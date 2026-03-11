11 MAR 2026
intervista

Camera: le comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente. Intervista a Patty L'Abbate

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 19:20 Durata: 5 min 51 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
"Camera: le comunicazioni della Presidente Meloni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente. Intervista a Patty L'Abbate" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Patty L'Abbate (deputata, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 19:20.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Consiglio Europeo, Economia, Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Golfo Persico, Governo, Guerra, Iran, Israele, Medio Oriente, Meloni, Petrolio, Prezzi, Unione Europea, Usa.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

