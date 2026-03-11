Luca Pirondini su comunicazioni del Presidente del Consiglio

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 14:59.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
Radio radicale con Luca Pirondini capogruppo Vito Cinque Stelle allora vogliamo parlare del dibattito c'è stato in aula le comunicazioni del presidente così Giorgia Meloni sulla crisi in Medio Oriente e sul prossimo consiglio europeo allora devo dire che ha fatto un intervento dichiarazione di voto piuttosto
Facciamo rispetto magari alla all'inizio che avevo sentito
E presente Consiglio diretto
Responsabilità partenza facciamo Palazzo Chigi insomma
Piuttosto che sarebbe andato a siamo
Questo termine
No no non arrabbiato però consapevole che la situazione era presente in consiglio fa appelli all'unità ma poi attacca le posizioni l'ho fatto anche oggi quindi
Dovrebbe essere conseguente rispetto agli appelli che fa lei e anche le forze di maggioranza che oggi ma Egitto in mente queste ci mancherebbe hanno attaccato anche le forze ignoranza quindi
Ci siamo sentiti particolari in questo sarebbe piaciuto dal presidente dicesse qualcosa di chiaro rispetto la perizia del governo sulla taccuini rane non lo ha fatto neanche oggi sono ho fatto presente che negli ultimi ultime settimane si espresse su molte cose che non c'entrano nulla con la politica se invece dicesse qualcosa di chiaro rispetto ad un intervento illegale contraddite internazionali due alleati
Suoni di questo governo sarebbe stato meglio per quanto ci riguarda
Senta dov'è agli atti istruttori sì pensavo Trump Israele
E ho sentito
Adesso anche degli interventi non da parte del consiglio ma sicuramente interventi qualche esponente della maggioranza a dire che il sonno ma come vi siete strappati deve esteso per i palestinesi per i poveri Damiani le povere ragazze
Perché ci ricordiamo che adesso per carità ora io non so se
Ovviamente
Anna la prima preoccupazione
Il presidente Trump siano poveri ragazzi poveri giovani di massa ultimamente in Iran però dice ma insomma palestinesi siete stracciati dell'istituzione iraniani
Ma guardi le ripeto chiaramente come Khamenei ha sposato un un dittatore sanguinario ogni volta che c'è stato a scendere in piazza per manifestare solidarietà al popolo iraniano movete cinquestelle lo ha sempre fatto non ricordo quel circostanze nessuno del governo e nessuno del il centrodestra questo però non vuol dire che si debba necessariamente credere qui intervento di tante Netanyahu finirà per motivi umanitari
O per esportare la democrazia ha fatto l'intervento esclusivamente pentiti economici questo ce lo dobbiamo dire con grande fermezza poi se il modo di evitare poco iraniana e bombardare una scuole Mazar centosettantacinque persone molti di questi bambini iraniani per ci sembra un modo un po'particolare
Di aiutare i propri premiano insomma
Però e allora del Presidente Consiglio ha detto che indubbiamente è questo è un attacco
Dovesse non è stato assolutamente presso osservazione il diritto internazionale
E purtroppo credo che esperti comunque a questo punto entro qualche giorno fa in aula il ministro Crosetto cerchiamo prendere atto
Venite anche quello che è successo è successo
Con il Venezuela Corea del Sud sanguinosa talmente al di fuori del diritto internazionale
Unilaterale
A differenza
Nominato su questa figura autarchica accusando archiviati
Vito
Come fare per ritornare per ritardare sicuramente il diritto internazionale tenendo conto che però purtroppo ci sono degli organismi internazionali
Niente sprechi che piano piano nel tempio hanno perso
Si era loro importanza ma soprattutto
Grazie però se ci sono atti che sono anche secondo loro contrario diventa razionale gli condannasse lo perché sono passati diversi giorni non ha ancora detto nulla su questo ha presente né con i loro quel fatto
Il ministro Crosetto ha detto quanto meno insomma intervento in Iraq è stato fuori dal diritto internazionale però allora intervenissero dicessero con chiarezza la paziente bisogna ancora non l'ha fatto questo per quanto ci vada fatto molto grave puramente non si risolve essendo totalmente subalterni a Trump eventualmente servili come questo governo nei confronti tra non posso dire signor tutti mi pare che altri leader europei stiano facendo in pare che Sanchez ha preso le cose chiare sulle basi sulle basi ad esempio entra già presidente ha fatto richiamo gli accordi bilaterali con gli Stati Uniti conosciamo ci mancherebbe il problema che si loro spogliati delle basi per commettere degli atti che sono fuori Vito internazionali
Con i soldi era presente il consiglio deve dire che in quel caso le basi non vengono concessi invece lo sta facendo
Senta e velocemente perché questo a te lo fa fare che fra un po'riprenderà a Olbia Energia
La regia insomma diciamo costi Gia per le riprese e anche per le famiglie secondo lei perché sappiamo sentito diverse diverse cose la venti il provvedimento che ora come ora sarebbe più
Forse più veloce il più adatto
Ma verrebbe ricordato che dal l'attacco in Iraq in poi gli Stati Uniti sta guadagnando un miliardo a settimana indici italiani oggi sto con loro il gasolio a più di due
E quindi evidenti gli Stati Uniti come dicevamo prima ci stanno guadagnando l'Italia ci sta rimettendo scavo capito che questo fosse un governo dei patrioti dovrebbe protegge gli italiani fra interessi italiani non lo stanno facendo
Grazie grazie alle regole
