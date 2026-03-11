11 MAR 2026
intervista

Intervista a Michela Brambilla sulla sua Proposta di legge in materia di allontanamenti dei minori dalla famiglie

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 16:15 Durata: 8 min 12 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
La proposta di legge prevede l'istituzione di un collegio tecnico multidisciplinare, composto da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo dell’età evolutiva e un pedagogista o educatore, che affianchi il magistrato fornendo una valutazione completa e indipendente sulle condizioni psicologiche e relazionali dei minori.

"Intervista a Michela Brambilla sulla sua Proposta di legge in materia di allontanamenti dei minori dalla famiglie" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Michela Brambilla (deputata, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE).

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 16:15.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Brambilla, Famiglia, Giustizia, Governo, Istituzioni, Minori, Servizi Sociali.

