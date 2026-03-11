11 MAR 2026
Il voto in Baden Wurttemberg e Baviera; il futuro di Merz, intervista a Dieter Steger

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 19:22 Durata: 12 min 54 sec
A cura di Stefano Chiarelli
"Il voto in Baden Wurttemberg e Baviera; il futuro di Merz, intervista a Dieter Steger" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Dieter Steger (deputato e presidente, Per le Autonomie (SVP-PATT-UV)).

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 19:22.

La registrazione video ha una durata di 12 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
