La proposta di legge prevede l'istituzione di un collegio tecnico multidisciplinare, composto da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo dell’età evolutiva e un pedagogista o educatore, che affianchi il magistrato fornendo una valutazione completa e indipendente sulle condizioni psicologiche e relazionali dei minori.
"Intervista a Michela Brambilla sulla sua Proposta di legge in materia di allontanamenti dei minori dalla famiglie" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Michela Brambilla (deputata, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE).
L'intervista è … stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 16:15.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Brambilla, Famiglia, Giustizia, Governo, Istituzioni, Minori, Servizi Sociali.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
