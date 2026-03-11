La conferenza stampa di Futuro Nazionale sul dibattito parlamentare sul Consiglio UE

La registrazione video ha una durata di 16 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Radio radicale futuro nazionale ha tenuto una conferenza stampa oggi nella nella sala per i giornalisti a Montecitorio per spiegare il loro voto nel dibattito
Che è stato anticipato sul Consiglio
è europeo
Dura nazionale ha manifestato la contrarietà all'invio di armi a all'Ucraina
Ma non hanno ancora non hanno diciamo precisato chiaramente qual è la loro posizione rispetto alla maggioranza e al
Governo ma
Vi lasciamo le dichiarazioni degli esponenti di Futuro nazionale a Montecitorio ha parlato per primo lo sanno Sasso poi ha parlato l'onorevole Ciriello e l'onorevole pochi sono gli hanno spiegato la loro posizione su questo
E anche sulle su un altro provvedimento importante che il decreto sicurezza questa è la conferenza stampa che hanno tenuto oggi a Montecitorio prima dell'inizio del dibattito sul Consiglio europeo sulla situazione internazionale
Sono comincio io abbiamo le domande
Come deputati di Futuro nazionale siamo qui anticipare quello che sarà il nostro voto alla risoluzione alle risoluzioni sia del centrosinistra e del centrodestra
è con particolare riferimento alla risoluzione del centrodestra noi voteremo no come ha da poco anticipato anche nostro presidente di partito Roberto mandarci assolutamente non condividiamo come in un periodo come quello che stiamo vivendo dove una crisi economica si sta abbattendo sul popolo italiano il Governo è i partiti che sostengono la maggioranza di centrodestra
Pensino di rinnovare l'utilizzo di risorse di soldi attraverso contributi diretti e indiretti di soldi degli italiani
Senesi
Si parla nella risoluzione di sostegno multidimensionale
Ecco noi ci saremmo aspettati un sostegno multidimensionale alle famiglie italiane alle piccole e medie imprese italiane agli agricoltori italiani per l'ennesima guerra che non è la nostra per una guerra che ha voluto l'America nel caso del conflitto con l'Iran i cittadini italiani sono già chiamati a pagare gli affetti negativi e disastrose
Questa mattina prima di uscire da casa vedevo un'intervista su sulle reti RAI ad un produttore ad un artista d'un artigiano che produce il vento
Ma questo è qualcosa che colpisce anche ad esempio le piccole aziende del mobile imbottito della città in cui vivo ad Altamura
In un periodo del genere ripeto come è possibile pensare i nove perire le risorse perché ieri nel consiglio dei ministri che c'è stato
Ma è stato stanziato un centesimo c'è chi dice che il governo speri che il conflitto non duri troppo a lungo e se dovesse durare un'altra settimana
Cosa fa la maggioranza di centrodestra in che modo vengono tutelati interessi nazionali
E non è vero che nell'Unione Europea iniziano una posizione attendista
Noi ad un centrodestra un po'troppo moderato che a nostro avviso non tutela gli interessi nazionali
Inseguendo ancora una volta invitata dalla fonderia lariana e di Zaleski preferiamo il modello barra organo continuano a mandare un euro a Zaleski e soprattutto da due giorni ha messo un tetto al prezzo del carburante
Lo dice qualcuno che si assume la responsabilità c'è qualcuno e se ne frega delle procedure di infrazione dell'Unione europea c'è qualcuno che mette prima gli interessi proprio popolo ecco quello che viviamo noi oggi in aula il presidente pedoni
Ho il massimo rispetto e glielo diremo da destra alla destra vera tutela gli interessi nazionali
Lei Diego ritornare a me delle prima gli interessi degli italiani eletto può ma molto dopo dopo ancora interessi dell'Iran dell'Ucraina prevista
E glielo diciamo in senso costruttivo
Lo diciamo in senso costruttivo perché questa è una spinta che ci proviene dei territori poveri prego per delle guerre che non sono le nostre gli italiani sono stanchi di sacrificarsi
Noi aspetti noi chiediamo quindi per questo l'onorevole Sasso
Ci ha sostanzialmente introdotto l'acquisizione della partito unico nazionale Jacques Chirac di avviare un'interlocuzione proficua
E seria come tra l'altro stanno facendo altri presidenti gli altri Stati a livello non soltanto europeo ma a livello internazionale
Con la federazione russa
Soprattutto sul comparto dedicasse e del petrolio
Noi prima della guerra in Ucraina pagavamo dai diciassette ai venti euro al megawattora sui gas adesso dai quarantacinque ai cinquanta con di IGT e sono stati registrati nel corso degli ultimi giorni a causa la destabilizzazione in Medioriente economi in del novanta per cento allora a prescindere dalle ideologia sarà il caso di unitarie veramente all'interesse nazionale della nostra nazione e allacciando un rapporto serio ed economico ci dice ma in Russia non esiste la democrazia
Io ricordo a tutti che noi abbiamo già detto tramite il Governo italiano che l'Italia impiegati sistemi di difesa ai Paesi del Golfo
Ricci alla monarchia addirittura quindi non è una questione relativa ai vinti vinte niente a l'ordine all'interno di uno Stato bisogna pensare agli interessi nazionali
Quindi sì ai gas russo sia al petrolio russo visto che sicuramente è più economico rispetto a quello che stiamo pagando attuale
Lui
Le parole del generale ma nasce l'opposizione in ogni futuro un'azione sulla politica estera del nostro Paese mi sembra che siano chiare e definitive
Nel senso che per noi perduto un'azione il criterio il principio dell'interesse nazionale non rinuncia soltanto ma lo vediamo Franco in questo frangente internazionale di causa sud-ovest moltiplicato da iniziative
Che i nostri alcuni nostri alleati hanno portato avanti senza minimamente consultare il nostro Paese impone questo un ragionamento giù politico profondo a voi come rappresentanti del popolo italiano e anche il governatore questo comunicato citati ma ne abbiamo chiesto al governo e ai nuovi non stiamo trovando non non stiamo recependo le risposte che ci aspettavamo
Noi non possiamo no occuparci vini delle bollette delle famiglie e delle imprese delle aziende italiane è molto semplice lo capisce anche un bambino siamo convinti che lo collega ire
Anche il Governo la postura Internazionali d'Italia merita rispetto anche da parte soprattutto anche dei nostri alleati oggetti non è avvenuta sino adesso
Separate volta di delle delle istituzioni insensato voce anche volendo
Non potremmo farlo hanno avuto nessuna regolamentare a richiamo l'impero Colzani per trovare in mano no più di tanto anche perché presumo e per la maggioranza il sostegno a Zaleski sia fondamentale
E tenga prima del sostegno all'impresa edile agli agricoltori italiani famiglia italiana come anch'sanzioni bisogna Pavone
O ormai Italia è quando sostanzialmente di chiusura o kW
Una posizione di chiusura non nei confronti di futura nazionale ma nei confronti delle imprese tra qualche giorno pagheranno se non già succede molto di più la bolletta abbiamo la possibilità e altri Paesi europei lo fanno di avere a più buon mercato
I fertilizzanti il grasso
L'energia dalla Russia e rifiutiamo in nome di una guerra che non è la nostra non solo continuano ad applicare delle sanzioni
A parte irretire qualcuno che ci potrebbe dare una mano in questo periodo danneggiano le aziende se lo sa ce ne sono tante che continuano a subire purtroppo dei contraccolpi a causa delle sanzioni alla Russia allora in un momento del genere io capisco che è per il presidente Meloni la coerenza con le sue posizioni originarie sia un aspetto fondamentale
Psico correggere il tiro in una situazione drammatica ed economicamente parlando non solo economicamente come quello attuale magari partiremo prima mi interessino e ristrutturazione mentre agli interessi nazionali a costo anche di non apparire coerenti con delle prese di posizione che oggi guardano gli italiani sempre meno sempre più distanti provate a chiedere in giro gli italiani
Poiché il Governo sia coerente e continui a inviare soldi a celesti oppure trovi soldi ad esempio per finanziare pratiche sono gli emendamenti che con i colleghi abbiamo presentato al via le bollette
E prevedono un totale di tre miliardi di euro
Se ci diranno che le risorse non ci sono non c'è copertura economica
Non glielo ma come mai
Tributi indiretti per Zaleski si
Mario Rossi Giuseppe no per italiani no
Una voi con questo voto
Vi considerate fuori della maggioranza perché ricordo qualche qualche giorno fa al salary aveva detto quella cosa luogo non so c'era un voto a un certo punto vi aveva detto stranieri sì se non vota sono fuori dalla maggioranza allora e mi chiedevo ma già erano dentro la maggioranza sorella con un attimino verso ma questo non lo deve chiedere a me non abbiamo per voi non sapete dentro no noi sappiamo che siamo dentro un'aria
Riguarda lo schieramento dei conservatori schieramento che dovrebbe riguardare lo schieramento cosiddetto sopranista identitario che intende difendere gli interessi della nazione questo ci chiedono gli elettori di centrodestra
Oggi più che mai
Noi siamo convinti che un po'con questa posizione nel porto potremo mantenere nell'alveo ipotetico l'eventuale del centrodestra i voti di tanti italiani che si sentono delusi e disillusi
Da una politica estera che fa gli interessi di campo e fa gli interessi della fondarla e fa gli interessi dell'industria bellica tedesca ma non fa gli interessi degli italiani e cos'è di destra oggi tutelare gli interessi degli italiani
O con piacere alla fondarla elusione di destra di centro destra oggi
Tra Ciacci le vesti
Leader stranieri o pensare lo ribadisco ancora una volta prima l'italiano e dopo ma molto dopo il resto del mondo non ci siamo siamo disponibili è chiaro che ci sono dei valori non negoziabili
Paga anche per la veniamo
Cosa questa questo privilegio vale per tutti assolutamente vale per tutti ci mancherebbe
Anche perché la destabilizzazione del Medio Oriente noi l'abbiamo proprio a causa di un attacco congiunto
Di Netanyahu e del Presidente degli Stati Uniti Campeche va nella direzione contrapposta rispetto all'interesse nazionale dell'Italia cioè noi quotidianamente subiamo delle perdite dicono le associazioni di consumatori stimate
A oltre cento milioni di euro giornalieri
Quindi insomma penso che questi attacchino abbiano fatto l'interesse del nostro Paese
Gli italiani sono stanchi in guerra i conflitti
L'Italia richiedono risposte
E noi contiamo di darle scusate
A partire dal voto di oggi pomeriggio che non vuole essere un voto di rottura previa votato la fiducia al governo vero come primo atto devo dimostrato volerci essere
è chiaro che però se si reitera concordare
La precedenza ad un certo tipo e approccio in politica estera noi siamo diversi siamo differenti ma ci sentiamo di destra aveva orgogliosa e oggi voterà no contro l'invio di soldi a Zaleski è andata il livello di incoerenza
Ciò che è oggi sotto un senato Roberto con accenni stiamo cercando di spiegare
Esattamente coincidente con le costruzioni
Gli altri partiti il centrodestra che per anni hanno detto che ci troveremo come vogliamo eccellente non è semplicemente manteniamo con coerenza una posizione con la quale ci siamo sottoposti al voto
Delle delle precedenti tornate elettorali tanti altri dovranno guardare al alle loro dichiarazioni pregresse e capire sì per velocità prima gli italiani cerchino
L'altra cosa per noi rimangono
Se vi ricordate a dicembre dello scorso anno c'era già stata una risoluzione che conteneva l'impegno per il governo a garantire questo sostegno multidimensionale all'Ucraina
Cioè la quale Risoluzione noi votammo convintamente contro quindi esattamente né per coerenza manteniamo la stessa linea o Conte votai la fiducia per fare una scelta di campo di perimetro un altro conto è buttare nel merito dei provvedimenti come faremo stasera quando avremo l'apertura delle votazioni
Ma ci saranno sarebbe una domanda Giorgia Meloni Guzzo nel suo intervento in Senato ha proposto un cavolo alle opposizioni sull'Iran dice sono disponibile da domani al tavolo per parlare di questa situazione in Medioriente ora mi chiedo
O no non abbiamo ancora capito d'essere in maggioranza oppure no magari però è un invito anche a voi cioè nel senso voi
Se all'opposizione potrebbe sedersi a un tavolo con la Premier
Ma diciamo che siamo degli interlocutori del centrodestra non siamo in maggioranza ma prendiamo le distanze dall'opposizione ci mancherebbe altro non ci poniamo come interlocutori di destra
Se ci ascoltano ci rispettano magari ci votano anche qualche emendamento ne saremo felici e a essere convintamente all'interno di questa maggioranza dipende da loro
Per richiamo al tavolo famiglie e le imprese italiane poi dopo magari facciamo al tavolo la querela forse la cosa più vince la cosa principale sono in questa questa differenza che stava
A oggi la linea spetta
Ma emendamenti per quanto riguarda gli elementi al DDL sicurezza decaduto delle intercettazioni nuovo
C'è qualcosa si sta muovendo sul viale sicurezza il generale farmaci come sa ha presentato il suo pacchetto tolleranza zero che va nella direzione di garantire veramente da un punto di vista giuridico
Alcuni istituti come presa lo scudo legale definiamo tale non penale per le forze dell'ordine con veramente un meccanismo di archiviazione deve arrivare Possa protegge e forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni come anche l'impiego delle forze armate
Per la gestione dell'ordine pubblico di fronte a queste proposte lanciate dal generale non ci sono state interlocuzioni con il centrodestra però sarà ovviamente nostra premura farle giungere in modo informale però adesso la verità sicuramente è quella del disastro economico che si sta battendo sul nostro Paese
Per me la Lega si oggi che ha vinto la linea stavo oggi se vogliamo dirla tutta la risoluzione di maggioranza al Senato Calderoli ha fatto delle precisazioni ha votato a favore naturalmente maggioranza ce n'
Centrocampista però attenuto a precisare la sua posizione nei confronti dell'Europa
A caccia di un buonista ovvero Bonito Borghi prodotto con le nuove norme non so dove siano
Quindi continuare a quindi praticamente c'è laddove Censos
Cioè la lega
Nonostante la sua contraddizione e dentro invece future nazionale Henry mantiene la linea e
Esprime effettivamente vero che ha sempre detto questo volevo capire e ho grande rispetto dell'amico e collega Claudio Botti che è come l'ultimo generale giapponese dopo tanti anni pensano ancora di essere in guerra la lega oggi voterà convintamente a favore di quella risoluzione
Claudio che dovrebbe chiedersi se deposizioni sono compatibili con quelle del suo partito come questa riflessione l'abbiamo fatta tempo fa e abbiamo parlano senza un'identità non invidiamo nulla noi quando fuorché accessioni riflettere tranquillamente in autonomia a
Grazie grazie a voi rastrellano
