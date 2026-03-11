11 MAR 2026
intervista

Il dibattito sul Consiglio Ue e sul Golfo: intervista a Giangiacomo Calovini

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 18:14 Durata: 8 min 3 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
"Il dibattito sul Consiglio Ue e sul Golfo: intervista a Giangiacomo Calovini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giangiacomo Calovini (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:14.

La registrazione video ha una durata di 8 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate