno nel presidente Trump rilasciate in un'intervista New York Time del nove gennaio in cui ha affermato semplicemente che non mi interessa il diritto internazionale che come unici limiti
Alla sua azione alla sua politica qua
Riconosce solo la proprio a me era moralità e la propria mente sembrava una battuta provocatoria però subito dopo ne è seguito per esser più quel il mero un memorandum del sette gennaio con cui si è disposto il ritiro immediato da tanto degli Stati Uniti da quasi settanta tra istituzioni trattati internazionali ne è seguito anche il l'
Il lancio del consiglio dell'antrace come per la transizione a Gaza che sempre più sembra essere posto come alternativa alle Nazioni Unite e quindi diciamo l'attacco frontale rispetto alle istituzioni internazionali al multilateralismo e quali sono invece mille
Certificazioni addotte dall'amministrazione Trump si tratta in realtà di una pluralità puntiglio di di di motivazioni che però sono legate quasi tutte da un filo conduttore
La difesa della propria sicurezza nazionale la propria sicurezza nazionale concepito e però un'accezione estremamente Zidane Tata
è variamente coniugata che prevede implica la lotta al narco terrorismo la sicurezza economica o commerciale dà sicurezza strategica in intesa sia in ambito intraregionale che a livello globale io visto che ci siamo dati il limite di un quarto d'ora non posso che rinviare alla col contributo scritto
Mi limito al enunciare una serie di conti la sicurezza nazionale Rispetto al nacque per l'ulivismo qui c'è una operazione quella di negare la rilevanza internazionale dell'azione nei confronti di immaturo sua moglie per te è stata definito non un atto sì guerra contro il Venezuela o il suo popolo Messico un'operazione chirurgica di polizia sino Pinto l'assonanza con l'operazione militare speciale
Biglietti Putin nei confronti di due nasco terroristi latitanti in base incriminazioni ritenute legittime da parte delle autorità statunitense questi diciamo ma due è stato accusato addirittura di essere h appoggio del cartello delle carte del dell'Ossola SPD l'organizzazione ritenuta ante organizzazione di carattere terroristico
Questa soluzione a a un duplice effetto
Signor lussazione sul piano interno costituzionale che sul piano invece il diritto internazionale sul piano interno
Permette all'amministrazione rampanti sottrarsi alla cavallo necessaria autorizzazione
Nel legislativo del Congresso per condurre operazioni dalla Trinità sul piano internazionale permette di sovrapporre alla regole del diritto internazionale i quali per esempio quelle sulle immunità che piaccia o non piaccia
Garantiscono anche risultati di Stato che non siano democraticamente eletti e quindi Lazio ormai una sovrapposizione che non è accettabile su questi punti però abbiamo l'interessante contributo anche scritto di fiorentino che ci parla del presto
Niente io sorvolo su altri aspetti
Trova interessante anche diciamo al di là delle motivazioni legate alla sicurezza nazionale c'è ed è stato molto evocato ed è un elemento che far sì che una buona parte dell'opinione pubblica internazionale anche guardi diciamo con favore a questa operazione diciamo un un obiettivo di carattere in senso lato umanitario enti tutela della democrazia no perché mai stato deposto un dittatore eccetera eccetera ora gli interventi di carattere umanitario arte che noi sappiamo nella dottrina e nella prassi degli stati rapine negli Stati sonante contestati di persone sappiamo anche che c'è una dottrina in particolare quella porcata
Sostenuta dal professor Picone in Italia
La dal rimpianto professor Picone basata sugli organi vengano Omes per cui a certe condizioni tendevano a essere però rigorosissime in presenza di emergenze umanitarie drammatiche Procida andasse c'era la possibilità di considerare ora nello specchio ho fatto una serie di valutazioni
Negando che ci siano sia i presupposti materiali te le condizioni giuridiche per riportare a ricondurre a questa ipotesi l'intervento lo statunitense in Venezuela però anche qui
Va sottolineato niente equilibrio le valutazioni finali
Nella amico Badia che che questo ha creato nell'opinione pubblica ante a favore col finalmente milioni di venezuelani sottoposti in clima bandierine persecuzione accetta sorriderà è questo lo stiamo sentendo questo tipo di motivazione oggi per la crisi
Vienna Medioriente la terza o quarta guerra del Golfo come ci definisce e quindi questo è un po'è un elemento da valutare ai fini di quella problema del eventuali acquiescenza di questi la pensione sì
Sorvolo ulteriormente su altri aspetti come quello della quello lei cito le gag e che fa diciamo dubitare molto del dell'intento
Umanitarie di quella operazione se pensiamo alla questione delle entrate box quindi diciamo che si traducono messe in pulsioni materiali diciamo senza giudizio di stava morendo centinaia di persone in quindici attraverso i bombardamenti questa una comportamento che è stato lui
Definito dal comitato dei diritti umani come un crimine internazionale quindi esecuzione sommaria
Preventiva di tante persone di questo se ne occuperà anche fiorentina in questa relazione
Tutto qui tutte le giustificazioni addotte da presidenza frammentata muti in realtà mostrano il loro carattere
Strumentale perché le ledere assorbenti motivazioni si ricavano dalla pure il documento che è molto importante leggere che molto illuminante
Non solo sulla operazione in Venezuela ma sul tutta la politica estera statunitense serve quindi a capire bene anche i successivi sviluppi di quel rispetto a quell'intervento è quello che sta accadendo adesso in Medioriente che il per il documento varato adottato dalla Casa Bianca
Se il quattro novembre dell'anno scorso quello sulla sicurezza strategica nazionale in cui viene definito molto chiaramente quali sono diciamo le gli obiettivi fondamentali in politica estera degli Stati Uniti qui abbiamo un apparente contraddizione no al documento che improntato al principio del della non ingerenza come principio generale anzi si dice che non vogliamo come un riferimento implicito la politica delle precedenti amministrazioni statunitensi e soprattutto in quelle democratiche
Noi non ci dobbiamo fare carico dei Global Baratta sceglie i problemi del mondo sostanzialmente li vogliamo relazioni amichevole e non non abbiamo nessuna intenzione di esportare la democrazia in altri Paesi o modelli sociali
Rispettiamo le tradizioni cesserò questo è un principio generale di non ingerenza
Prova dei limiti
Consiglio afferma nel rispetto a situazioni politiche e di altri paesi che siano in contrasto con gli interessi statunitense e come vengono definiti questi interessi statunitense
Diverse vengono definiti
Diciamo come anzi dico National interest esce un nucleo essenziale di intesi ma boh diciamo a dispetto della definizione di un nucleo essenziale questi interessi statunitensi sono descritti in maniera non solo comunicati realistica ma estremamente ampia perché in definitiva si fa riferimento a livello globale all'esigenza degli Stati Uniti
Di mantenere anzi a recuperare rafforzare la loro o il loro predominio sia di carattere militare che di carattere economico anzi i due aspetti l'aspetto militare l'aspetto economico sono strettamente legati perché
La sappiamo tiene molto sottolinea che il ruolo della tecnologia per assicurarsi la supremazia militare
Non serve solamente investire nel in senso stretto nell'industria militare ma occorre anche riacquistare diciamo il predominio nel campo per esempio energetico intanto nel campo digitale nel campo di intelligenza artificiale
Che sono tutti dei settori ormai che si legano e lo vediamo anche in Iran discorso intelligente nelle gli ultimi conflitti la trasformazione dei conflitti Tirolo appunto delle tecnologie dell'intelligenza artificiale
Che tra l'altro sono tutti i settori enormemente energivori come si dice di qui da caccia spietata alle risorse prima per quanto di questa in generale e poi per quanto riguarda il continente americano l'emisfero occidentale come Vieri finito nel nel documento
Questi questo principio in sé vero che a quello di non ingerenza ma in realtà lo ribaltando istintiva a mio avviso nel continente
Ma l'emisfero occidentale e quindi del continente americano in prevalenza viene considerato la regola perché gli Stati Uniti non accettano regimi ostili non accettano interferenze Esterne e quindi sostanzialmente abbiamo espressamente il rilancio della dottrina modo Rocchetta lo sappiamo la tradizionale dottrina modo per come era nata mirata al come divieto di ingerenza o un po'ostacolo all'ingerenza dei Paesi europei
In questo caso la non ingerenza si trasforma in diritto di ingerenza negli Stati Uniti nell'ambito delle politiche Antonio e quindi a questo punto il caso del Venezuela
Non è un caso isolato non non è destinata a restare un caso isolato ma lo possiamo considerare un caso invece esemplare esemplare perché il perché ricoprono
Tutti gli elementi che giustificano il diritto auto consacrato di ingerenza degli Stati Uniti
E cioè un Paese con un governo diciamo non gradito agli Stati Uniti perché imponga grato alla Uba allegato di inspirazione chavista eccetera eccetera non sappiamo la presenza Forte del Delio Rossi cinesi
Sia che hanno con combattuto comma duro vinto infatti avevano stretti legami sia sul piano militare non dimentichiamoci
E tutto l'hardware militare difensiva in particolare del Venezuela era di e te e ancora adesso insomma di origine russa cinese sia rapporti economici pensiamo alle forniture di Petronio eccetera tutto questo assolutamente non possibile col caso Venezuela possiamo dire che gli stati hanno mostrato al mondo come in concreto sì traduce si traduce dal dottrina morbo dobro secondo la definizione di una di una testata statunitense l'intero tramontata volentieri adottato e quindi anche questo giustifica altri comportamenti Inter riguardano altri una politica di transizione indenne insolita parte diciamo quello che è accaduto l'azione l'operazione del due tre gennaio
Ma quello che succede dopo
è tutto in contrasto con diversi principi del diritto internazionale sempre l'autodeterminazione dei popoli nella gestione delle risorse ma in base a questi presupposti sembra normalissimo invece che gli Stati Uniti gestiscano come rivendicano non so la successione politica ma la gestione delle risorse per esempio petrolifera
Questa terra anche con gli altri Paesi è in questo in questo quadro di applicazione della dottrina dopo viene è stata risucchiata anche la Groenlandia grazie diciamo alle sue risorse sia Strategic per quanto riguarda la sua posizione geografiche il resto ma di questo segno punteranno evidentemente il consorte estive la professoressa nove mi scuso spero di non essere stato eccessivamente gongola forse essi chiedo scusa se in questi ambienti
Altezza non ti sento
Mi senti ora ora sincero relativi Grazioli grazie a colture
In questo in breve tempo esce riuscito grande lucidità
Ma inquadrare casa Venezuela lasciarci con tanta preoccupazione di soli dice che non sarà un caso isolato ma d'altronde insomma veloce ma è stato già annunciato non sarà mai liberale è la stessa cosa mi sembra quindi l dirompente previgenti quindi avrai una palla di cristallo da qualche parte e grazie anche perché
Mi sembra che poi ha messo il dito sulla piaga per quanto riguarda noi giuristi ovvero insomma cosa cosa in questo momento il diritto internazionale quali sono le sorti di diritto internazionale dicendoci che sta cambiando di sta trasformando e non è nuovo come si stava trasformando questo anche sono alla luce di quello che tu dicevi acquiescenza all'uso della forza poi insomma
Questa acquiescenza Almiento previsto insomma dalla Carta delle Nazioni Unite antepongo sto pensare però insomma caso mai poi ne parliamo dopo e e niente sono io più sopra anche appunti veramente ci sono sarebbero tante domande la parte tanti dubbi c'erano tanti dubbi tante Iturbide dello studioso su questa situazione appunto Venezuela Iran occupa già annunciato tra l'altro in valigia
E sono stati salvati altri rifornimento del petrolio quindi degli aerei non riesco a ripartire quindi insomma è già stretta in una morsa tutto questo
A alla luce del Polito massicci molla leggitelo con la trasformazione in diritto internazionale sicuramente insomma l'intera regione Manzoni
Vedremo allora grazie anche per aver fornito o la base diciamo per il prossimo intervento Nine collegamento ingiusto con una relazione
E del professor Marco pertinenti delicata qual caso brillanti a un altro caso in cui ci interroghiamo sia voi ridete salesiano ogni diritto ed europea ma forse con gli parlerà seria ci il presa d'Cilea e annuncia anche lui professore ordinario internazionale presso diversi ai trenta no e anche lui insomma i gestori si sono concentrati in particolare sul diritto internazionale il pubblico sui diritti umani e sul diritto dei popoli indigeni indice Erika parola vediamo cosa ha da dirci sul caso quell'ampia grazie
Sì buona serata tutta tutte sono molto lieto di partecipare a questa questo dibattito sul marco Pertile appunto mi occupo dalla Groenlandia chiedo scusa ma sono sensibile l'accento e quindi di chiedo scusa
Sì lo sgonfiamento ma
Quando il il mio intervento come è stato detto si collega strettamente all'intervento professoressa nove che seguirà appunto
L'intervento io mi concentro prevalentemente sulle questioni relative al titolo il territorio all'autodeterminazione
Alle eventuali soluzioni pattizie rispetto appunto alla vicenda della Groenlandia lamenta come vedete come sapete benissimo l'intervento dalla professoressa nuovi riguarda le relazioni appunto tra gli Stati Uniti e l'Unione europea più da vicino
Così di solito si dice no nel dibattito che l'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia un interesse di lunga data che rimanda alla metà dell'Ottocento con Segretario di Stato sicura perché
Era stato anche l'artefice dell'acquisto della la scala in una politica artica generale che insomma immaginava l'acquisto non solo della Groenlandia ma anche dell'Islanda
E quindi c'è un già a partire dall'età ottocento un interesse preciso degli Stati Uniti diciamo la l'acquisto della Groenlandia
Questo interesse prosegue no anche agli all'inizio del Novecento continua in seno al governo americano riemergere questa proposta che trova una battuta d'arresto
Nel mille novecentosedici con il Trattato sulla cessione delle Indie Occidentali da parte della Danimarca proprio al dagli Stati Uniti e un allegato al Trattato
è una dichiarazione con cui gli Stati Uniti si impegnano a non contestare
La sovranità danese sulla Groenlandia prima mille novecentosedici c'è una battuta d'arresto da questo punto di vista
Però il dibattito riemerge in seguito alla seconda guerra mondiale la Groenlandia e cruciale in modo da durante lo sforzo bellico addirittura viene occupata da un gruppo di volontari che in realtà vengono ecco vengono dimessi dall'esercito americano per apparire come un gruppo di volontari e non e non violare le regole sulla neutralità ne prendono già il controllo prima dell'ingresso degli Stati Uniti nel costruito
Quindi a dimostrare l'importanza strategica del dell'isola e poi dopo appunto la seconda guerra mondiale
Punto sembra che gli Stati Uniti non intendano appunto cederà il controllo alla Danimarca dell'isola ma concludono o impedisce questa proposta nuova amministrazione Truman per l'acquisto
Che però è una proposta che poi alla fine non trova esito e si arriva invece la conclusione di un trattato sulle basi militari no i ministri che ottengono la possibilità di dispiegare le forze militari in base ad un trattato bilaterale con la Danimarca
Ciononostante il dibattito continua anche dopo la stipulazione del trattato durante la presidenza Eisenhower c'è uno scambio di documenti che sono stati poi de secretati documenti confidenziali
Che dimostrano che il comando congiunto delle forze armate aveva suggerito al Dipartimento di Stato di acquistare la Groenlandia ad indagare la possibilità di restare alla larga e molto molto interessante la risposta al Dipartimento di Stato che afferma che è assolutamente necessario non esacerbare la relazione con la Danimarca
Danimarca che è un Paese che progressivamente ha perso il controllo su molti dei territori che controllava e che non è pronto l'opinione pubblica non è pronta ad accettare anche la perdita
Della Groenlandia passiamo negli anni Cinquanta con questo scambio di documenti del mille novecento cinquantaquattro
La questione riemerge con forza nel due mila diciannove con la prima presidenza Trump le le dichiarazioni sono dichiarazioni che all'inizio vengono prese come delle facezia no dalla in Danimarca no tramonta propone
L'acquisto
Voi siete subito insomma che è la la risposta la risposta della della primo ministro Frederiksen che afferma Groenlandia non è in vendita indegni di telefonargli appartiene
Alla Groenlandia che è poi uno uno una interazione che la Danimarca e e il e il Governo Dell'Antonio autonomia delle Langhe ripeteranno
Molte volte di fronte a questa risposta appunto viene cancellata la lista ufficiale presente campi in Danimarca quindi si capisce già nel due mila diciannove la questione la questione
Molto importante ma poi riemerge con forza no con la seconda presidenza tra un tram via quindi limito solo sottolineare due cose che si collegano anche alla relazione del professor di gusto
C'è e evidente dalla lettura di ripetute dichiarazioni di esponenti governativi statunitense c'è evidente la tenuta tendenza a non usare il linguaggio del diritto internazionale si usa un linguaggio
Al tecnico talvolta linguaggio di altre branche del diritto no per cui viene definita la questione della tutela delle definito muri all'esteri tre virgola in un'operazione immobiliare
Si parla di un'operazione interessante quindi senso vago no si dice che c'è un interesse per questa operazione ma non si qualifica l'operazione non c'è alcun riferimento all'autodeterminazione ci sono anzi del delle frasi devo dire piuttosto spiacevoli verso la popolazione della Groenlandia no presente Trump afferma
Cioè sembra trattarli devo dire onestamente sono panico degli animali domestici no perché dice qui c'è ricevemmo no come assolutamente verificando di come degli oggetti no senza considerare in alcun modo in alcun modo diciamo dell'eventuale nuovo principio di autodeterminazione di questo potremmo potremo parlare fra un attimo
Quindi non ci sono riferimenti giuridici precisi fino niente ad arrivare a due momenti chiave uno è stato già evocato il discorso che l'otto gennaio
Con un'intervista non riscosse più sull'intervista al New York Times molto intelligente devo dire come triste viene messo a suo agio in fatto parlare a ruota libera
E dice appunto le perifrasi c'ha che hanno colpito tutti noi cioè non ho bisogno del diritto internazionale insomma è la mia moralità che li guida sua dice tutte queste cose che sono molto molto forti
Questo discorso viene un pochino o invece corretto cambia un po'il tiro con il discorso di Davos del ventuno gennaio il ventuno gennaio afferma anche dopo appunto la reazione europea di cui credo parlerà la collega
Il discorso era lo scambio gli erano afferma che non userà la forza
Che è stato già definito un accordo quadro di cui non è dato sapere il contenuto perché si parla appunto di un accordo quadro i cui elementi essenziali saremmo stati definiti con Mark Rutte non segretario generale alleanza tattica che non si capisce a che titolo negozi
Un accordo quadro
E che non c'è un riferimento giuridico se il riferimento giuridico molto devo dire strampalato perché il presidente afferma
Soltanto perché un'imbarcazione cinquecento anni fa si è recata in Groenlandia e poi e poi l'ha lasciata questo non davano alcun titolo al territorio
E quindi ridicolizza ridicolizza la pretesa alla sovranità danese
Fare con un riferimento devo dire piuttosto molto impreciso la dottrina della scoperta
Ignorando completamente appunto che insomma ignorando la la decisione della Corte permanente del trentatré genere sul caso appunto della della Groenlandia orientale ignorando l'acquiescenza dei paesi terzi rispetto al controllo danese sul territorio ignorando il controllo danese sul territorio
E in effetti c'erano state le caratteristiche molto molto specifica di un territorio così vasto con la popolazione così così ridotta quindi ridicolizza diciamo il titolo la sovranità
Danese però fa un riferimento giuridico abbiamo un riferimento giuridico in questo discorso
è interessante vedere la posizione degli altri paesi non parlerò appunto degli Stati dell'Unione europea ma per quanto riguarda ad esempio l'opposizione la federazione russa si tratta di una cosa molto interessante perché il presidente Putin afferma
Che il discorso appunto della presidenza americana non è stravagante ma ha delle radici storiche
E si tratta di una questione bilaterale che non ci riguarda quindi c'è la volontà precisa la federazione russa di non interferire rispetto rispetto a questa vicenda è stato letto da alcuni commentatori come come la ricerca di un precedente che possono poi essere utile nella questione delle spalle Barda sapete che le Sbarbaro dal punto sono usati in tal modo particolare nel diritto internazionale il caso di un'isola e l'accesso alle risorse naturali peso al bar per regola con un trattato del mille novecentoventuno e consente in condizioni di parità appunto
Proprio l'accesso risorse naturali ai cittadini dei Paesi che abbiano ratificato il trattato la Russia in forza del trattato ma il falso una pretesa storica che aveva sulle spalle Barbra a appunto una una presenza una presenza sullo snowboard e recentemente contesta sempre più le attività regolatorie norvegesi
Sulle sbarbato e quindi secondo alcuni commentatori il precedente Groenlandia potrebbe aprire un'immediata immediata crisi anche relative alle salvarsi posizione non so forse può essere letta in questo senso
La posizione cinese invece sembra solidarizzare
Con la Danimarca però afferma lo stesso tempo che appunto dovranno cinese si aspetta un uguale attenzione
Da parte della Danimarca rispetto alla integrità territoriale della Cina con un trasparente riferimento alla questione di Taiwan quindi diciamo c'è solidarietà però condizionata da parte da parte della CIA io non ho visto appunto parte le relazioni dei paesi europei hanno visto
Altre reazioni a livello internazionale il corso lavorato bene e la ricerca può continuare su questo però non mi pare che si sia stata un'attenzione globale rispetto alla vicenda della Groenlandia e che anzi mi pare anzi che la vicenda sia stata licenziata una vicenda circoscritta
Diciamo a questo emisfero e questo mi pare preoccupante ed è forse il segnale a mio avviso degli effetti erosivi del doppio standard cioè quando quando non si è pronti a Dini ad evocare con una regolarità una norma poi molto difficile
Aspettarsi che la norma venga invocata nei casi nei casi di più ci interessano
Io leggo così con un sostanziale diciamo un'erosione ecco delle norme dovuta anche all'evidente doppio standard interessa questi casi che stiamo trattando oggi
Ora
Il l'invocata soluzione della vicenda questo questo accordo quadro che sarebbe stato predisposto secondo alcune informazioni sono filtrate consisterebbe in un'assoluzione cipriota
Cioè della cessione della sovranità della vera e propria sovranità sulle basi militari ora base militare attualmente presente nel passato ce n'erano anche altre in base all'accordo e cinquantuno
Ma la base militare attualmente presente quando cinquantuno su base di tale è stato poi rivisto nel due mila e quattro c'è una sola base militare che la base di più tuffi crea per il nome con cui viene chiamata ora la base di Thule
Quindi diciamo no non ho chiaro su se solo sulla base anche su altre basi ipotesi sarebbe quella di una cessione di sovranità
Come nel caso di Cipro ora non posso dilungarmi su questo per la solidità economica su cinque il molto discusso nel diritto internazionale non è chiarissimo la posizione del Regno Unito è che limito conserva
La sovranità in seguito alla decolonizzazione di Cipro osserva la sovranità su nel su due basi su due aree piuttosto ampie
Equivalgono al tre per cento del territorio di Cipro tenete conto la popolazione stanziata ma conserverebbe la sovranità la posizione del governo cipriota è diversa
Come sempre sembra che un'ipotesi sia questo è quella della cessione di sovranità sulle basi inesistenti in uno dei suoi discorsi presidente Trump aveva affermato che ciò che conta è e e con le sue parole disse ownership cioè la proprietà non parlò di sovranità
Parlò di proprietà
E disse che ownership ha un effetto psicologico diverso in questa intervista di cui parlavo prima quindi sembra proprio noi ammettere apertamente che c'è un effetto reputazionale nel controllo esclusivo sul territorio
Che viene ricercato anche proprio per l'effetto i prestigio reputazionale che che può per può appunto essere adesso ricondotto ora se questo è il caso se si ricerca ad avere una forma di sovranità allora forse forse è questa la proposta
A notte che sta prendendo forma ma sono tutte congetture ovviamente
Ora rispetto a questa eventuale cessione di una porzione di territorio si pongono due problemi e che con questo vado a concludere credo no per stiamo andando verso adesso mi diverte il tempo si pongono due due temi in tema dell'autodeterminazione
E il tema della validità di un accordo di cessione allora per quanto riguarda la validità dell'accordo di cessione
Una cosa è il dice si era concluso in queste condizioni potrebbe forse essere invalido per violenza cioè in base all'articolo cinquantadue per la convenzione di Vienna a meno che un tale accordo non abbia un minimo carattere sinallagmatico a meno che non ci sia un qualche scambio ma una mera cessione di sovranità da parte di di Danimarca e Groenlandia probabilmente in modo congiunto
A agli Stati Uniti senza alcun'altra forma
Appunto di prestazione probabilmente renderebbe l'accordo invalido in base all'articolo cinquantadue della Convenzione di Vienna si può dire va be'e quindi che utilità questo argomento esempio potrebbe essere un argomento utilizzato
Da un lato da un governo successivo potrebbe essere revocata in dubbio la validità dell'accordo quindi diciamo una non è un argomento completamente privo di di utilità pratica
Quindi servirebbe almeno un minimo scambio e condanne nel nel in cui una cosa di questo tipo
C'è poi la questione dell'autodeterminazione la Groenlandia era un territorio non autonomo iscritto nella lista dei territori non autonomi da lezioni unite è stato dei stato nel mille novecentocinquantatré con una riforma costituzionale da parte la Danimarca
Che ha garantito appunto uguali diritti alla popolazione della Groenlandia questa incorporazione della Groenlandia e questo questo delisting della Groenlandia stato oggetto di molte polemiche si è detto soprattutto successivamente
E la Scelta no di poter avere una di un diverso status politico la scelta dell'indipendenza non fosse mai stata rappresentata alla popolazione della Groenlandia e che quindi questa questa operazione danese non avrebbe esaurito il diritto all'autodeterminazione quindi la parte della dottrina sostiene che sussiste tuttora nel diritto internazionale un diritto all'autodeterminazione
Del popolo groenlandese dietro l'altra parte della dottrina sottolinea e negli anni Cinquanta non erano ancora state adottate le risoluzioni chiave mila cinquecentoquattordici mila cinquecentoquarantuno quindi diciamo non i requisiti notte i fattori da valutare per verificare appunto la validità di un processo di autodeterminazione erano meno stringenti e quindi negli anni Cinquanta si sarebbe esaurita anche l'autodeterminazione
Del Popolo groenlandese con l'incorporazione nel popolo danese quindi nella nella nella Danimarca
Vi sono due modi di vedere la cosa ciò che conta è che nel due mila nove però nell'Ade concede con un atto di autogoverno ampia autonomia
Alla alla Groenlandia fino al punto di poter celebrare un referendum per l'indipendenza che richiede comunque però l'assenso anche del Parlamento danese
Si apre poi tutto un tema relativo alle risorse naturali a cui faccio solo cenno che è uno degli obiettivi evidentemente anche della presidenza Trump anche se viene a fasi alterne ha fermato altre volte si dice che non e non è così però per quanto riguarda le risorse culturali la Groenlandia amplissima autonomia fino al due mila dieci
Successivamente rinnovata con un atto con un uno una legge sul viso strutturali del due mila e vendita Acea completa autonomia negoziale sulle risorse naturali
Il governo groenlandese
E la legge sulle risorse naturali groenlandese molto stringente molto stringente dal punto di vista delle clausole sociali molto stringente per quanto riguarda la giurisdizione
I trattati bilaterali rivestimento danesi non si applicano alla Groenlandia quindi diciamo tutte le questioni relative alle risorse naturali andrebbero negoziato
Principalmente con la Groenlandia in base all'assetto costituzionale appunto pedonale Landi a Danimarca da questo punto di vista si sono date
Ora chiudo con alcune considerazioni
L'impressione che questa politica questa politica statunitense dal punto di vista strategico
Abbia appunto se è stata sporta mentre controproducente i rapporti tra loro e l'abbia in Danimarca erano ai minimi storici
Per questioni che forse avete anche intercettato di di gravi forme di neocolonialismo danese no rispetto rispetto alla popolazione groenlandese inclusa la questione la sottrazione dei minori no alle madri
Sulla base di una legislazione danese piuttosto piuttosto stringente su questo nei diciamo dal punto di vista politico le relazioni tra le due unità
Erano territoriali erano ai minimi termini forse ci si sarebbe potuti aspettare che in una logica nazionale no avrebbe atteso la celebrazione nel referendum per l'indipendenza per poi intervenire poi no successivamente
Invece attraverso queste queste dichiarazioni davvero urticanti appunto si è ricompattato no il fronte dei c'è un forte consenso da parte della popolazione Groenlandia nella ricitare appunto l'opzione di di un'integrazione nel territorio degli Stati Uniti e quindi questo devo dire anche dal punto di vista strategico sembra poco comprensibile a meno che non lo si legga davvero con un'affermazione di di politica di potenza no e quindi non lo si nega come la volontà di affermare un dominio esclusivo su una determinata c'era l'influenza ecco questo questo allora però è qualcosa che va al di là della Groenlandia per quanto importante la Groenlandia sia in effetti forse questo questo può spiegare anziani queste dichiarazioni non credo che siano irrazionali strampalate queste dichiarazioni
Credo che quando si usa un linguaggio completamente diverso dal diritto internazionale la finalità sia quella di sostituirlo il diritto internazionale per io credo che questa sia un'erosione per sostituzione
Devi credo che sia molto purtroppo molto strategico il non parlare la lingua del diritto internazionale e introdurre altri concetti giuridici a sostituirla
E di questo devo dire mica è un elemento di preoccupazione vi ringrazio per l'attenzione cedo senz'altro la parola
Ma il microfono mutate professoressa
Mi sentite
Sì adesso sito trent'
Lo so che succede al mio microfono la volevo anch'io volevo ringraziare professor Pertile per la brillante mia relazione come insomma surreale dimostrò anche lui insomma è riuscito nei minuti a sua disposizione
A mettere dire evidenza somari l'incidenza di questo caso pure langa sulle categorie classiche
E del diritto internazionale
Mentre Aldo parlava di una trasformazione mi sembra che il professor Pertile o più pessimista perché parla di erosione per sostituzione quindi siamo dinanzi proprio insomma categorie diverse nuove poi caso mai insomma
Ci dice un po'meglio nel dibattito perché tutto questo mi sono permesso di usi veramente crea preoccupazioni un po'di angoscia
Una passare ora subito la parola la professoressa che se noi perché pare razzolare l'altra faccia della medaglia se vogliamo del caso quell'ampia quindi le relazioni tra o USA e unione europea
Anche la presenza Novi Press essa ordinaria diritto dell'Unione Europea nell'Università di Foggia e particolare insomma è una studiosa mia del diritto di avere europea e delle relazioni esterne dell'Unione europea e ha scritto come è già stato ricordato questo bel saggio proprio sulla Groenlandia né sulla rivista il diritto di non il pubblico DPCM diritto pubblico comunitario europeo chiedo scusa
E quindi passa che sei della la parola
Mi taccio
Grazie grazie grazie Patrizia per la rappresentazione buonasera a tutti grazie anche agli organizzatori per avermi invitato ringrazio anche il professor Pertile gremita l'occasione di entrare immediatamente
Nel nel vivo del del mio argomento grazie alla bella presentazione che Luca fattori della puntualizzazione degli elementi più importanti di questa vicenda
Relativa alla Groenlandia allora parlando su entrando subito nel vivo la richiesta che nel gennaio due mila ventisei è stata reiterata dal presidente tram relativamente all'acquisto della Groenlandia
è stata accompagnata da due tipologie di minacce
Una minaccia di carattere propriamente militare rivolta quindi all'acquisizione con un'invasione militare del territorio groenlandese e dall'altra parte una minaccia
è stata in di carattere economico diretta contro un gruppo di Stati europei membri dell'Unione europea ma anche no come per esempio la Gran Bretagna
Che avevano osato nel nel nell'immaginario di Trump
Partecipare insieme alla Danimarca a un'esercitazione militare in Groenlandia più che altro per scopo simbolico in nell'ambito di un'operazione chiamata artiche endurance questa operazione ha fatto andare su tutte le furie il presidente entrando che appunto ha minacciato questi stati dal primo febbraio due mila ventisei di un di dazi doganali aggiuntivi per le tutte le merci provenienti da quei territori e sarebbero aumentati le aliquote al venticinque per cento entro allora vediamo quindi a questo punto di fronte a queste nuove situazioni a questi due tipi di minacce che sebbene non direttamente ma comunque riguardano da vicino l'Unione europea
Vediamo qual è stata la risposta
Dell'Unione Europea cominciando con la minaccia di carattere militare
Allora di fronte alla minaccia degli Stati Uniti dibattere secondo militarmente la non è l'anno in via ricordiamo il territorio che comunque sotto la sovranità di uno Stato membro dell'Unione cioè della Danimarca
Devo dire che la reazione dell'Unione europea è stata una lezione essenzialmente diplomatica cioè l'Unione europea ha fatto di costo come spesso fa allo strumento declamatorio
Sono state emanate delle dichiarazioni anche piuttosto dure dei vertici dei principali vertici delle istituzioni quindi del Presidente del Consiglio europeo e del presidente della Commissione anche il Parlamento
Europeo si è espresso
E anche alcuni Stati membri insieme a Stati europei non membri
Hanno fatto delle dichiarazioni congiunte ricordiamo quella di molti Paesi europei a cui ha partecipato anche all'Italia acquisì seguita anche una dichiarazione di Paesi nordici a sostegno appunto delle posizioni
Della Danimarca e di condanna alla Brunetta alla agli Stati Uniti tuttavia la minaccia di un'invasione militare ha fatto più che altro pensare a cosa avrebbe potuto fare l'Unione europea se entrando fosse passato
Dalle parole ai fatti
Allora diciamo subito che non avrebbe fare l'Unione europea molto di più di quello che in realtà fatto allora per l'Unione europea non ha competenza in materia di difesa militare difesa territoriale dei suoi Stati membri è vero che l'Unione europea ha una propria politica di sicurezza e difesa comune
Oggi con competenza di chi non è la dizione tali sono rivolte esclusiva
Alla possibilità di creare delle missioni Louis le cosiddette missioni Peters da inviare all'esterno del territorio dell'unione per permettere appunto di all'unione di parte di intervenire in crisi internazionali e partecipare così all'attività internazionale di tutela della pace e della sicurezza internazionale
Per l'Unione europea come ribadito anche dei capi di Stato e di Governo nel due mila ventidue nella dichiarazione di Versailles il intesa editoriali dei suoi Stati membri o meglio dei ventitré Stati membri che ne fanno parte è ancora affidata interamente allagato
Attraverso appunto l'articolo cinque del Patto Atlantico la la famosa clausola di difesa collettiva che dovrebbe difendere appunto gli Stati da possibili aggressioni di carattere milita nel proprio territorio
Allora l'articolo quarantadue paragrafo due del trattato sull'unione prevede in futuro alla nascita la possibile nascita di una difesa europea europea è soggetta a una procedura
Quindi possesso trattato peraltro comunque non è neanche serata quindi cioè che questa competenza non c'è
Cioè lei sempre nel trattato sempre nell'articolo quarantanove al paragrafo sette cioè la famosa clausola di difesa reciproca
Questa clausola dice di difesa reciproca però possiamo dire che dobbiamo dire che prevede degli obblighi sicuramente ma negli obblighi reciproci tra gli stati membri non riguarda l'Unione europea in quanto tale che non ha nessun ruolo in questa in questa clausola
Questa clausola con una formulazione che simile anche se non uguale all'articolo cinque del patronato prevede quindi la possibilità di un intervento a sostegno di un Paese aggredito dell'Unione Europea dagli altri da parte degli altri componenti dagli altri membri
Tuttavia se noi guardiamo all'unico caso finora un po'in cui questa clausola è stata applicata nel due mila e cinque e nel due mila e quindici scusate su richiesta della Francia in seguito agli attentati terroristici novembre quelli che hanno portato alla alla sala papà clan per intenderci dobbiamo notare che sicuramente questa clausola lascio una grande discrezionalità è lo stato aggredito che decidesse attivarla
E de in India che lo stato aggredito sì Suzzara riferimento e preferire diciamo un articolo cinque del patronato pompa inserire la clausola in intesa reciproca dei entrata due
Sulla base di considerazioni prevalentemente politiche su cui o in non è necessario neanche che lo Stato dia una propria spiegazione la Francia per esempio occultamento imputare la usava l'auto richiamandosi direttamente al Trattato sull'Unione anche per quanto riguarda però l'attivazione della clausola questa definizione prevede poi che gli altri stati membri
Ma postali
Appunto
Vuole andare al a a questa ricorrendo
Ecoterm sta un buon
Scusa qui sede volevo invitare Giulia Serena strega chiudere il microfono sennò interferenza domani minimo impegni
Missili
A diventa chiedo scusa e più
Cioè altri e
Allora scusate contino quindi sono il tipo di aiuto non necessariamente militare e quindi nelle manco di negoziato bilaterale
Allora cosa sarebbe successo se la Groenlandia fosse stata invasa da da Trump dalla dagli Stati Uniti allora sicuramente la Danimarca volendo avrebbe potuto scegliere di ricorrere all'articolo cinque del patto del Patto Atlantico
Il successivo articolo sei prevede infatti che la clausola difesa collettiva si applichi anche alle isole poste nel il nell'Atlantico settentrionale sotto il controllo diciamo di un paese dell'alleanza
Si trovino insolite si trovano al di sopra del tropico del Cancro come nel caso appunto della prima in quel caso ci sarebbe stato un sicuramente il la situazione piuttosto paradossale per cui uno Stato come uno stato membro dell'alleanza avrebbe chiesto l'aiuto degli acquista abbinato perché aggredito da uno Stato dell'alleanza e quindi più probabile a mio parere era venuto perché la Danimarca non avrebbe sicuramente attivato il l'articolo
L'articolo cinque del patronato e avrebbe fatto riferimento all'unica clausola rimasta ovvero l'articolo quarantadue paragrafo sette del trattato sull'unione poi bisogna vedere però a questo punto cosa sarebbe successo cioè non è possibile prevedere dire ipotizzare come avrebbero risposto gli altri stati membri se gli altri Stati membri fermo restando l'obbligo di solidarietà nei confronti dello stato aggredito bisogna vedere come avrebbero e sperso questa loro solidarietà
E non è detto che la Danimarca sarebbe riuscita ad ottenere una il mondo effettiva e concreta magari anche un aiuto di carattere militare in caso di bisogno
Allora detto questo vorrei passare invece alla secondo tipo di minaccia quello di carattere economico intende commerciale perché qui l'Unione europea ha potuto dare una risposta
Più effettiva dato anche il fatto che in materia commerciale ha come noto una competenza esclusiva
Una una risposta più effettiva e concreta anche se non sembra a prima vista che l'Unione Europea l'abbia data questa risposta e perché non sembra allora per capire per comprendere cosa in cosa sia consistita questa risposta
Dobbiamo dire prima di tutto ovviamente che la stessa esistenza come premessa che l'esistenza del dell'unione doganale e del Mercato comune ed è la politica commerciale comune comporta che una minaccia fatta anzi Longoni Stati membri di imporre dazi doganali è di fatto una minaccia all'intera Unione Europea
Dato che l'Amministrazione Trump non sarebbe stato in grado di individuare esattamente la provenienza delle merci proprietà alle paese membro Provenza
Allora per dobbiamo però brevissimamente rifarci alla guerra commerciale e c'è stato lanciato negli Stati Uniti e l'Unione europea tra la primavera e l'estate del due mila venticinque innata
Con la decisione del presidente entrando delle delle famose o famigerate si prova Altavista con cui praticamente ha imposto dazi doganali un po'tutto il mondo e anche all'Unione Europea
L'apice di questa crisi è arrivata nel nell'estate del nel luglio del due mila venticinque quando il presidente entrambi in una lettera al presidente go fonda gran a anticipato che dal primo agosto due mila venticinque i dazi sarebbero saliti al trentacinque altera trenta per cento
A questo punto l'Unione europea ha avuto una risposta una reazione e a predisposti i cosiddetti le cosiddette misure di e di riequilibrio le misure di riequilibrio sono dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative
Che vengono praticamente poste sulle stecche stare erano stati posti sulle stesse me IP di merci oggetto dei dazi statunitensi allo scopo di equilibrati
Queste misure di riequilibrio che sarebbero dovute entrare in vigore praticamente il sette agosto due mila cinque non so sono state però sospese con un atto della commissione perché nel frattempo l'Unione europea e gli Stati Uniti erano arrivati a un accordo sul commercio reciproco in realtà era un'intesa politica
Ma che è stata diciamo che riguardava la riduzione o l'eliminazione dei dazi reciproci e in questa quest'accordo è stato onorato dagli Stati Uniti con un executive order che di fatto ha riportato tutti i dazi al quindici per cento di comprensivo Massimo
E dall'Unione Europea quanto la Commissione europea ha presentato a fine luglio
Due a fine agosto scusate due proposte di Regolamento che miravano a ridurre o eliminare sostanzialmente i dazi doganali sui prodotti manifatturieri
Statunitensi e su una serie di prodotti ittici allora ritorni a questa era la situazione che si è presa che era presente Hering essere a gennaio due mila ventisei
Cosa è successo questo culto l'Unione Europea di fatto aveva la possibilità di rispondere alle minacce
Di grandi nuovi dazi doganali agli Stati partecipanti alla attica indurre semplicemente non agendo in che modo anzitutto va con le misure di riequilibrio del milione di riequilibrio formalmente sono sempre in vigore
Sono state sospese colorato della commissione la sospensione dell'applicazione di queste clausole non si rinnova automaticamente ma deve essere soggetto ogni sei mesi a un atto che proroga la sospensione quindi praticamente la proroga che era stata fatta dal gusto sarebbe scaduta
Il sei febbraio
Quindi l'Unione europea si è trovata di fatto con uno strumento a sua disposizione uno strumento di pressione inizialmente molto forte
Si sarebbe potuto trasformarsi in una vera e propria ritorsione commerciale semplicemente non agendo cioè bastava che la Commissione come ha fatto attendesse ad emanare l'atto di prova ulteriore proroga perché il sette febbraio entrassero in vigore automaticamente le misure di riequilibrio anche la il Parlamento europeo ha avuto un suo strumento diciamo basato sulla clonazione un suo una sua arma tra virgolette indurre in due le due proposte di Regolamento presentata dalla commissione per dare attuazione all'intesa di agosto iniziando seguire la procedura legislativa ordinaria questa procedura nel mese di gennaio era nella fase delle proposte in Parlamento europeo presso la Commissione parlamentare per il commercio internazionale in attesa di un paniere che avrebbe poi permessi solo il il voto in aula
Passato quindi a questo punto a gennaio che la commissione parlamentare dichiarasse di sospendere i lavori l'iter di lavori sul sul paniere e di sospendere qualunque votazione inattesa
Dell'evolversi della situazione quindi fatto del Parlamento europeo anche qui senza fare nulla semplicemente astenendosi dall'agire ancora spinto bloccare l'applicazione della allora la crisi è stata superata come diceva il collega praticamente verso la fine
Di gennaio quando il Presidente il branco prima
Ha detto che lui non avrebbe mai avuto l'intenzione di invadere militarmente la Groenlandia e quando e successivamente subito dopo al World Economic Forum ha trovato questa intesa ogni segretario generale della NATO rotte su questa idea di intesa come la chiama la loro il cui contenuto non è dato di saperlo perché lentezze dichiarazioni del dei due diciamo protagonisti che erano in contraddizione tra di loro
Comunque l'Unione europea ha dato per buono le dichiarazioni del presidente tra il quattro febbraio la Commissione ha emanato un nuovo atto di proroga delle misure di riequilibrio questa volta sino al sei agosto due mila ventisei e il Parlamento europeo aveva inizialmente ha dichiarato che avrebbe ripreso Lit e che il ventiquattro febbraio ci sarebbe stata la votazione in commissione
Per il parere che cui avrebbe portato a marzo alla votazione in auto il condizionale è d'obbligo perché in seguito come sappiamo alla sentenza della Corte Suprema tendenti del venti febbraio che limita i poteri di di impone dazi del Presidente del della presidenza degli Stati Uniti la situazione è andata nel causa il presidente Trump han fatto di nuovi razzi però con una nuova base giuridica che di fatto prevede e questi razzi siano temporanei in per centocinquanta giorni al massimo in attesa di una conferma del congresso
Questa conferma dovrebbe arrivare per i dazi decisi nuovi a fine luglio il Parlamento europeo però praticamente insieme
Di nuovo ha dichiarato di nuovo che il ventiquattro febbraio non avrebbe preso nessuna decisione quindi ha reso di nuovo i galloni inattesa
Di nuove di una maggiore chiarezza della situazione
E anche la commissione la commissione ha fatto una dichiarazione piuttosto dura dicendo che aspettano delle spiegazioni da parte del degli Stati Uniti anche perché la sentenza della Corte Suprema taglia le gambe alla base giuridica dell'accordo e dell'intesa diciamo
Della dell'agosto due mila venticinque comunque teniamo sempre presente che quella che quelli là
Per quello strumento delle misure di riequilibrio è sempre attivo nel senso che il sei agosto le misure scadranno se la Commissione europea non lo fa un'ulteriore proroga il sette agosto queste misure entrano in vigore e la commissione quindi ha tutto il tempo di vedere come succede cosa succede fino visto che a fine luglio dovrebbe esserci questa approvazione o meno da parte del Congresso poiché solamente finire dicendo che la situazione si è ulteriormente complicata
Perché sempre guardando semplicemente ai rapporti con l'Unione europea il presidente Trapani nuovamente minacciato l'utilizzo dello dello strumento commerciale questa volta nei confronti della Spagna
Dopo appunto il il bombardamento di Mirandola l'intervento in Iraq perché la Spagna si è rifiutata di concedere le basi che si trovano sul territorio spagnolo
E presidente Tampa detto che aveva dato mandato anche qui con una dichiarazione piuttosto fumosa aveva dato mandato al al ministro del Commercio di interrompere tutte le relazioni commerciali con la Spagna
Il presidente spagnolo affatto chiaramente capire
Ed è questo è stato ribadito poi in una dichiarazione del quattro marzo mi pare
Della commissione europea che in effetti anche in questo caso non si possono interrompere le relazioni fare un embargo a un singolo stato membro dell'Unione europea quindi ci troviamo ancora di fronte a una minacce ulteriore problema ulteriore minaccia
Commerciale del presidente Trump
Nei confronti della dell'unione europea cosa succederà staremo a vedere però diciamo che le armi dell'Unione Europea sono sempre lì presenti e pronte all'uso grazie arriva buonasera
Grazie grazie crisalide
Anche bellissima relazione quindi ha completato il quadro sul caso Groenlandia adesso abbiamo tutti gli strumenti per analizzare questa questione come criceti anch'io sono convinta che l'Unione europea non poteva pare altro di quello che ha fatto perché le armi diceva Crisalide ci sono gli magari mi sono spuntate sono limitate visto che la politica di difesa come ricordava è una politica intergovernativa e l'unione a poco
Somma a ma poco a disposizione quindi ha poco potere per poter intervenire grazie anche per aver chiarito i rapporti tra l'altro la clausola di difesa reciproca e l'articolo cinque della NATO sul quale insomma si discute la dottrina si interroga
Della da tempo passiamo all'altra questione super dibattuta con una il dottore Andrea Spagnuolo dedicato a Gaza il borgo colpisse questo famigerato bordo golpista
Il dottor spagnolo ai ricercatori diritto internazionale presso l'Università di Torino
Si occupa il diritto internazionale pubblico e di questioni legate alla pace e la sicurezza internazionale quindi meglio di luci potrà chiarire cos'è questo pur dopo pizzette natura giuridica
Prego durare grazie molto e per per il coinvolgimento grazie molte per l'invito soprattutto alla al professor Gustavo tre ha contattato qualche tempo fa allora io devo fare due premesse prima di affrontare il bordo Spicer che sono legate appunto una alle fonti disponibili di informazione su su questo particolare ente a meno che non mi sia sfuggita qualcosa ad oggi la lo statuto del bordo hospice è stato discusso solo attraverso una testata on line israeliana detta Enzo Pisanello non è presente un testo ufficiale ovviamente non è depositato presso il registro dei trattati e Nazioni Unite nemmeno tra l'altro è stato reso pubblico sulla sito della Casa Bianca all'altra premessa e che io tenterò di analizzare importo fisso in questi pochi minuti
Utilizzando il prisma delle categorie che conosciamo che sono le categorie del diritto internazionale
Consapevole che però si tratta di un ente rispetto al quale forse non abbiamo tutti gli strumenti cognitivi ancora per capire esattamente di cosa si tratta e però mi sento diciamo incoraggiato a farlo per due circostanze la prima è che comunque questo ente
A questo ente è stato dato il benvenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione dominato centotré del due mila venticinque primo punto il secondo punto cui sebbene ci sia un tentativo di sostituzione comincio creare già uno scollegamento con diciamo le relazioni precedenti in realtà esiste qualche coro
Qualche piccolo caso di un linguaggio affine alla alla al diritto internazionale perché come vedremo il tratta
Nato che dà vita al bordo hospice penso si possa definire tale si parla di ratifica per citare uno di questi uno in caso di un linguaggio Cina a alla al diritto internazionale secondo comunque il bordo hospice si presenta come un'organizzazione internazionale anche su questo secondo me ci sono dei dubbi
E quindi proveremo questo esercizio provo a farlo tracciando un identikit partendo
Diciamo dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del board hospice che nel momento in cui viene presentato il piano di pace in venti punti dell'amministrazione statunitense battezzato proprio con il nome
Suo presidente il piano di pace Trump in particolare il suo punto numero nove punto numero nove del piano di pace in cui viene detto che Gaza sarà governata da una amministrazione transitoria temporanea
Che dovrà riferire dovrà essere supervisionata ecco utilizzo le parole più penalizzate da una nuovo organo internazionale transitorio il bordo piste sarà presieduto dal presidente Trump quindi effettivamente già nel piano di pace di Trump anche se forse io stesso mi ero confuso di rendere forse diciamo confusi un po'tutte tutti
In realtà il Board of Peace viene effettivamente presentato comunemente che supervisiona ma non amministra direttamente
Il il territorio di Gaza e questo lo ritroveremo poi nella carta
Istitutiva del bordo hospice dove il Polo fisica e poi lo sappiamo descritto come un ente con un mandato molto più generale poi ci sarà quella
Celebrazione quella diciamo celebrazione a favore di stampa al Cairo del piano di pace piano di pace che
A quanto mi consta non mi sembra essere un vero e proprio trattato accordò che sia stato sottoscritto dalle parti sappiamo che c'è stata un'approvazione in Terna a Israele ma non mi non risulta che ci sia una qualche Sirma di un attore
Palestinese questo siccome un punto che tornerà utile una riflessione che proverò a fare verso la Sicilia
Poi del Board of Peace si parla
Dentro il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite qui vediamo a uno dei veniamo uno dei momenti decisivi di questa di questa vicenda perché i così sicurezza Nazioni Unite come anticipato
Approva una risoluzione la numero due mila ottocento tre siamo a novembre due mila venticinque in cui dargli il benvenuto all'istituzione del Board of Peace e poi autorizzare una International stabili session sposa
Con un linguaggio che il tipico delle autorizzazioni all'uso della forza oppure le autorizzazioni
Alle all'istituzione dispiegamento di missioni di
Peacekeeping appunto dicevo autorizzare questa International stabilisce un forse opera sotto il comando il controllo del Board of Peace come una forza diciamo di polizia che
In coordinamento con le forze di discesa israeliane
Si occupa della gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico a Gaza e ha il compito di monitorare il rispetto del piano di pace inventi punti
Ma torniamo al punto prima il Consiglio di Sicurezza dà il benvenuto all'istituzione del board hospice questo è già un elemento di stranezza perché in realtà poi la carta del bordo Piso verrà firmata a Davos il a fine gennaio del due mila e ventisei quindi realtà novembre due mila e venticinque una carta del Board of Peace non esiste
Non esiste ancora queste effettivamente viene notato dagli Stati che sono intervenuti con le dichiarazioni di voto durante il dibattito nel Consiglio di Sicurezza perché se è vero da un lato che
Il essi questa risoluzione passa a larghissima maggioranza e Cina e Russia si si astengono ma come sappiamo questo non impatta sull'adozione della risoluzione
In realtà coi se uno va a vedere
Le dichiarazioni di voto le dichiarazioni di voto sono particolarmente critiche nei confronti del del Board of Peace anche da parte di Stati penso al Pakistan che poi sono entrati a far a far parte
La stessa risoluzione istitutiva piene accusata di essere troppo vaga e generica perché effettivamente del bordo pista non si sa nulla d'altronde non era effettivamente stato
Istituito e da più parti viene rimarcato come
L'esigenza di fondo e una soluzione pacifica a Gaza la Palestina intera sia deve essere fu debba essere fondata nel rispetto dell'autodeterminazione del popolo palestinese che in realtà nella risoluzione del due mila otto centotré
E indicata al primo punto ma in modo assai vago e subordinato a certe condizioni che il popolo palestinese dovrebbe diciamo porre in essere al fine di vedere sul diritto all'autodeterminazione realizzato contrariamente talaltra quello che sostiene la corte internazionale di giustizia si tratta questa è una risoluzione
Diciamo un poco di sincera inquadrare perché pur dando il benvenuto al bordo hospice pur autorizzando
Una presenza militare sul territorio di Gaza non è adottata ai sensi del capitolo settimo della Carta delle Nazioni Unite e questa è una scadenza non è l'unico caso me uno dei pochi casi in cui
In Consiglio di sicurezza non menzione al capitolo settimo in relazione alla alla a a quello che di fatto l'autorizzazione ad alcuni Stati a operare sul territorio di altri stati
Anche
Eventualmente utilizzando la forza armata e l'altra stranezza e un preambolo molto scarno un preambolo in cui non vengono richiamate tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza sulla
Sul conflitto a Gaza e più in generale sulla situazione sul conflitto israelo palestinese quest'altro è una circostanza che viene fatto notare proprio dal delegato
Dal rappresentante del Pakistan durante il dibattito
La risoluzione da anche un
Un tempo una scadenza alla all'attività del bordo spinse delle Special Service c'è un forte quella di due anni
Ok e dopo due anni il mandato deve essere ridiscusse rinnovato dal consiglio di sicurezza veniamo poi a appunto a gennaio poi ai giorni più ai giorni di febbraio in cui veniamo a conoscenza della Carta del del bordo Spicer che viene firmata apparentemente a Davos ad oggi
Le informazioni che sono riusciti a reperire spalla diventino circa una ventina di Stati che hanno firmato la carta
Del del Board of Peace accanto a bordo pista CD dice qualcosa di interessante di questo organo e secondo me di allarmante perché da un lato insomma
Continua a esserci un linguaggio che in qualche modo richiama istituti di diritto internazionale il primo articolo esordisce con deboli OPC ISO International Organization e quindi dobbiamo in qualche modo affrontare questa questione della natura del Bordeaux visti organizzazione internazionale c'è però qualche elemento che invece
Si colloca più diciamo sulla linea di tendenza
Di cui parlava ma coperti e di sostituzione perché il preambolo invece del del del della carta del Board of Peace è un preambolo che di fatto è un attacco frontale alle Nazioni Unite e che impiega un linguaggio che effettivamente pare più quello
Della appunto forse deriva dal set ma non saprei neanche di Renzo possiamo discuterne poi dopo
Dove si dice che del preambolo viene dichiarata che una pace duratura richiede un approccio un giudizio pragmatico soluzioni di buonsenso di senso comune
E coraggio nel distaccarsi da approcci e attenzione questo il passaggio pericoloso che indica quella sostituzione che faccia riferimento Marco prima di distaccarsi da istituzioni che hanno sin troppo spesso fallito e poi e questo è un punto che insomma noto adesso perché la notato Marco relazionato nell'anima diciamolo lancio anch'io qua sul tavolo per un futuro dibattito in realtà anche nel board OPC parla di ownership la città in inglese la secondo appunto del preambolo Enrico guys in the Glass in Peace Tex reclute voi limpidi polare in paura giunte Inc ownership
Responsibility o perdere fiducia quindi il ritorno di questo concetto della ownership su cui io però un'idea chiara non ce l'ho
Lo bordo pista si presenta quindi come un'organizzazione internazionale l'ho detto prima il mandato in realtà è piuttosto ampio anzi nella carta del Board of Peace non si fa riferimento in nessun modo
Alla a Gaza ma si fa riferimento in generale ha un meccanismo che offre soluzioni per alla pacificazione di vari conflitti in parti
Diverso e del mondo
Per un'organizzazione internazionale qui proviamo a rientrare un po'le categorie ma io qui ho qualche dubbio perché
Secondo me mancano dei presupposti un ente che non ad esempio un organo di carattere amministrativo
Che il tipico delle delle organizzazioni internazionali è solitamente lente che tra l'altro caratterizza l'indipendenza dell'organizzazione internazionale dei propri Stati membri
E proprio rispetto al carattere dell'auto indipendenza e autonomia del bordo pista gli stati membri insomma pur non entrando nel dettaglio mi sembra molto chiaro che
Dalla da una lettura anche banale e semplice delle disposizioni praticamente quasi tutte le decisioni sulla vita che riguardano la vita del board hospice e quasi tutte le decisioni che il bordo pista l'adottare devono passare dal vaglio del suo chairman
Che identificato nella persona del presidente tra aspetto curioso posso posso pal sorridere
Il presidente Trump del deve anche decidere il successore quindi
Non è il solo diciamo un problema di autonomia di organizzazione internazionale dal dagli Stati mai addirittura un problema di autonomia dell'organizzazione internazionale rispetto alla persona
E mi ha dato vita quindi a me sembra che proprio di organizzazione internazionale non si possa parlare né tanto meno si possa conferire a queste ente una qualche forma di personalità giuridica internazionale
Sebbene secondo me poi la carta del Board of Peace in qualche modo sia un trattato perché
Poi si si invita la ratifica una forma di obbligo gli Stati secondo me l'hanno contratta nel cooperare in qualche modo e nell'accettare questa questa questo scenario e l'istituzione di questo ente vado alla chiusura perché questo discorso che chiaramente molto tecnico e sono utili impiega utilizzate a Trigoria e concettuali che forse non sono idonee non sono sufficienti
Però sono quelle di cui disponiamo ecco però questo ente potrà avere delle ripercussioni molto concrete perché abbiamo detto che consensi già il Consiglio di Sicurezza autorizzava istituzione di di una forza di stabilizzazione internazionale e quello che traspare dalla prima riunione del board of Peace e che effettivamente si andrà nella direzione del dispiegamento
Di una forza internazionale io leggevo pare che l'Indonesia sia tra i primi statiche
Si sia offerta per dispiegare un numero gratta cospicuo di migliaia di di soldati a Gaza
Questo non è un aspetto preoccupante che
Sia il piano di pace di Trump sia tra l'altro la risoluzione così sicurezza prevedono di fatto un dispiegamento congiunto con le Forze di difesa israeliana sul territorio Gaza Hui
Quindi in un certo senso legittimando la presenza delle Forze di Difesa israeliane sul territorio di Gaza
E qui ci dobbiamo porre il problema se questa questa operazione nel suo complesso sia rispettosa del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese che era un punto da cui sono partito e forse sono generoso nel pormi questi interrogativo perché in realtà probabilmente non lo è perché perché già la Corte internazionale di giustizia né i suoi pareri che si sono susseguite dal due mila e quattro poi due mila ventiquattro due mila venticinque ha ribadito come l'occupazione
Israeliana dei territori palestinesi occupati sia in violazione del diritto dalla popolazione palestinese all'esercizio della la l'autodeterminazione
Dei popoli a me sembra che questa operazione istituzione del bordo hospice in realtà sia un modo per dare continuità a questa presenza che a tutti gli effetti una presenza illecita
E a questo punto ci si può anche interrogare sulla legittimità stessa di quella di risoluzione due mila ottocentotrenta il due mila venticinque che come sappiamo voglio dire
E molto molto noto che le soluzioni così sicurezza non possono essere adottate in violazione della delle norme di chi scorge se chiaramente il diritto autodeterminazione lo è quindi per per concludere che sto sto anch'io chiudendo
Esaurendo i minuti a mia disposizione cosa si può dire rispetto a questo bordo pista io credo che serenamente si possa a scrivere un'iniziativa di carattere unilaterale
A cui in qualche modo hanno aderito alcuni stati con motivazioni diverse anche qui si legge nel dibattito al Consiglio di Sicurezza dell'Alta molti Stati hanno diritto Schumi in modo molto scettico ma considerando questa come l'unica chance
Per realizzare intitolato il permesso del popolo palestinese quindi forse come fosse l'unica finestra di opportunità e questo lo si legge ripeto per Bachtin nel nelle nelle parole dei rappresentanti statale così ieri sicure
Enza quindi si tratta tutto sommato iniziativa unilaterale che è stata in qualche modo riportata all'interno dell'ambito all'interno della della cornice del Consiglio di sicurezza come per un accordo che si è formato fuori ed è poi stato riportato
In qualche modo all'interno del sistema del loro delle nazioni unite da quella risoluzione due mila ottocento tradendo il G cinque tuttavia e qui chiudo naturalmente questa circostanza non può far venir meno la necessità di di rispettare le norme cogenti fra cui il diritto all'autodeterminazione è pur vero però che se l'intento di decisioni questo board Ortis è quello di fatto che sembra evidente
Di sostituirsi a relazioni unite o quanto meno di delegittimare le definitivamente a me sembra che insomma anche questo riferimento sì categoria se la categoria concettuale che non coglie l'urgenza del problema la necessità di tenere gli occhi aperti anche rispetto a quello che fa il nostro governo rispetto a questo ente e quinta
Grazie grazie davvero bellissima relazione credo che abbia un po'chiarito tanti dubbi che noi abbiamo tutti noi ci poniamo rispetto a questo borgo golpista
Anche grazie alla sua analisi che Enzo attraverso le categorie tradizionali poi dimostrato che non sono più valide sono inidonee
C'è questo quello che penso che una maggior parte di noi è fermamente convinto anche di questo partire anche dare legittimità poi di questa risoluzione delle Nazioni Unite insomma io mi sono interrogata
Se una questa risoluzione contraria puntano ormai su coincidenza a non lo so se è una legge o e se è legittima e così si può definire legittima così come è un'organizzazione internazionale questo bordo golpista solo dichiarava mi pare appunto come giustamente diceva lei tutt'altro grazie veramente grazie arriviamo alla relazione finale di questa prima parte insomma affidata al professor Paolo pareggia chi lo deve fare un po'la sintesi di queste tante suggestioni che sono venuti da queste bellissime relazioni il presso il bar giacché infatti interverrà sul diritto internazionale oggi
Quindi veramente ultima difficilissimo e presso il bar giacché professore ordinario di diritto internazionale presso diversi Tacconi di Enna e ha scritto anche lui il punto insieme al professor limoso questo bel saggio sul la rivista DPCM dove appunto ha trattato questo questo problema e quindi affido lui insomma il compito di una riflessione complessiva conclusiva
Sul diritto internazionale allo stato attuale alla luce di queste crisi e trasformazioni o erosioni come diceva professor Pertile prima prego Paolo
Grazie grazie e Patrizia per la parola grazie all'associazione di pc e per avermi invitata a partecipare acquisto
Welby narra a dandomi in come tu ben ai Giochi rimarcato un tema abbastanza
Complesso che cercherò di di di svolgere rispettando le tempistiche anche perché ci avviciniamo alla fine del periodo ne abbiamo ancora due interventi programmati da ascoltare
Il titolo della mia relazione il diritto internazionale oggi quindi io come l'ho inteso questo titolo che mi è stato assegnato come il tentativo di fare una cerca sullo stato di salute del diritto internazionale in questo momento in particolare con l'amministrazione Trump ma anche diciamo con riguardo all'ultimo Periodo all'ultimo quarto di secolo
Io credo che il diritto internazionale stia bene
Ma aggiungo pure che secondo me è in grandissima forma
Nonostante l'amministrazione Trump sta bene perché perché io parto da una frase di Lusenti in grande giurista statunitense in quel bellissimo libro del settantasei a un action di quando lei diceva quasi tutti gli stati rispetta non quasi sempre quasi tutto il diritto internazionale volendo sottolineare con questa frase che le violazioni dell'ordine del sistema giuridico sono parte integrante di qualunque sistema giuridico e fino a quando quelle discussioni restano fisiologiche non dove e non diventano un pit patologiche determinando la desuetudine del sistema
Possiamo dire che quel sistema funziona
Quindi il diritto internazionale sta bene perché io aggiungo che secondo me in questo periodo è in grandissima forma perché abbiamo molti spunti di riflessione positiva
Pensiamo all'attuazione giudiziaria degli obblighi erga omnes ci sono voluti decenni decenni
Ma da quando il Gambia presentato ricorso contro mia Marra
E poi il Sudafrica contro Israele il Nicaragua contro la Germania
Ricorso contro la Siria presentato dal Canada e dai Paesi Bassi stiamo vedendo il tentativo di dare attuazione invocare la responsabilità giuridica degli stati finalmente di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia ovviamente io
So come sappiamo tutti che non sono le sentenze che cambiano la realtà e che quindi ammesso e non concesso
Che ad esempio la Corte internazionale di giustizia arrivi a ritenere che mi amaro Israele hanno violato la convenzione sul genocidio
O che la Siria abbia violato la Convenzione sulla tortura questo non cambierà nell'immediato
La sorte di chi si trova in piazza
La sorte dei Rolling e così via però importante
Che la Corte si pronunci perché ogni qual sentenza di quella corte così come ogni Paese veri ma in particolare le sentenze contribuiscono a consolidare il sistema giuridico a renderlo più chiaro
E anche se magari quelle sentenze ammesso e non concesso che riscontrano delle violazioni delle convenzioni potranno essere ignorate dagli stati soccombenti creeranno comunque degli opliti
Per tutti gli altri Stati che dovranno riparametrare le proprie condotte alle eventuali decisioni alle eventuali valutazioni della Corte quindi da questo punto di vista io credo che questo sia un fattore importante di crescita per il sistema giuridico internazionale ma abbiamo altri elementi favorevoli io credo che al di là di qualche passo falso come quello compiuto dagli Stati europei nel creare a mio avviso il tribunale speciale per il crimine di aggressione con lucra contro l'Ucraina
Piuttosto che favorire al massimo l'emendamento tempestivo
Dello statuto della corte penale come richiesto dal procuratore della Corte penale già il ventisei febbraio due mila ventidue ma al di là di questi passi falsi
Il sistema di giustizia penale sia a livello internazionale che a livello nazionale lentamente ma progressivamente si sta consolidando
Questo è importante aumenta lentamente il numero di clausole di giurisdizione penale universale presenti nei sistemi
Il lavoro della commissione del diritto internazionale un lavoro fondamentali importante meritevoli perché negli ultimi anni la commissione ha lavorato e sta lavorando su delle tematiche fondamentali
Ho in mente il lavoro sulle norme imperative del diritto internazionale e generale ho in mente il lavoro sul Progetto di convenzione sui crimini contro l'umanità
Ho in mente il lavoro in atto un molto complesso da portare avanti sulle immunità dei funzionari statali
Quindi a mio avviso abbiamo numerosi in tutta favorevoli positivi
Si sta si negozierà una convenzione sui crimini contro l'umanità
Entrerà in vigore la convenzione di Lubiana L'Aia sulla cooperazione contro i crimini internazionali quindici a livello
Sostanziale che a livello di cooperazione non possiamo dire che il diritto fermo sta regredendo è in crisi il delitto si sta crescendo
Il problema ovviamente e che abbiamo delle disfunzioni fisiologiche
E che queste disfunzioni si spesso e volentieri riguardano quelli degli americani cammina chiamano gli ha che esistano cioè le situazioni che implicano l'uso dalla forza e allora di
Dobbiamo sviluppare una diversa riflessione
E cioè negli ultimi venticinque trent'anni l'undici settembre eh Hermione nello stesso tempo
Un un momento di svolta secondo me ha catalizzato e ha accelerato alcune di Iman dinamiche che erano già in corso
Ma negli ultimi trent'anni c'è un gruppo di Stati tra i quali ci sono alcuni Paesi occidentali come gli Stati Uniti ma ce l'abbiamo anche la Turchia abbiamo anche l'Iran e compagnia cantando
Che stanno esercitando in maniera deliberata e sistematica una pressione tra formativa
Su alcune norme angolari del diritto internazionale
E su alcuni istituti angolari del diritto internazionale concerto di sicurezza
E la legittima difesa su tutti non solo ovviamente non ho tempo per approfondire
Un riferimento prima di entrare in più va di da vicino sul tema della legittima difesa la carta parla di pace sicurezza uso sempre questi due termini insieme
Io non voglio fare una scala di valori fondamentali anche questo un contributo fondamentale della commissione del diritto internazionale
Che ha aggiunto indicizzato tra virgolette la nozione di valori fondamentali costruendo ci sopra i regimi di protezione rafforzata obblighi erga omnes norme imperative crimini internazionali
La carta parla di pace e sicurezza io vedo un ordine in una logica sistemica tra questi due tra queste due mozioni viene prima la pace per poi avere la sicurezza
La pace l'assenza di violenza armata che è la migliore condizione per poi lavorare pacificamente sulle questioni di sicurezza e risolverle
L'Amministrazione Trump ha invertito completamente ragionamento al fine di raggiungere la pace io devo garantire la sicurezza e se necessario uso la forza per garantire la sicurezza
E quindi questo è un primo punto su cui si potrebbe ragionare ripeto non non è concepibile fare un ordine gerarchico tre valori fondamentali o meglio ci dovremmo lavorare tutti insieme quindi pace sicurezza sono la stessa cosa ma nella logica sistemica della carta
La mia idea la mia lettura può sarà sbagliate che intanto creiamo una situazione di pace cioè di assenza di violenza dopodiché lavoreremo in uno spirito di pacifica risoluzione delle controversie per arrivare alla sicurezza se tu invertire l'ordine dei fattori il risultato cambia
Prima mi garantiscono la sicurezza e poi parliamo di pace che poi tra l'altro è anche un discorso che ha molto guidato le azioni israeliane statunitense a Gaza per tre anni e poi c'è la legittima difesa
La legittima difesa per come la vedo io
Non è che con la vedo io vorrei e per tabulas e l'eccezione al divieto ampie generale contenuto nella carta
Ce ne facciamo caso da più di trent'anni ma poche
Vado veloce
Ma potremmo risalire al caso che erano là in potremmo risalire all'incursione britannica nello Yemen del Nord del mille novecentosessantaquattro quando ancora non esisteva neanche lo Yemen del Sud perché era la federazione dell'Arabia meridionale
Possiamo parlare della della dell'operazione Gambadilegno se non sbaglio era quella
Cioè il bombardamento del reattore iracheno in costruzione cioè c'è stata sempre la pulsione a dilatare l'istituto il problema è che da trent'anni
Questi tentativi di dalle dilatazioni dell'istituto della legittima difesa che è un istituto che andrebbe applicato in via eccezionale diventano sistematici
C'è uno schema giuridico dietro
C'è uno schema giuridico dietro finalizzato alla trasformazione nessuno degli Stati che interviene mette in discussione il divieto di usare la forza dell'articolo due paragrafo quattro
Raggiungono l'obiettivo passando da dietro passando dalla porta di servizio io non discuto il divieto
Ma lavoro sull'eccezione reinterpretando né alcuni
Alcuni passaggi alcuni criteri alcuni requisiti in maniera da dilatare in maniera molto espansiva l'ambito d'applicazione e raggiungere l'obiettivo
E allora che cosa aveva fatto l'articolo cinquantuno fondamentalmente lavorando sulla precedente norma consuetudinaria ce lo dice la Corte internazionale di giustizia che già esisteva una norma consuetudinaria
Il secondo una lettura perlomeno dominante negli Stati Uniti quella norma consuetudinaria non aveva né un limite di intensità né un limite temporale potevi reagire difensivamente a qualunque attacco subito
E potevi anche anticipare la difesa e non a caso l'articolo cinquantuno che è molto laconico
Però fissa i due limiti
Il limite di intensità puoi difenderti con la forza solo da un attacco militare che si è armato armato qui inteso di particolare gravità intensità e da un attacco in corso
Ovviamente nel concetto d'attacco in corso a mio avviso possono far rientrare anche gli attacchi che siano imminenti secondo una parete una parametrazione di carattere oggettivo cioè temporale è imminente ciò che essa per succedere
Ovviamente non posso aspettare che mi cade in testa un missile è chiaro che se io intervengo per bloccare un missile che sta per colpirmi la mia è una difesa poiché siamo attacco in corsa un attacco imminente diventa una questione più tardi non logica
Come stanno lavorando questo gruppo di Stati
Venti venticinque trenta
Stanno lavorando con la teoria dell'accumulazione degli eventi
Che è la teoria degli serve per reinterpretare ed eludere sia limiti di intensità
Che il limite temporale
La teoria dell'accumulazione degli eventi è una teoria che presuppone la che la valutazione sull'imminenza e sulla gravità dell'attacco tu la fai sul singolo atto sul singolo missile tu la fai accumulando tutta una serie di eventi partendo da Adamo ed Eva
In questa maniera
Tutto diventa sufficientemente grave per essere etichettato come attacco armato
E tu crei un arco temporale talmente lungo che ti permette di dire che sei sotto o un Boeing Armed attacca gli Stati Uniti si ritengo sotto attacco armato del terrorismo internazionale in maniera generica a partire dal primo attentato alle Torri gemelle del mille novecentonovantadue quando assume su un ordigno esplosivo
All'interno di una delle due torri e poi nel calderone mettono tutto
Gli attentati alle ambasciate nel mille novecentonovantasei se non sbaglio
Un attentato una una discoteca di Berlino del novantotto frequentata da soldati statunitensi l'attacco alla USS Cole del mille novecentonovantanove l'undici settembre e così via
è una lunga lista che gli permette di mettere sul piatto della bilancia
Tutta una serie di eventi che magari presi singolarmente non sarebbero neanche così gravi
Da integrare il limite dall'articolo cinquantuno ma che pressati tutti insieme nella logica valgono con un attacco armato
E creando un sistema un arco temporale pluridecennale io in qualunque momento reagisco anche in una fase dove non c'è nessuna minaccia imminente io la considero imminente
Quando nei panni eliminato il generale sulle mani nella lettera al Consiglio di Sicurezza dell'otto gennaio due mila venti
Fanno una lunghissima lista quasi due pagine di
Attacchi iraniani nei loro confronti e di milizie sponsorizzate dall'Iran che giustificano l'uccisione del generale e ci mettono anche una sassaiola
Nell'ultima parte della lettera citano le proteste di fronte all'ambasciata statunitense a Baghdad del trentuno dicembre due mila diciannove tre giorni prima dell'eliminazione dove questo tamas sa di persone che protestava contro gli Stati Uniti prende a sassate l'ambasciata rompendomi vede tant'è vero che nella lettera al Consiglio di Sicurezza dicono
è una manifestazione che ha creato gravi danni all'ambasciata chiaro che è una violazione del diritto internazionale ma che c'entra l'articolo cinquantuno che c'entra la legittima difesa
Però se turbamenti sul piatto della bilancia insieme altri dieci venti trenta nella tua logica unilaterale diventa un attacco armato continui
Il Consiglio di sicurezza lunedì
Il rappresentante statunitense fatto la lista della spesa ancora una volta indicando tutte le azioni iraniane dirette e indirette più o meno gravi che secondo lui giustificavano il concetto
Questo c'è da tanti anni lo fa israeliano con la Turchia lo falliranno e pieno di lettere inviate al Consiglio sequenza dove tutti usano questo schema
Quello che serviva che poteva essere un lavoro della dottrina Sir Daniel Betlemme
La dottrina Betlemme enunciata in quell'articolo famoso io aggiungo famigerato sull'American journal ovvi international law
Dove l'unica denuncia dodici princìpi
Servono secondo lui a valutare se un attacco armato imminente un minimo e li fa saltare definitivamente il banco
Perché invece di parametrare il concetto di imminenza all'unico dato oggettivo che è quello del corale e imminente ciò che stamperà cadere
Sulla base di una serie di valutazione probabilistica eccetera eccetera dice che è imminente ciò che esiste ed è pericoloso
Tant'è vero che Israele lunedì così come nel mille novecentottantuno dice l'Iran è una minaccia imminente di carattere esistenziale
Cioè non è più pericoloso quello che mi sta per colpire diventa pericoloso quello che esiste e che dunque il primo poni colpirà
è chiaro che questo è un tentativo di trasformazione dell'istituto attraverso una reinterpretazione di alcuni suoi requisiti che ne dilata in maniera espansiva l'applicazione di converso riduce l'applicazione dell'articolo riduce l'ambito d'applicazione dell'articolo due paragrafo quattro però formalmente non mettono in discussione il diritto dicono semplicemente
Che più possibile invocare applicare l'eccezione è rappresentata dall'articolo cinquantuno ora il punto quale
Questi questa è un tentativo studiato
Gli Stati Uniti soprattutto studiamo
Lasciamo perdere quanto sia folkloristico eroe del presidente Trump ma al di là delle sue dichiarazioni più o meno estemporanee folcloristiche c'è dietro un ragionamento giuridico di base
Che non è altro oggi che l'ennesima replica dello schema della global war on terror quando Bush disse
Faremo la guerra al terrorismo inizialmente molti lo considera una sorta di slogan politico-mediatico anche in Italia si era detto di fare la guerra le mafie la guerra al terrorismo durante il periodo più buio della nostra Repubblica
Anche gli stessi Stati Uniti nello negli anni Ottanta parlavano di guerra al narcotraffico ma quelli erano solo che è un politico mediatici
Servivano solo a trasmettere il senso di un fortissimo impegno nella lotta certi gravissimi fenomeni da condurre però nel campo dell'UE forse vent'quando gli Stati Uniti nel bus nel due mila uno dice faremo la guerra globale al terrorismo non è in nuce uno slogan
Prepara una strategia giuridica che in maniera pervicace tutti tutti i presidenti statunitensi compresi quelli apparentemente più buoni come Obama hanno continuato ad applicare cioè io prendo un fenomeno grave di diritto comune quale il terrorismo nelle anche transnazionali invece di combatterlo
Con gli strumenti del diritto penale del diritto poli di polizia del diritto processuale penale
Uso il paradigma bellico in maniera tale che il criminale diventi un nemico
Che io posso eliminare in maniera tale che i mezzi e gli strumenti diventino monconi dello rinforzo Mentana malviventi non quelli dell'uso militare e i civili coinvolti a quel punto posso cercare di dimostrare che sono dei danni collaterali
Questo schema questo modello della global war on terror di fatto alcuno cannoli applicato in Venezuela ecco perché richiamo Monaco terroristi
Per riuscire con un gioco di parola fa rientrare in questa categoria quello che loro chiamano il loro forse militarizzato c'è un gioco di piani sovrapposti sovrapponibili che piangono selezionati utilizzati secondo le esigenze
E allora e vado a concludere
Di fronte a questi tentativi ripeto che non sono solo degli Stati Uniti perché purtroppo se no andiamo a vedere le lettere inviate al Consiglio di sicurezza da alcuni Stati europei durante le operazioni contro Leasys in Siria
E non parlo di Stati che usano spesso la forza parlo di Belgio Norvegia Germania
Danimarca
Noi ritroviamo laico
Di questo approccio dilata vivo al concerto di legittima difesa in una lettera inviato dalla Francia alla Francia parla di attacchi armati dell'ISI si in Europa riferendosi evidentemente agli attacchi terroristici barbatelle anni in giù
Allora c'è un tentativo di trasformare queste emozioni
Per recuperare i nuovi Mancini
Di legalità nell'impiego dell'uso della forza per poter qualificare incolume legale ciò che trenta cinquanta settanta anni fa sarebbe stato illegale secondo una lettura tradizionale della carta
Io non penso che non dico che sia
Già si sia già innescata questa trasformazione
è un gruppo numericamente minoritario ma sappiamo che le regole la loro interpretazione può essere innescata la modifica si cui il gruppo raggiunge una certa massa critica se è sufficientemente rappresentativo
Ecco perché è un momento fondamentale a mio avviso in cui bisogna studiare con grande attenzione anche medico metodologica quali sono le reazioni del resto dalla comunità io vorrei un po'uscire dallo schema
Dico comico è violazione violazione violazioni
Nel momento in cui chi calpesta il diritto internazionale intimidisce ma io non lo voglio violare io lo divorò interpretare per adattarlo il Regno Unito parla di in modo nuovo cioè di Faenza
Della necessità di modernizzare sulla base della dottrina Bethlehem la legittima difesa è la stessa cosa dice l'idea l'advisor statunitense e australiano
Allora diventa fondamentale a mio avviso in questo momento capire se questa pulsione trasforma diva di un gruppo di Stati
Potrà nel breve e nel medio nel lungo periodo determinare un'evoluzione del diritto internazionale una sua trasformazione quindi riportare un po'indietro il diritto internazionale a un periodo in cui era più facile usare legalmente la forza e credo che il vero ago della bilancia in questo momento siano gli Stati europei
La loro posizione potrà incidere
Tra quel gruppo relativamente ristretto ma molto assertivo di statiche
Vogliono la trasformazione e il resto degli Stati che condanna in maniera ferma queste operazioni come del tutto illegale in mezzo ci sono gli Europei a mio avviso non sono tanti ma sono sicuramente pesanti come statura nella valutazione delle evoluzioni e da questo punto di vista dunque a mio avviso diventa molto preoccupante
Il silenzio di molti Stati europei che abbiamo sentito sia nel caso Venezuela
Che nel caso più recente
Perché nel momento in cui tu di fronte al de delle vicende così articolate così complesse come è stato le vicende degli ultimi giorni tra Iran e Israele Stati Uniti nel momento in cui nelle tue dichiarazioni comprese quelle delle istituzioni dell'Unione europea Tascini completamente
Sulla legalità o meno dell'azione militare israeliana e statunitense etico vocalizzi solamente sull'illegalità della reazione iraniana perché attacchi indiscriminati e in parte sicuramente è vero
E sulla necessità comunque di dare un'opportunità al popolo iraniano
Beh io non voglio saltare alle conclusioni però ricordiamoci che la Corte internazionale di giustizia la la la la sentenza era quella tra Singapore e Malesia
Dice a volte il silenzio parla nel diritto internazionale istituto Dell'Arte e Scienza in istituto fuggevole complesse eccetera eccetera
Però non vorrei che certi silenzi che evidentemente saranno anche dettati da esigenze politiche
Possano nel medio lungo periodo essere interpretati come una tacita accettazione delle pretese trasforma dire quindi più o meno volontariamente portare acqua
Al mulino trasforma divo degli Stati Uniti e di altri stati che sono perfettamente allineati con gli Stati Uniti come Israele la Turchia Iran in qualche altro Stato
E chiudo
Se dovesse innescarsi una trasformazione del genere quindi il paesaggio giuridico disegnato dalla carta in tema di uso dalla forza dove visse alterarsi in futuro avremo anche un aspetto molto paradossale di fondo
Perché forse gli Stati europei favoriscono nel lungo periodo una simile trasformazione perché per loro
Oltre alla sicurezza viene prima la democrazia all'esportazione della mo'democrazia e diritti umani e quindi la capisco anche la logica politica ideologica o ideale degli Stati europei
Il problema è che gli Stati Uniti di turno questa logica dell'esportazione della democrazia non ce l'hanno perché per loro l'unica stella polare politica e giuridica è la sicurezza e l'hanno detto chiaramente
L'hanno sempre detto chiaramente il discorso di Bailén il sedici agosto due mila ventuno dopo che i talebani ritornano al potere è chiarissimo non siamo mai andati in Afghanistan per costruire una democrazia noi siamo andati in Afghanistan per evitare che l'Afghanistan fosse una minaccia per gli Stati Uniti abbiamo raggiunto il nostro obiettivo torniamo a casa con buona pace
Delle donne afgane quindi il rischio che si crea una sorta di tempesta perfetta cioè che gli europei
Per favorire lo sviluppo e l'applicazione dei valori fondamentali dell'articolo due del Trattato
Sostengano la pretesa dalla scuola di l'altra la pretesa trasformati IVA incerto Gruppo di Stati che invece persegue ben altri fini che l'esportazione della democrazia dei diritti umani eccetera eccetera
Persegue il fine di proteggere nella maniera più efficiente la propria sicurezza e per fare questo ritiene che servano nuovi margini di legalità per l'uso della forza nel quadro della data rispetta quelli più restrittivi pensati applicati per molti decenni
Ecco questo sono un po'le mie conclusioni spero che siano state sufficientemente chiare grazie
Grazie a te è chiarissimo
E chiaramente anche qui sarebbe tanto e osservazioni ma insomma il tempo stringe purtroppo poi sua spero che dopo ci sia un qualche minuto per
Dibattito immagino che il professore aperti questo spagnolo vogliono dire qualche cosa sulla questa sua lettura della trasformazione della legittima difesa io passo subito la parola per i due interventi al dottore Andrea fiorentino sugli attacchi militari contro le presunte ed anche voci il dottore fiorentino il dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato internazionale all'università UNITELMA la sapienza prego dottore o Fiorentina
Grazie professoressa buonasera tutti tutte desidero anzitutto ringraziare in associazione terreno organizzazione di questo interessantissimo guardino apre in particolare il professore di gusto per il bellissimo invito a parlare con questo breve intervento
Programma programmato sugli attacchi contro le presunte ed a Wols parto con una bellissima ricostruzione dei fatti
A partire dall'inizio di settembre Davide venticinque le forze armate vista quindi sono stati impegnati nel suo ordine del presidente Trump
In una campagna intensa di bombardamenti nel Mar dei Caraibi prevalentemente ma anche nel Pacifico e orientare
E ai danni di piccole imbarcazioni sospettati di trafficare droga in particolare fentanil verso gli Stati Uniti
Per conto di organizzazioni criminali venezuelane ma anche colombiane
Fino ad oggi sono stati compiuti quarantaquattro attacchi Lina si dai quali si stimava Indro perso la vita oltre centocinquanta persone
Ora in punto di diritto va anzitutto osservato come il il contrasto al traffico di droga
Negli Stati Uniti sia sempre stato considerato come una questione tipica di ordine pubblico di nove Enforcement come tali rimessa alla competenza della guardia costiera delle autorità di polizia
Quindi narcotrafficanti tendenzialmente erano trattati come presunti criminali nell'intercettare il mare venivano tratti in arresto ed erano ammessi a godere di tutte le garanzie offerti dai più basse stripes
E in questo senso l'uso della della forza militare per la eliminazione fisica di persone sospettate di collegamenti
E con i cartelli assegnando sicuramente un elemento di novità dirompente un punto di rottura qualcosa che si pone in diretta collisione per motivi diversi sia con il diritto internazionale che con il diritto costituzionale
Sotto il profilo del diritto internazionale di voci autorevoli hanno già denunciato questo operazioni come vere e proprie esecuzioni extragiudiziali di civili compiute in patente violazione del diritto internazionale e dei diritti umani
E addirittura episodi operazioni suscettibili di integrare la fattispecie del crimine contro l'umanità per loro caratteri sistematico ma e la vicenda solleva però anche molte di diffidare sotto il profilo delle diritto costituzionale soprattutto sul piano dei rapporti e tra presidente con suo ed è su questo
Tema che vorrei raccontare la mia la mia breve riflessione
Infatti presidente Tramper ha disposto l'uso della forza militare all'estero contro queste imbarcazioni senza accendere e il dottore Neri e l'autorizzazione delle congresso cure necessarie ai sensi della nell'articolo secondo della Costituzione
E così come anche dettagliato disciplinava il proceduralizzato dall'amore pur Paolo essere Solution è del mille novecento settantatré tra le tante si è basato misura sua sua autorità costituzionale di Commander in Chief sedici senza diventa estivo della responsabilità di dirigere gli affari esteri degli degli Stati Uniti
Ovviamente queste diverse tutt'altro che una novità perché sappiamo bene che L'Unità dati realismo presidenziale nell'esercizio dei war ha forse qualcosa che viene da molto lontano
E soprattutto dal secondo dopoguerra questa tendenza sarà alimentata da pressoché tutte e le presidenze e che hanno sempre più dilatato gli lo standard del imminenza Zac il parametro del nasce in ce n'est affondamento dell'esercizio di poteri di guerra impliciti del vertice dell'esecutivo
Eppure in qualche misura la campagna militare i controlli presunte tra post segna un aggravamento ulteriore di questa tendenza e in effetti nel giustificare gli attacchi l'esecutivo presidenziale è sembrano oscillare ambiguamente tra veleni equivalenze insostenibili
Basate su due la costruzione di rappresentazioni e distorsive e direi cose fattuali della realtà
è stata già menzionata la equivalenza del traffico di difenda mille ad un vero e proprio attacco e armato contro gli Stati Uniti e suscettibile di attivare la responsabilità costituzionale del presidente come commander in chief per intervenire in difesa della sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo cinquantuno della carta reazioni davanti ai sensi dell'articolo secondo della Costituzione
E mai preoccupante anche l'accennava ce lo diceva prima il professor baciati la equiparazione dei narcotrafficanti a terroristi combattenti per riprodurre la logica giuridica sottesa alla paura un tenero del posto post undici settembre e ma è ovviamente in modo del tutto sconclusionato inappropriato perché anche l'inclusione dei cartelli dalle organizzazioni terroristiche di per sé non vale a giustificare l'uso della forza militare nei loro confronti per combatterli
E d'altronde non è nemmeno possibile applicare i cartelli per analogia la legge del due mila uno con cui il congresso è autorizzato
E l'uso della forza militare contro le organizzazioni terroristiche islamiste contro tutte le identità che in qualche modo fossero coinvolte negli attacchi dell'undici settembre
Nato a Nizza azione legislativa quella che come sappiamo è stata peraltro oggetto di di letture distorsivi di interpretazioni ultra estensive
Ora se l'ha detta tracciando questi parallelismi abbia avuto spianare la strada ad una discrezionalità e assoluta e del presidente nell'accertamento dei presupposti del legittimo ricorso ai ai suoi poteri di guerra ed Ettore ingente a questo ambito del tram però il tre gennaio del di quest'anno ha ritenuto conveniente non riguardava professori di gusto e travestire da operazioni chirurgica da intervento chirurgico di Logan so Lorenzo assente per l'arresto di un latitante
Quella che invece è stata tutti gli insetti un'operazione bellica in grande stile di regimi cinge
Chiudo richiamando brevemente l'attenzione a l'altra faccia della medaglia cioè alla marginalizzazione del del congresso all'indebolimento dell'assetto complessivo dei checks and balances
Che anche nell'esercizio delle prerogative diplomatico militari comunque esige una condivisione e di poteri tra legislativo
Ed esecutivo ecco il congresso è stato ridotto completamente all'impotenza delle prove di forza continue e dell'esecutivo che non solo non ha richiesto l'autorizzazione del congresso per intervenire militarmente ma che si è anche reso indisponibile esposte hard fornire alle commissioni competenti informazioni tempestive complete e esaustive dell'intelligenza a sostegno della legittimità delle operazioni in corso ma in realtà la debolezza del congresso è da imputare anche all'acquiescenza della maggioranza repubblicana che controlla e entrambi i rami del del legislativo e nel Settis sia Senato prima poi alla Camera dei rappresentanti i repubblicani con pochissime defezioni ma anche droga con qualche malumore in realtà hanno respinto delle proposte di risoluzione bipartisan né che avrebbero obbligato il presidente Hoover approvate a chiedere l'autorizzazione del Congresso per continuare ad impiegare la forza militare la forza armata contro contro i narcotrafficanti
E la sorte che poi sarebbe toccata a gennaio di quest'anno ad una analoga Word Power vuol avesse Solution e questa volta contro la prosecuzione delle operazioni in Venezuela
In questo caso nell'affossare questo tentativo del congresso di io affermare le proprie prerogative costituzionali è stato l'intervento di di Tampere
Che ha minacciato di ritorsioni politico elettorali dei pochi senatori repubblicani che inizialmente avevano erano stati tentati diciamo di uniti sia la minoranza democratica a favore di questo provvedimento
E tutto ciò ovviamente restituisce l'immagine di un potere legislativo che rassegnato a giocare un ruolo spurio dire protezione nell'esecutivo
E abdicando concretamente alla sua responsabilità costituzionale di limitare li sordi Tanzi gli eccessi gli abusi del Presidente
Ricomponendo sia al di sopra dei rivince politico partitico che qui vince ideologico
Grazie per l'attenzione
Grazie grazie a lei passo subito la parola perché siamo oltre i tempi poi Carla vi cito come dobbiamo regolarci al dottor Marco Buccarella per l'ultimo intervento
Il sequestro delle petroliere soggetta all'embargo in alto mare il dottor Buccarelli dell'università degli studi di Foggia prego Marco
Grazie buonasera a tutti grazie berbero dovrebbe ringraziare l'associazione i promotori di questa tra Santo porterà di confronto di quella che seguirà la settimana prossima grazie anche docenti che c'hanno intrattenuto sin qui con interessantissime relazioni io sarò telegrafico e quindi cercherò di dare davvero dei riferimenti giuridici essenziali per affrontare una questione che anche diciamo per il grado di tecnicismo devono avere il diritto del mare potrebbe essere sicuramente oggetto di un ulteriore approfondimento mi riferì
Del sequestro e quindi all'esercizio di poteri coercitivi da parte degli Stati Uniti su imbarcazioni che patto la bandiera di un altro Paese all'interno dove all'interno dell'alto mare alto mare quindi zone del mare che non sono sottoposte alla giurisdizione di alcuno Stato
Qual è il presupposto di questi interventi lo indicavano anche i professori bar già Chieri gusto all'interno del contributo apparso sull'osservatorio dedicato alla presidenza tra edipici all'anche il presupposto che queste imbarcazioni
Trasportano beni oggetto di embargo in particolare il petrolio greggio e che quindi la ci sia una sorta di violazione di quelle che sono misure
Restrittive adottate chiaramente in via unilaterale dagli Stati Uniti
Quelli diciamo quali riferimenti giuridici da considerare subito dal sicuramente il la fondamentale regola della giurisdizione esclusiva dello stato della bandiera regola
Naturalmente ormai consegna del diritto internazionale generale a partire dalla sentenza Lotus del tribunale permanente della corte per mantenersi in sé internazionale mille novecentoventisette
Regola secondo la quale sostanzialmente nessuno Stato così a citare la sua giurisdizione quindi poteri coercitivi su Stati nei confronti imbarcazioni che battono bandiera di un altro Paese
Regola che è stata cristallizzata come corollario del principio della libertà dei mali che trova riscontro chiaramente oggi il principale strumento giuridico pattizio materia che la convenzione di Montego Bay
Convenzione di Montego Bay che l'articolo novantuno ci indica come diciamo requisito affinché questa regola possa pienamente operare la sussistenza di un dice la la norma un collegamento effettivo un Gentilin curling genuino tra lo Stato di nazionalità è imbarcazione va però precisato sin da subito che per quanto riguarda le condizioni
Da rispettare per la concessione della nazionalità tutte le diciamo il complesso di norme che magari regolamentano i requisiti di immatricolazione delle navi la registrazione delle navi
Il la convenzione di Montego Bay rimanda alli alle legislazioni nazionali quindi da questo punto di vista non ci sono norme di dettaglio va detto per completezza che un tentativo a livello diciamo in azioni che è stato compiuto perché nel mio novecentottantasei e si è stato sottoposto all'attenzione degli Stati alla ratifica gli Stati la convenzione sulle condizioni di registrazione delle navi che però non è mai entrata in vigore perché non è stato raggiunto il numero minimo di ratifiche quindi sostanzialmente la disciplina da questo punto di vista è rimasta gli Stati ma a fronte di questa regola la commissione De Gobbi prevede delle eccezioni si ce lo dice l'articolo centodieci in particolare quando dici che il diritto di visita da parte di uno stato di confronto imbarcazione che batta Baliello stato terzo indica tutta una serie di casi in cui quindi è possibile
Eseguire gli accertamenti quindi eventualmente esercitare un potere coercitivo le ipotesi di vanno dalla tratta degli schiavi all'ipotesi di pirateria ma sono ipotesi ben definite tra queste ipotesi non troviamo di certo la violazione di misure restrittive adottate in via in unilaterale da uno stato quindi da questo punto di vista la giustificazione addotta gli Stati Uniti non sembra trovare un riscontro all'interno la cominciano ad uno dei ma volendo anche analizzare una delle altre argomentazioni spesi e poi soprattutto in quest'ultimo periodo perché la questione è stata posta l'attenzione del pubblico soprattutto per via della dell'imbarcazione Marini era e quindi che a Milano a partire dal Pingeot nei vialetti si batteva bandiera nazionalità russa l'altra argomentazione quella secondo cui in virtù diciamo del fatto che queste imbarcazioni cambierebbero troppo frequentemente la loro bandiere quindi
Ad uso e consumo
Non sarebbe un po'l'appartenenza alla nazionale la loro nazionalità la presenza americana sostenuto che di conseguenza dovrebbe essere considerata alla stregua di navi prive di indicazioni e che quindi non opererebbe questa regola fondamentale diritto internazionale generale bene da questo punto di vista anche però non sembra trovarsi un appiglio nella convenzione di Montego Bay e in generale nel mirino le regole internazionali da questo
Di Stasi torna utile una una sentenza del tribunale internazionale il mare del due mila quattordici nel caso di origine anche sostanzialità fermato due principi
Il primo è quello per cui la la norma dell'articolo novantuno e parla chiaramente della del collegamento tra la all'imbarcazione lo stato di riferimento non può essere interpretato in maniera restrittiva al punto da richiedere chissà quali prerequisiti requisiti affinché si riconosca effettivamente la nazionalità
Dello Stato che della della imbarcazione che batte una certa bandiera e il secondo principe quello per cui non c'è una disposizione all'interno della convenzione di Montego Bay che in qualche modo conferisca a uno stato perso il diritto di rifiutare riconoscere la la nazionalità della bandiera o di considerare addirittura la nave come prima di nazionalità quindi anche da questo punto di vista non sembra e diciamo trovare un riscontro quanto meno alle regole internazionali le tesi la tesi avanzata dagli Stati Uniti utenti e concludo davvero questo brevissimo intervento dicendo che aldilà chiaramente le questioni specifiche che sono state mi sono posto una tournée negli ultimi periodi con riferimento agli Stati Uniti sicuramente la questione cosiddette flotte ombra
Merita di essere monitorati attenzionata perché è chiaro che navi che mutano la loro tra virgolette riconducibilità gli stati in base alle circostanze è sicuramente un elemento da tenere sotto controllo in cui traccia di quello potrebbe essere il ruolo queste flotte potrebbero avere soprattutto nell'eventuale sviluppo di contesti bellici con
Grazie per l'attenzione grazie Marco a me sembra
Quindi che abbiamo avuto concluso in bellezza e che tutti i profili internazionali della presidenza USA siano stati esaminati invece sul tavolo
Ora vorrei chiedere agli organizzatori a Carlo e Aldo se abbiamo qualche minuto per se ci sono delle domande che siamo andati oltre insomma
Molto oltre no qualche ora oltre una ventina i conti e che i medicinali o no
C'è ormai siamo un po'lunghi però io qualche minuto lo lascerei chi è rimasto finora segnata ore magari anche un giro rapido di di di così di di reazioni da parte dei relatori e una io per esempio volevo chiedere ovviamente sintetizzo in qualche modo brutalizzo il pensiero ma mi sembra che certi emersa in qualche modo una linea diciamo una linea che vede la presenza Trump come una presenza di rottura mentre un'altra impostazione che vede le le azioni della presidenza in qualche modo in una linea di continuità o per lo meno la punta di un iceberg di un fenomeno che vediamo inalterate
In altre situazioni questo mi sembrava
Di in qualche modo estremizzo ma di leggere nella relazione fuori fu a Paolo quindi volevo chiedere per esempio come la vedono gli altri relatori rottura oppure continuità però ecco qualche minuto insomma
Forse possiamo dire Car Lupatelli grazie Carlo sì anch'io uso la scorporazione o o meno anche anche l'amico mio dubbio ho visto che anche presso il Ferrari ha alzato la mano
O professore come fare anche la sua domanda prego Puccio
Ma praticamente Carlo mi agita anticipato chiedevo la stessa cosa cioè Aldo parlava di trasformazione collega Pertile di erosione per sostituzione Paolo pensa che il diritto internazionale goda di ottima salute in quanto ci sono rotture le regole però tutto sommato le regole vengono ancora rivendicate
Potrebbero essere tre modi per dire la stessa cosa
Anche se ho qualche dubbio voglio dire è chiaro che ogni ramo del diritto del fatto per essere osservato quasi sempre da quasi tutti quasi ovunque se venisse osservato sempre da tutti ovunque si tratterebbe di regole inutili che nessuno evidentemente adotterebbe quindi citando fra intimi ai ricordato che nel libro del settantadue io lessi che due già allora pensava che il diritto internazionale venisse svuotato all'aut-aut svuotato dal né in qualche modo dall'esterno
Ora tutti spieghi giustamente che vengono dilatate per gravità e durata temporale alcune categorie in particolare la legittima difesa però abbiamo visto anche ben altro cioè attacchi ad ambasciate
La stessa qualificazione delle nevi combatta anta me ricorda
L'episodio che cita Rodolfo Sacco manuale di antropologia giuridica riferito alla guerra franco prussiana del mille ottocentosettanta cioè dove Napoleone terzo nello scambio dei figurini
Si dimentica dei dei cacciatori delle Alpi e quindi i prussiani funzionano un'intera divisione perché il il l'immagine dei di di quel gruppo di combattenti non è stata fornita e quindi Coriano combattenti abusi quindi la mia domanda è ma
Dove vai diritto internazionale ammesso che si trasformi c'è un quattro punto zero
Cioè del decoro qual è il ammesso che sia prevedibile potete anche dirmi che l'imprevedibilità che è stata aggiunta personalmente da Trump rende impossibile fare
Delle valutazioni ma oggi visto che fornite una lettura trasformati Iva sia pure da angolazioni diverso cioè dove stiamo andando è ancora i Gentle similari Sas o Nations di cui parla il vostro collega costi alieni
O è un ritorno alla barbarie che chi altro è cioè non non capisco qual è il quarto stadio
Cioè se esiste
La ti sentiamo
Ho finito grazie ai grazie grazie
Rispondo telegraficamente antico Paolo scusa vediamo inglese ci sono altre domande e poi facciamo un giro sua e di tutti i relatori così ci sono altre domande qualcun altro con l'altra mano
Penso che la domanda dubbi erano tutti quanti su questo ovunque
Ma anche la presa del perché sopraggiungere est erosione per sostituzione sostituzione con cosa vuole cosa stiamo sostituendo come stiamo sostituendo
Va bene allora vedo che non ci sono saltare in mano quindi al dove cominciare due facciamo il giro come si intento l'avviso che il sta scaricando batterico spero di riuscire a finire la rottura e continuità
Come dice ha sottolineato Paolo prima un polo Baraggia chi indietro Trump c'è naturalmente un think-tank del atavici lontane profonda nel pensiero nelle cose eccetera quindi c'è addirittura chi afferma che è meglio tenersi Trump piuttosto che da lascia il posto per esempio al pubblico che sarebbe ancora più estremiste
Io penso che comunque Trump c'è il bar sono valide entrambe le osservazioni c'è continuità nella amministrazione entrante andava ormai da diverse presidenze però c'è anche una rottura che non è solo caratteriali da parte di Trump
Io ho seguito per esempio sul commercio condanna i periodici al biennali
Convegni sulla presidenza all'americana per quanto riguarda il commercio
Nell'ultimo che riguardava la fine della presidenza abbagliante
Ho sottolineato per esempio nell'ambito del commercio come sostanzialmente la politica commerciale di Baldan fosse sostanza ex comunque protezionismo negli ultimi decenni in forma diversa
C'è però una sua fondamentale differenza che quanto meno c'è il boicottaggio da organizzazioni mo'del commercio è stato proseguito anche dal bar però era porte ecco quello che secondo me Trump ha realizzato è una rottura
Profonda dell'alleanza transatlantica e questo ha cambiato moltissimo questo farsi il diciamo lo scenario internazionale questo giustifica anche la diciamo il il carattere diciamo molto titubante indeciso sempre più anche frammentato della politica degli Stati europei io credo che
Una non dico un altro presidente repubblicano che potrebbe essere peggio però una differenza io ce l'ha detto del notevole tra amministrazioni democratiche e amministrazioni
E invece repubblicani vinco est del tendente al movimento Mega alludendo al comma
La trasformazione o con Paolo non abbiamo detto cose molto diverso e cioè quello che abbiamo posto nel non a caso abbiamo firmato insieme scrisse non se dicessimo cose troppo diverso non potevamo farlo
E che questa riflessione deve essere quelli i discorsi e non non basta più
Denunciare no la l'ha detto il il premier canadese non basta più lamentarsi insomma bisogna agire perché la realtà
Questa nell'ambito del discorso scientifico di analisi scientifica bisogna semplicemente prendere in considerazione questo elemento della trasformazione non credo che nemmeno Paolo abbia detto che il negli ormai il diritto sia solo di solo in buona salute
Bisogna fare una cristallizzazione credo notevole fra i diversi settori a questo abbiamo sottolineato anche altre volte altri iscritti per esempio
Il il fatto che la giuridico per il contributo della giurisdizione internazionale senza il mai data direzione di affermare alcuni principi come attrice fondamentali ricollegabili per esempio agli obblighi abbiamo merce eccetera ma in contrasto poi con con la politica Patricia di molti governi ed ha sottolineato un parallelismo contabilmente
Con anche nel diritto interno dove i principi diritti fondamentali sono difesi spesso dalla giurisdizione ma se poi la politica di travolgere da trasformazione c'è comunque mi pare che il tuo proprio direttore il Ferrari
è iscritto a una cosa sul il Governo qualcosa gente i giudici no ad ampio raggio inteso ad ampio livello che si contrappone il però
Alla alla politica sia a livello nazionale ponti Stati sia a livello internazionale
Se questa di alterazione del concetto di difesa che assorbe sottolineato Paolo ma anch'io ci ho parlato viene con non viene contrastata la trasformazione in atto cioè il il ricorso molto disinvolto senza la protesta
Senza diciamo decisa degli altri stati e quindi una sorta di acquiescenza alla per esempio semplicemente la risposta adatta quindi da legittimazione della rappresaglia
E piuttosto né i fasti che non significa che la norma formale sia stata multata ma che sia stata girata dell'interno
Poi non tutti i settori sono in crisi del diritto internazionale ma quello dell'uso della forza sicuramente così come anche il principio di autodeterminazione dei popoli insomma nel fatto strame per quello che riguarda non solo garza per esempio
Ma non solo il Berenson adesso ma anche quando si discute di una possibile tasse successiva alla fine della guerra in Ucraina
Quando si parla del Donbass
L'idea per esempio di un referendum il TAR decide questo allora ci sono degli istituti che però sono fondamentali
Del diritto internazionale che naturalmente sono in una fase di trasformazione qual è il Quarto Stato non lo sappiamo perché doppia mosse appare ancora Tavecchio che sta evoluzione
Grazie allora il dottor credo presso spagnolo si debba disse collegare tredici minuti quindi passerei subito la parola lui se volevo
Bisogna mi dispiace molto e sono sono costernato per questo ma o questa esigenza di famiglia quindi insomma sacro piacere se non c'è telegrafico aggiungendo che secondo me domando al mio angolo prospettico la relazione il il Board of Peace sì propone di in qualche modo di sostituire relazioni te perché
Nasce anche con un attacco frontale a questa istituzione accompagnato anche tanto da un processo di indebolimento finanziario non dimentichiamoci che le organizzazioni internazionali quindi l'idea stessa del multilateralismo
Sono sono fondate sul contributo degli stati e questo contributo sta diminuendo
E quindi mi sembra che un certo disegno demolitivo ci sia dove poi il diritto viene utilizzato per funzionalità strategica unilaterali perché questa ci sono molti che dicono che la risoluzione due otto zero tre due mila venticinque sia stata redatta direttamente dal Dipartimento di Stato e inviata senza neanche un negoziato intera così sicurezza che anche queste un unico quarto stadio non lo so cito non parole mie un utilizzo parole non parole mie ma quelle di uno studioso di relazioni internazionali che Alessandro Colombo in un'intervista che ho sentito lui diceva per la prima volta nella storia quando c'è un comunque lo stravolgimento non è chiaro cosa succederà dopo era ben chiaro durante la seconda guerra mondiale quale ordine sarebbe in qualche modo seguito questo non non è non è chiaro in questa fase quindi questa sostituzione non non è chiaro con cosa se no con iniziative di carattere unilaterale che perseguono interessi spesso anzi quasi sempre di natura privata colgo l'occasione dunque per salutare tutte tutti mi scuso ancora grazie ancora
L'invito è stato un vero che c'era un onore partecipare a questi dance il professor perché lei c'è vuole aggiungere qualcosa
Sì sarà molto rapido io credo che travalicano degli elementi eversivi in quello che stiamo vedendo
Professor bar giacché ha descritto ma una lunga serie di interpretazioni estensive
Limite dell'interpretazione emendativa o derogatoria contra legem neanche a cui abbiamo assistito per anni adesso però siccome ci sono i fatti nuovi
Le faccio un esempio sulla relativo al bordo spinse la risoluzione che fa avendo assunto nel mondo Issel nella parte del preambolo mare non cita il Comune della rispetto a una delle risoluzioni precedenti
Che sono il corpus normativo acquisito non sulla questione israelo palestinese qui si parla di casa si parla di il popolo di casa al territorio di casa si parva licet il popolo palestinese no nel nel nel nel nella nel nel si sfarina agreement della della dell'amministrazione statunitense
Il rapper sembrano dati eversivi di diciamo norme acquisite soli questo parlava dell'autodeterminazione pensiamo a al progressivo riconoscimento della pretesa un ordine sociale occidentale
Molto simile no mi sembra una tendenza ed eversiva di superamento dell'autodeterminazione che non gli ha visto affiorare per anni no perché
Nelle risoluzioni compariva Mutu gli ex azzurro solution accanto a autodeterminazione nuovi concetti incompatibili
Fino al fino però ad arrivare a forme di superamento dell'autodeterminazione allora io vedo in questo periodo l'erosione
Perché l'erosione secondo gli studiosi di studio delle relazioni internazionali che hanno utilizzato questo termine poi utilizzato anche da giuristi successivamente l'erosione avviene proprio e e mi collego a quello che diceva Rossoni ministro
Sulla base delle della della senza la presenza di reazioni
E ci sono diverse forme no di assenza presenza direzione volte di fronte ai ai grandi casi un'assenza di reazione può generare un'erosione valanga dopo può generare un crollo io credo che alcuni dei grandi casi a cui abbiamo assistito tra cui sono una questione di casa che io considero una sconfitta dell'umanità spesi siano davvero grandi casi che possono determinare in assenza di reazioni
Un'erosione a valanga e e ovviamente questo momento determinante in cui assistiamo a quello che accadrà se le reazioni sono timide se sono contraddittorie se sono ispirate al doppio standard se affermano una cosa in relazione al Venezuela nel fermano un'altra relazione dall'andiamo
Ecco un settore del diritto internazionale è quello relativo all'uso della forza non non rientra nel suo complesso ma un settore fortemente fortemente messo in discussione questo è il mio parlare di erosione star sta in questo
E in questo probabilmente rischiamo di assistere al superamento dell'ordine giuridico neo liberale che abbiamo conosciuto non nuovo accertamento del diritto internazionale era dirigente non sarà anche quello nel periodo tra le due guerre solo che
Era un diritto internazionale che non vietava al genocidio quindi
Ecco i questo questi sono i valori in gioco che io non parlerei di superamento del diritto ma per la RAI di trasformazione dell'ordinamento in in in una direzione in una direzione sì sicuramente
Ecco molto molto pericolosa rispetto ai valori fondamentali che ne in cui devo dire personalmente abbia creduto ecco quindi anche un po'una cosa che ci mette in discussione personalmente
Devo dirvi anche l'altra con un po'di sofferenza che non sono e questo in un la sede in cui dirlo però ecco questa la mia posizione si collega certamente alle cose dette dai colleghi ma con una con uno sguardo forse più pessimista
Grazie dire allora di lasciare a Paolo Borgia che l'ultima parola e le ultime conclusioni
Sì grazie Patrizia io credo che sostanzialmente tutti noi che siamo intervenuti abbiamo coloro concordiamo su un punto diffondono che ci sono delle spinte trasforma vive più o meno forti più o meno evidenti
Quindi io concordo pienamente con quello che ha detto il collega aperti lei adesso non so spinte che poi si accelerano
Si autoalimenta hanno e allora la trasformazione diventa la trasformazione eversiva
La rottura in fondo se ci pensiamo sempre il punto d'avvio del cambiamento
Cioè in un regime consuetudinario nel momento in cui cominci a tenere un comportamento di forme che col tempo poi diventa la nuova regola c'è il problema di qualificare dello nell'immediato perché quel comportamento è più attivo
Dove stiamo andando
Non è una mia idea perché se leggendo tante dichiarazioni di tanti Stati o comunque di un gruppo importante di stati negli ultimi decenni
Diciamo il motivo di fondo così rispondo anche a al direttore il motivo di fondo è quello secondo il quale dinanzi in un mondo interconnesse in un mondo cibernetico eccetera eccetera per fronteggiare le nuove minacce non è più possibile
Utilizzare la forza secondo quei limiti così restrittivi dettati dalla carta
Ma è necessario allargare Inter qualitativamente le maglie dei divieti per recuperare nuovi spazi e proteggere meglio la sicurezza internazionale che poi a volte non è altro che la sicurezza nazionale di uno stato egemone
Trasformata da sicurezza internazionale se ci se ci ricordiamo cominciò la il presidente Bush a parlare di minacce asimmetriche Novo
Relative al fatto che quell'attentato dell'undici settembre per la prima volta era avvenuto con delle modalità uniche l'utilizzo degli aerei di linea eccetera eccetera
Oggi da molti anni si parla di minacce degli attori non statali quindi già hanno ampliato la terminologia la terminologia secondo me è un sintomo
è una spia molto importante presente negli ultimi anni nel linguaggio del Consiglio di sicurezza
è comparsa dai tempi dell'Isis per capirci la parola in radica azioni
Che io non la ritrovavo nei verbali del Consiglio degli anni settanta e ottanta
Durante la tragica vicenda del conflitto a Gaza
Spesso e volentieri siamo partiti da richiamare la legittima difesa ai sensi dell'articolo cinquantuno dalla carta
Per poi passare alla legittima difesa ai sensi del diritto internazionale per poi passa parlo solo delle espressioni terminologie
Poi per poi parlare di legittima difesa per poi parlare di difesa
Per poi parlare di risposta difensiva
E nell'ultimo scambio di missili del due mila ventiquattro tra Iran e Israele
Si parlava di diritto di risposta RAI tue sponda
Nella nota di Palazzo Chigi del tre gennaio si parla di intervento difensivo che se coi ci ragioniamo un attimo una contraddizione in termini no perché la parola intervento è una parola proattiva
Offensiva e coniugata con il termine difensivo diventa una contraddizione interni
Io credo che il tentativo che però ripeto non è frutto di un ragionamento mio particolarmente intelligente perché lo dicono abbastanza apertamente in un mondo del terzo millennio globalizzato dominato dagli attori non statali come se poi non fossero mai esistiti gli attori non statali ma va bene
Gli Stati o perlomeno un gruppo di sabbia avverte la necessità di ridisegnare le regole sull'uso della corsa per a vere
Maggiore margine operativo
E non è un caso che l'alfiere siano gli Stati Uniti perché loro hanno una visione della sicurezza
Che diventa la stella polare politica e giuridica delle loro azioni cioè il fatto che loro abbiano potuto concepire giuridicamente Guantanamo fino a quando con la Corte Suprema ha detto basta
Il fatto che il loro contempli non Lucilio stragiudiziale dei propri cittadini che siano signor leader terroristi all'estero è il frutto di una loro lettura
Dove prima viene la sicurezza
E poi vengono i diritti umani che ha una lettura completamente diversa da quella europea dove certamente la sicurezza importante ma si cerca di bilanciare la con il rispetto dei valori fondamentali come i diritti umani quindi avremo un un diritto internazionale quattro punto zero questo non lo so perché secondo me siamo ancora in una fase troppo fluida
Noi come studiosi Carmeli a mio avviso è importante concentrarci adesso quasi su questi aspetti metodologica anche capire bene quali siano i termini d'usare certo che se questo sforzo dalla sua motivo questa pressione trasforma diva dure dovesse arrivare al risultato volute prefissato da molti Stati io credo che continueremo ovviamente ad avere un diritto internazionale ma probabilmente assomiglierebbe più al diritto pre carta del mille novecentoquarantacinque parlo ovviamente con riguarda esclusivamente all'uso dalla corsa il mio timore barra terrore
E che si applichi anche in questo ambito del diritto internazionale il concetto dei cicli della storia e che quindi dopo un periodo relativamente lungo dove nonostante le violazioni il sistema teneva nel senso che era molto restrittivo molto
Repressivo nei confronti di chi pretendeva ad usare la forza adesso si possono otto urlare noi come sono
Porta indietro l'orologio giuridico del tempo e non dico che torneremo all'Ottocento dove non c'era alcun limite
I limiti continueranno a esserci ma se questo concetto di sicurezza continua a essere interpretato estensivamente insieme al concetto di imminenza situazionale esistenziale
Purtroppo la strada viene tracciata ecco perché dicevo che fondamentale a mio avviso l'ago della bilancia potrebbero essere gli stati occidentali togliamo gli Stati Uniti gli Stati europei quindi e cemento però anche ovviamente l'Australia e la Nuova Zelanda
Quindi ho timore che ad oggi non ho visto delle forti prese di posizione tolta la Spagna di turno è per il resto c'è molto silenzio poiché come ho detto prima e chiudo il sito della coscienza qualcosa di complicatissimo
Da da dare dal concepire da applicare c'è un bel libro di un collega più giovane che uscito un paio d'anni fa se ricordo bene proprio sull'acquiescenza nel diritto internazionale
Però bisogna fare attenzione e quindi credo che gli Stati europei dovrebbero essere consapevoli di certi rischi e di prendere una posizione oscuro
Quale che sia ovviamente
Grazie speriamo tutti quanti qualcosa facciamo allora io saluto ringrazio tutti ringrazio innanzitutto i organizzatori presso il caso nato e Aldo il gusto per questo bellissimo Webbe narra veramente curioso
Anche gli venivano a noi la spesa latina Rolando che hanno allora coordinamento
Ringrazio tutti su e fosse un confronto grazie grazie al Turki veramente insomma per l'idea che avete avuto crediamo il venerdì venerdì tredici sui profili interni della presidenza degli Stati Uniti che presiederà
Il professor Giuseppe Ferrari e augura a tutti una buona serata e grazie ancora

