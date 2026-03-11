Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Una freccia per il Sì”" che si è tenuta a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 15:07.
Con Paolo Barelli (deputato, presidente del Gruppo, Fi), Maurizio Gasparri (senatore, presidente del Gruppo, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Cristina Rossello (coordinatrice di Forza … Italia Milano), Giorgio Mulè (vicepresidente della Camera dei deputati, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Enrico Costa (deputato, componente della Commissione Giustizia, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Pierantonio Zanettin (senatore, componente della Commissione Giustizia, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Rita Dalla Chiesa (deputata, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)).
La conferenza stampa è stata organizzata da Forza Italia.
Tra gli argomenti discussi: Referendum.
La registrazione video della conferenza stampa dura 17 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
leggi tutto
riduci