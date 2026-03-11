11 MAR 2026
intervista

Interviste a Roberto Borgogno e Francesco Salerno a margine del convegno "Verso il referendum. Le ragioni del Sì e del No"

INTERVISTA | - Roma - 18:37 Durata: 3 min 53 sec
A cura di Pantheon
Player
Le interviste sono a cura di Fabio Federico.

"Interviste a Roberto Borgogno e Francesco Salerno a margine del convegno "Verso il referendum. Le ragioni del Sì e del No"" con Roberto Borgogno (professore di Diritto penale alla Sapienza Università di Roma), Francesco Salerno (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati del Lazio).

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:37.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Autonomia, Costituzione, Csm, Giustizia, Magistratura, Politica, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio.

La registrazione video ha una durata di 3 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Professor Borgogna siamo alla Sapienza Sala delle lauree
Un incontro scontro sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e allora ci avviamo ci avviciniamo ancora di più
Riusciamo a trasformare questa competizioni in qualche cosa di valido tale da farlo
Comprendere meglio ai cittadini
Beh diciamo che quello che cerchiamo di fare in tutti questi incontri cioè cercare di parlare nel merito della riforma
E e di non scontrarci ideologicamente quello che effettivamente preoccupante
E che anziché guardare contenuti della riforma spesso ognuna delle parti accedano l proprie posizioni o evochi o scenari catastrofici nel caso che passi il sì
E a volte ci sono anche scivoloni nove dalla parte dei sostenitori del sì però se guardiamo oggettivamente le cose questa è una riforma doverosa invocata
Dallo stesso presidente Mattarella che risolve dei problemi effettivi della giustizia nell'interesse dei cittadini e quindi proprio la riforma meno adatta per scontri ideologici perché in realtà bisognerebbe invece soffermarsi sugli interessi dei cittadini che votano e che in base al loro voto possono ottenere dei miglioramenti significativi della giustizia nel loro interesse per questo io che di solito non faccio attività politico ideologica
Questa volta mi sono un po'sbilanciato partecipò a numerosi incontri proprio per cercare di far capire ai cittadini che questo è un voto che nell'interesse dei cittadini sia andare a votare comunque si voti e io auspico che con la di tocco una vittoria del sì effettivamente il nostro sistema di giustizia possa migliorare
Grazie
Dottor Salerno siamo qui alla fine del convegno di questo incontro che mi è sembrato abbastanza pacato insomma ragioni del sì e ragioni del no
Lei ovviamente per il no quale conclusione possiamo dare era possibile forse fare un confronto anche prima di questa proposta e arrivare magari a conclusioni più condivise
Ho e tutto ormai compromesso ci dovremo più confrontare su uno scontro tra opinioni anzi opinione nel no
Probabilmente lo scontro ormai c'è stato l'abbiamo visto l'opinione pubblica forse anche un po'confusa molta parte dello Gregorio forse neanche ben compreso quale
L'oggetto vero di questo referendum l'Associazione nazionale magistrati e quindi la stragrande maggioranza magistrati è schierata per il no non è un voto chiaramente politico che ha che fare con appartenenze o con schieramenti politici ma è un voto tecnico
Contro una riforma che così come congegnata quindi complessivamente considerata con lo sdoppiamento del CSM l'istituzione di un'Alta corte quindi crescita enorme anche della spesa pubblica e separazione delle carriere ci sembra nel complesso per tutto poi sorteggio dei membri del Consiglio superiore della magistratura e dell'Alta Corte
Ci sembra non tanto punitiva perché questo non non non mi appassiona tanto questo discorso ma pericolosa veramente per l'indipendenza e la serenità della magistratura e quindi dei cittadini che meritano una magistratura più indipendente
E più serena questo è il questo confronto è stato molto aperto c'è stato qui attratti anche accesso confronti opinioni ma così deve essere perché parliamo di diritto in sostanza stiamo parlando di altro la ringrazio
Su questo non ho nient'altro da dire sulla grazie grazie grazie

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate