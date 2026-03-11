Intervista a Ilaria Cucchi su referendum sulla separazione delle carriere e sulle parole di Giusi Bartolozzi

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 16:33.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
Radio radicale con Ilaria Cucchi senatrice di alleanza verdi sinistra gruppo misto vogliamo parlare del la referendum sulla separazione delle carriere oramai insomma siamo molto vicini
Al voto come sta andando senatrice questa campagna referendaria
Intanto se mi permette io ci terrei a ringraziare
A salutare tutti gli ascoltatori e ringraziare voi di radio radicale per il vostro lavoro preziosissimo e insomma io lo posso dire perché
Per esempio da sempre avete seguito i miei processi si oggi le persone possono ascoltare il processo coppie grazie anche a voi
E detto questo e proprio a proposito di processo Cucchi
Io sono molto molto preoccupata per quello che che potrebbe avvenire nel caso in cui dovesse passare il sì a questo referendum che è davvero molto vicino ormai mancano pochi giorni
Sono preoccupata perché intanto cioè su questo argomento su questo tema una comunicazione a mio avviso completamente sbagliata
Probabilmente distorta influenzata dalla dalla propaganda che ci sta facendo come nel suo stile il il Governo e e la maggioranza
I libri i cittadini che non hanno vissuto sulla loro pelle cosa significa imbattersi nella giustizia avere a che fare con i processi
Il che siano essi i civili o penali
Probabilmente fanno molta fatica anche a comprendere questo referendum i punti sono sì sì ritardata capito ciò non lo senz'altro le trasferte e alle cose bisogna spiegarle bene e io amo e spiegare le le cose facendo degli esempi pratici intanto io voglio dire
A chi ci sta ascoltando che bisognerebbe forti un una domanda fondamentale se si vuole agire nell'interesse dei cittadini che questo governo rappresenta e e accompagna i quali questo governo e questa maggioranza devono comunque dare delle risposte
Se si vuole agire nel loro interesse però mi si deve spiegare
Per quale motivo si va intervenire nei processi penali
Ora parliamoci chiaro ma
Quanti cittadini dimezza secondo lei nella loro vita sin batteranno con un processo penale
Io lo dico io molti di meno rispetto a quelli che invece hanno a che fare con i processi civili amministrativi
Con il tributario
Questi sono veramente molto di più questi sono i processi che riguardano i cittadini comuni
E il detto sassi penali riguardano
Famiglie come la mia per esempio riguardano però alcuna fretta molto inferiore della della popolazione però riguardano anche per esempio i critici i colletti bianchi insomma non il cittadino comune
E già questa domanda dovrebbe farci questa osservazione dovrebbe deve necessariamente farci riflettere di Christie Pogliano fare gli interessi punto secondo sempre Ilaria Cucchi che come lei ben sa ha trascorso insomma ci siam picchiata nelle aule di tribunale
Le può dire benissimo che il problema senza problemi legati alla giustizia
Non hanno assolutamente nulla io glielo dico io lo sottoscrivo anche fare con la separazione delle carriere
I problemi veri sono le lungaggini dei processi soprattutto nel civile
Sono è la carenza di personale
Sapete che comunque civica esatto cerchiamo cioè ci sono dei Picari cui il contrario contratto non e berrà rinnovato a giugno ora magari soldi investiamoli Lin testiamo il personale perché non debba della corte magistrati si facesse non funzionasse giuste la giustizia e lenta su giustizia funziona in maniera sbagliata se i magistrati non diamo gli strumenti
Per poter lavorare
E poi
Possibile mai che allora io guardi chiudo con questa con questa considerazione
Io diciamo ormai resa conto non non lo si può negare che questo governo oltre a ragionare per sporta elettorali passiamo ormai la Campania il tre una mai finita tratta poco ricomincerà ecco e ma noi siamo andati avanti in questa maniera e ragioniamo per spot e soprattutto dobbiamo sempre trovare un nemico
Allora se la successione giornalista ovviamente fin da subito con i migranti che scherziamo non ce la prendiamo con i migranti non vogliamo fare dei migranti il nostro principale problema e poi c'era con i manifestanti se non sono presi con voi giornalisti
Se la prendono con i magistrati
E
Quello che insomma dove la cosa su cui potrete e qui veramente chiudo su cui potrei far riflettere e che questa discussione su questo referendum avviene in un momento storico
Molto particolare
E l'acqua nel quale i magistrati sono costantemente sotto attacco da parte della politica di certa politica e questa maniera vengono anche delegittimati
Agli occhi di cittadini come il plotone di esecuzione come il plotone d'esecuzione ecco io posso dirlo si io mi posso permettere proprio di dirlo ma vi rendete conto in che mani siamo
La capa del gabinetto del ministro nord del ministro della giustizia si permette di fare simili affermazioni
Si permette di dire io
Davanti a tutti senza alcuna vergogna e anzi anche a testa alta parlando di fuga dei cervelli poi vorrei capire insomma purpurei se balli non intendiamo esattamente quello chi scapperà dal nostro Paese quindi siederà alla latitanza
Ecco queste sono questi e che veramente chiudo questi significa mi rivolgo a chi ci ascolta il pubblico di radio radicale questi sono i problemi dei cittadini di noi comuni cittadini in quella trasmissione io ero presente alla trasmissione con la con altre sta Bartolozzi quando io ho esordito dicendo io parlo da cittadina lo sai cosa mi ha risposto
Io e la dottoressa lei non è una cittadina lei è una senatrice ha quindi ha perso anche lui abbia qualificati cittadina io sono una cittadina e e proprio in quanto tale posso parlare rivolgermi ai cittadini dicendo le cose come stanno
Grazie grazie all'aria Cocchi senatrice lo voglio ricordare danza verdi sinistra buon lavoro
