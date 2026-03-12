12 Marzo 2026
Seduta 399ª
- Urso riferisce sulla situazione dell'ILVA
- Interrogazioni
- Question time
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
Indice
La seduta (399ª) è aperta alle ore 10,05
Presidenza del vice presidente Maria Domenica Castellone
Sull'ordine dei lavori
- 0:02:52 10:10 Francesco Boccia (PD-IDP)
- 0:03:02 10:13 Ivan Scalfarotto (IV-C-RE)
- 0:01:23 10:16 Luca Pirondini (M5S)
- 0:01:44 10:17 Tino Magni (MISTO-AVS)
- 0:02:20 10:19 Marco Lombardo (MISTO-AZ-RE)
- 0:02:01 10:21 Erika Stefani (L-SP-PSDAZ)
- 0:01:17 10:23 Roberto Rosso (FI-BP-PPE)
- 0:02:22 10:25 Matteo Gelmetti (FDI)
- 0:00:34 10:27 Presidente
Urso riferisce sulla situazione dell'ILVA
Informativa del ministro delle imprese e del made in Italy sulla situazione dell'ILVA
- 0:29:40 10:28 Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy
- 0:02:52 10:57 Marco Lombardo (MISTO-AZ-RE)
- 0:05:33 11:00 Annamaria Furlan (IV-C-RE)
- 0:04:09 11:06 Tino Magni (MISTO-AVS)
- 0:06:11 11:10 Antonio Salvatore Trevisi (FI-BP-PPE)
- 0:05:25 11:16 Sabrina Licheri (M5S)
- 0:06:33 11:21 Giorgio Maria Bergesio (L-SP-PSDAZ)
- 0:07:19 11:28 Antonio Misiani (PD-IDP)
- 0:05:24 11:35 Matteo Gelmetti (FDI)
Interrogazioni
Svolgimento di interrogazioni
(Iniziative a tutela della produzione risicola nazionale - n. 3-02424)
- 0:06:31 11:41 Matilde Siracusano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- 0:04:12 11:47 Gisella Naturale (M5S)
(Realizzazione di un parco eolico nella zona delle Crete senesi in Toscana - nn. 3-02227 e 3-02454)
- 0:04:14 11:51 Matilde Siracusano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- 0:04:28 11:56 Silvio Franceschelli (PD-IDP)
- 0:04:19 12:00 Manfredi Potenti (L-SP-PSDAZ)
- 0:00:22 12:04 Presidente, sull'ordine dei lavori
La seduta è sospesa alle ore 12,05
-
- La seduta riprende alle ore 15,02
- Presidenza del vice presidente Licia Ronzulli
Question time
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento
- 0:00:30 15:02 Presidente
(Procedure per garantire il voto degli italiani all'estero per il referendum del 22 e 23 marzo prossimi - n. 3-02455)
- 0:02:17 15:03 Roberto Rosso (FI-BP-PPE)
- 0:05:48 15:05 Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- 0:01:27 15:11 Roberto Rosso (FI-BP-PPE)
(Utilizzo delle basi militari statunitensi nel territorio italiano - n. 3-02458)
- 0:02:29 15:12 Peppe De Cristofaro (MISTO-AVS)
- 0:03:18 15:15 Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- 0:02:44 15:18 Peppe De Cristofaro (MISTO-AVS)
(Rincaro dei prezzi dell'energia dopo l'inizio del conflitto in Iran - n. 3-02462)
- 0:02:26 15:21 Matteo Renzi (IV-C-RE)
- 0:04:13 15:23 Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy
- 0:02:13 15:27 Matteo Renzi (IV-C-RE)
(Attuazione del piano transizione digitale 5.0 - n. 3-02457)
- 0:02:59 15:29 Luigi Nave (M5S)
- 0:00:29 15:32 Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy
- 0:00:56 15:33 Presidente, sull'ordine dei lavori
- 0:00:10 15:34 Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy
- 0:02:25 15:34 Presidente, sull'ordine dei lavori
- 0:03:11 15:36 Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy
- 0:03:22 15:40 Luigi Nave (M5S)
Strumenti di sostegno alla crescita industriale - n. 3-02459)
- 0:02:49 15:43 Giorgio Maria Bergesio (L-SP-PSDAZ)
- 0:03:30 15:46 Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy
- 0:02:10 15:49 Giorgio Maria Bergesio (L-SP-PSDAZ)
(Iniziative volte a contrastare gli aumenti nei prezzi dei carburanti - n. 3-02456)
- 0:03:05 15:51 Matteo Gelmetti (FDI)
- 0:03:46 15:55 Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy
- 0:01:06 15:58 Matteo Gelmetti (FDI)
(Strumenti di sostegno all'occupazione femminile, con particolare riguardo al congedo paritario - n. 3-02461)
- 0:03:05 15:59 Susanna Camusso (PD-IDP)
- 0:04:46 16:02 Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali
- 0:01:59 16:07 Susanna Camusso (PD-IDP)
Sull'ordine dei lavori
- 0:03:12 16:09 Elena Sironi (M5S)
- 0:02:36 16:12 Raffaella Paita (IV-C-RE)
- 0:03:37 16:15 Presidente
- 0:06:04 16:19 Francesco Boccia (PD-IDP)
- 0:03:46 16:25 Matteo Renzi (IV-C-RE), per fatto personale
- 0:01:33 16:28 Presidente
- 0:01:15 16:30 Gabriella Di Girolamo (M5S)
- 0:00:08 16:31 Presidente
La seduta è tolta alle ore 16,33
Trascrizione