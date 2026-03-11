Michele Barcaiuolo su comunicazioni Presidente del Consiglio su crisi in Medio Oriente

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 14:39.
La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.
Radio radicale Press senatore barcaiolo Fratelli d'Italia spesso ci intratteniamo a parlare di quella che è l'attualità la politica estera membro della Commissione esteri tra l'altro del senz'altro intanto le chiedo senatore un po'se n'è andato secondo lei questo dibattito sono diversi di ad esempio
Insomma diritto internazionale scorso che spesso insomma se mandare posizioni alla Presidente Meloni o di qua o di con Trump tuttavia però mi è sembrato
Rispetto magari ad altre volte lo trovate tutte
E credo che ci sia stato un intervento di artisti Silvio Meloni appunto all'inizio acuta
Un intervento che credo che ammetto strumentalità su alcuni punti che l'opposizione sia difficilmente mobile
Abbiamo fatto a Trento Presidente del Consiglio volante che la sua
Siamo il sostantivo corretta i confini nazionali dopo perché in effetti dibattito diciamo in discussione generale aumenta
Probabilmente anche che la presidenza del Consiglio aveva capacità di replica infatti sulle poche critiche insomma credo che abbia replicato in maniera puntuale eccetera ridurre indicazioni invece che probabilmente qualcuno può spacca tu portatemi il termine su cose che oggettivamente un centro unico attuale situazione o peggio tentando da contare Falsitta non non comprendendo che non rammento questi in cui Dick otto credo che sia veramente infimo tentare di speculare letteralmente succo tonde diciamo sita del Polo che soprattutto ci costa ed abbiamo visto tra l'altro se sì ho visto il l'intervento del capogruppo Pirondini
Tra l'altro dopo voglio dire le prime parole insomma dalla presenza in consiglio in cui ha chiesto no lucidità responsabilità compattezza
Sì per carità io credo che tutti abbiano il sacrosanto diritto di di rancore e di non essere d'accordo
Su questo tema dopo argomentazione presente Consiglio province chi scostarsi
Anche le banalizzazione o con loro può con Trump eccetera insomma
Il nostro governo anche grazie soprattutto all'iniziativa del presidente Meloni e e oggi di fatto ha guidato anche incontro a quattro c'è stato con altre nazioni europee invitante sta dalla parte pentita l'interesse Italia comprendendo perché essendo consapevole che nazione partecipante fondativa espressioni fondamentali dell'Unione europea e poi l'alleanza atlantica interno
Di queste due organismi sopra non so che non sono De Gioia starci complice sparsi in maniera supina miniera verticale dicendo è morto di che ne inventerà svizzero quello che stiamo facendo e anche quello di provare a dare frutti cioè riguarda direttamente
Allora tra l'altro poi il presidente del consiglio a a
A sotto diciamo sottolineato
Il fatto della questione del basi americane nord perché un po'così no con ironia dicendo insomma se lo fa Sances bravissimo lo facciamo noi invece beh niente
Tra l'altro di era una parte che stava anche nella relazione del partito democratico questa delle basi che però devo dire che
La risposta del Presidente del Consiglio ma insomma non lascia tante adito a dubbi insomma no seconda partito finché ci sono dei trattati internazionali
Cioè alla discussione se utilizzo in determinati modi le basi americane presenti sul territorio nazionale
Dopodiché in aggiunta c'è il fatto che ad oggi uno degli Stati Uniti hanno situazione l'utilizzo delle basi per diciamo manda diversa da quella sono sancite da trattati internazionali Cannes settanta e che e in quel e per cui non glorioso tant'è che ripeto al netto
La strumentalità di qualche battuta regista opportuno pertanto intanto sia su tutte e due le parti sia sul rinvio di
Sperare più
Che è un Paese europeo e quindi come tale merita la segreteria si è arrivata nel frattempo merita la spesa militare
Degli altri appartenente ad un'europea
E quindi ripeto continua a vivere una narrazione costruite ad arte
Dalle posizioni o da una parte consistente l'opposizione che completamente lontano dov'era
Senta c'è però il problema energetico insomma perché che già cioè prima no ecco immaginiamoci adesso se e le cose dovessero andare avanti e nessuno di noi può sapere gli sviluppi che ci saranno allora io ho sentito diverse proposte
Lei riesce a a spiegare agli ascoltatori
Perché ad esempio
Ad esempio si si è parlato anche delle
Oddio adesso delle accise mobili bravo esatto si è parlato insomma di diversi nel però nella realtà
è sembrato insomma che non si possa fare
E molto meccanismo l'accisa mobile un meccanismo sette considera il tutto insomma si sta consacrazione correrà sono ancora pochi giorni diceva poi una nostra dichiara è una valutazione attraverso il problema di far sentire nell'ambito di questa città
Appunto corrispondono al recupero della della maggiori perché sia su un prezzo maggiore possa questa maggiore Iva incassata dallo Stato certamente strattonamento TG quindi è chiaro che per far sì che diciamo nell'intervento consigli anche visibile quindi percepito le tasche dei cittadini purtroppo bisogna accumulare insomma più e dopo riversata tutta ovviamente su disco chiederci dopodiché sulla propriamente invece ingaggiati per caso fortunatamente Italia anche altre Woolrich approvvigionamento insomma Gioia e quindi è chiaro che tema veramente regalasse un tema che però complessivo sul suo prezzo e su questo bisogna lavorare Corsini non solo a livello nazionale sovranazionale coniugare europea grazie anche alla volontà del Governo Meloni ma non solo ai danni cosa
Apprezza del gas è un tetto che non è ripartiti comunque conseguenze non sarebbero marginale per le imprese e le famiglie italiane ma saremo comunque ben lontani da quello che è accaduto diciamo dopo l'invasione tante spezzato di minimo di tutela sicuramente non sufficiente è già previsto senza sede che parlava sì quello è l'altro tema sui ovviamente ci vuole intervenire in aula più o meno
Stavolta che magari si riesce a portare a casa questo risultato uno non tanto
Perfetta così libertà d'opinione sacrosanta la libertà d'opinione delle imprese italiane mi sembra invece
Grazie grazie senatore perché dopo la guerra voi
