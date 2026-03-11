"Camera: le comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente. Intervista a Giangiacomo Calovini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giangiacomo Calovini (deputato, Fratelli d'Italia).



L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:14.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Camera, Consiglio Europeo, Economia, Esteri, Geopolitica, Governo, Guerra, Iran, Israele, Medio Oriente, Meloni, Putin, Russia, Trump, Usa.



La registrazione video ha una durata di 8 minuti.



Questa intervista è disponibile anche …

nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci