Nell'ambito delle iniziative dell'8 marzo Giornata Internazionale della Donna.



Registrazione audio del dibattito dal titolo "Il voto che ha cambiato tutto: il cammino verso la parità a 80 anni dal diritto di voto alle donne nell'Italia repubblicana (2 giugno 1946)", registrato a Perugia sabato 7 marzo 2026 alle ore 17:30.



Dibattito organizzato da Associazione di promozione sociale "Col cuore in mano" e Società del Gotto di Perugia.



Sono intervenuti: David Aberrà (cantante e chitarrista), Lorena Pesaresi (consigliera della Società del Gotto), Sergio Minciaroni (presidente della Società del …

Gotto), Margherita Raveraira (costituzionalista, già preside della Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Perugia), Francesca Pasquino (consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Perugia), Carla Rosati (presidente dell'Associazione di promozione sociale "Col cuore in mano"), Miriam Mazzotta (cantante), Giuliano Mastroforti (architetto), Cesare Carini (avvocato, consigliere comunale, lista Pensa Perugia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Afghanistan, Aiuti Umanitari, Assistenza, Costituente, Costituzione, Cultura, Diritti Civili, Diritti Sociali, Diritto, Discriminazione, Donna, Elezioni, Emergency, Famiglia, Femminicidio, Femminismo, Governo, Kuliscioff, Lavoro, Maternita', Meloni, Musica, Occupazione, Pari Opportunita', Paternita', Societa', Solidarieta', Umbria, Violenza, Voto.



La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 4 minuti.

