30 marzo 1976: i 50 anni di Radio Radicale

Radio radicale rappresenta un pezzo della storia democratica del Paese
Sia per il modo con cui ha condotto un giornalismo sin qui
Aperto liberale disponibile al confronto
In grado di consentire a ciascuno di dire la propria opinione dentro questo microfono
E anche perché non dimentichiamocelo rappresenta un giacimento
Di documentazione di storia importantissimo per cui oggi se qualcuno vuole sapere qualsiasi il vento politico degli ultimi cinquant'anni è sufficiente che vada
Sul sito di radio radicale sul motore di ricerca può tranquillamente trovare
Quello che difficilmente potrebbe trovare in altre banche dati credo che questo quindi rappresenti un valore un patrimonio in sé oltre a questa idea di consentire in un paese dove l'editoria è piuttosto paludata e troppo spesso condizionata dal sistema del potere
Di poter esprimere opinioni spesso difformi o controcorrente quindi auguri ad Majorana per altri tanti anni decenni a servizio della libertà d'informazione di questo Paese
