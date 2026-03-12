12 MAR 2026
'Perchè Sì': trasmissione del Comitato Pannella-Sciascia-Tortora. Con Andrea Mirenda e Carmen Giuffrida

DIBATTITO | di Lorena D'Urso - RADIO - 20:00 Durata: 59 min 18 sec
A cura di Luciana Bruno
Registrazione video del dibattito dal titolo "'Perchè Sì': trasmissione del Comitato Pannella-Sciascia-Tortora. Con Andrea Mirenda e Carmen Giuffrida", registrato giovedì 12 marzo 2026 alle ore 20:00.

Sono intervenuti: Andrea Mirenda (membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, Ind), Carmen Giuffrida (giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Catania).

