Intervista a Maria Domenica Castellone su comunicazioni Presidente del Consiglio su crisi in Medio Oriente e prossimo Consiglio Europeo

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 13:45.
La registrazione audio ha una durata di 2 minuti.
vice presidente del Senato della Repubblica (M5S)
Replica Castellone vicepresidente del Senato del Movimento cinque Stelle
E grazie intanto
Le chiedo di così un commento del dibattito pensato questa mattina sulla appunto le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla la crisi in Medio Oriente e sul prossimo consiglio europeo
Intanto l'atteggiamento e la presidente è stato quello che ci aspettavamo cioè non condanno e non condivido continua a dire che non siamo in guerra che di fatto non appoggiamo o in maniera concreta questo attacco però penoso condannare non dice che il contrario
A tutti gli insomma i trattati internazionali quindi una Presidente del Consiglio che continua a barcamenarsi complice di fatto di questa guerra proprio perché non si distacca e dall'altro lato non mette in campo misure concrete per aiutare le famiglie ed è interesse le le stime sono di una guerra che ci sta già contestando che sta accostando le nostre imprese già ottanta milioni di euro
Al giorno e famiglie che hanno bisogno di aiuti immediatamente al di là della battaglia giusta che si dovrà fare in Europa per superare il patto di stabilità però nell'immediato il governo deve intervenire
Con misure concrete che possano veramente aiutare le famiglie le imprese ricordiamoci che questo è il governo che ha vinto una campagna elettorale ha scritto non si il programma elettorale che avrebbe accolto accise averci se non solo non sono state abolite è stato tolto sconto sulle accise nell'ultima legge di bilancio
è stato equiparato il prezzo del da della benzina e quello del gasolio aumentando di fatto di venti centimetri prezzo del gasolio e oggi i cittadini pagano un doppio posto perché tutte le merci e tutto il mercato alimentare passa su gomma quindi passa pagano di più il carburante pagano di più anche tutte le merci quindi ferma nemmeno interventi immediati e concreti
Senta so che deve andare tra pochissimo in aula
E allora proposto confronto con l'opposizione se volete anche oggi subito neopresidente consigliano confronto ovviamente in Maremma
Questa fase male ci siamo da Sempre ricordiamoci che questo governo sta provando una riforma costituzionale avendo fatto quattro passaggi in Parlamento senza modificare di una virgola il testo quindi il confronto si fa appunto nelle aule di Parlamento è sita permettendo all'opposizione di scrivere assieme i provvedimenti non mandando in Aula tutti i provvedimenti blindati
Soprattutto per l'opposizione insomma non è questo il modo reale concreto di confrontarsi quindi si passi dalle parole ai fatti allora la ringrazio perché non voglio Rocco tempo secretare now la grazie e buon lavoro
